Gemini EA MT5
- Experts
- Hong Yi Li
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
기간 한정 특가: 재고 3/10부 남음, 10부가 판매될 때마다 가격이 1,200달러씩 인상되며, 최종 가격은 29,000달러입니다.
1.) 거래 신호
2.) 제품 특징
- 이 SPX500 + XAUUSD 포트폴리오는 단일 전략이 아닌 보기 드문 MQL5 트레이딩 전략입니다.
- 이 포트폴리오는 SPX500 트레이딩 전략 10개와 XAUUSD 트레이딩 전략 10개로 구성되어 총 20개의 트레이딩 전략을 제공합니다.
- SPX500과 XAUUSD는 시간이 지남에 따라 상승하는 경향이 있으므로, EA는 전반적인 추세에 맞춰 장기 트레이딩을 보장하기 위해 롱 포지션만 거래합니다.
- 안전 제일! 이 전략은 마틴게일이나 그리드 트레이딩 전략을 사용하지 않아 자본 안정성을 보장합니다. 적절한 자금 관리를 통해 청산되지 않습니다.
- 백테스팅 결과에 따르면 수익률은 약 2.48, 장기 승률은 약 50%, 위험 대비 수익률은 약 1:5입니다.
- 각 거래는 최대 24시간 동안 진행되며, 평균 보유 기간은 약 4시간입니다.
- 모든 거래는 실제 보류 주문, 손절매 주문, 이익실현 주문을 사용하며, 가상 주문은 사용하지 않습니다.
- 프롭 펌 거래의 어려움에 적합한 몇 안 되는 EA 중 하나입니다.
- 최소 시작 자본금은 $88.75에서 $177.50 사이입니다.
- GMT 시간대, 일광 절약 시간제 변환 또는 뉴스 필터링을 설정할 필요가 없습니다.
- 복잡한 매개변수 설정이 필요 없으며, 자금 관리 설정만 하면 됩니다.
- 고객은 필요에 따라 마틴게일 자금 관리를 활성화할 수 있으며, 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
- EA는 최적화 기능을 제공하여 고객이 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있도록 합니다.
- 브로커 유형, 계좌 유형, 브로커 스프레드 또는 네트워크 지연 시간에 대한 요구 사항은 없습니다.
- 실제 스프레드 및 슬리피지의 영향을 제외하면 실제 거래 결과는 틱 데이터를 사용한 백테스트 결과와 거의 동일합니다.
- 백테스트 보고서는 QuantAnalyzer4를 통해 가져와 다른 저상관 EA와 함께 사용할 수 있습니다.
- 거래 결과에 영향을 미치는 버그가 발생하지 않는 한 EA는 업데이트되지 않으므로 안정적인 운영이 보장됩니다.
3.) 거래 요구 사항
- 브로커 유형: ECN, STP, MM 모두 아무런 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- 계좌 유형: 표준 계좌, 제로 스프레드 계좌, 이슬람 계좌는 모두 아무런 제한 없이 허용됩니다.
- 상계 계정: 상계 계정이어야 합니다.
- 브로커 시간대: 제한 없음
- 투자 목표: SPX500, XAUUSD
- 차트 설정: EURUSD 차트에 설치하는 것이 좋습니다.
- 차트 시간대: m5
- 초기 자본금: 88.75 USD ~ 177.50 USD
- 최소 레버리지: 1:10 ~ 1:200
- 최대 스프레드: 스프레드 한도는 없지만, 스프레드가 낮을수록 좋습니다.
- 최대 지연: 2000ms 이내이지만 낮을수록 좋습니다.
- VPS 유형: Windows VPS를 사용해야 합니다.
4.) 백테스팅 설정
- 실제 거래 결과가 백테스트 결과와 유사한지 확인하기 위해 백테스트에 최소 1분 캔들 또는 틱 과거 데이터를 사용하도록 하십시오.
- 과거 데이터의 품질이 98.00% 이상인지 확인하십시오. 과거 데이터가 너무 많이 손실되는 경우 설정 오류일 수 있습니다.
- ThinkMarkets/ThinkCapital에서 백테스트를 수행하는 것이 좋습니다. EA는 해당 브로커의 과거 데이터를 사용하여 개발되었습니다.
- 브로커에 이전 시점의 과거 데이터가 없는 경우, QuantDataManager를 사용하여 외부 과거 데이터를 가져와 공동 백테스트를 수행할 수 있습니다.
- 다음은 EA 개발 시 사용한 과거 데이터 구성으로, 백테스트 설정에 참고할 수 있습니다.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) 기술적 세부 사항
- 과거 데이터 소스를 확인하세요: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
- 샘플 기간: 2012.01.01 - 2020.01.01, Dukascopy 과거 데이터 사용.
