Wie man ein Anbieter von Signalen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 wird

Wollen Sie Ihre Handelssignale anbieten und Gewinn machen? Registrieren Sie sich auf der Website MQL5.com als Verkäufer, geben Sie Ihr Handelskonto an und bieten Sie Händlern ein Abonnement an, um Ihre Handelsgeschäfte zu kopieren. Die Lösung ist einfach, und der Aufwand ist minimal.

Zugang zu einem großen Publikum

Der gesamte Markt mit Millionen von Nutzern von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 steht Ihnen zur Verfügung. Sie erhalten direkten Zugang zu Ihren potenziellen Abonnenten.





Integriertes Handelskopiersystem

Der Signalservice ist direkt in die MetaTrader-Plattform integriert. Für das Kopieren des Handels sind keine zusätzlichen Werkzeuge oder Einstellungen erforderlich. Das Abonnieren von Signalen ist einfach und bequem. Sie müssen sich nicht um technische Fragen und Support kümmern.





Unterstützung bei Zahlungen

Der Dienst bietet einen fertigen Mechanismus, der es Ihnen ermöglicht, Zahlungen für Ihre Signale sicher zu akzeptieren. Das System unterstützt Kreditkarten und gängige Geldbörsen. Die Zahlung erfolgt, abzüglich der Servicegebühr, auf das interne Konto des Verkäufers, von dem das Geld jederzeit bequem abgehoben werden kann. Der Dienst unterstützt auch die automatische Erneuerung von Abonnements.







Als Verkäufer registrieren

Füllen Sie ein einfaches Registrierungsverfahren aus, um den Verkäuferstatus zu erhalten. Die Registrierung erfolgt vollautomatisch und dauert nicht länger als fünf Minuten.



Gehen Sie in den Verkäuferbereich Ihres Profils, lesen Sie die Regeln dieses Dienstes und akzeptieren Sie sie:





Um Ihre Identität zu überprüfen, machen Sie ein Foto und laden eines der vorgeschlagenen Dokumente hoch. Sie sollten ein aktuelles Foto hochladen. Bitte beachten Sie, dass eingescannte Kopien nicht akzeptiert werden. Das Foto muss von guter Qualität sein und das Dokument vollständig und sehr gut lesbaren sein.

Im nächsten Schritt machen Sie ein Foto mit diesem Dokument in der Hand, wie in der Abbildung unten dargestellt.









Die Überprüfung der Dokumente dauert nur wenige Minuten. Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die Website, per E-Mail und SMS. Nach der Registrierung erscheint ein entsprechendes Symbol neben Ihrem Namen in Ihrem Profil.









Ein Signal erzeugen



Gehen Sie zu Signale und klicken Sie auf „Signal erstellen“.





Füllen Sie die folgenden Felder in dem erscheinenden Formular aus:

Name des Signals.

Signalzugangsmodus: privat zur Überwachung oder öffentlich zum Verkauf

Kontonummer.

Passwort für Investoren. Dieses Kennwort ermöglicht die Verbindung zum Konto im reinen Lesemodus ohne Zugriff auf den Handel. Sie müssen kein Master-Kennwort angeben. Ihr Konto bleibt vollkommen sicher.

Name des Broker-Servers. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Firmen- oder Servernamens und wählen Sie dann die entsprechende Option aus der Liste.

Monatlicher Abonnementpreis. Nur Signale, die von echten Konten gesendet werden, können bezahlt werden.







Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihr Signal für das Abonnement verfügbar zu machen. Sie zeigt den gesamten Handelsverlauf des Kontos sowie verschiedene darauf basierende Statistiken und Diagramme an, sodass potenzielle Abonnenten Ihre Erfahrungen bewerten können.



Wie Sie sehen können, ist alles ganz einfach. Registrieren Sie sich als Verkäufer, übermitteln Sie Ihre Identifikationsdaten und bieten Sie Ihr Signal zum Verkauf an. Wenn alles erledigt ist, sind Sie ein Signalanbieter. Viele Händler, die MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verwenden, können Ihr Signal abonnieren.





