Gemini EA MT5

XAUEUR에 특화된 궁극의 거래 로봇 XAUEUR를 위한 무적의 Hunter를 만나보세요. 자본을 보존하면서 이익을 극대화할 수 있는 완벽한 솔루션을 찾고 있다면 더 이상 찾지 마십시오. 많은 사람들이 포지션을 여는 로봇에 대해 이야기하지만 시장 반전 중에 자본을 보호하기 위한 건전한 전략에 대해 이야기하는 사람은 거의 없습니다. XAUEUR의 무적의 헌터가 돋보이는 곳입니다. 지지선과 저항선에 기반한 동적 손절매 기능을 갖춘 이 로봇은 가격이 이러한 주요 수준에서 반등하면 테이크 이익을 +1%로 지능적으로 조정합니다. 이 새로운 접근 방식을 통해 수입과 자본을 보호하면서 시장을 따를 수 있는 자신감을 얻을 수 있습니다. 타의 추종을 불허하는 XAUEUR 헌터는 20핍 스윙에서 스캘핑에 탁월하지만 개인 목표에 따라 레버리지를 조정해야 합니다. 귀하의 거래 스타일에 적응하는 유연한 솔루션입니다. 당신은 단지 우리의 말을 받아들일 필요가 없습니다. 지난 몇 주 동안 로봇을