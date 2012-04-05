Gemini EA MT5

1.) Ticaret Sinyalleri

2.) Ürün Özellikleri

3.) Ticaret gereksinimleri

4.) Geriye Dönük Test Kurulumu

10.) Sorumluluk Reddi

Bu program (Uzman Danışman, bundan sonra "Yazılım" olarak anılacaktır) yalnızca algoritmik ticaretin araştırılması ve test edilmesi için tasarlanmıştır. Sağlanan içerik yalnızca işlem stratejisi modellerinin görüntülenmesi ve analizi içindir ve hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet alım satım daveti oluşturmaz. Bu yazılımı kullanarak işlem yaparken, kullanıcılar kendi risk taşıma kapasitelerini dikkatlice değerlendirmeli ve kendi işlem davranışlarından sorumlu olmalıdırlar. Geliştirici, herhangi bir bireysel yatırım tavsiyesi sağlamaz veya herhangi bir finansal ürünün alım satım zamanlaması konusunda belirli operasyonel önerilerde bulunmaz. Tüm işlem sonuçları piyasa değişiklikleri ve kullanıcı çalışma koşulları nedeniyle değişiklik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekteki performansı temsil etmez. Geliştirici, bu yazılımın işlemler için kullanılması sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir ve herhangi bir garanti vermez.





Ayrıca, bu yazılım yalnızca uluslararası kullanıcılar tarafından yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve aşağıdaki bölgelerdeki kişilere yönelik değildir (uyruk, ikamet veya yasal/vergi bağlantısına bakılmaksızın), bunlarla sınırlı olmamak üzere:





Abhazya, Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Butan, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Yeşil Burun Adaları, Orta Afrika, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cook Adaları (Yeni Zelanda), Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Estonya, Svaziland, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Letonya, Lübnan, Lesotho, Liberya, Libya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Malta, Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya (Federasyon Devletleri), Moldova, Monako, Moğolistan Guatemala, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue (Yeni Zelanda), Kuzey Kore, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Dinyester, Katar, Romanya, Rusya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Somaliland, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Osetya Setia, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Suriye, Çin Cumhuriyeti (Tayvan), Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Batı Sahra, Yemen, Zambiya, Zimbabve ve Hong Kong, Makao, Guam, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Britanya Virjin Adaları, Bermuda, Fransız Virjin Adaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli denizaşırı bölgeler ve özel idari bölgeler Polinezya, Saint Pierre ve Miquelon, Martinik, Cayman Adaları, Man Adası, Cebelitarık, Grönland, Yeni Kaledonya, Tokelau vb.





Gerçek kişi, tüzel kişi veya hukuki/vergisel açıdan yukarıdaki bölgelere mensup bir kişiyseniz lütfen bu yazılımı indirmeyin, satın almayın, kiralamayın veya kullanmayın. Geliştirici, yukarıda belirtilen bölgelerde herhangi bir tanıtım, satış, hizmet veya talepte bulunmamakta ve bölgeleri hedef alan herhangi bir ticari faaliyette bulunmamaktadır.





Bu yazılımı kullanmanız halinde, bu maddenin tüm içeriğini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız ve bu davranış hukuken bağlayıcı bir sözleşme teşkil eder. Kullanımınızın yerel yasa ve düzenlemelere tam uyumlu olduğunu teyit ve garanti ediyor, tüm ilgili yasal riskleri ve sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunuzu beyan ve taahhüt ediyorsunuz.