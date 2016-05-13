Verdienen Sie 200 USD für Ihren Artikel über algorithmischen Handel!

Schreiben Sie einen Artikel und tragen Sie zur Entwicklung des algorithmischen Handels bei. Teilen Sie uns Ihre Erfahrung im Handel und in der Programmierung mit, und wir zahlen Ihnen $200. Darüber hinaus bietet die Veröffentlichung eines Artikels auf der beliebten Website MQL5.com eine hervorragende Gelegenheit, Ihre persönliche Marke in einer professionellen Gemeinschaft zu fördern. Tausende von Händlern werden Ihre Arbeit lesen. Sie können Ihre Ideen mit Gleichgesinnten diskutieren, neue Erfahrungen sammeln und Ihr Wissen zu Geld machen.





Welche Themen sind gefragt?

Wir veröffentlichen Artikel über den algorithmischen Handel und alles, was damit zusammenhängt:

Entwicklung von Handelsstrategien

Erstellung von Indikatoren

Prüfung und Optimierung von Strategien

Gestaltung von grafischen Oberflächen und Handelsflächen



Arbeiten mit Datenbanken

Integration mit externen Diensten

Maschinelles Lernen



Eine der Hauptanforderungen ist die praktische Anwendbarkeit der im Artikel beschriebenen Idee und ihre Umsetzung in MQL5. Eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, welche Artikel gefragt sind, ist ein Blick auf frühere Veröffentlichungen. Außerdem können Sie im Forum über mögliche Themen diskutieren: Werden Sie ein Autor an der MQL5.com! Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sie dort stellen.





Wichtige Anforderungen



1. Lassen Sie sich Ihren Entwurf genehmigen. Bevor Sie gleich einen ganzen Artikel schreiben, empfehlen wir Ihnen, zunächst eine Gliederung Ihres Artikels zu erstellen und die wichtigsten Punkte und Inhalte kurz zusammenzufassen. Das schicken Sie zur Genehmigung an den Moderator. Nach der Genehmigung fahren Sie dann mit einer detaillierten Beschreibung Ihrer Idee fort.

2. Überprüfen Sie die Struktur. Achten Sie darauf, dass Ihr Artikel diese drei wichtigen Komponenten enthält:

Nennen Sie eindeutig das Handelsproblem oder die Herausforderung, die in Ihrem Artikel gelöst wird (Punkt A, Anfang) Die Lösung, die der Händler in dem Artikel (Punkt B, Schlussfolgerung) finden wird Geben Sie die Schritte und Erklärungen an, die den Leser von Punkt A zu Punkt B führen.

3. Entwickeln Sie den Inhalt. Der Artikel sollte mindestens 5 Seiten lang sein und 1800 Zeichen pro Seite enthalten. In der Rubrik Statistik können Sie Ihren aktuellen Fortschritt verfolgen. Wir verfolgen eine strikte Politik gegen Plagiate und KI-generierte Texte. Es werden nur Unikate mit eigenständigem Inhalte akzeptiert.

4. Prüfen Sie die Textqualität. Bevor Sie Ihren Artikel absenden, sollten Sie eine automatische Rechtschreibprüfung durchführen. Sie können u. a. Tools wie Microsoft Word oder ChatGPT verwenden.







Bequemes Veröffentlichungssystem



Mit über 1.500 auf MQL5.com veröffentlichten Artikeln haben wir dank unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Autoren ein nutzerfreundliches Veröffentlichungssystem entwickelt. Der gesamte Prozess ist in einzelne Schritte unterteilt, die klar und detailliert beschreiben, was von Ihnen verlangt wird. Bei jedem Schritt erhalten Sie hilfreiche Tipps und Empfehlungen.









1. Kategorien und Plan

Gehen Sie dazu in den Bereich Artikel und klicken Sie auf „Neuer Artikel“. Im ersten Schritt müssen Sie einen Arbeitstitel für Ihren Artikel wählen, die Kategorie auswählen, zu der er gehört, und die ungefähre Struktur der Unterabschnitte skizzieren.











Eine Gliederung dient als Grundgerüst für Ihren zukünftigen Artikel und erleichtert Ihnen die Organisation Ihrer Gedanken. Standardmäßig enthält eine neue Artikelvorlage bereits eine Einleitung und einen Schluss. Sie können die Abschnitte Ihres Artikels benennen, wie Sie es für richtig halten.

Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens Ihres ersten Abschnitts (zwischen Einleitung und Schluss) und drücken Sie die Eingabetaste. Nachfolgende Abschnitte sollten auf die gleiche Weise hinzugefügt werden. Um die Reihenfolge der Abschnitte zu ändern, verwenden Sie die Pfeile rechts neben den Abschnittsüberschriften.











Die Abschnitte, die Sie in diesem Schritt erstellen, werden als Überschriften formatiert. Sie können direkte Verweise für sie erstellen. Nachdem Sie Ihre Gliederung fertiggestellt und einen Arbeitstitel für den Artikel hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Artikel erstellen“, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.





2. Bilder und Text

Der visuelle Teil des Artikels ist oft das erste, was die Leser wahrnehmen. Hochwertige Illustrationen verbessern die Wahrnehmung und erhöhen die Attraktivität des Materials erheblich. Wenn Sie Bilder hinzufügen, beachten Sie bitte diese Richtlinien:

Achten Sie darauf, dass alle Bilder von hervorragender Qualität sind, was sich am besten mit dem PNG-Format erreichen lässt. Auch das GIF-Format mit einer angemessenen Qualität ist akzeptabel. Vermeiden Sie die Verwendung von JPG für Bildschirmfotos.

Die Breite der Bilder sollte 750 Pixel nicht überschreiten. Größere Bilder werden beim Speichern automatisch verkleinert, was zu einem spürbaren Qualitätsverlust führt.

Machen Sie Screenshots in der gewünschten Größe . Vermeiden Sie die Größenänderung größerer Bilder in Grafikeditoren, da sich die Qualität oft verschlechtert.

Achten Sie darauf, dass alle Bilder klar und aussagekräftig sind. Lassen Sie alle unnötigen und irrelevanten Elemente weg; die Leser sollten den Zweck des Bildes sofort verstehen. Vermeiden Sie unübersichtliche Grafiken oder komplexe Flussdiagramme.

Um Bilder in den Text einzufügen, verwenden Sie die Schaltfläche Bild in der Symbolleiste des Editors.



Ein weiterer häufiger Fehler von Schreibanfängern ist das Einfügen von Rohcode in den Artikel ohne angemessene Formatierung. Außerdem kann die Zwischenablage beim Kopieren von Text aus externen Quellen überflüssige Formatierungstags enthalten.

Mehr über die Besonderheiten der Formatierung erfahren Sie im zweiten Schritt der Artikelerstellung. Weitere Informationen über die Arbeit mit dem Text finden Sie in dem Artikel MQL5.community - Benutzer-Memo.











Nachdem Sie diese Anweisungen gelesen haben, markieren Sie das Kästchen „Ich habe die Regeln zur Verwendung von Bildern und Text gelesen“ und klicken Sie auf „Speichern“.





3. Formatierung

Viele Autoren beeilen sich, ihre Erkenntnisse mitzuteilen, und vergessen dabei die Lesbarkeit des Artikels. Selbst die interessantesten Inhalte können langweilig werden, wenn sie schlecht präsentiert werden. Eine korrekte Formatierung ist der Schlüssel, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu erhalten.

Wenn die Leser Ihren Artikel zum ersten Mal lesen, suchen sie in der Regel nach Überschriften und visuellen Elementen, um die wichtigsten Punkte zu erkennen. Erst dann, wenn sie daran interessiert sind, gehen sie zu einer ausführlicheren Lektüre über. Daher ist die richtige Formatierung von entscheidender Bedeutung. Im dritten Schritt lernen Sie, wie Sie Ihren Text in Absätze strukturieren, wann Sie Listen oder Tabellen zur besseren Gliederung verwenden und wie Sie Bilder und Bildunterschriften formatieren.











Wenn Sie sich mit den Formatierungsrichtlinien vertraut gemacht haben, markieren Sie das Kästchen erneut und klicken Sie auf „Speichern“.





Verwenden Sie Verweise (Links) in Ihrem Artikel, um den Lesern den Zugang zu zusätzlichen Informationen zu ermöglichen oder um problemlos zwischen den Unterabschnitten zu navigieren. Auch wenn das Hinzufügen eines Links einfach erscheint, gibt es einige Feinheiten, die Sie vielleicht nicht kennen. Lernen Sie, wie Sie aussagekräftige Tooltips für Ihre Links erstellen und wie Sie Ankerlinks effektiv einsetzen — dies wird im vierten und letzten Schritt behandelt, bevor Sie mit dem Verfassen des eigentlichen Artikels beginnen.











Nachdem Sie den Leitfaden gelesen haben, markieren Sie das Kästchen ein letztes Mal und klicken Sie auf „Speichern“. Sie können nun mit dem Schreiben beginnen, ohne zusätzliche Zeit für das Erlernen des integrierten Editors aufwenden zu müssen.

5. Der Artikel

Jetzt sind Sie endlich beim Kernstück angelangt — dem Schreiben des Artikels. Da Sie nun wissen, wie Sie Ihre Arbeit richtig präsentieren, können Sie sich voll und ganz auf deren Inhalt konzentrieren.

Wenn Sie können, laden Sie ein Symbol und ein Titelbild für den Artikel hoch. Diese Bilder werden in der Liste der Artikel erscheinen und sollen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein Symbol sollte ein PNG-Bild mit einer Größe von 60x60 Pixeln sein, und das Cover sollte 1200x628 Pixel groß sein. Wenn Sie keine geeigneten Bilder haben, werden wir sie erstellen. Teilen Sie uns Ihre Ideen im Kommentarbereich mit.











Fügen Sie eine Beschreibung für Ihren Artikel hinzu. Dies ist eine zwingende Voraussetzung. Sie können den Text später immer noch überarbeiten, aber Sie sollten diesen Schritt mit Bedacht angehen. Eine gut ausgearbeitete Beschreibung kann potenzielle Leser dazu bringen, sich Ihrem Artikel zuzuwenden. Der Prozentsatz der Fertigstellung wird aktualisiert, während Sie die einzelnen Schritte durchlaufen. Der Artikel wird bei Veröffentlichung 100 % erreichen. Schicken Sie ihn aber vorher zum Korrekturlesen.

Beim Korrekturlesen

Wenn Ihr Text geschrieben und mit ansprechenden Illustrationen angereichert ist, sieht Ihr Artikel ausgefeilt und fertig aus. Senden Sie ihn zum Korrekturlesen an den Moderator, indem Sie auf „Zum Korrekturlesen schicken“ klicken. Der Moderator wird benachrichtigt. Sie können also sicher sein können, dass Ihr Beitrag nicht unbemerkt bleibt.











Erwarten Sie die Rückmeldung des Moderators im Abschnitt „Kommentare“. Hier können Sie alle Fragen zu Ihrem Artikel besprechen, z. B. seine Relevanz für die Gemeinschaft, grafische Elemente, Fehlerkorrekturen und Zahlungen.





Veröffentlichung

Sobald alle Fragen geklärt sind, wird Ihr Artikel veröffentlicht. Eine entsprechende Push-Benachrichtigung wird an Ihr Mobiltelefon gesendet, sofern Ihre MetaQuotes-ID in Ihrem Profil angegeben ist. Für Details zu den Profileinstellungen lesen Sie bitte den Artikel „MQL5.community - Benutzer-Memo“.

Die Veröffentlichung Ihres Artikels wird im Forum in der speziellen Rubrik Artikel und Bibliothek bekannt gegeben. Außerdem wird Ihr Artikel in alle elf von MQL5.com unterstützten Sprachen übersetzt, sodass er für Händler weltweit zugänglich ist. Wir übersetzen vorrangig die interessantesten Artikel.

Zahlung

Wir schätzen die Bemühungen unserer Artikelautoren sehr. Alle Artikel, die auf MQL5.community veröffentlicht werden, werden bezahlt, mit einem durchschnittlichen Honorar von $200. Wie Sie Ihre Einnahmen abheben oder verwenden können, erfahren Sie in diesem Artikel „Überweisungen und Zahlungsmethoden“.

Wir hoffen, dass dieser Artikel viele Ihrer Fragen beantwortet. Wir freuen uns auf Ihre ansprechenden Inhalte, die sicher großen Anklang finden werden. Fangen Sie noch heute an zu schreiben!



