Gemini EA MT5

Sınırlı Teklif: 3 / 10 kopya kaldı, her on kopya satışı için fiyat 1200 $ artacak, son fiyat 29000 $ olacak.

Kanala abone olun: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (En son ürün promosyonlarını ve EA lansman bilgilerini mümkün olan en kısa sürede alın)


1.) Ticaret Sinyalleri


2.) Ürün Özellikleri

  1. Bu SPX500 + XAUUSD portföyü, tek bir strateji değil, nadir bir MQL5 işlem stratejisidir.
  2. 10 SPX500 işlem stratejisi ve 10 XAUUSD işlem stratejisinden oluşur; toplamda 20 işlem stratejisi vardır.
  3. SPX500 ve XAUUSD zaman içinde yükselme eğilimindedir, bu nedenle EA, genel trendle uyumlu uzun vadeli işlem sağlamak için yalnızca uzun pozisyonlar alır.
  4. Önce güvenlik! Bu strateji, sermaye güvenliğini sağlayan Martingale veya grid işlem stratejisi kullanmaz. Doğru fon yönetimiyle likiditeye düşmezsiniz.
  5. Geriye dönük test sonuçlarına göre, kâr faktörü yaklaşık 2,48, uzun vadeli kazanç oranı yaklaşık %50 ve risk-ödül oranı yaklaşık 1:5'tir.
  6. Her işlem 24 saatten fazla sürmez ve ortalama tutma süresi yaklaşık 4 saattir.
  7. Her işlemde gerçek bekleyen emirler, zarar durdurma emirleri ve kâr alma emirleri kullanılır; Sanal emir kullanılmaz.
  8. Özel yatırım şirketlerinin zorlu yatırımlarına uygun az sayıdaki EA'dan biri.
  9. Minimum başlangıç sermayesi 88,75 ila 177,50 ABD doları arasındadır.
  10. GMT saat dilimini, yaz saati uygulamasını veya haber filtrelemesini yapılandırmanıza gerek yoktur.
  11. Karmaşık parametre ayarları gerekmez; sadece para yönetimi ayarlarınızı yapın.
  12. Müşteriler, ihtiyaç duyduklarında Martingale para yönetimini etkinleştirebilirler; varsayılan olarak devre dışıdır.
  13. EA, müşterilerin aracı kurumlarının geçmiş verilerine göre optimizasyon yapmalarını sağlayan bir optimizasyon işlevi sunar.
  14. Aracı kurum türü, hesap türü, aracı kurum spread'i veya ağ gecikmesi için herhangi bir gereklilik yoktur.
  15. Gerçek spread ve kayma etkileri hariç tutulduğunda, gerçek işlem sonuçları, tick verileri kullanılarak yapılan geriye dönük test sonuçlarıyla neredeyse aynıdır.
  16. Geri dönük test raporları QuantAnalyzer4 aracılığıyla içe aktarılabilir ve diğer düşük korelasyonlu EA'larla birlikte kullanılabilir.
  17. İşlem sonuçlarını etkileyen bir hata oluşmadığı sürece EA güncellenmeyecek ve bu da istikrarlı bir çalışma sağlayacaktır.

3.) Ticaret gereksinimleri

  • Broker türü: ECN, STP, MM herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.
  • Hesap Türü: Standart, Sıfır Spread, İslami hesaplar herhangi bir kısıtlama olmaksızın kabul edilmektedir.
  • Karşılıklı Hesap: Karşılıklı bir hesap olmalıdır
  • Broker zaman dilimi: Kısıtlama yok
  • Yatırım hedefleri: SPX500, XAUUSD
  • Grafik Kurulumu: Kurulumun EURUSD grafiği üzerinde yapılması önerilir.
  • Grafik zaman dilimi: m5
  • Başlangıç ​​sermayesi: 88,75 USD - 177,50 USD
  • Minimum kaldıraç: 1:10 ila 1:200
  • Maksimum Spread: Spread sınırı yoktur, ancak spread ne kadar düşük olursa o kadar iyidir.
  • Maksimum gecikme: 2000ms içinde, ancak ne kadar düşük olursa o kadar iyi.
  • VPS türü: Windows VPS kullanmanız gerekmektedir.

