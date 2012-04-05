Gemini EA MT5
- Experts
- Hong Yi Li
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Offerta limitata: rimangono 3 copie su 10, il prezzo aumenterà di $ 1200 per ogni dieci copie vendute, il prezzo finale è $ 29000.
Iscriviti al canale: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Ricevi le ultime promozioni sui prodotti e le informazioni sul lancio di EA il prima possibile)
1.) Segnali di trading
- Gemini EA MT5 ad alto rischio: https://www.mql5.com/en/signals/2309494
- Elenco di tutti i miei EA e segnali: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller
2.) Caratteristiche del prodotto
- Questo portafoglio SPX500 + XAUUSD è una rara strategia di trading MQL5, non una strategia singola.
- Consiste in 10 strategie di trading SPX500 e 10 strategie di trading XAUUSD, per un totale di 20 strategie di trading.
- SPX500 e XAUUSD tendono a salire nel tempo, quindi l'EA negozia solo posizioni lunghe per garantire un trading a lungo termine in linea con il trend più ampio.
- La sicurezza prima di tutto! Questa strategia non utilizza una strategia Martingala o di trading a griglia, garantendo la sicurezza del capitale. Con una corretta gestione del fondo, non verrai liquidato.
- In base ai risultati del backtesting, il fattore di profitto è di circa 2,48, il tasso di vincita a lungo termine è di circa il 50% e il rapporto rischio-rendimento è di circa 1:5.
- Ogni operazione non dura più di 24 ore, con un periodo di mantenimento medio di circa 4 ore.
- Ogni operazione utilizza ordini pendenti reali, ordini stop-loss e ordini take-profit; Non vengono utilizzati ordini virtuali.
- Uno dei pochi EA adatti alle sfide del trading con società proprietarie.
- Il capitale iniziale minimo è compreso tra $88,75 e $177,50.
- Non è necessario configurare il fuso orario GMT, la conversione all'ora legale o il filtro delle notizie.
- Non sono richieste complesse impostazioni dei parametri; è sufficiente impostare le impostazioni di gestione del denaro.
- I clienti possono abilitare la gestione del denaro Martingala secondo necessità; è disabilitata di default.
- L'EA offre una funzione di ottimizzazione, che consente ai clienti di ottimizzare in base ai dati storici del proprio broker.
- Non ci sono requisiti per il tipo di broker, il tipo di conto, lo spread del broker o la latenza di rete.
- Escludendo gli effetti degli spread e dello slippage effettivi, i risultati di trading effettivi sono quasi identici ai risultati del backtesting utilizzando i dati tick.
- I report di backtest possono essere importati tramite QuantAnalyzer4 e utilizzati insieme ad altri EA a bassa correlazione.
- L'EA non verrà aggiornato a meno che non si verifichi un bug che influisca sui risultati di trading, garantendo un funzionamento stabile.
3.) Requisiti di trading
- Tipo di broker: ECN, STP, MM possono essere utilizzati senza alcuna restrizione.
- Tipo di conto: sono accettati tutti i conti Standard, Zero Spread e Islamici, senza alcuna restrizione.
- Conto di compensazione: deve essere un conto di compensazione
- Fuso orario del broker: Nessuna restrizione
- Obiettivi di investimento: SPX500, XAUUSD
- Impostazione grafico: si consiglia di eseguire l'installazione sul grafico EURUSD.
- Fuso orario del grafico: m5
- Capitale iniziale: da 88,75 USD a 177,50 USD
- Leva minima: da 1:10 a 1:200
- Spread massimo: non esiste un limite allo spread, ma più basso è lo spread, meglio è.
- Ritardo massimo: entro 2000 ms, ma più è basso, meglio è.
- Tipo di VPS: è necessario utilizzare un VPS Windows.
4.) Impostazione del backtesting
- Si consiglia di utilizzare almeno dati storici di candele o tick a 1 minuto per il backtest, per garantire che i risultati di trading reali siano simili ai risultati del backtest.
- Assicurarsi che la qualità dei dati storici sia superiore al 98,00%. Se si perdono troppi dati storici, potrebbe esserci un errore nelle impostazioni.
- Si consiglia di effettuare il backtest su ThinkMarkets/ThinkCapital. L'EA è stato sviluppato utilizzando i dati storici di questo broker.
- Se il broker non dispone di dati storici precedenti, è possibile utilizzare QuantDataManager per importare dati storici esterni per il backtest congiunto.
- Di seguito è riportata la configurazione dei dati storici che ho utilizzato durante lo sviluppo dell'EA, che può essere utilizzata come riferimento per le impostazioni di backtest.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) Dettagli tecnici
- Spunta le fonti dei dati storici: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
- Periodo di campionamento: 01/01/2012 - 01/01/2020, utilizzando i dati storici di Dukascopy.
- Periodo fuori campione: 01/01/2020 - 01/04/2025, utilizzando i dati storici di ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Condizioni di ingresso: combinazione di più gruppi di indicatori SMA, CCI e Williams.
- Condizioni di uscita: trailing stop loss e uscita programmata.
- Numero medio annuo di transazioni: 79,00
- Numero più lungo di giorni senza trading: 139,68 giorni
- Periodo più lungo senza transazioni: 18/06/2015 - 05/11/2015
- Numero medio di giorni per raggiungere nuovi massimi: 40,68 giorni
- Giorni record più lunghi: 409,62 giorni
- Il massimo storico più lungo si è verificato il: 20/03/2015 - 03/05/2016
6.) Gestione del denaro
Di seguito sono riportati i risultati del backtest ottenuti utilizzando parametri preimpostati su ThinkMarkets/ThinkCapital. I risultati del backtest possono variare da un broker all'altro. Sono destinati esclusivamente alla gestione dei fondi e non devono essere considerati come performance di trading effettive.
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|125 USD
|177.50 USD
|CAGR 115.79 %
|MDD 50.00 %
|1 : 200
|Small capital account speculation
|Medium risk
|800 USD
|887.50 USD
|CAGR 23.15 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|4200 USD
|4437.50 USD
|CAGR 4.63 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|177.50 USD
|205.52 USD
|88.75 USD
|1 : 10
|Measure real performance
7.) Avviso di acquisto
- A parte la gestione del denaro, i segnali di trading visualizzati pubblicamente e le performance backtested utilizzano tutti i parametri predefiniti dell'EA e non richiedono file di configurazione aggiuntivi.
- I risultati di trading effettivi variano significativamente da un broker all'altro. Se utilizzi un broker diverso da ThinkMarkets/ThinkCapital, puoi ottimizzare in base ai dati storici del tuo broker.
- Ti preghiamo di valutare le tue capacità finanziarie prima di procedere all'acquisto. Le performance backtested non rappresentano le performance future. Puoi scaricare una versione di prova gratuita per effettuare il backtest e l'ottimizzazione, per poi noleggiarla o acquistarla se la ritieni soddisfacente.
- In caso di difficoltà o bug, contattami. Puoi anche consultare le FAQ nel forum di discussione o nel blog dell'EA.
- Non aggiungerò nuove funzionalità al prodotto a meno che un bug non influisca sui risultati di trading. Aggiornamenti frequenti infastidiranno molti clienti.
- Se il tuo broker non supporta l'utilizzo di un EA acquistato su MQL5.com, contattami immediatamente e ti aiuterò a risolvere il problema.
- Al momento, vendo i miei EA solo su MQL5.com. Se vedete qualcuno che vende i miei EA su altri siti web, si tratta di una truffa; fate attenzione.
8.) Contattare il servizio clienti
- Finestra di contatto: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
- Metodo di contatto: fai clic sul pulsante [Invia messaggio] nella pagina per contattare lo sviluppatore oppure lascia le tue domande nell'area di discussione del prodotto.
- Tempi di risposta: il tempo di risposta più rapido è entro cinque minuti, mentre il tempo di risposta più lento non supera le 24 ore, sette giorni su sette, tutto l'anno.
9.) Attenzione alle truffe
- Il vero orario di inizio out-of-sample dell'EA dovrebbe basarsi sulla data di rilascio dell'EA sulla pagina di vendita MQL5, non semplicemente sulla data di inizio dichiarata dal venditore.
- Prima dell'acquisto, si prega di verificare che i segnali di trading visualizzati pubblicamente dal venditore siano approssimativamente coerenti con le prestazioni dei backtest, per evitare situazioni in cui il venditore abbia manipolato i risultati dei backtest nel codice.
