Gemini EA MT5
- エキスパート
- Hong Yi Li
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
限定オファー: 残り 3/10 部、販売される 10 部ごとに価格が 1,200 ドル増加し、最終価格は 29,000 ドルになります。
2.) 製品の特徴
- このSPX500 + XAUUSDポートフォリオは、単一の戦略ではなく、希少なMQL5取引戦略です。
- 10個のSPX500取引戦略と10個のXAUUSD取引戦略で構成され、合計20個の取引戦略で構成されています。
- SPX500とXAUUSDは時間の経過とともに上昇する傾向があるため、EAはロングポジションのみを取引し、全体的なトレンドに沿った長期取引を保証します。
- 安全第一！この戦略はマーチンゲール法やグリッド取引戦略を使用しないため、資金の安全性が確保されます。適切な資金管理を行えば、清算されることはありません。
- バックテストの結果に基づくと、利益率は約2.48、長期勝率は約50%、リスクリワードレシオは約1:5です。
- 各取引は24時間以内で、平均保有期間は約4時間です。
- すべての取引では、実際の保留注文、損切り注文、利益確定注文が使用されます。仮想注文は使用されません。
- プロップファーム取引の課題に対応する数少ないEAの一つです。
- 最低開始資金は$88.75～$177.50です。
- GMTタイムゾーン、サマータイム変換、ニュースフィルタリングの設定は不要です。
- 複雑なパラメータ設定は不要です。資金管理設定を行うだけで済みます。
- お客様は必要に応じてマーチンゲール方式の資金管理を有効化できます。デフォルトでは無効化されています。
- このEAは最適化機能を備えており、お客様はブローカーのヒストリーデータに基づいて最適化を行うことができます。
- ブローカーの種類、口座タイプ、ブローカーのスプレッド、ネットワークレイテンシに関する要件はありません。
- 実際のスプレッドとスリッページの影響を除けば、実際の取引結果はティックデータを用いたバックテスト結果とほぼ同じです。
- バックテストレポートはQuantAnalyzer4を介してインポートでき、他の低相関EAと併用できます。
- 取引結果に影響を与えるバグが発生しない限り、EAは更新されないため、安定した運用が保証されます。
3.) 取引要件
- ブローカーの種類: ECN、STP、MM はすべて制限なく使用できます。
- 口座タイプ: 標準、ゼロスプレッド、イスラム口座はすべて制限なく受け入れられます。
- 相殺口座: 相殺口座である必要があります
- ブローカーのタイムゾーン: 制限なし
- 投資対象：SPX500、XAUUSD
- チャート設定: EURUSD チャートでインストールを実行することをお勧めします。
- チャートタイムゾーン: m5
- 開始資本：88.75米ドル～177.50米ドル
- 最小レバレッジ：1:10～1:200
- 最大スプレッド: スプレッド制限はありませんが、スプレッドが低いほど良いです。
- 最大遅延: 2000 ミリ秒以内ですが、低いほど良いです。
- VPS タイプ: Windows VPS を使用する必要があります。
4.) バックテストのセットアップ
- 実際の取引結果がバックテスト結果と一致するように、バックテストでは少なくとも1分足のローソク足またはティックのヒストリカルデータを使用してください。
- ヒストリカルデータの品質が98.00%以上であることを確認してください。ヒストリカルデータが過度に失われている場合は、設定に誤りがある可能性があります。
- バックテストはThinkMarkets / ThinkCapitalで実施することをお勧めします。このEAは、このブローカーのヒストリカルデータを使用して開発されました。
- ブローカーに過去のヒストリカルデータがない場合は、QuantDataManagerを使用して外部ヒストリカルデータをインポートし、共同バックテストを行うことができます。
- 以下は、EA開発時に使用したヒストリカルデータ設定です。バックテスト設定の参考としてご利用ください。
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) 技術的な詳細
- 履歴データソースにチェックマークを付けます：Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital。
- サンプル期間: 2012.01.01 - 2020.01.01、Dukascopy 履歴データを使用。
- サンプル外期間: 2020.01.01 - 2025.04.01、ThinkMarkets/ThinkCapital の履歴データを使用。
- エントリー条件: SMA、CCI、Williams インジケーターの複数のグループの組み合わせ。
- 終了条件: トレーリングストップロスとスケジュールされた終了。
- 年間平均取引件数：79.00
- 取引のない最長日数: 139.68日
- 取引が行われていなかった最長期間: 2015.06.18 - 2015.11.05
- 最高値更新までの平均日数：40.68日
- 最長記録日数: 409.62日
- 最高記録は2015年3月20日～2016年5月3日に記録されました。
6.) お金の管理
以下は、ThinkMarkets/ThinkCapitalで事前設定されたパラメータを使用して取得したバックテスト結果です。バックテスト結果はブローカーによって異なる場合があります。これらはファンド運用のみを目的としており、実際の取引実績として考慮されるべきではありません。
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|125 USD
|177.50 USD
|CAGR 115.79 %
|MDD 50.00 %
|1 : 200
|Small capital account speculation
|Medium risk
|800 USD
|887.50 USD
|CAGR 23.15 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|4200 USD
|4437.50 USD
|CAGR 4.63 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|177.50 USD
|205.52 USD
|88.75 USD
|1 : 10
|Measure real performance
7.) 購入通知
- 資金管理機能を除き、公開されている取引シグナルとバックテスト済みのパフォーマンスはすべてEAのデフォルトパラメータを使用しており、追加の設定ファイルは必要ありません。
- 実際の取引結果はブローカーによって大きく異なります。ThinkMarkets/ThinkCapital以外のブローカーをご利用の場合は、ブローカーの履歴データに基づいて最適化できます。
- ご購入前にご自身の財務状況を考慮してください。バックテスト済みのパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。無料トライアル版をダウンロードしてバックテストと最適化を行い、ご満足いただけた場合はレンタルまたはご購入いただけます。
- 問題が発生したり、バグを見つけた場合はご連絡ください。EAディスカッションフォーラムまたはブログのFAQもご確認ください。
- バグが取引結果に影響を与えない限り、製品に新しい機能を追加することはありません。頻繁なアップデートは多くのお客様にご迷惑をおかけします。
- ご利用のブローカーがMQL5.comで購入したEAの使用をサポートしていない場合は、すぐにご連絡ください。問題の解決をお手伝いいたします。
- 現在、私はMQL5.comでのみEAを販売しています。他のウェブサイトで私の EA を販売している人を見かけたら、それは詐欺なので注意してください。
9.) 詐欺にご注意ください
- EAの真のアウトオブサンプル開始時間は、販売者が明示した開始時間ではなく、MQL5販売ページでEAがリリースされた日付に基づく必要があります。
- 購入前に、販売者が公開している取引シグナルがバックテストで得られたパフォーマンスと概ね一致していることを確認してください。販売者がコード内でバックテスト結果を操作している状況を回避するためです。
- MQL5以外の販売チャネルにはご注意ください。販売者がMQL5経由で販売していない場合、EAの真のリリース日に関する公平な第三者による記録がないため、EAの真のアウトオブサンプル開始時間を検証することが困難になります。
- 販売者が提供する取引シグナルは、販売ページに記載されているEAと同一のものであることに注意してください。この種の詐欺は防止が困難です。
- 利益やリターンの保証を謳うマーケティングは避けてください。投資と詐欺の間には明確な境界線があります。販売者は、いかなる投資にも損失またはリターンの喪失の可能性があることを購入者に事前に通知する義務があります。