Verdienen Sie 200 USD für Ihren Artikel über algorithmischen Handel!
Schreiben Sie einen Artikel und tragen Sie zur Entwicklung des algorithmischen Handels bei. Teilen Sie uns Ihre Erfahrung im Handel und in der Programmierung mit, und wir zahlen Ihnen $200. Darüber hinaus bietet die Veröffentlichung eines Artikels auf der beliebten Website MQL5.com eine hervorragende Gelegenheit, Ihre persönliche Marke in einer professionellen Gemeinschaft zu fördern. Tausende von Händlern werden Ihre Arbeit lesen. Sie können Ihre Ideen mit Gleichgesinnten diskutieren, neue Erfahrungen sammeln und Ihr Wissen zu Geld machen.
Welche Themen sind gefragt?
Wir veröffentlichen Artikel über den algorithmischen Handel und alles, was damit zusammenhängt:
- Entwicklung von Handelsstrategien
- Erstellung von Indikatoren
- Prüfung und Optimierung von Strategien
- Gestaltung von grafischen Oberflächen und Handelsflächen
- Arbeiten mit Datenbanken
- Integration mit externen Diensten
- Maschinelles Lernen
Eine der Hauptanforderungen ist die praktische Anwendbarkeit der im Artikel beschriebenen Idee und ihre Umsetzung in MQL5. Eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, welche Artikel gefragt sind, ist ein Blick auf frühere Veröffentlichungen. Außerdem können Sie im Forum über mögliche Themen diskutieren: Werden Sie ein Autor an der MQL5.com! Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sie dort stellen.
Wichtige Anforderungen
1. Lassen Sie sich Ihren Entwurf genehmigen. Bevor Sie gleich einen ganzen Artikel schreiben, empfehlen wir Ihnen, zunächst eine Gliederung Ihres Artikels zu erstellen und die wichtigsten Punkte und Inhalte kurz zusammenzufassen. Das schicken Sie zur Genehmigung an den Moderator. Nach der Genehmigung fahren Sie dann mit einer detaillierten Beschreibung Ihrer Idee fort.
2. Überprüfen Sie die Struktur. Achten Sie darauf, dass Ihr Artikel diese drei wichtigen Komponenten enthält:
- Nennen Sie eindeutig das Handelsproblem oder die Herausforderung, die in Ihrem Artikel gelöst wird (Punkt A, Anfang)
- Die Lösung, die der Händler in dem Artikel (Punkt B, Schlussfolgerung) finden wird
- Geben Sie die Schritte und Erklärungen an, die den Leser von Punkt A zu Punkt B führen.
3. Entwickeln Sie den Inhalt. Der Artikel sollte mindestens 5 Seiten lang sein und 1800 Zeichen pro Seite enthalten. In der Rubrik Statistik können Sie Ihren aktuellen Fortschritt verfolgen. Wir verfolgen eine strikte Politik gegen Plagiate und KI-generierte Texte. Es werden nur Unikate mit eigenständigem Inhalte akzeptiert.
4. Prüfen Sie die Textqualität. Bevor Sie Ihren Artikel absenden, sollten Sie eine automatische Rechtschreibprüfung durchführen. Sie können u. a. Tools wie Microsoft Word oder ChatGPT verwenden.
Bequemes Veröffentlichungssystem
Mit über 1.500 auf MQL5.com veröffentlichten Artikeln haben wir dank unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Autoren ein nutzerfreundliches Veröffentlichungssystem entwickelt. Der gesamte Prozess ist in einzelne Schritte unterteilt, die klar und detailliert beschreiben, was von Ihnen verlangt wird. Bei jedem Schritt erhalten Sie hilfreiche Tipps und Empfehlungen.
1. Kategorien und Plan
Gehen Sie dazu in den Bereich Artikel und klicken Sie auf „Neuer Artikel“. Im ersten Schritt müssen Sie einen Arbeitstitel für Ihren Artikel wählen, die Kategorie auswählen, zu der er gehört, und die ungefähre Struktur der Unterabschnitte skizzieren.
