Go Long Advanced Phantom Trading Inc. 5 (7) エキスパート

Go Long EAは、複数の技術的確認を伴う体系的な日中取引の原則に基づいた高度なイントラデイ取引戦略を実装します。多くのトレーダーが複雑なアルゴリズムを求める中、このEAは単純かつ効果的な概念と洗練されたリスク管理、複数の技術的フィルターを組み合わせています。 このEAは毎日特定の時間にポジションを開きますが、市場条件が複数のテクニカル指標と一致する場合にのみ実行されます。このシステマティックなアプローチにより、利益を損なう可能性のある一晩の保有コストを避けながら、日中の値動きを捕捉することができます。EAは事前に設定された時間に自動的にポジションを閉じるため、一晩のエクスポージャーを避けたいトレーダーに最適です。 このEAの特徴は、適応型リスク管理システムにあります。ポジションサイズは以下の複数の要因に基づいて自動的に調整されます： - 基本資金とリスクパーセンテージの設定 - テクニカル指標の条件（MA、RSI、MACDなど） - 条件が特に有利な場合にポジションサイズを増加させる特別な乗数 このEAには、有効/無効を切り替えられる複数のテクニカルフィルターが含まれてい