Gemini EA MT5

限定オファー: 残り 3/10 部、販売される 10 部ごとに価格が 1,200 ドル増加し、最終価格は 29,000 ドルになります。

チャンネル登録: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (最新の製品プロモーションやEAのリリース情報をできるだけ早く入手してください)


1.) 取引シグナル


2.) 製品の特徴

  1. このSPX500 + XAUUSDポートフォリオは、単一の戦略ではなく、希少なMQL5取引戦略です。
  2. 10個のSPX500取引戦略と10個のXAUUSD取引戦略で構成され、合計20個の取引戦略で構成されています。
  3. SPX500とXAUUSDは時間の経過とともに上昇する傾向があるため、EAはロングポジションのみを取引し、全体的なトレンドに沿った長期取引を保証します。
  4. 安全第一！この戦略はマーチンゲール法やグリッド取引戦略を使用しないため、資金の安全性が確保されます。適切な資金管理を行えば、清算されることはありません。
  5. バックテストの結果に基づくと、利益率は約2.48、長期勝率は約50%、リスクリワードレシオは約1:5です。
  6. 各取引は24時間以内で、平均保有期間は約4時間です。
  7. すべての取引では、実際の保留注文、損切り注文、利益確定注文が使用されます。仮想注文は使用されません。
  8. プロップファーム取引の課題に対応する数少ないEAの一つです。
  9. 最低開始資金は$88.75～$177.50です。
  10. GMTタイムゾーン、サマータイム変換、ニュースフィルタリングの設定は不要です。
  11. 複雑なパラメータ設定は不要です。資金管理設定を行うだけで済みます。
  12. お客様は必要に応じてマーチンゲール方式の資金管理を有効化できます。デフォルトでは無効化されています。
  13. このEAは最適化機能を備えており、お客様はブローカーのヒストリーデータに基づいて最適化を行うことができます。
  14. ブローカーの種類、口座タイプ、ブローカーのスプレッド、ネットワークレイテンシに関する要件はありません。
  15. 実際のスプレッドとスリッページの影響を除けば、実際の取引結果はティックデータを用いたバックテスト結果とほぼ同じです。
  16. バックテストレポートはQuantAnalyzer4を介してインポートでき、他の低相関EAと併用できます。
  17. 取引結果に影響を与えるバグが発生しない限り、EAは更新されないため、安定した運用が保証されます。

3.) 取引要件

  • ブローカーの種類: ECN、STP、MM はすべて制限なく使用できます。
  • 口座タイプ: 標準、ゼロスプレッド、イスラム口座はすべて制限なく受け入れられます。
  • 相殺口座: 相殺口座である必要があります
  • ブローカーのタイムゾーン: 制限なし
  • 投資対象：SPX500、XAUUSD
  • チャート設定: EURUSD チャートでインストールを実行することをお勧めします。
  • チャートタイムゾーン: m5
  • 開始資本：88.75米ドル～177.50米ドル
  • 最小レバレッジ：1:10～1:200
  • 最大スプレッド: スプレッド制限はありませんが、スプレッドが低いほど良いです。
  • 最大遅延: 2000 ミリ秒以内ですが、低いほど良いです。
  • VPS タイプ: Windows VPS を使用する必要があります。

4.) バックテストのセットアップ

  1. 実際の取引結果がバックテスト結果と一致するように、バックテストでは少なくとも1分足のローソク足またはティックのヒストリカルデータを使用してください。
  2. ヒストリカルデータの品質が98.00%以上であることを確認してください。ヒストリカルデータが過度に失われている場合は、設定に誤りがある可能性があります。
  3. バックテストはThinkMarkets / ThinkCapitalで実施することをお勧めします。このEAは、このブローカーのヒストリカルデータを使用して開発されました。
  4. ブローカーに過去のヒストリカルデータがない場合は、QuantDataManagerを使用して外部ヒストリカルデータをインポートし、共同バックテストを行うことができます。
  5. 以下は、EA開発時に使用したヒストリカルデータ設定です。バックテスト設定の参考としてご利用ください。
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) 技術的な詳細

  • 履歴データソースにチェックマークを付けます：Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital。
  • サンプル期間: 2012.01.01 - 2020.01.01、Dukascopy 履歴データを使用。
  • サンプル外期間: 2020.01.01 - 2025.04.01、ThinkMarkets/ThinkCapital の履歴データを使用。
  • エントリー条件: SMA、CCI、Williams インジケーターの複数のグループの組み合わせ。
  • 終了条件: トレーリングストップロスとスケジュールされた終了。
  • 年間平均取引件数：79.00
  • 取引のない最長日数: 139.68日
  • 取引が行われていなかった最長期間: 2015.06.18 - 2015.11.05
  • 最高値更新までの平均日数：40.68日
  • 最長記録日数: 409.62日
  • 最高記録は2015年3月20日～2016年5月3日に記録されました。

6.) お金の管理

以下は、ThinkMarkets/ThinkCapitalで事前設定されたパラメータを使用して取得したバックテスト結果です。バックテスト結果はブローカーによって異なる場合があります。これらはファンド運用のみを目的としており、実際の取引実績として考慮されるべきではありません。
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) 購入通知

  1. 資金管理機能を除き、公開されている取引シグナルとバックテスト済みのパフォーマンスはすべてEAのデフォルトパラメータを使用しており、追加の設定ファイルは必要ありません。
  2. 実際の取引結果はブローカーによって大きく異なります。ThinkMarkets/ThinkCapital以外のブローカーをご利用の場合は、ブローカーの履歴データに基づいて最適化できます。
  3. ご購入前にご自身の財務状況を考慮してください。バックテスト済みのパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示すものではありません。無料トライアル版をダウンロードしてバックテストと最適化を行い、ご満足いただけた場合はレンタルまたはご購入いただけます。
  4. 問題が発生したり、バグを見つけた場合はご連絡ください。EAディスカッションフォーラムまたはブログのFAQもご確認ください。
  5. バグが取引結果に影響を与えない限り、製品に新しい機能を追加することはありません。頻繁なアップデートは多くのお客様にご迷惑をおかけします。
  6. ご利用のブローカーがMQL5.comで購入したEAの使用をサポートしていない場合は、すぐにご連絡ください。問題の解決をお手伝いいたします。
  7. 現在、私はMQL5.comでのみEAを販売しています。他のウェブサイトで私の EA を販売している人を見かけたら、それは詐欺なので注意してください。

8.) カスタマーサービスに連絡する

  • お問い合わせ窓口: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • 連絡方法: ページ上の[メッセージを送信]ボタンをクリックして開発者に連絡するか、製品のディスカッションエリアに質問を残してください。
  • 連絡時間: 最も早い返信時間は 5 分以内、最も遅い返信時間は年中無休 24 時間以内です。

9.) 詐欺にご注意ください

  1. EAの真のアウトオブサンプル開始時間は、販売者が明示した開始時間ではなく、MQL5販売ページでEAがリリースされた日付に基づく必要があります。
  2. 購入前に、販売者が公開している取引シグナルがバックテストで得られたパフォーマンスと概ね一致していることを確認してください。販売者がコード内でバックテスト結果を操作している状況を回避するためです。
  3. MQL5以外の販売チャネルにはご注意ください。販売者がMQL5経由で販売していない場合、EAの真のリリース日に関する公平な第三者による記録がないため、EAの真のアウトオブサンプル開始時間を検証することが困難になります。
  4. 販売者が提供する取引シグナルは、販売ページに記載されているEAと同一のものであることに注意してください。この種の詐欺は防止が困難です。
  5. 利益やリターンの保証を謳うマーケティングは避けてください。投資と詐欺の間には明確な境界線があります。販売者は、いかなる投資にも損失またはリターンの喪失の可能性があることを購入者に事前に通知する義務があります。

おすすめのプロダクト
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
エキスパート
JanusEA Pro: A Market Structure Expert Advisor Developer: Gede Egi Overview JanusEA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the concept of market structure. The EA automatically identifies Supply (Pivot High) and Demand (Pivot Low) zones on the chart. Based on these identified zones, JanusEA can execute trades using one of two distinct, selectable trading logics: Breakout or Reversal. The name is inspired by the Roman god Janus, reflecting the EA's dual-strategy design. This allows users
FREE
Gold Zone EA
Simon Reger
4.5 (8)
エキスパート
Gold Zone EA は、供給ゾーンと需要ゾーン（Supply & Demand）を用いて市場構造を分析し、あらかじめ定義された価格反応に基づいて自動的に取引を行う Expert Advisor です。 本EAは、ゾーン検出、モメンタム分析、EMA フィルター、複数のテイクプロフィット、ブレークイーブン、トレーリングストップ、さらにチャート上で操作可能な手動トレードパネルを統合しています。 対応銘柄の例： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD およびその他の多くの通貨ペア、指数、CFD に対応しています。 外部 DLL は不要です。 取引ロジック 供給・需要ゾーンの検出 EA は以下を用いて構造的な価格領域を識別します： ベースキャンドル（Base High / Base Low） キャンドルパターンフィルター オプションの EMA トレンド強度 ゾーンサイズと重複チェック 無効化されたゾーンの自動除去 価格が複数回ゾーンを突破する、または無効化カウンターに達するとゾーンは非アクティブになります。 ゾーンのアクティベーション 価格が以下を満たすとゾー
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
エキスパート
Go Long EAは、複数の技術的確認を伴う体系的な日中取引の原則に基づいた高度なイントラデイ取引戦略を実装します。多くのトレーダーが複雑なアルゴリズムを求める中、このEAは単純かつ効果的な概念と洗練されたリスク管理、複数の技術的フィルターを組み合わせています。 このEAは毎日特定の時間にポジションを開きますが、市場条件が複数のテクニカル指標と一致する場合にのみ実行されます。このシステマティックなアプローチにより、利益を損なう可能性のある一晩の保有コストを避けながら、日中の値動きを捕捉することができます。EAは事前に設定された時間に自動的にポジションを閉じるため、一晩のエクスポージャーを避けたいトレーダーに最適です。 このEAの特徴は、適応型リスク管理システムにあります。ポジションサイズは以下の複数の要因に基づいて自動的に調整されます： - 基本資金とリスクパーセンテージの設定 - テクニカル指標の条件（MA、RSI、MACDなど） - 条件が特に有利な場合にポジションサイズを増加させる特別な乗数 このEAには、有効/無効を切り替えられる複数のテクニカルフィルターが含まれてい
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
エキスパート
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
TradeGhost
Stefano Padovano
エキスパート
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
MultiPair Reversion EA
Hassan Sarfraz
エキスパート
MultiPair Reversion EAは 、よく知られた 平均回帰戦略 に基づいて構築されています。 ボリンジャーバンド を用いて極端な市場状況を識別し、価格がバンドの最高値に達した時点で取引を開始します。その後、より低いボリンジャーバンドを用いて テイクプロフィットをトレースし 、市場が平均回帰する際にリターンを獲得します。 戦略をさらに拡張またはカスタマイズしたい場合は、有料製品のいずれかを購入していれば、DM 経由でソース コードをリクエストできます。 他の製品もご覧ください 取引仕様 サポートされている銘柄:   GBPJPY、GBPCAD、GBPCHF、USDCAD、NZDJPY、EURGBP、EURNZD、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、AUDCAD、NZDCAD、CHFJPY、AUDUSD、NZDUSD 時間枠:   H1 (1時間) 推奨ブローカー: 信頼性の高い執行力を持つブローカー アカウントタイプ: ヘッジおよびスワップフリー 最低入金額:   $1000 (任意の金額で動作) EA設定: デフォルトの入力ですぐに使用可能 VPS:   24時
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
エキスパート
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
The Dominator EA
Erhan Karayigit
エキスパート
Overview  The Dominator EA is a fully automated trading solution specifically engineered for the EURUSD pair on the M15 timeframe. The system follows a disciplined trend-following methodology, prioritizing capital preservation through a fixed risk-to-reward mathematical model. Live Signal [Trading Strategy] The EA utilizes a dual-layer confirmation process to filter out market noise: Trend Identification: The system determines the primary market direction using [Exponential Moving Averages] . M
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
エキスパート
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Hedge DCA Master MT5
Benny Subarja
エキスパート
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy.  Live Account with startlot 0.04 :   Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA :  https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com I cut the loss and change the demo to Gold m15 because more happening on gold pair The Key point: Use my cu
FREE
Bit Bot
Arash Panahi
エキスパート
BitBot – BTCUSD向けのH1チャート専用の高度なトレーディングロボット BitBotは、H1タイムフレームでのビットコイン（BTCUSD）取引のために設計された、スマートで適応性のあるトレーディングロボットです。完全にテクニカル分析に基づいており、ボリューム（出来高）に基づく戦略を通じて、高精度の意思決定を実現します。これは暗号資産市場で極めて重要な要素です。 BitBotの中核となるロジックは、ビットコインおよび主要なアルトコインのリアルタイムの出来高分析にあります。複数の時間枠でのボリューム変化を継続的に監視し、それらの相関を解析することで、BitBotは市場全体の勢いの強さと方向性を判断します。 BitBotは、ブローカーからのライブデータを動的に処理し、市場のセンチメントの変化や相関関係の崩壊を検出し、より適切なトレード判断を行います。トレンドエントリーでも、出来高主導の反転でも、BitBotは技術的かつデータに基づいたアプローチを提供します。 LINKS:  Bot setting tutorial:   https://www.mql5.com/en/blo
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
エキスパート
DoubleOBはEUR/USD M5を取引するために設計された自動EAです。オーダーブロック、ダイナミックエグジット、トレーリングストップを使用し、高度なリスク管理を行います。安全で安定したスキャルピングに最適です。最適化とVPSに対応。 EUR/USD (M5) 用に最適化 高度にカスタマイズ可能なパラメーター Order Blocks and FVGs detection ピボットポイントによるダイナミックTP/SL管理 Automatic Trail Stop & Break Even Hourly session filtering Built-in daily risk management. 含まれるツールとパラメータ 時間単位の設定（StartHour / EndHour） セッション終了時の取引終了 カスタマイズ可能なバッチ ダイナミックエグジット (UseDynamicExits) PivotPeriodForTP と SL の使用 (PivotPeriodForTP, PivotPeriodForSL) オーダーブロックの設定 柔軟な FV
FREE
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
エキスパート
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
エキスパート
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
Market Maverick IV
Themichl LLC
エキスパート
Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, a
FREE
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
エキスパート
Maximum Infinity Pro – MT5用 高度グリッドEA Maximum Infinity Proは、MetaTrader 5用に設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザー（EA）であり、高度なグリッド取引ロジックと堅牢なリスク管理および適応型エントリー/エグジット戦略を組み合わせています。このEAは、信頼性が高く、柔軟で、完全に自動化された取引ソリューションを求める初心者から経験豊富なトレーダーまで適しています。 主な特徴 スマートグリッドシステム (Smart Grid System): 様々な市場状況で最適なパフォーマンスを発揮するために、動的なロットサイズとグリッド間隔で売買グリッドを自動的に管理します。 適応型エントリーロジック (Adaptive Entry Logic): 複数のインジケーターとフィルターを使用して、確率の高い取引エントリーを特定し、不要な取引を減らし、勝率を向上させます。 バスケットテイクプロフィット＆トレーリング (Basket Take Profit & Trailing): 目標利益に達すると全てのグリッドポジ
PrimeMarket Auto Trader MT5
Samaneh Safar
エキスパート
PrimeMarket Auto Trader MT5 MetaTrader 5 Expert Advisor for automated trading on   Forex pairs   and   precious metals . Important: Trading involves risk. This product does not guarantee profits. Backtest/forward-test results depend on broker conditions, spreads, commissions, slippage, execution, and the quality of historical data. Overview PrimeMarket Auto Trader MT5 is a multi‑asset automated trading system designed for diversified symbol sets (major FX pairs and popular metals). It generates
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
エキスパート
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
エキスパート
EV Divergence Sniper is a precision-oriented Expert Advisor designed to identify high-probability market reversals through true price divergences confirmed by RSI and Stochastic. The system focuses on structural market conditions and enters only when price and momentum show a clear imbalance, significantly reducing false entries and improving signal quality. The EA uses a structural stop loss placed beyond the most recent swing, combined with a fully customizable risk-to-reward take profit. It i
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
エキスパート
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
VIP simple training system based on EMA and ADX
Vyacheslav Scherbak
エキスパート
1. Торговая стратегия Что делает советник: Советник следит за некотоными индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий. Стратегия: Используем индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8). Советник покупает, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена за
FREE
Unbeatable hunter for xaueur
Fahd Hammoune
エキスパート
XAUEUR に特化した究極のトレーディング ロボット、XAUEUR の無敵のハンターを発見してください。 資本を維持しながら利益を最大化するための完全なソリューションをお探しなら、もう探す必要はありません。  ポジションをオープンするロボットについて語る人は多くいますが、市場の反転時に資本を保護するための健全な戦略について語る人はほとんどいません。 ここで、XAUEUR の無敵のハンターが際立っています。 サポートとレジスタンスに基づく動的なストップロスを備えたこのロボットは、価格がこれらの主要なレベルから反発すると、テイクプロフィットを +1% にインテリジェントに調整します。 この新しいアプローチにより、収益と資本を保護しながら市場に従う自信が得られます。  XAUEUR の無敵のハンターは、20 ピップのスイングでのスキャルピングに優れていますが、個人の目標に応じてレバレッジを調整することを忘れないでください。 これは、取引スタイルに適応する柔軟なソリューションです。  私たちの言葉をただ信じる必要はありません。 過去数週間にわたってロボットをテストし、ロボットが達成でき
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
エキスパート
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
エキスパート
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Sevolter
Yuriy Bykov
エキスパート
同時に機能する多くのシンプルな戦略を組み合わせた多通貨エキスパート アドバイザー。各戦略は、ボラティリティの高い市場の瞬間における単純な取引アルゴリズムに基づいています。各戦略は、過去 5 年間にわたって最適化されてきました。 Expert Advisor は、「群衆の正しさ」の統計原理を使用します。異なる戦略からのシグナルを平均化し、好ましい方向に市場ポジションを開きます。 この原則は、相関する取引手段に関する同時作業とともに、不利な市場フェーズへの耐性と成長期間の分布の均一性を大幅に高めることを可能にします。 オプション 予想される最大ドローダウン (%)       -- 予想されるおおよその最大ドローダウン。これにより、ドローダウンが設定値を超えないように、開いているポジションのパラメータが自動的に選択されます。このパラメーターは、過去 5 年間のテスト データに基づいており、今後の作業中に発生する可能性のある実際のドローダウンは、上下の両方で、宣言されたものとはわずかに異なる場合があります。 取引用定期預金     -- 取引に使用する資金の固定額を設定します。開かれたポジ
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
エキスパート
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
LeBro 2
Levon Manukyan
エキスパート
The expert was created to work in the Swiss bank Swissquote. Automatically calculate the volume of incoming transactions. The Expert Advisor is designed to generate passive annual income. To open a trading account in a Swiss bank, follow the link.   https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1   Notes It is recommended to register using the link for the advisor to work correctly     Link
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
エキスパート
PROP FIRM READY!  The Expert Advisor works on double stochastic, bollinger bands and trawl. The Expert Advisor trades simultaneously on 21 standard symbols. The Expert Advisor is for five-digit accounts. Leverage   1:500 Timeframe for trading   H1 Period : 2022.05-2024 Symbol for placing the Expert Advisor any of the standard symbols. Lot for every   0.01   lot needs   $500   deposit. The first three knees are skipped. Total knees for each symbol no more than five. Limit on the total number o
Ai President EA MT5
Indra Maulana
エキスパート
70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expert
Secret Impulse
Eugen Funk
エキスパート
EA（エキスパートアドバイザー）は、ニューヨークセッション中に市場が動き始めたとき（取引量の増加）にポジションを開きます。このようにして、取引量によってモメンタムが維持され、高い確率で即座に利益確定（Take Profit）を達成できます。 シグナル  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 ニューヨークセッション中のモメンタムに基づくエントリー EAは、低タイムフレーム上のFVG（フェアバリューギャップ）を使用して隠れたインパルスを検出します。インパルスがニューヨークセッション直前またはセッション中に検出されると、EAはポジションを開きます。 市場の動向に応じたポジション管理 モメンタムがすぐに消失した場合、EAは次の3つの戦略のいずれかを適用します： 特定の価格レベルでストップロスを発動し、取引を停止します。 ストップロスを発動し、逆方向に新しいポジションを開きます。 最初のポジションを追加や削除を行いながら管理し、利益が出るまで取引を続けます。 使用方法 購入後、設定手順の詳細について連絡してください。EAを稼働させるにはインターネット
GOLD longterm
G Sridhar
エキスパート
XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
エキスパート
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
TfG
Faith Wairimu Kariuki
エキスパート
TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
エキスパート
This EA is a fully automated system for scalping gold / xauusd. integrated "hedge" mode to recover losses. 5 year backtestet. realistic gains.  its configured to trade on the 1 mmin chart. watch the attached video to see it trade in action. recommend atleast 3000 capital for 0.01 starting lot. there is nothing like this on the market. just small and steady gains. no big risk if you need the good settings , DM me. ill help you out.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
エキスパート
NovaScalp Pro Features Core Strategy EMA Price Cross   - Enters trades when price crosses 9-period EMA Ultra-Fast Execution   - Optimized for M1-M5 timeframes Tick-Level Processing   - Reacts to every price movement Risk Management Auto Lot Sizing   (optional) - Calculates position size based on account risk % Spread Filter   - Only trades when spread is tight Hard Stop Loss   - Protects against adverse moves Trailing Stop   - Locks in profits as trade moves favorably Advanced Features New Ba
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
エキスパート
PROP FIRM READY!   グリッド、マーチンゲールなどを使用しない EA。 エキスパートアドバイザーは、ダブルストキャスティクスH1/H4とトレーリングストップで動作します。エキスパートアドバイザーは、30の標準シンボルで同時に取引を行います。 アカウントの種類: スプレッドが非常に低い ECN、Raw、または Razor。 ブローカー：IC Markets、Pepperstone、Raw、Razorが最低スプレッドを提供 重要:  最良の結果を得るには、低スプレッド アカウントを使用することが非常に重要です。 レバレッジ - 少なくとも1:100、1:500を推奨               - 低中、低、非常に低リスクレベルでは少なくとも1:30 口座タイプ: ヘッジ H1 取引のタイムフレーム  最適化期間：2024年～2025年 グリッド、マーチンゲールなどを使用しない EA。 最低入金額:   500ドル 重要！購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために、私にプライベートメッセージを送信してください。 仕様: すべての取引は25
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
エキスパート
Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account types: Hedging and Netting Symbols: Forex pairs (user choice) Ti
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
エキスパート
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
エキスパート
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Quant Apex EA
Shane Michael Horn
エキスパート
Quant Apex EA Disclaimer & Terms This bot is designed and optimized for prop firm challenges and evaluation accounts. Overview Quant Apex EA is a fully automated breakout trading system built for precision and consistency during high-probability market sessions. It identifies recent price ranges, places pending orders above and below key breakout levels, and manages open positions dynamically using multi-take-profit logic, trailing stops, and break-even mechanisms. The EA integrates volume and
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 向けプロフェッショナル取引アドバイザー Exclusive Prime MT5 は次世代のエキスパートアドバイザーであり、自動化・安定性・厳格なリスク管理を重視するトレーダーのために設計されています。アルゴリズムは市場の知的分析と資金管理システムを組み合わせ、正確な取引執行と多様な市場環境への適応を実現します。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします。 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、 各通貨ペアはユーザー自身が最適化する必要があります 。実際の口座では 必ず単一通貨モード で運用してください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは例示のみです。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも 年に一度 行うことを推奨します。 重要情報: デモ版アドバイザーは試用目的のみです。最適化を行わないテスト結
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
エキスパート
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
エキスパート
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE STOP GAMBLING. TRADE LIKE A HEDGE FUND. Tired of guessing market direction? Sick of the trend reversing the moment you enter a trade? Stop guessing. Major banks and fund managers don't guess; they use MATH. Now, you have that power too. ONR Correlation Master Pro is not an ordinary indicator bot. It is a professional Statistical Arbitrage (Pairs Trading) system designed to exploit price inefficiencies. It focuses on the relationship
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
エキスパート
Timty Gold Sniper 1. Precision Trading on Gold (XAUUSDm) Designed for micro or mini gold trading, adaptable to most broker symbols. Operates on the 15-minute chart (M15), ensuring frequent trade opportunities while staying responsive to market changes. 2. Smart Signal Generation Uses a weighted scoring system combining multiple technical indicators for reliable signals: EMA Trend (50 vs 200): Detects strong trends (golden/death crosses). RSI (14) : Identifies overbought/oversold conditions for
AcurateTrendPromax
Abraham Apotierioluwa Apesinola
エキスパート
# **AcurateTrendProMax 3.22**   ### *The Ultimate Multi-Timeframe Trend Trading EA* --- ## ** PROFESSIONAL TREND TRADING, PERFECTED** Experience the future of automated trading with **AcurateTrendProMax** – the sophisticated EA that combines multi-timeframe trend analysis with institutional-grade risk management. Whether you're trading forex, crypto, metals, or indices, this powerful system adapts to any market condition. --- ## ** CORE FEATURES** ### ** Multi-Timeframe Trend Analysi
Alpha Gold Strategy
Krishankumar J
エキスパート
This Expert Advisor is a fully automated trading system designed for volatile markets, with a strong focus on risk-controlled position management and systematic profit extraction. The EA operates using a dual-side market participation model , allowing it to adapt dynamically to changing price conditions. It does not rely on indicators, curve-fitting, or signal prediction. Instead, it focuses on price behavior and structured trade management . Key Highlights: Dynamic position sizing with controll
Smart Hybrid Grid Trading System MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
エキスパート
Smart Hybrid Grid Trading System MT5 は、さまざまな市場環境に適応できるよう設計された、スマートでバランスの取れた自動取引システムです。 価格の動きを分析し、構造化された方法で取引を構築することで、レンジ相場およびトレンド相場の両方に対応します。 明確に定義された取引サイクルと注文管理により、取引全体を完全にコントロールします。 Limit注文およびStop注文の両方をサポートし、市場状況に応じた柔軟な運用が可能です。 事前に設定されたリスク管理と利益管理ルールにより、安定した取引を実現します。 市場状況に応じて柔軟に動作する設計です。 感情に左右されない自動取引を実現します。 すべての取引は論理的なルールに基づいて実行されます。 長期運用を前提とした安定性重視のシステムです。 継続的な運用を想定した構造となっています。
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
作者のその他のプロダクト
Piggy Bank EA MT5
Hong Yi Li
エキスパート
期間限定オファー: 8 か月ごとにリース価格が 240 ドル増加し、最終価格は 1,190 ドルになります。 チャンネル登録はこちら： https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (最新の製品プロモーションとEAリリース情報をいち早く入手してください) 1.) 取引シグナル Piggy Bank EA MT5 High Risk: https://www.mql5.com/en/signals/2324069 すべてのEAとシグナルのリスト： https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 製品の特徴 これはMQL5では珍しいSPX500 + XAUUSDポートフォリオです。これは単一の取引戦略ではありません。 6つのSPX500取引戦略と4つのXAUUSD取引戦略、合計10の取引戦略で構成されています。  SPX500とXAUUSDは長期的に上昇する傾向があるため、EAはロングポジションのみを保有し、全体的なトレンドとの整合性を確保します。 安全第一！この戦略はマーチンゲール法やグリッドトレード戦
Virgo EA MT4
Hong Yi Li
エキスパート
限定オファー: 残り 3/10 部、販売される 10 部ごとに価格が 1,200 ドル増加し、最終価格は 29,000 ドルになります。 1.) 取引シグナル Virgo EA 低リスク:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 私のすべてのシグナルのリスト:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 製品の特徴 バックテスト結果によると、長期勝率は±80%、最大複利年間成長率は±130%となっています。 取引に必要な最低開始資金はわずか 100 ドルです。 面倒なパラメータ設定はなく、取引時間と資金管理を設定するだけです。 お客様は、必要に応じてマーチンゲール資金管理手法を有効にするかどうかを選択できます。 すべての取引で真のトレーリング ストップとトレーリング ストップを使用します。 バックテストの結果に基づいて、各取引は 1 週間以内に開催されます。 大きなトレンドがある場合にのみ取引し、バックテストの結果に基づいて最大 3 か月間取引するのではなく、平均して週に 1
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
エキスパート
限定オファー: 残り 3/10 部、販売される 10 部ごとに価格が 1,200 ドル増加し、最終価格は 29,000 ドルになります。 1.) 取引シグナル Virgo EA 低リスク:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 私のすべてのシグナルのリスト:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 製品の特徴 バックテスト結果によると、長期勝率は±80%、最大複利年間成長率は±130%となっています。 取引に必要な最低開始資金はわずか 100 ドルです。 面倒なパラメータ設定はなく、取引時間と資金管理を設定するだけです。 お客様は、必要に応じてマーチンゲール資金管理手法を有効にするかどうかを選択できます。 すべての取引で真のトレーリング ストップとトレーリング ストップを使用します。 バックテストの結果に基づいて、各取引は 1 週間以内に開催されます。 大きなトレンドがある場合にのみ取引し、バックテストの結果に基づいて最大 3 か月間取引するのではなく、平均して週に 1
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信