Eine Gliederung dient als Grundgerüst für Ihren zukünftigen Artikel und erleichtert Ihnen die Organisation Ihrer Gedanken. Standardmäßig enthält eine neue Artikelvorlage bereits eine Einleitung und einen Schluss. Sie können die Abschnitte Ihres Artikels benennen, wie Sie es für richtig halten.
Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens Ihres ersten Abschnitts (zwischen Einleitung und Schluss) und drücken Sie die Eingabetaste. Nachfolgende Abschnitte sollten auf die gleiche Weise hinzugefügt werden. Um die Reihenfolge der Abschnitte zu ändern, verwenden Sie die Pfeile rechts neben den Abschnittsüberschriften.
Die Abschnitte, die Sie in diesem Schritt erstellen, werden als Überschriften formatiert. Sie können direkte Verweise für sie erstellen. Nachdem Sie Ihre Gliederung fertiggestellt und einen Arbeitstitel für den Artikel hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Artikel erstellen“, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
2. Bilder und Text
Der visuelle Teil des Artikels ist oft das erste, was die Leser wahrnehmen. Hochwertige Illustrationen verbessern die Wahrnehmung und erhöhen die Attraktivität des Materials erheblich. Wenn Sie Bilder hinzufügen, beachten Sie bitte diese Richtlinien:
-
Achten Sie darauf, dass alle Bilder von hervorragender Qualität sind, was sich am besten mit dem PNG-Format erreichen lässt. Auch das GIF-Format mit einer angemessenen Qualität ist akzeptabel. Vermeiden Sie die Verwendung von JPG für Bildschirmfotos.
-
Die Breite der Bilder sollte 750 Pixel nicht überschreiten. Größere Bilder werden beim Speichern automatisch verkleinert, was zu einem spürbaren Qualitätsverlust führt.
-
Machen Sie Screenshots in der gewünschten Größe. Vermeiden Sie die Größenänderung größerer Bilder in Grafikeditoren, da sich die Qualität oft verschlechtert.
-
Achten Sie darauf, dass alle Bilder klar und aussagekräftig sind. Lassen Sie alle unnötigen und irrelevanten Elemente weg; die Leser sollten den Zweck des Bildes sofort verstehen. Vermeiden Sie unübersichtliche Grafiken oder komplexe Flussdiagramme.
Um Bilder in den Text einzufügen, verwenden Sie die Schaltfläche Bild in der Symbolleiste des Editors.
Ein weiterer häufiger Fehler von Schreibanfängern ist das Einfügen von Rohcode in den Artikel ohne angemessene Formatierung. Außerdem kann die Zwischenablage beim Kopieren von Text aus externen Quellen überflüssige Formatierungstags enthalten.
Mehr über die Besonderheiten der Formatierung erfahren Sie im zweiten Schritt der Artikelerstellung. Weitere Informationen über die Arbeit mit dem Text finden Sie in dem Artikel MQL5.community - Benutzer-Memo.
Nachdem Sie diese Anweisungen gelesen haben, markieren Sie das Kästchen „Ich habe die Regeln zur Verwendung von Bildern und Text gelesen“ und klicken Sie auf „Speichern“.
3. Formatierung
Viele Autoren beeilen sich, ihre Erkenntnisse mitzuteilen, und vergessen dabei die Lesbarkeit des Artikels. Selbst die interessantesten Inhalte können langweilig werden, wenn sie schlecht präsentiert werden. Eine korrekte Formatierung ist der Schlüssel, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu erhalten.
Wenn die Leser Ihren Artikel zum ersten Mal lesen, suchen sie in der Regel nach Überschriften und visuellen Elementen, um die wichtigsten Punkte zu erkennen. Erst dann, wenn sie daran interessiert sind, gehen sie zu einer ausführlicheren Lektüre über. Daher ist die richtige Formatierung von entscheidender Bedeutung. Im dritten Schritt lernen Sie, wie Sie Ihren Text in Absätze strukturieren, wann Sie Listen oder Tabellen zur besseren Gliederung verwenden und wie Sie Bilder und Bildunterschriften formatieren.
