Virgo EA MT4

目前這個 EA 不對外販售，這是我最早期測試上架至 MQL5.com 的作品，並沒有通過過度擬合，請勿購買。

由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制）