- Diffidate dei canali di vendita non MQL5. Se il venditore non vende tramite MQL5, non esiste una registrazione imparziale di terze parti della vera data di rilascio dell'EA, rendendo difficile verificarne il vero orario di inizio out-of-sample.
- Si prega di notare che i segnali di trading forniti dal venditore sono gli stessi EA elencati sulla pagina di vendita; questo tipo di frode è difficile da prevenire.
- Evitate le affermazioni di marketing su profitti e rendimenti garantiti. C'è una linea sottile tra investimento e frode. I venditori hanno l'obbligo di informare in anticipo gli acquirenti che qualsiasi investimento comporta la possibilità di perdite o mancati rendimenti.
10.) Dichiarazione di esclusione di responsabilità
Il presente programma (Expert Advisor, di seguito denominato "Software") è destinato esclusivamente alla ricerca e alla sperimentazione del trading algoritmico. Il contenuto fornito ha il solo scopo di visualizzare e analizzare modelli di strategie di trading e non costituisce in alcun modo una consulenza sugli investimenti o un invito alla negoziazione di titoli. Quando si utilizza questo software per fare trading, gli utenti devono valutare attentamente la propria capacità di rischio ed essere responsabili del proprio comportamento di trading. Lo sviluppatore non fornisce alcuna consulenza individuale sugli investimenti, né formula raccomandazioni operative specifiche in merito ai tempi di acquisto o vendita di prodotti finanziari. Tutti i risultati delle transazioni possono variare a causa dei cambiamenti del mercato e delle condizioni operative dell'utente. I risultati passati non sono rappresentativi dei risultati futuri. Lo sviluppatore non è responsabile per eventuali perdite causate dall'utilizzo di questo software per le transazioni, né fornisce alcuna garanzia.
Inoltre, il presente software è destinato all'uso da parte di utenti internazionali esclusivamente in conformità con le leggi e le normative locali e non è destinato a persone nelle seguenti regioni (indipendentemente da nazionalità, residenza o affiliazione legale/fiscale), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Abcasia, Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Canada, Capo Verde, Africa Centrale, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Isole Cook (Nuova Zelanda), Costa Rica, Costa d'Avorio, Croazia, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale, Eritrea, Estonia, Swaziland, Etiopia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Giamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Lettonia, Libano, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Maldive, Mali, Malta, Isole Marshall, Mauritania, Mauritius, Messico, Micronesia (Stati Federati di), Moldavia, Monaco, Mongolia Guatemala, Montenegro, Marocco, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Corea del Nord, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue (Nuova Zelanda), Cipro del Nord, Filippine, Macedonia del Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Dniester, Qatar, Romania, Russia, Ruanda, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tomé e Principe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Isole Salomone, Somalia, Somaliland, Sudafrica, Corea del Sud, Ossezia del Sud Setia, Sudan del Sud, Spagna, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Siria, Repubblica di Cina (Taiwan), Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor Est, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Città del Vaticano, Venezuela, Vietnam, Sahara Occidentale, Yemen, Zambia, Zimbabwe e vari territori d'oltremare e regioni amministrative speciali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Hong Kong, Macao, Guam, Porto Rico, Isole Vergini americane, Isole Vergini britanniche, Bermuda, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Martinica, Isole Cayman, Isola di Man, Gibilterra, Groenlandia, Nuova Caledonia, Tokelau, ecc.
Se sei una persona fisica, una persona giuridica o una persona appartenente alle regioni sopra indicate in termini legali/fiscali, ti preghiamo di non scaricare, acquistare, noleggiare o utilizzare questo software. Lo sviluppatore non intraprende alcuna forma di promozione, vendita, servizio o sollecitazione nelle regioni sopra menzionate, né svolge intenzionalmente alcuna attività commerciale rivolta a tali regioni.
Utilizzando questo software, si ritiene che tu abbia letto, compreso e accettato tutto il contenuto di questa clausola e tale comportamento costituisce un contratto legalmente vincolante. Confermi e garantisci che il tuo utilizzo è pienamente conforme alle leggi e ai regolamenti locali e sei disposto ad assumerti tutti i rischi e le responsabilità legali pertinenti.