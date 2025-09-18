KurseKategorien
EURUSD: Euro vs US Dollar

1.17483 USD 0.00373 (0.32%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EURUSD hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.17286 USD und einem Hoch von 1.17927 USD pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

EURUSD News

EURUSD on the Community Forum

FREE
Tagesspanne
1.17286 1.17927
Jahresspanne
1.01772 1.19185
Vorheriger Schlusskurs
1.1785 6
Eröffnung
1.1782 8
Bid
1.1748 3
Ask
1.1751 3
Tief
1.1728 6
Hoch
1.1792 7
Volumen
47.780 K
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
0.46%
6-Monatsänderung
8.65%
Jahresänderung
5.52%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K