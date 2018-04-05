Gemini EA MT5

기간 한정 특가: 재고 3/10부 남음, 10부가 판매될 때마다 가격이 1,200달러씩 인상되며, 최종 가격은 29,000달러입니다.

채널 구독: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (최신 제품 프로모션과 EA 출시 정보를 최대한 빨리 받아보세요)


1.) 거래 신호


2.) 제품 특징

  1. 이 SPX500 + XAUUSD 포트폴리오는 단일 전략이 아닌 보기 드문 MQL5 트레이딩 전략입니다.
  2. 이 포트폴리오는 SPX500 트레이딩 전략 10개와 XAUUSD 트레이딩 전략 10개로 구성되어 총 20개의 트레이딩 전략을 제공합니다.
  3. SPX500과 XAUUSD는 시간이 지남에 따라 상승하는 경향이 있으므로, EA는 전반적인 추세에 맞춰 장기 트레이딩을 보장하기 위해 롱 포지션만 거래합니다.
  4. 안전 제일! 이 전략은 마틴게일이나 그리드 트레이딩 전략을 사용하지 않아 자본 안정성을 보장합니다. 적절한 자금 관리를 통해 청산되지 않습니다.
  5. 백테스팅 결과에 따르면 수익률은 약 2.48, 장기 승률은 약 50%, 위험 대비 수익률은 약 1:5입니다.
  6. 각 거래는 최대 24시간 동안 진행되며, 평균 보유 기간은 약 4시간입니다.
  7. 모든 거래는 실제 보류 주문, 손절매 주문, 이익실현 주문을 사용하며, 가상 주문은 사용하지 않습니다.
  8. 프롭 펌 거래의 어려움에 적합한 몇 안 되는 EA 중 하나입니다.
  9. 최소 시작 자본금은 $88.75에서 $177.50 사이입니다.
  10. GMT 시간대, 일광 절약 시간제 변환 또는 뉴스 필터링을 설정할 필요가 없습니다.
  11. 복잡한 매개변수 설정이 필요 없으며, 자금 관리 설정만 하면 됩니다.
  12. 고객은 필요에 따라 마틴게일 자금 관리를 활성화할 수 있으며, 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
  13. EA는 최적화 기능을 제공하여 고객이 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있도록 합니다.
  14. 브로커 유형, 계좌 유형, 브로커 스프레드 또는 네트워크 지연 시간에 대한 요구 사항은 없습니다.
  15. 실제 스프레드 및 슬리피지의 영향을 제외하면 실제 거래 결과는 틱 데이터를 사용한 백테스트 결과와 거의 동일합니다.
  16. 백테스트 보고서는 QuantAnalyzer4를 통해 가져와 다른 저상관 EA와 함께 사용할 수 있습니다.
  17. 거래 결과에 영향을 미치는 버그가 발생하지 않는 한 EA는 업데이트되지 않으므로 안정적인 운영이 보장됩니다.

3.) 거래 요구 사항

  • 브로커 유형: ECN, STP, MM 모두 아무런 제한 없이 사용할 수 있습니다.
  • 계좌 유형: 표준 계좌, 제로 스프레드 계좌, 이슬람 계좌는 모두 아무런 제한 없이 허용됩니다.
  • 상계 계정: 상계 계정이어야 합니다.
  • 브로커 시간대: 제한 없음
  • 투자 목표: SPX500, XAUUSD
  • 차트 설정: EURUSD 차트에 설치하는 것이 좋습니다.
  • 차트 시간대: m5
  • 초기 자본금: 88.75 USD ~ 177.50 USD
  • 최소 레버리지: 1:10 ~ 1:200
  • 최대 스프레드: 스프레드 한도는 없지만, 스프레드가 낮을수록 좋습니다.
  • 최대 지연: 2000ms 이내이지만 낮을수록 좋습니다.
  • VPS 유형: Windows VPS를 사용해야 합니다.

4.) 백테스팅 설정

  1. 실제 거래 결과가 백테스트 결과와 유사한지 확인하기 위해 백테스트에 최소 1분 캔들 또는 틱 과거 데이터를 사용하도록 하십시오.
  2. 과거 데이터의 품질이 98.00% 이상인지 확인하십시오. 과거 데이터가 너무 많이 손실되는 경우 설정 오류일 수 있습니다.
  3. ThinkMarkets/ThinkCapital에서 백테스트를 수행하는 것이 좋습니다. EA는 해당 브로커의 과거 데이터를 사용하여 개발되었습니다.
  4. 브로커에 이전 시점의 과거 데이터가 없는 경우, QuantDataManager를 사용하여 외부 과거 데이터를 가져와 공동 백테스트를 수행할 수 있습니다.
  5. 다음은 EA 개발 시 사용한 과거 데이터 구성으로, 백테스트 설정에 참고할 수 있습니다.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) 기술적 세부 사항

  • 과거 데이터 소스를 확인하세요: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
  • 샘플 기간: 2012.01.01 - 2020.01.01, Dukascopy 과거 데이터 사용.
  • 샘플 외 기간: 2020.01.01 - 2025.04.01, ThinkMarkets/ThinkCapital의 과거 데이터 사용.
  • 진입 조건: SMA, CCI, Williams 지표의 여러 그룹의 조합.
  • 종료 조건: 추적 손실 제한 및 예정된 종료.
  • 연간 평균 거래 건수: 79.00건
  • 거래가 없었던 최장 일수: 139.68일
  • 거래가 없는 최장 기간: 2015.06.18 - 2015.11.05
  • 최고치 경신까지 걸리는 평균 일수: 40.68일
  • 가장 긴 기록 최고치 일수: 409.62일
  • 가장 긴 기록적 최고치는 2015.03.20 - 2016.05.03에 발생했습니다.

6.) 자금 관리

다음은 ThinkMarkets/ThinkCapital에서 사전 설정된 매개변수를 사용하여 얻은 백테스트 결과입니다. 백테스트 결과는 브로커마다 다를 수 있습니다. 펀드 관리 목적으로만 사용되며 실제 거래 성과로 간주되어서는 안 됩니다.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) 구매 공지

  1. 자금 관리 외에도 공개적으로 표시되는 거래 신호와 백테스트된 성과는 모두 EA의 기본 매개변수를 사용하며 추가 설정 파일이 필요하지 않습니다.
  2. 실제 거래 결과는 브로커마다 상당한 차이가 있습니다. ThinkMarkets/ThinkCapital 이외의 브로커를 사용하는 경우, 브로커의 과거 데이터를 기반으로 최적화할 수 있습니다.
  3. 구매 전에 본인의 재정 상황을 고려하십시오. 백테스트된 성과는 미래의 성과를 나타내는 것이 아닙니다. 무료 체험판을 다운로드하여 백테스트 및 최적화를 진행한 후, 만족스러우면 대여 또는 구매하실 수 있습니다.
  4. 도움이 필요하거나 버그가 발견되면 저에게 연락해 주세요. EA 토론 포럼이나 블로그의 FAQ도 확인하실 수 있습니다.
  5. 버그가 거래 결과에 영향을 미치지 않는 한, 제품에 새로운 기능을 추가하지 않습니다. 잦은 업데이트는 많은 고객을 불편하게 할 수 있습니다.
  6. 브로커가 MQL5.com에서 구매한 EA 사용을 지원하지 않는 경우, 즉시 저에게 연락해 주시면 문제 해결을 도와드리겠습니다.
  7. 현재 저는 MQL5.com에서만 EA를 판매하고 있습니다. 다른 웹사이트에서 제 EA를 판매하는 사람을 본다면 사기입니다. 조심하세요.

8.) 고객 서비스에 문의하세요

  • 연락처: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • 문의 방법: 개발자에게 문의하려면 해당 페이지의 [메시지 보내기] 버튼을 클릭하시거나, 제품 토론 게시판에 질문을 남겨주세요.
  • 연락 시간: 가장 빠른 답변 시간은 5분 이내이며, 가장 느린 답변 시간은 연중무휴, 주 7일, 24시간을 넘지 않습니다.

9.) 사기 주의

  1. EA의 실제 샘플 외 시작 시간은 판매자가 명시한 시작일이 아닌 MQL5 판매 페이지에 EA가 출시된 날짜를 기준으로 해야 합니다.
  2. 구매하기 전에 판매자가 공개적으로 표시하는 거래 신호가 백테스트 결과와 거의 일치하는지 확인하여 판매자가 코드에서 백테스트 결과를 조작한 상황을 방지하십시오.
  3. MQL5가 아닌 판매 채널에 주의하십시오. 판매자가 MQL5를 통해 판매하지 않으면 EA의 실제 출시일에 대한 공정한 제3자 기록이 없으므로 EA의 실제 샘플 외 시작 시간을 확인하기 어렵습니다.
  4. 판매자가 제공하는 거래 신호는 판매 페이지에 나열된 EA와 동일하므로 이러한 유형의 사기는 예방하기 어렵습니다.
  5. 수익과 수익이 보장된다는 마케팅 주장은 피하십시오. 투자와 사기 사이에는 분명한 경계가 있습니다. 판매자는 구매자에게 모든 투자에는 손실 또는 손실 가능성이 있음을 미리 알릴 의무가 있습니다.

TfG
Faith Wairimu Kariuki
Experts
TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Experts
This EA is a fully automated system for scalping gold / xauusd. integrated "hedge" mode to recover losses. 5 year backtestet. realistic gains.  its configured to trade on the 1 mmin chart. watch the attached video to see it trade in action. recommend atleast 3000 capital for 0.01 starting lot. there is nothing like this on the market. just small and steady gains. no big risk if you need the good settings , DM me. ill help you out.
NovaScalp Pro
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
Experts
NovaScalp Pro Features Core Strategy EMA Price Cross   - Enters trades when price crosses 9-period EMA Ultra-Fast Execution   - Optimized for M1-M5 timeframes Tick-Level Processing   - Reacts to every price movement Risk Management Auto Lot Sizing   (optional) - Calculates position size based on account risk % Spread Filter   - Only trades when spread is tight Hard Stop Loss   - Protects against adverse moves Trailing Stop   - Locks in profits as trade moves favorably Advanced Features New Ba
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Experts
PROP FIRM READY!   EA는 그리드, 마팅게일 등을 사용하지 않습니다. Expert Advisor는 이중 확률론적 H1/H4 및 트레일링 스톱을 기반으로 작동합니다. Expert Advisor는 30개의 표준 종목을 동시에 거래합니다. 계좌 유형: 매우 낮은 스프레드의 ECN, Raw 또는 Razor. 브로커: IC Markets, Pepperstone(Raw 및 Razor 계정 포함)이 가장 낮은 스프레드를 제공합니다. 중요:    최상의 결과를 얻으려면 LOW SPREAD 계좌를 사용하는 것이 매우 중요합니다! 레버리지 - 최소 1:100, 1:500 권장               - 낮음-중간, 낮음 및 매우 낮음 위험 수준의 경우 최소 1:30 계좌 유형: 헤지 H1   거래 기간  최적화 기간: 2024년~2025년 EA는 그리드, 마팅게일 등을 사용하지 않습니다. 최소 입금 금액:   $500 중요! 구매 후 개인 메시지를 보내주시면 설치 매뉴얼과 설
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account types: Hedging and Netting Symbols: Forex pairs (user choice) Ti
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Experts
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experts
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Quant Apex EA
Shane Michael Horn
Experts
Quant Apex EA Disclaimer & Terms This bot is designed and optimized for prop firm challenges and evaluation accounts. Overview Quant Apex EA is a fully automated breakout trading system built for precision and consistency during high-probability market sessions. It identifies recent price ranges, places pending orders above and below key breakout levels, and manages open positions dynamically using multi-take-profit logic, trailing stops, and break-even mechanisms. The EA integrates volume and
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5용 전문 거래 어드바이저 Exclusive Prime MT5 는 자동화, 안정성, 엄격한 리스크 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문가용 어드바이저입니다. 이 알고리즘은 지능적인 시장 분석과 자본 관리 시스템을 결합하여 정확한 거래 실행과 다양한 시장 환경에 대한 적응을 보장합니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락해 주세요 . 설정 지침을 보내드립니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 보장은 없습니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 모든 통화쌍은 사용자가 직접 최적화해야 하며 , 실제 계좌에서는 반드시 단일 통화 모드 로 실행해야 합니다 — 각 통화쌍을 개별적으로 운용해야 합니다. 멀티 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시일 뿐입니다. 시장 상황은 변하기 때
Market Trader AI Pro
Bohdan Suvorov
Experts
PROP FIRM READY!  EA not using grid, martingale, etc. The Expert Advisor works on LSTM neural network. The Expert Advisor trades simultaneously on 29 standard symbols. Account type: ECN, Raw or Razor with very low spreads. Brokers : IC Markets, Pepperstone with Raw and Razor accounts for lowest spreads IMPORTANT:  It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! Leverage - at least 1:100, 1:500 recommended               - at least 1:30 for Low-Medium, Low and Very Low risk
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Experts
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE STOP GAMBLING. TRADE LIKE A HEDGE FUND. Tired of guessing market direction? Sick of the trend reversing the moment you enter a trade? Stop guessing. Major banks and fund managers don't guess; they use MATH. Now, you have that power too. ONR Correlation Master Pro is not an ordinary indicator bot. It is a professional Statistical Arbitrage (Pairs Trading) system designed to exploit price inefficiencies. It focuses on the relationship
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
Experts
Timty Gold Sniper 1. Precision Trading on Gold (XAUUSDm) Designed for micro or mini gold trading, adaptable to most broker symbols. Operates on the 15-minute chart (M15), ensuring frequent trade opportunities while staying responsive to market changes. 2. Smart Signal Generation Uses a weighted scoring system combining multiple technical indicators for reliable signals: EMA Trend (50 vs 200): Detects strong trends (golden/death crosses). RSI (14) : Identifies overbought/oversold conditions for
AcurateTrendPromax
Abraham Apotierioluwa Apesinola
Experts
# **AcurateTrendProMax 3.22**   ### *The Ultimate Multi-Timeframe Trend Trading EA* --- ## ** PROFESSIONAL TREND TRADING, PERFECTED** Experience the future of automated trading with **AcurateTrendProMax** – the sophisticated EA that combines multi-timeframe trend analysis with institutional-grade risk management. Whether you're trading forex, crypto, metals, or indices, this powerful system adapts to any market condition. --- ## ** CORE FEATURES** ### ** Multi-Timeframe Trend Analysi
Alpha Gold Strategy
Krishankumar J
Experts
This Expert Advisor is a fully automated trading system designed for volatile markets, with a strong focus on risk-controlled position management and systematic profit extraction. The EA operates using a dual-side market participation model , allowing it to adapt dynamically to changing price conditions. It does not rely on indicators, curve-fitting, or signal prediction. Instead, it focuses on price behavior and structured trade management . Key Highlights: Dynamic position sizing with controll
Smart Hybrid Grid Trading System MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Smart Hybrid Grid Trading System MT5는 다양한 시장 환경에 적응하도록 설계된 스마트하고 균형 잡힌 자동 매매 시스템입니다. 가격 움직임을 분석하고 구조화된 방식으로 거래를 구성하여 횡보장과 추세장 모두에서 활용할 수 있습니다. 명확한 거래 사이클과 체계적인 주문 관리를 통해 안정적인 거래 환경을 제공합니다。 Limit 주문과 Stop 주문을 모두 지원하여 시장 상황에 맞는 유연한 운용이 가능합니다. 사전에 정의된 규칙을 기반으로 일관된 거래를 수행합니다. 시장 변화에 따라 유연하게 대응하도록 설계되었습니다. 감정 개입 없이 자동으로 거래가 실행됩니다. 모든 거래는 명확한 규칙과 논리에 기반합니다. 장기적인 안정성을 목표로 설계된 시스템입니다. 지속적인 자동 운용에 적합합니다.
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
