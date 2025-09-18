Währungen / EURUSD
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.17483 USD 0.00373 (0.32%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EURUSD hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.17286 USD und einem Hoch von 1.17927 USD pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURUSD News
- Prognose für die kommende Woche: US-PCE-Daten, EMIs und Fedspeak sollten den Ton angeben
- EUR/USD-Wochenprognose: US-Dollar fester nach der Fed, PCE-Inflation kommt als Nächstes
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- EZB-Mitglied Centeno: Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Senkung sein
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD hält sich vor den deutschen EPI-Daten unter 1,1800
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD fällt auf 1,1780, da Powells hawkischer Ton den US-Dollar stärkt
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- EUR/USD Kursprognose: Ein Anstieg auf 1.2000 fehlt derzeit an Überzeugung
- Euro fällt am zweiten Tag, während der US-Dollar aufgrund der Fed und starker Daten gewinnt
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Prognose: Positive US-Daten steigern die Nachfrage nach dem US-Dollar
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- Wann sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wie könnten sie EUR/USD beeinflussen?
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
FREE
Tagesspanne
1.17286 1.17927
Jahresspanne
1.01772 1.19185
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.1785 6
- Eröffnung
- 1.1782 8
- Bid
- 1.1748 3
- Ask
- 1.1751 3
- Tief
- 1.1728 6
- Hoch
- 1.1792 7
- Volumen
- 47.780 K
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 0.46%
- 6-Monatsänderung
- 8.65%
- Jahresänderung
- 5.52%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K