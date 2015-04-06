Virgo EA MT4
- 专家
-
Hong Yi Li
- 版本: 1.0
- 激活: 10
目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過過度擬合，請勿購買。
由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制）
1.) 交易信號
- 處女座 EA 低風險： https://www.mql5.com/zh/signals/2209017
- 我的所有信號列表：https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller
2.) 產品特點
- 根據回測結果，長期勝率為±80%，最大覆合年增長率為±130%。
- 交易所需的最低啟動資金僅為 100 美元。
- 沒有繁瑣的參數設置，您只需設置交易時間和資金管理即可。
- 客戶可以根據自身需求選擇是否啟用 Martingale 資金管理方式。
- 每筆交易都使用真實追蹤止損和追蹤止損。
- 根據回測結果，每筆交易的持有時間不超過一周。
- 僅在出現大趨勢時進行交易，根據回測結果最多三個月不進行交易，但平均每周一次。
- 無需過濾新聞事件或下載任何其他文件。
- 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。
- 可以與其他EA結合使用，但EA之間的投資標的不能重覆。
- 除非出現影響交易結果的bug，否則EA不會更新，保證了EA運行的穩定性。
- 客戶可以自行優化一些參數，比如調整止損止盈距離，以適應自己經紀商的回測結果。
- 剔除實際點差和滑點的影響，實際交易結果與Tick歷史數據回測結果幾乎一致。
- 經過三年多的樣本外測試，這確保了 EA 不存在過擬合問題。
3.) 交易要求
- 經紀商類型：ECN或STP或MM可用，沒有任何限制。
- 賬戶類型：標準或零點差或伊斯蘭賬戶都可以接受，沒有任何限制。
- 對沖賬戶：必須是 Hedge 帳戶。
- 經紀商時區：客戶可以自行設置。經紀商的時區通常是使用美國夏令時的 GMT+2。
- 投資標的：XAUUSD
- 圖表時區：m1
- 起始資金：100 美元
- 最低杠桿：1:30
- 最大點差：沒有點差限制，但點差越低越好。
- 最大延遲：2000ms
- VPS類型：必須使用Windows系統的VPS。
4.) 關於回測你需要了解什麽
- 回測前請確保GMT時區與您的經紀商相符，否則回測結果將不正確。如果您不知道經紀商使用的 GMT 時區，請聯系您的經紀商。
- 今年3月初到今年10月底的回測中，夏令時應設置為否。今年11月初到明年2月底的回測中，夏令時應設置為關閉，否則回測結果將不正確。
- 回測時，請選擇使用至少1分鐘或Tick數據，以保證數據質量在98.00%以上。
- 建議在MT5平台進行回測。只有MT5平台才能提供經紀商的實際歷史數據。如果您的經紀商只提供MT4平台，請考慮切換到提供MT5平台的經紀商。
- 不同經紀商的歷史數據差異很大。不建議使用MT4回測插件進行回測。回測插件提供的回測結果可能會誤導您設置錯誤的風險定義，這是非常危險的。
- MT4回測不支持多貨幣對回測。該產品使用多種貨幣對圖表。使用MT4平台進行回測時，回測結果可能與實際交易結果存在較大誤差。強烈建議使用MT5平台。進行回測。
5.)技術細節
- 勾選歷史數據來源：Pepperstone。
- 樣本內時間：2018.01.01 - 2019.01.01。
- 樣本外時間：2019.01.01 - 2023.12.01。
- 入市依據：多個威廉姆斯指標提供入市信號。
- 退出依據：追蹤止損驅動的自動退出。
6.) 資金管理
|風險定義
|平衡
|鞅
|覆合年增長率
|最大回撤
|最大損失點
|爆倉風險
|低風險
|500 美元
|真的
|覆合年增長率±20%
|平均DD±20%
|平均DD±30%
|是的
|高風險
|100 美元
|真的
|覆合年增長率±130%
|MDD±80%
|MDD±100%
|是的
|低風險
|500 美元
|錯誤的
|覆合年增長率±10%
|平均DD±10%
|平均DD±20%
|不
|高風險
|100 美元
|錯誤的
|覆合年增長率±55%
|MDD±45%
|MDD±100%
|不
7.) 購買信息
- 如果EA沒有您想要的功能，請不要購買。除非出現影響交易結果的bug，我不會在產品中添加任何新功能。頻繁的更新會讓大多數客戶感到惱火。我希望你能夠明白。
- 不同經紀商的實際交易結果可能會有所不同。選擇您想要用於回測的經紀商，並在決定是否購買之前確保回測結果令您滿意。
- 如果您購買後遇到任何困難，請立即與我聯系，不要害羞！你越早向我報告，我就能越早調查。越早調查，問題就能越早得到解決。
- 目前，我僅在 MQL5.com 上銷售我的產品。如果您看到有人在其他網站上銷售我的產品，請小心，這是一個騙局。
8.) 聯系客服
- 聯系窗口：https: //www.mql5.com/zh/users/sqrc
- 聯系時間：最快五分鐘內回覆，最慢回覆時間不會超過24小時，每周7天，全年無休。
- 聯系方式：請點擊照片帖子右側的【發送信息】按鈕立即聯系我。您也可以在產品討論區留言，但我不會立即收到您的留言。