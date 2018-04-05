Gemini EA MT5

限量優惠：還剩下 3 / 10 份，每賣出十份，價格將增加 1200 美元，最終價格為 29000 美元。

訂閱頻道：https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd（在第一時間收到最新的產品優惠訊息與EA上市消息）


1.) 交易信號


2.) 產品特點

  1. 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。
  2. 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。
  3. SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。
  4. 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。
  5. 根據回測結果，利潤因子約為 2.48，長期勝率約為 50%，風險回報比約為 1:5。
  6. 每筆交易時間不會超過24小時，平均持倉時間約為4小時左右。
  7. 每筆交易都使用真實的掛單、止損、停利，沒有使用虛擬訂單。
  8. 少數可以適用於 Prop Firm 交易挑戰的 EA。
  9. 最低起始資金為 88.75 USD 至 177.50 USD。
  10. 不需要設置GMT時區和夏令時轉換，也不需要進行新聞過濾。
  11. 沒有繁瑣的參數設置，只需設置資金管理即可。
  12. 客戶可以根據自行需要開啟馬丁格爾資金管理功能，預設是關閉的。
  13. EA提供優化功能，客戶可根據自己券商的歷史數據進行優化。
  14. 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。
  15. 剔除實際點差和滑點的影響，實際交易結果與Tick歷史數據回測結果幾乎一致。
  16. 可以透過 QuantAnalyzer4 匯入回測報表，搭配其他低相關性的 EA 共同使用。
  17. 除非出現影響交易結果的Bug，否則EA不會更新，這確保了EA運行的穩定性。

3.) 交易要求

  • 經紀商類型：ECN、STP、MM都可以用，沒有任何限制。
  • 賬戶類型：標準、零點差、伊斯蘭賬戶都可以接受，沒有任何限制。
  • 對沖賬戶：必須是對沖帳戶
  • 經紀商時區：沒有限制
  • 投資標的：SPX500, XAUUSD
  • 圖表設置：建議安裝在 EURUSD 圖表上執行。
  • 圖表時區：m5
  • 起始資金：88.75 USD 至 177.50 USD
  • 最低杠桿：1:10 至 1:200
  • 最大點差：沒有點差限制，但點差越低越好。
  • 最大延遲：2000ms以內，但越低越好。
  • VPS 類型：必須使用Windows系統的VPS。

4.) 回測設置

  1. 至少選擇使用1分鐘蠟燭或Tick歷史數據進行回測，確保真實交易結果與回測結果雷同。
  2. 請確保歷史數據質量在 98.00% 以上，如果歷史數據丟失太多，可能是設置上有錯誤。
  3. 推薦在ThinkMarkets / ThinkCapital進行回測，該 EA 是使用此經紀商的歷史數據進行開發的。
  4. 如果經紀商沒有更早以前的歷史數據，可以使用 QuantDataManager 匯入外部歷史數據共同回測。
  5. 以下是我在開發 EA 時使用的歷史數據配置，可以做為回測設置參考。
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) 技術細節

  • Tick 歷史數據來源：Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital。
  • 樣本內時間：2012.01.01 - 2020.01.01，使用Dukascopy歷史數據。
  • 樣本外時間：2020.01.01 - 2025.04.01，使用ThinkMarkets / ThinkCapital歷史數據。
  • 進場條件：多組SMA、CCI、Williams指標組合而成。
  • 出場條件：追蹤止損以及定時出場。
  • 平均年交易次數：79.00次
  • 最長無交易天數：139.68天
  • 最長無交易發生日期：2015.06.18 - 2015.11.05
  • 平均創新高天數：40.68天
  • 最長創新高天數：409.62天
  • 最長創新高發生日期：2015.03.20 - 2016.05.03

6.) 資金管理

以下是在ThinkMarkets / ThinkCapital使用預設參數獲得的回測結果，不同的經紀商回測結果可能會有所不同，僅作為資金管理參考的依據，請勿當作真實的交易績效。

Risk Definition Balance 最小起始資金 Compound annual growth rate Max drawdown 最低槓桿要求  適用情況
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 %  1 : 200 小資金帳戶投機
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 %  1 : 50 存款交易、Prop Firm 交易挑戰期間
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm 真實帳戶
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD  1 : 10 衡量真實績效

7.) 購買須知

  1. 除了資金管理之外，公開展示的交易信號與回測績效皆為使用EA的預設參數，不需要額外的設定檔案。
  2. 不同經紀商實際交易結果差異巨大，如果您使用的經紀商不是 ThinkMarkets / ThinkCapital，可根據自己的經紀商歷史數據進行優化。
  3. 購買前請斟酌自身經濟承擔能力，回測績效並不代表未來績效，可以先下載免費試用版本進行回測和優化，覺得不錯再租用或購買。
  4. 使用上若遇到困難或發現Bug，歡迎與我聯繫，也可以先至 EA 討論區或部落格中查看常見問題知識庫。
  5. 除非出現影響交易結果的Bug，不然我不會在產品中添加新功能，頻繁的更新會讓多數客戶感到惱火。
  6. 如果你的券商不支援使用在 MQL5.com 上面購買的EA，請立刻與我聯繫，我將會協助您排除問題。
  7. 目前我僅在 MQL5.com 上銷售我的 EA ，如果看到有人在其他網站上銷售我的 EA ，那個是詐騙，小心不要上當。

8.) 聯系客服

  • 聯系窗口：https: //www.mql5.com/en/users/sqrc
  • 聯系方法：點擊頁面中的【發送信息】按鈕，便可與開發者聯繫，也可以在產品討論區留下您的疑問。
  • 聯系時間：最快五分鐘內回覆，最慢回覆時間不會超過二十四小時，每周七天，全年無休。

9.) 提防詐騙

  1. EA真實的樣本外開始時間，應該以EA發布至MQL5銷售頁面的時間為準，而非僅憑賣家自行聲稱的開始日期。
  2. 購買前請先確認賣家公開展示的交易信號與回測表現大致相同，以避免遇到賣家在程式碼中刻意操縱回測結果的情況。
  3. 警惕非MQL5的銷售管道，若賣家沒有在MQL5銷售，就沒有公正第三方記錄EA真實的發布日期，這會使EA的真實樣本外開始時間難以驗證。
  4. 請留意賣家提供的交易信號是否與銷售頁面的EA是相同產品，這種類型的詐欺難以防範。
  5. 遠離穩賺不賠與保證回本的行銷話術，投資與詐騙只有一線之隔，賣家有義務提前告知買家任何的投資皆有可能虧損與無法回本。