4.) Geriye Dönük Test Kurulumu

  1. Gerçek işlem sonuçlarının geri test sonuçlarına benzer olduğundan emin olmak için en azından geri test için 1 dakikalık mum veya tik geçmiş verilerini kullanmayı seçin.
  2. Lütfen geçmiş verilerin kalitesinin %98,00'ın üzerinde olduğundan emin olun. Çok fazla geçmiş veri kaybolursa, ayarlarda bir hata olabilir.
  3. ThinkMarkets / ThinkCapital'de geri test yapılması önerilir. EA, bu broker'ın geçmiş verileri kullanılarak geliştirilmiştir.
  4. Broker'ın daha önceki zamanlardan geçmiş verileri yoksa, ortak geri test için harici geçmiş verileri içe aktarmak üzere QuantDataManager'ı kullanabilirsiniz.
  5. Aşağıda, geri test ayarları için referans olarak kullanılabilecek, EA'yı geliştirirken kullandığım geçmiş veri yapılandırması bulunmaktadır.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Teknik Detaylar

  • Tarihsel veri kaynaklarını işaretleyin: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
  • Örneklem dönemi: 2012.01.01 - 2020.01.01, Dukascopy geçmiş verileri kullanılmıştır.
  • Örneklem dışı dönem: 2020.01.01 - 2025.04.01, ThinkMarkets/ThinkCapital geçmiş verileri kullanılıyor.
  • Giriş koşulları: SMA, CCI ve Williams göstergelerinin birden fazla grubunun kombinasyonu.
  • Çıkış koşulları: takip eden zarar durdurma ve planlı çıkış.
  • Ortalama yıllık işlem sayısı: 79.00
  • İşlem yapılmayan en uzun gün sayısı: 139.68 gün
  • İşlem yapılmayan en uzun dönem: 2015.06.18 - 2015.11.05
  • Yeni zirvelere kadar geçen ortalama gün sayısı: 40,68 gün
  • En uzun rekor yüksek gün sayısı: 409,62 gün
  • En uzun rekor: 2015.03.20 - 2016.05.03 tarihlerinde gerçekleşti.

6.) Para Yönetimi

Aşağıda, ThinkMarkets/ThinkCapital'da önceden ayarlanmış parametreler kullanılarak elde edilen geriye dönük test sonuçları yer almaktadır. Geri dönük test sonuçları aracı kuruma göre değişiklik gösterebilir. Bu sonuçlar yalnızca fon yönetimi amaçlıdır ve gerçek işlem performansı olarak değerlendirilmemelidir.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) Satın Alma Bildirimi

  1. Para yönetiminin yanı sıra, halka açık işlem sinyalleri ve geriye dönük test edilmiş performans, EA'nın varsayılan parametrelerini kullanır ve ek yapılandırma dosyaları gerektirmez.
  2. Gerçek işlem sonuçları, aracı kurumlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. ThinkMarkets/ThinkCapital dışında bir aracı kurum kullanıyorsanız, aracı kurumunuzun geçmiş verilerine göre optimizasyon yapabilirsiniz.
  3. Lütfen satın almadan önce finansal yeteneklerinizi göz önünde bulundurun. Geriye dönük test edilmiş performans, gelecekteki performansı temsil etmez. Geriye dönük test ve optimizasyon için ücretsiz bir deneme sürümü indirebilir ve ardından tatmin edici bulursanız kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.
  4. Zorluklarla karşılaşırsanız veya hatalar bulursanız lütfen benimle iletişime geçin. Ayrıca EA tartışma forumundaki veya blogdaki SSS bölümünü de kontrol edebilirsiniz.
  5. Bir hata işlem sonuçlarını etkilemediği sürece ürüne yeni özellikler eklemeyeceğim. Sık güncellemeler birçok müşteriyi rahatsız edecektir.
  6. Aracı kurum, MQL5.com'dan satın alınan bir EA'nın kullanımını desteklemiyorsa, lütfen hemen benimle iletişime geçin; sorunu gidermenize yardımcı olacağım.
  7. Şu anda EA'larımı yalnızca MQL5.com'da satıyorum. Eğer EA'larımı başka sitelerde satan birini görürseniz, bu bir dolandırıcılıktır; dikkatli olun.

8.) Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin

  • İletişim penceresi: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • İletişim yöntemi: Geliştiriciyle iletişime geçmek için sayfadaki [Mesaj Gönder] butonuna tıklayın veya ürün tartışma alanına sorularınızı bırakın.
  • İletişim süresi: En hızlı yanıt süresi beş dakika içinde, en yavaş yanıt süresi ise yıl boyunca haftanın 7 günü, 24 saati geçmeyecektir.

9.) Dolandırıcılıklara Dikkat

  1. EA'nın gerçek örnek dışı başlangıç saati, yalnızca satıcının belirttiği başlangıç tarihine değil, MQL5 satış sayfasında EA'nın yayınlandığı tarihe dayanmalıdır.
  2. Satın almadan önce, satıcının kodda geriye dönük test sonuçlarını manipüle ettiği durumları önlemek için, lütfen satıcının herkese açık olarak gösterdiği işlem sinyallerinin geriye dönük test edilmiş performansla yaklaşık olarak tutarlı olduğunu onaylayın.
  3. MQL5 dışı satış kanallarına dikkat edin. Satıcı MQL5 üzerinden satış yapmıyorsa, EA'nın gerçek yayın tarihine dair tarafsız bir üçüncü taraf kaydı bulunmaz ve bu da EA'nın gerçek örnek dışı başlangıç saatini doğrulamayı zorlaştırır.
  4. Satıcı tarafından sağlanan işlem sinyallerinin, satış sayfasında listelenen EA ile aynı olduğunu lütfen unutmayın; bu tür dolandırıcılıkların önlenmesi zordur.
  5. Garantili kâr ve getiri iddialarından uzak durun. Yatırım ile dolandırıcılık arasında ince bir çizgi vardır. Satıcılar, alıcıları herhangi bir yatırımın kayıp veya getiri kaybı olasılığı taşıdığı konusunda önceden bilgilendirmekle yükümlüdür.


10.) Sorumluluk Reddi

Bu program (Uzman Danışman, bundan sonra "Yazılım" olarak anılacaktır) yalnızca algoritmik ticaretin araştırılması ve test edilmesi için tasarlanmıştır. Sağlanan içerik yalnızca işlem stratejisi modellerinin görüntülenmesi ve analizi içindir ve hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veya menkul kıymet alım satım daveti oluşturmaz. Bu yazılımı kullanarak işlem yaparken, kullanıcılar kendi risk taşıma kapasitelerini dikkatlice değerlendirmeli ve kendi işlem davranışlarından sorumlu olmalıdırlar. Geliştirici, herhangi bir bireysel yatırım tavsiyesi sağlamaz veya herhangi bir finansal ürünün alım satım zamanlaması konusunda belirli operasyonel önerilerde bulunmaz. Tüm işlem sonuçları piyasa değişiklikleri ve kullanıcı çalışma koşulları nedeniyle değişiklik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekteki performansı temsil etmez. Geliştirici, bu yazılımın işlemler için kullanılması sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir ve herhangi bir garanti vermez.

Ayrıca, bu yazılım yalnızca uluslararası kullanıcılar tarafından yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve aşağıdaki bölgelerdeki kişilere yönelik değildir (uyruk, ikamet veya yasal/vergi bağlantısına bakılmaksızın), bunlarla sınırlı olmamak üzere:

Abhazya, Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Andorra, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Butan, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Yeşil Burun Adaları, Orta Afrika, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cook Adaları (Yeni Zelanda), Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Estonya, Svaziland, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Letonya, Lübnan, Lesotho, Liberya, Libya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Malta, Marshall Adaları, Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya (Federasyon Devletleri), Moldova, Monako, Moğolistan Guatemala, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue (Yeni Zelanda), Kuzey Kore, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Filistin, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Dinyester, Katar, Romanya, Rusya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Somaliland, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Osetya Setia, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Suriye, Çin Cumhuriyeti (Tayvan), Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Doğu Timor, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Batı Sahra, Yemen, Zambiya, Zimbabve ve Hong Kong, Makao, Guam, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Britanya Virjin Adaları, Bermuda, Fransız Virjin Adaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli denizaşırı bölgeler ve özel idari bölgeler Polinezya, Saint Pierre ve Miquelon, Martinik, Cayman Adaları, Man Adası, Cebelitarık, Grönland, Yeni Kaledonya, Tokelau vb.

Gerçek kişi, tüzel kişi veya hukuki/vergisel açıdan yukarıdaki bölgelere mensup bir kişiyseniz lütfen bu yazılımı indirmeyin, satın almayın, kiralamayın veya kullanmayın. Geliştirici, yukarıda belirtilen bölgelerde herhangi bir tanıtım, satış, hizmet veya talepte bulunmamakta ve bölgeleri hedef alan herhangi bir ticari faaliyette bulunmamaktadır.

Bu yazılımı kullanmanız halinde, bu maddenin tüm içeriğini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız ve bu davranış hukuken bağlayıcı bir sözleşme teşkil eder. Kullanımınızın yerel yasa ve düzenlemelere tam uyumlu olduğunu teyit ve garanti ediyor, tüm ilgili yasal riskleri ve sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunuzu beyan ve taahhüt ediyorsunuz.
