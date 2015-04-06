Virgo EA MT4

目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過過度擬合，請勿購買。

由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制）


1.) 交易信號


2.) 產品特點

  1. 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。
  2. 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。
  3. 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。
  4. 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用 Martingale 資金管理方式。
  5. 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。
  6. 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。
  7. 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。
  8. 無需過濾新聞事件或下載任何其他文件。
  9. 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。
  10. 可以與其他EA結合使用，但EA之間的投資標的不能重覆。
  11. 除非出現影響交易結果的bug，否則EA不會更新，保證了EA運行的穩定性。
  12. 客戶可以自行優化一些參數，比如調整止損止盈距離，以適應自己經紀商的回測結果。
  13. 剔除實際點差和滑點的影響，實際交易結果與Tick歷史數據回測結果幾乎一致。
  14. 經過三年多的樣本外測試，這確保了 EA 不存在過擬合問題。

3.) 交易要求

  • 經紀商類型：ECN或STP或MM可用，沒有任何限制。
  • 賬戶類型：標準或零點差或伊斯蘭賬戶都可以接受，沒有任何限制。
  • 對沖賬戶：必須是 Hedge 帳戶。
  • 經紀商時區：客戶可以自行設置。經紀商的時區通常是使用美國夏令時的 GMT+2。
  • 投資標的：XAUUSD
  • 圖表時區：m1
  • 起始資金：100 美元
  • 最低杠桿：1:30
  • 最大點差：沒有點差限制，但點差越低越好。
  • 最大延遲：2000ms
  • VPS類型：必須使用Windows系統的VPS。

4.) 關於回測你需要了解什麽

  1. 回測前請確保GMT時區與您的經紀商相符，否則回測結果將不正確。如果您不知道經紀商使用的 GMT 時區，請聯系您的經紀商。
  2. 今年3月初到今年10月底的回測中，夏令時應設置為否。今年11月初到明年2月底的回測中，夏令時應設置為關閉，否則回測結果將不正確。
  3. 回測時，請選擇使用至少1分鐘或Tick數據，以保證數據質量在98.00%以上。
  4. 建議在MT5平台進行回測。只有MT5平台才能提供經紀商的實際歷史數據。如果您的經紀商只提供MT4平台，請考慮切換到提供MT5平台的經紀商。
  5. 不同經紀商的歷史數據差異很大。不建議使用MT4回測插件進行回測。回測插件提供的回測結果可能會誤導您設置錯誤的風險定義，這是非常危險的。
  6. MT4回測不支持多貨幣對回測。該產品使用多種貨幣對圖表。使用MT4平台進行回測時，回測結果可能與實際交易結果存在較大誤差。強烈建議使用MT5平台。進行回測。

5.)技術細節

  • 勾選歷史數據來源：Pepperstone。
  • 樣本內時間：2018.01.01 - 2019.01.01。
  • 樣本外時間：2019.01.01 - 2023.12.01。
  • 入市依據：多個威廉姆斯指標提供入市信號。
  • 退出依據：追蹤止損驅動的自動退出。

6.) 資金管理

風險定義 平衡 覆合年增長率 最大回撤 最大損失點 爆倉風險
低風險 500 美元 真的 覆合年增長率±20% 平均DD±20% 平均DD±30% 是的
高風險 100 美元 真的 覆合年增長率±130% MDD±80% MDD±100% 是的
低風險 500 美元 錯誤的 覆合年增長率±10% 平均DD±10% 平均DD±20%
高風險 100 美元 錯誤的 覆合年增長率±55% MDD±45% MDD±100%

      7.) 購買信息

      • 如果EA沒有您想要的功能，請不要購買。除非出現影響交易結果的bug，我不會在產品中添加任何新功能。頻繁的更新會讓大多數客戶感到惱火。我希望你能夠明白。
      • 不同經紀商的實際交易結果可能會有所不同。選擇您想要用於回測的經紀商，並在決定是否購買之前確保回測結果令您滿意。
      • 如果您購買後遇到任何困難，請立即與我聯系，不要害羞！你越早向我報告，我就能越早調查。越早調查，問題就能越早得到解決。
      • 目前，我僅在 MQL5.com 上銷售我的產品。如果您看到有人在其他網站上銷售我的產品，請小心，這是一個騙局。

      8.) 聯系客服

      • 聯系窗口：https: //www.mql5.com/zh/users/sqrc
      • 聯系時間：最快五分鐘內回覆，最慢回覆時間不會超過24小時，每周7天，全年無休。
      • 聯系方式：請點擊照片帖子右側的【發送信息】按鈕立即聯系我。您也可以在產品討論區留言，但我不會立即收到您的留言。

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      Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
      Xyron Edge MT4
      Ahmad Sidik
      专家
      Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Ful
      Boring Pips MT4
      Thi Thu Ha Hoang
      4.6 (15)
      专家
      你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
      XGen Scalper MT4
      Burak Baltaci
      3 (2)
      专家
      XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
      Gold Trade Pro
      Profalgo Limited
      4.61 (23)
      专家
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      Quantum King MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (6)
      专家
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      Luna AI PRO
      Profalgo Limited
      4.67 (3)
      专家
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      Multi Sniper mq
      DMITRII GRIDASOV
      5 (4)
      专家
      MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
      Gold Hunter Pro MT4
      Farell Edson Mazarin
      专家
      Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
      Aura Neuron MT4
      Stanislav Tomilov
      4.67 (15)
      专家
      Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
      Vortex Gold MT4
      Stanislav Tomilov
      4.93 (43)
      专家
      Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
      Mirror EA mt4
      Vasiliy Strukov
      5 (1)
      专家
      Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
      Vortex Turbo EA MT4
      Stanislav Tomilov
      5 (10)
      专家
      Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
      Fortress MT4
      Shane Lee
      5 (1)
      专家
      Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
      AW Double Grids EA
      AW Trading Software Limited
      4.5 (8)
      专家
      AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
      Sailing Gold
      Nguyen Hang Hai Ha
      5 (1)
      专家
      Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
      Golden Moon Scalper
      Nguyen Hang Hai Ha
      2.8 (5)
      专家
      Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
      BB Return mt4
      Leonid Arkhipov
      4.89 (18)
      专家
      BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
      AFTrade Scalper MT4 EA
      Achmad Fathoni
      5 (2)
      专家
      AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
      EA Black Dragon
      Ramil Minniakhmetov
      4.74 (568)
      专家
      EA Black Dragon 适用于 Black Dragon 指标。智能交易系统根据指标的颜色打开交易，然后可以建立订单网络或使用止损。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 您可以在这里找到所有设置！建议 货币对 EURUSD GBPUSD  时间范围 M15  建议存款 1000 美元或美分  推荐设置 默认设置 输入参数  初始手数 - 初始手数； 手数乘数 - 后续订单的手数乘数； Autolot - 启用/禁用自动手数计算； Autolot size - 启用自动手数时顾问将使用手数的存款金额； 距离 - 订单之间的距离； 最大限度。 Lot - 顾问可以打开的最大手数； 止盈 - 止盈； 止损 - 止损点数； Trail Start - 激活追踪止损点的利润； Trail Distance - 追踪止损将出现在价格的多少距离处； 最大点差 - 开仓和平仓的最大点差； Star Hour - 顾问的开始时间； End Hour - 顾问的结束时间； End T
      Adaptive Gold Scalper MT4
      Fan Yang
      专家
      Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
      Aurum AI mt4
      Leonid Arkhipov
      4.94 (34)
      专家
      更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
      EA Gold Stuff
      Vasiliy Strukov
      4.7 (1091)
      专家
      EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
      Trend Catcher Exp
      Ramil Minniakhmetov
      5 (2)
      专家
      Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
      Quantum Nexus MT4
      Farell Edson Mazarin
      专家
      Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
      Gold Buster
      Agus Santoso
      专家
      MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
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      Virgo EA MT5
      Hong Yi Li
      专家
      目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過過度擬合，請勿購買。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。 （舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 處女座 EA 低風險：  https://www.mql5.com/zh/signals/2209017 我的所有信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用 Martingale 資金管理方式。 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。 無需過濾新聞事件或下載任何其他
      Gemini EA MT5
      Hong Yi Li
      专家
      目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過歷史數據校準，請勿購買。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Gemini EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2309494 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。 根據回測結果，利潤因子約為 2.4
      Piggy Bank EA MT5
      Hong Yi Li
      专家
      目前這個 EA 定價為兩年 1190.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Piggy Bank EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2324069 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由6組SPX500交易策略與4組XAUUSD交易策略組成，共10組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆
      Cat Box EA MT5
      Hong Yi Li
      专家
      目前這個 EA 定價為兩年 5900.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。 由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。 （舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制） 1.) 交易信號 Cat Box EA MT5 Medium risk：  https://www.mql5.com/zh/signals/2382696 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 US500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組US500交易策略與5組XAUUSD交易策略組成，共15組交易策略。 US500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。
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