- 샘플 외 기간: 2020.01.01 - 2025.04.01, ThinkMarkets/ThinkCapital의 과거 데이터 사용.
- 진입 조건: SMA, CCI, Williams 지표의 여러 그룹의 조합.
- 종료 조건: 추적 손실 제한 및 예정된 종료.
- 연간 평균 거래 건수: 79.00건
- 거래가 없었던 최장 일수: 139.68일
- 거래가 없는 최장 기간: 2015.06.18 - 2015.11.05
- 최고치 경신까지 걸리는 평균 일수: 40.68일
- 가장 긴 기록 최고치 일수: 409.62일
- 가장 긴 기록적 최고치는 2015.03.20 - 2016.05.03에 발생했습니다.
6.) 자금 관리
다음은 ThinkMarkets/ThinkCapital에서 사전 설정된 매개변수를 사용하여 얻은 백테스트 결과입니다. 백테스트 결과는 브로커마다 다를 수 있습니다. 펀드 관리 목적으로만 사용되며 실제 거래 성과로 간주되어서는 안 됩니다.
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|125 USD
|177.50 USD
|CAGR 115.79 %
|MDD 50.00 %
|1 : 200
|Small capital account speculation
|Medium risk
|800 USD
|887.50 USD
|CAGR 23.15 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|4200 USD
|4437.50 USD
|CAGR 4.63 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|177.50 USD
|205.52 USD
|88.75 USD
|1 : 10
|Measure real performance
7.) 구매 공지
- 자금 관리 외에도 공개적으로 표시되는 거래 신호와 백테스트된 성과는 모두 EA의 기본 매개변수를 사용하며 추가 설정 파일이 필요하지 않습니다.
- 실제 거래 결과는 브로커마다 상당한 차이가 있습니다. ThinkMarkets/ThinkCapital 이외의 브로커를 사용하는 경우, 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있습니다.
- 구매 전에 본인의 재정 상황을 고려하십시오. 백테스트된 성과는 미래의 성과를 나타내는 것이 아닙니다. 무료 체험판을 다운로드하여 백테스트 및 최적화를 진행한 후, 만족스러우면 대여 또는 구매하실 수 있습니다.
- 도움이 필요하거나 버그가 발견되면 저에게 연락해 주세요. EA 토론 포럼이나 블로그의 FAQ도 확인하실 수 있습니다.
- 버그가 거래 결과에 영향을 미치지 않는 한, 제품에 새로운 기능을 추가하지 않습니다. 잦은 업데이트는 많은 고객을 불편하게 할 수 있습니다.
- 브로커가 MQL5.com에서 구매한 EA 사용을 지원하지 않는 경우, 즉시 저에게 연락해 주시면 문제 해결을 도와드리겠습니다.
- 현재 저는 MQL5.com에서만 EA를 판매하고 있습니다. 다른 웹사이트에서 제 EA를 판매하는 사람을 본다면 사기입니다. 조심하세요.
8.) 고객 서비스에 문의하세요
문의 방법: 개발자에게 문의하려면 해당 페이지의 [메시지 보내기] 버튼을 클릭하시거나, 제품 토론 게시판에 질문을 남겨주세요.
- 연락 시간: 가장 빠른 답변 시간은 5분 이내이며, 가장 느린 답변 시간은 연중무휴, 주 7일, 24시간을 넘지 않습니다.
9.) 사기 주의
- EA의 실제 샘플 외 시작 시간은 판매자가 명시한 시작일이 아닌 MQL5 판매 페이지에 EA가 출시된 날짜를 기준으로 해야 합니다.
- 구매하기 전에 판매자가 공개적으로 표시하는 거래 신호가 백테스트 결과와 거의 일치하는지 확인하여 판매자가 코드에서 백테스트 결과를 조작한 상황을 방지하십시오.
- MQL5가 아닌 판매 채널에 주의하십시오. 판매자가 MQL5를 통해 판매하지 않으면 EA의 실제 출시일에 대한 공정한 제3자 기록이 없으므로 EA의 실제 샘플 외 시작 시간을 확인하기 어렵습니다.
- 판매자가 제공하는 거래 신호는 판매 페이지에 나열된 EA와 동일하므로 이러한 유형의 사기는 예방하기 어렵습니다.
- 수익과 수익이 보장된다는 마케팅 주장은 피하십시오. 투자와 사기 사이에는 분명한 경계가 있습니다. 판매자는 구매자에게 모든 투자에는 손실 또는 손실 가능성이 있음을 미리 알릴 의무가 있습니다.