Wenn Sie sich mit den Formatierungsrichtlinien vertraut gemacht haben, markieren Sie das Kästchen erneut und klicken Sie auf „Speichern“.
4. Verweise und Anker
Verwenden Sie Verweise (Links) in Ihrem Artikel, um den Lesern den Zugang zu zusätzlichen Informationen zu ermöglichen oder um problemlos zwischen den Unterabschnitten zu navigieren. Auch wenn das Hinzufügen eines Links einfach erscheint, gibt es einige Feinheiten, die Sie vielleicht nicht kennen. Lernen Sie, wie Sie aussagekräftige Tooltips für Ihre Links erstellen und wie Sie Ankerlinks effektiv einsetzen — dies wird im vierten und letzten Schritt behandelt, bevor Sie mit dem Verfassen des eigentlichen Artikels beginnen.
Nachdem Sie den Leitfaden gelesen haben, markieren Sie das Kästchen ein letztes Mal und klicken Sie auf „Speichern“. Sie können nun mit dem Schreiben beginnen, ohne zusätzliche Zeit für das Erlernen des integrierten Editors aufwenden zu müssen.
5. Der Artikel
Jetzt sind Sie endlich beim Kernstück angelangt — dem Schreiben des Artikels. Da Sie nun wissen, wie Sie Ihre Arbeit richtig präsentieren, können Sie sich voll und ganz auf deren Inhalt konzentrieren.
Wenn Sie können, laden Sie ein Symbol und ein Titelbild für den Artikel hoch. Diese Bilder werden in der Liste der Artikel erscheinen und sollen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein Symbol sollte ein PNG-Bild mit einer Größe von 60x60 Pixeln sein, und das Cover sollte 1200x628 Pixel groß sein. Wenn Sie keine geeigneten Bilder haben, werden wir sie erstellen. Teilen Sie uns Ihre Ideen im Kommentarbereich mit.
Fügen Sie eine Beschreibung für Ihren Artikel hinzu. Dies ist eine zwingende Voraussetzung. Sie können den Text später immer noch überarbeiten, aber Sie sollten diesen Schritt mit Bedacht angehen. Eine gut ausgearbeitete Beschreibung kann potenzielle Leser dazu bringen, sich Ihrem Artikel zuzuwenden. Der Prozentsatz der Fertigstellung wird aktualisiert, während Sie die einzelnen Schritte durchlaufen. Der Artikel wird bei Veröffentlichung 100 % erreichen. Schicken Sie ihn aber vorher zum Korrekturlesen.
Beim Korrekturlesen
Wenn Ihr Text geschrieben und mit ansprechenden Illustrationen angereichert ist, sieht Ihr Artikel ausgefeilt und fertig aus. Senden Sie ihn zum Korrekturlesen an den Moderator, indem Sie auf „Zum Korrekturlesen schicken“ klicken. Der Moderator wird benachrichtigt. Sie können also sicher sein können, dass Ihr Beitrag nicht unbemerkt bleibt.
Erwarten Sie die Rückmeldung des Moderators im Abschnitt „Kommentare“. Hier können Sie alle Fragen zu Ihrem Artikel besprechen, z. B. seine Relevanz für die Gemeinschaft, grafische Elemente, Fehlerkorrekturen und Zahlungen.
Veröffentlichung
Sobald alle Fragen geklärt sind, wird Ihr Artikel veröffentlicht. Eine entsprechende Push-Benachrichtigung wird an Ihr Mobiltelefon gesendet, sofern Ihre MetaQuotes-ID in Ihrem Profil angegeben ist. Für Details zu den Profileinstellungen lesen Sie bitte den Artikel „MQL5.community - Benutzer-Memo“.
Die Veröffentlichung Ihres Artikels wird im Forum in der speziellen Rubrik Artikel und Bibliothek bekannt gegeben. Außerdem wird Ihr Artikel in alle elf von MQL5.com unterstützten Sprachen übersetzt, sodass er für Händler weltweit zugänglich ist. Wir übersetzen vorrangig die interessantesten Artikel.
