1.) Sinais de negociação
- Gemini EA MT5 Alto risco: https://www.mql5.com/en/signals/2309494
2.) Características do produto
- Este portfólio SPX500 + XAUUSD é uma estratégia de negociação MQL5 rara, não uma estratégia única.
- Consiste em 10 estratégias de negociação SPX500 e 10 estratégias de negociação XAUUSD, totalizando 20 estratégias de negociação.
- O SPX500 e o XAUUSD tendem a subir ao longo do tempo, pelo que o EA opera apenas posições longas para garantir operações de longo prazo em linha com a tendência geral.
- Segurança em primeiro lugar! Esta estratégia não utiliza estratégias de negociação Martingale ou grid, garantindo a segurança do capital. Com uma gestão de fundos adequada, não será liquidado.
- Com base nos resultados do backtesting, o fator de lucro é de aproximadamente 2,48, a taxa de ganho a longo prazo é de aproximadamente 50% e a relação risco-recompensa é de aproximadamente 1:5.
- Cada negociação dura no máximo 24 horas, com um período médio de retenção de aproximadamente 4 horas.
- Cada negociação utiliza ordens pendentes reais, ordens stop-loss e ordens take-profit; não são utilizadas ordens virtuais.
- Um dos poucos EA adequados para os desafios da negociação de empresas proprietárias.
- O capital inicial mínimo situa-se entre os 88,75 e os 177,50 dólares.
- Não é necessário configurar o fuso horário GMT, a conversão para o horário de verão ou a filtragem de notícias.
- Não são necessárias configurações complicadas de parâmetros; basta definir as suas definições de gestão de dinheiro.
- Os clientes podem ativar a gestão de dinheiro Martingale conforme necessário; está desativado por padrão.
- O EA oferece uma função de otimização, permitindo aos clientes otimizar com base nos dados históricos da sua corretora.
- Não existem requisitos quanto ao tipo de corretora, tipo de conta, spread da corretora ou latência da rede.
- Excluindo os efeitos dos spreads reais e do slippage, os resultados reais das negociações são quase idênticos aos resultados de backtesting utilizando dados de ticks.
- Os relatórios de backtesting podem ser importados através do QuantAnalyzer4 e utilizados em conjunto com outros EA de baixa correlação.
- O EA não será atualizado a menos que ocorra um bug que afete os resultados das negociações, garantindo um funcionamento estável.
3.) Requisitos de negociação
- Tipo de corretora: ECN, STP, MM, todas podem ser utilizadas sem qualquer restrição.
- Tipo de conta: As contas standard, spread zero e islâmicas são aceites sem qualquer restrição.
- Conta de compensação: deve ser uma conta de compensação
- Fuso horário do corretor: Sem restrições
- Objetivos de investimento: SPX500, XAUUSD
- Configuração do gráfico: É recomendável efetuar a instalação no gráfico EURUSD.
- Fuso horário do gráfico: m5
- Capital inicial: 88,75 USD a 177,50 USD
- Alavancagem mínima: 1:10 a 1:200
- Spread máximo: Não existe limite de spread, mas quanto mais baixo for o spread, melhor.
- Atraso máximo: dentro de 2000 ms, mas quanto mais baixo, melhor.
- Tipo de VPS: Deve utilizar um VPS Windows.
4.) Configuração de backtesting
- Opte por utilizar, no mínimo, dados históricos de candlesticks ou ticks de 1 minuto para o backtesting, de forma a garantir que os resultados reais das negociações são semelhantes aos resultados do backtesting.
- Certifique-se de que a qualidade dos dados históricos é superior a 98%. Se forem perdidos muitos dados históricos, poderá haver um erro nas definições.
- Recomenda-se a realização de backtesting no ThinkMarkets / ThinkCapital. O EA foi desenvolvido com recurso aos dados históricos desta corretora.
- Se a corretora não possuir dados históricos de períodos anteriores, pode utilizar o QuantDataManager para importar dados históricos externos para backtesting conjunto.
- Segue-se a configuração de dados históricos que utilizei ao desenvolver o EA, que pode ser utilizada como referência para as configurações de backtesting.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) Detalhes técnicos
- Assinale as fontes de dados históricos: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
- Período da amostra: 01/01/2012 - 01/01/2020, utilizando dados históricos da Dukascopy.
- Período fora da amostra: 01/01/2020 - 01/04/2025, utilizando dados históricos do ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Condições de entrada: Combinação de vários grupos de indicadores SMA, CCI e Williams.
- Condições de saída: stop loss móvel e saída programada.
- Número médio anual de transações: 79,00
- Maior número de dias sem negociação: 139,68 dias
- O maior período sem transações: 18/06/2015 - 05/11/2015
- Número médio de dias para novos máximos: 40,68 dias
- Maiores dias recorde: 409,62 dias
- O maior registo de subida ocorreu em: 2015.03.20 - 2016.05.03
6.) Gestão do dinheiro
A seguir, os resultados do backtest obtidos utilizando parâmetros predefinidos no ThinkMarkets/ThinkCapital. Os resultados do backtest podem variar entre corretoras. Destinam-se apenas para fins de gestão de fundos e não devem ser considerados como desempenho real de negociação.
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|125 USD
|177.50 USD
|CAGR 115.79 %
|MDD 50.00 %
|1 : 200
|Small capital account speculation
|Medium risk
|800 USD
|887.50 USD
|CAGR 23.15 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|4200 USD
|4437.50 USD
|CAGR 4.63 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|177.50 USD
|205.52 USD
|88.75 USD
|1 : 10
|Measure real performance
7.) Aviso de compra
- Além da gestão financeira, os sinais de negociação exibidos publicamente e o desempenho do backtesting utilizam os parâmetros padrão do EA e não requerem ficheiros de configuração adicionais.
- Os resultados reais das negociações variam significativamente entre as corretoras. Se utilizar uma corretora diferente da ThinkMarkets/ThinkCapital, pode otimizar com base nos dados históricos da sua corretora.
- Considere a sua capacidade financeira antes de comprar. O desempenho do backtesting não representa o desempenho futuro. Pode descarregar uma versão de teste gratuita para fazer o backtesting e otimizar e depois alugar ou comprar, se achar satisfatório.
- Se encontrar dificuldades ou bugs, contacte-me. Pode também consultar as Perguntas Frequentes no fórum de discussão ou no blogue do EA.
- Não irei adicionar novas funcionalidades ao produto, a menos que um bug afete os resultados das negociações. As atualizações frequentes incomodarão muitos clientes.
- Se a sua corretora não suportar a utilização de um EA adquirido no MQL5.com, contacte-me imediatamente e eu ajudá-lo-ei a solucionar o problema.
- Atualmente, só vendo os meus EA no MQL5.com. Se vir alguém a vender os meus EAs noutros sites, é golpe; cuidado.
8.) Contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente
