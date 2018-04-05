Gemini EA MT5

Oferta limitada: restam 3/10 exemplares, o preço aumentará 1.200 dólares por cada dez exemplares vendidos, o preço final é de 29.000 dólares.

1.) Sinais de negociação


2.) Características do produto

  1. Este portfólio SPX500 + XAUUSD é uma estratégia de negociação MQL5 rara, não uma estratégia única.
  2. Consiste em 10 estratégias de negociação SPX500 e 10 estratégias de negociação XAUUSD, totalizando 20 estratégias de negociação.
  3. O SPX500 e o XAUUSD tendem a subir ao longo do tempo, pelo que o EA opera apenas posições longas para garantir operações de longo prazo em linha com a tendência geral.
  4. Segurança em primeiro lugar! Esta estratégia não utiliza estratégias de negociação Martingale ou grid, garantindo a segurança do capital. Com uma gestão de fundos adequada, não será liquidado.
  5. Com base nos resultados do backtesting, o fator de lucro é de aproximadamente 2,48, a taxa de ganho a longo prazo é de aproximadamente 50% e a relação risco-recompensa é de aproximadamente 1:5.
  6. Cada negociação dura no máximo 24 horas, com um período médio de retenção de aproximadamente 4 horas.
  7. Cada negociação utiliza ordens pendentes reais, ordens stop-loss e ordens take-profit; não são utilizadas ordens virtuais.
  8. Um dos poucos EA adequados para os desafios da negociação de empresas proprietárias.
  9. O capital inicial mínimo situa-se entre os 88,75 e os 177,50 dólares.
  10. Não é necessário configurar o fuso horário GMT, a conversão para o horário de verão ou a filtragem de notícias.
  11. Não são necessárias configurações complicadas de parâmetros; basta definir as suas definições de gestão de dinheiro.
  12. Os clientes podem ativar a gestão de dinheiro Martingale conforme necessário; está desativado por padrão.
  13. O EA oferece uma função de otimização, permitindo aos clientes otimizar com base nos dados históricos da sua corretora.
  14. Não existem requisitos quanto ao tipo de corretora, tipo de conta, spread da corretora ou latência da rede.
  15. Excluindo os efeitos dos spreads reais e do slippage, os resultados reais das negociações são quase idênticos aos resultados de backtesting utilizando dados de ticks.
  16. Os relatórios de backtesting podem ser importados através do QuantAnalyzer4 e utilizados em conjunto com outros EA de baixa correlação.
  17. O EA não será atualizado a menos que ocorra um bug que afete os resultados das negociações, garantindo um funcionamento estável.

3.) Requisitos de negociação

  • Tipo de corretora: ECN, STP, MM, todas podem ser utilizadas sem qualquer restrição.
  • Tipo de conta: As contas standard, spread zero e islâmicas são aceites sem qualquer restrição.
  • Conta de compensação: deve ser uma conta de compensação
  • Fuso horário do corretor: Sem restrições
  • Objetivos de investimento: SPX500, XAUUSD
  • Configuração do gráfico: É recomendável efetuar a instalação no gráfico EURUSD.
  • Fuso horário do gráfico: m5
  • Capital inicial: 88,75 USD a 177,50 USD
  • Alavancagem mínima: 1:10 a 1:200
  • Spread máximo: Não existe limite de spread, mas quanto mais baixo for o spread, melhor.
  • Atraso máximo: dentro de 2000 ms, mas quanto mais baixo, melhor.
  • Tipo de VPS: Deve utilizar um VPS Windows.

4.) Configuração de backtesting

  1. Opte por utilizar, no mínimo, dados históricos de candlesticks ou ticks de 1 minuto para o backtesting, de forma a garantir que os resultados reais das negociações são semelhantes aos resultados do backtesting.
  2. Certifique-se de que a qualidade dos dados históricos é superior a 98%. Se forem perdidos muitos dados históricos, poderá haver um erro nas definições.
  3. Recomenda-se a realização de backtesting no ThinkMarkets / ThinkCapital. O EA foi desenvolvido com recurso aos dados históricos desta corretora.
  4. Se a corretora não possuir dados históricos de períodos anteriores, pode utilizar o QuantDataManager para importar dados históricos externos para backtesting conjunto.
  5. Segue-se a configuração de dados históricos que utilizei ao desenvolver o EA, que pode ser utilizada como referência para as configurações de backtesting.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Detalhes técnicos

  • Assinale as fontes de dados históricos: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
  • Período da amostra: 01/01/2012 - 01/01/2020, utilizando dados históricos da Dukascopy.
  • Período fora da amostra: 01/01/2020 - 01/04/2025, utilizando dados históricos do ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Condições de entrada: Combinação de vários grupos de indicadores SMA, CCI e Williams.
  • Condições de saída: stop loss móvel e saída programada.
  • Número médio anual de transações: 79,00
  • Maior número de dias sem negociação: 139,68 dias
  • O maior período sem transações: 18/06/2015 - 05/11/2015
  • Número médio de dias para novos máximos: 40,68 dias
  • Maiores dias recorde: 409,62 dias
  • O maior registo de subida ocorreu em: 2015.03.20 - 2016.05.03

6.) Gestão do dinheiro

A seguir, os resultados do backtest obtidos utilizando parâmetros predefinidos no ThinkMarkets/ThinkCapital. Os resultados do backtest podem variar entre corretoras. Destinam-se apenas para fins de gestão de fundos e não devem ser considerados como desempenho real de negociação.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) Aviso de compra

  1. Além da gestão financeira, os sinais de negociação exibidos publicamente e o desempenho do backtesting utilizam os parâmetros padrão do EA e não requerem ficheiros de configuração adicionais.
  2. Os resultados reais das negociações variam significativamente entre as corretoras. Se utilizar uma corretora diferente da ThinkMarkets/ThinkCapital, pode otimizar com base nos dados históricos da sua corretora.
  3. Considere a sua capacidade financeira antes de comprar. O desempenho do backtesting não representa o desempenho futuro. Pode descarregar uma versão de teste gratuita para fazer o backtesting e otimizar e depois alugar ou comprar, se achar satisfatório.
  4. Se encontrar dificuldades ou bugs, contacte-me. Pode também consultar as Perguntas Frequentes no fórum de discussão ou no blogue do EA.
  5. Não irei adicionar novas funcionalidades ao produto, a menos que um bug afete os resultados das negociações. As atualizações frequentes incomodarão muitos clientes.
  6. Se a sua corretora não suportar a utilização de um EA adquirido no MQL5.com, contacte-me imediatamente e eu ajudá-lo-ei a solucionar o problema.
  7. Atualmente, só vendo os meus EA no MQL5.com. Se vir alguém a vender os meus EAs noutros sites, é golpe; cuidado.

8.) Contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente

  • Janela de contacto: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Método de contacto: Clique no botão [Enviar mensagem] na página para contactar o programador ou deixe as suas questões na área de discussão do produto.
  • Tempo de contacto: O tempo de resposta mais rápido é de cinco minutos, e o tempo de resposta mais lento não excederá as 24 horas, sete dias por semana, durante todo o ano.

9.) Cuidado com os Golpes

  1. O verdadeiro horário de início fora da amostra do EA deve ser baseado na data de lançamento do EA na página de vendas do MQL5, e não simplesmente na data de início declarada pelo vendedor.
  2. Antes de comprar, confirme se os sinais de negociação exibidos publicamente pelo vendedor são aproximadamente consistentes com o desempenho do backtesting para evitar situações em que o vendedor manipulou os resultados do backtesting no código.
  3. Suspeite de canais de venda que não sejam MQL5. Se o vendedor não vender através do MQL5, não há registo imparcial de terceiros da verdadeira data de lançamento do EA, dificultando a verificação do verdadeiro horário de início fora da amostra do EA.
  4. Note que os sinais de negociação fornecidos pelo vendedor são os mesmos EA listados na página de vendas; este tipo de fraude é difícil de prevenir.
  5. Evite anúncios de lucros e retornos garantidos. Existe uma linha ténue entre investimento e fraude. Os vendedores têm a obrigação de informar antecipadamente os compradores de que qualquer investimento acarreta a possibilidade de perda ou perda de retorno.