Zahlung
Wir schätzen die Bemühungen unserer Artikelautoren sehr. Alle Artikel, die auf MQL5.community veröffentlicht werden, werden bezahlt, mit einem durchschnittlichen Honorar von $200. Wie Sie Ihre Einnahmen abheben oder verwenden können, erfahren Sie in diesem Artikel „Überweisungen und Zahlungsmethoden“.
Wir hoffen, dass dieser Artikel viele Ihrer Fragen beantwortet. Wir freuen uns auf Ihre ansprechenden Inhalte, die sicher großen Anklang finden werden. Fangen Sie noch heute an zu schreiben!
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/408
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Okay, das ist gut... Lassen Sie uns diesen Artikel aussagekräftiger machen, indem wir mehr Details über die Verwendung fortgeschrittener Dateilese-/-schreibstrukturen hinzufügen und darüber, wie die Verwendung von "gemeinsamem" Dateilesen/-schreiben ohne Überprüfung, ob der Dateihandler gültig oder ungültig ist, zu kritischen Fehlern in Bezug auf wichtige Budgetberechnungen führen kann, und wie die Verwendung einer "while"-Schleife, um sicherzustellen, dass der Lese-/Schreibprozess erfolgreich abgeschlossen wird, die einzige Option für den Codeentwickler ist, damit unser EA Und ich füge einen Beispielcode von Anfang bis Ende hinzu und warte ab, welche Entscheidung über die Veröffentlichung getroffen wird. Und dann, ob erfolgreich oder nicht, kann ich meinen nächsten Artikel beginnen....
Sie können einen Entwurf des Artikels erstellen und alle Absätze darin aufschreiben. Das wird Ihnen helfen, seinen Wert zu verstehen. Gleichzeitig sollte der Artikel nach einer bestimmten Regel aufgebaut sein.Jeder Artikel sollte 3 wichtige Bestandteile haben:
.
Ich selbst habe ein wenig Dateizugriff von mehreren EAs aus genutzt, indem ich Mutex auf globale Terminalvariablen verwendet habe. Ich glaube, es gab hier einen Artikel darüber.
Sie können einen Entwurf des Artikels erstellen und alle Absätze darin aufschreiben. Das wird Ihnen helfen, seinen Wert zu verstehen. Gleichzeitig sollte der Artikel nach einer bestimmten Regel aufgebaut sein.Jeder Artikel sollte 3 wichtige Bestandteile haben:
.
Ich selbst habe ein wenig Dateizugriff von mehreren EAs aus genutzt, indem ich Mutex auf globale Terminalvariablen verwendet habe. Ich glaube, es gab hier einen Artikel darüber.
In letzter Zeit haben wir einen Zustrom von Neueinsteigern erlebt, die nur ein einziges Ziel haben - einen Artikel zu veröffentlichen und dafür bezahlt zu werden. Sie lesen nicht die Artikel, die hier veröffentlicht werden, sie suchen nicht nach Artikeln zu dem Thema, das sie in ihrem Artikel verwenden wollen.
Sie verwenden ChatGPT, um Texte zu erstellen, und sie verstecken es nicht einmal. Und oft wollen sie sehr einfache Artikel veröffentlichen oder einfach die MQL5-Dokumentation paraphrasieren. Das heißt, zusammenfassend gesagt, sie schaffen keinen wirklichen Wert, sondern stellen nur bekannte Dinge aus der MQL5-Dokumentation, der technischen Analyse und manchmal sogar aus der Mathematik und dem maschinellen Lernen zusammen.
Deshalb mussten wir eine Bewertungsgrenze einführen, um solche Autoren auszusortieren. Der Autor muss sich am Forenleben beteiligen, seinen Beitrag leisten und eine bestimmte Bewertung verdienen. Ich gebe nicht den genauen Wert der Bewertung an und welche Aktionen sie bilden. Alle Forums-Oldtimer haben die nötige Bewertung, um einen Beitrag zur Prüfung einzusenden.
Und noch einmal erinnere ich daran, was wir potenziellen Autoren schreiben, wenn sie einen neuen Artikel erstellen: