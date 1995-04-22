Cat Box EA MT5
- 专家
-
Hong Yi Li
- 版本: 1.1
- 更新: 18 七月 2026
- 激活: 5
目前這個 EA 定價為兩年 5900.00 美元，有意願購買的話請用 MQL5 帳號或其它聯絡方式與我聯繫，購買後會再贈送之前已經上市發布的 EA。
由於客戶太多，這已經嚴重影響到我開發新 EA 的進度和公司營運了，因此僅在每年的 10 月 01 日至隔年的 03 月 01 日進行銷售，其餘時間不進行任何銷售。（舊客戶續約和租用新 EA 不受此限制）
1.) 交易信號
- Cat Box EA MT5 Medium risk： https://www.mql5.com/zh/signals/2382696
- 我的所有 EA 與信號列表：https://www.mql5.com/zh/users/sqrc/seller
2.) 產品特點
- 在 MQL5 上罕見的 US500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。
- 由10組US500交易策略與5組XAUUSD交易策略組成，共15組交易策略。
- US500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。
- 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。
- 根據回測結果，利潤因子約為 3.98，長期勝率約為 50%，風險回報比約為 1:5。
- 每筆交易時間不會超過24小時，平均持倉時間約為4小時左右。
- 每筆交易都使用市價單，真實的止損、停利、移動止損、移動停利。
- 少數可以適用於 Prop Firm 交易挑戰的 EA。
- 最低起始資金為 40.00 USD 至 80.00 USD。
- 不需要設置GMT時區和夏令時轉換，也不需要進行新聞過濾。
- 沒有繁瑣的參數設置，只需設置資金管理即可。
- 客戶可以根據自行需要開啟馬丁格爾資金管理功能，預設是關閉的。
- 對經紀商類型、賬戶類型、經紀商點差、網絡延遲要求不高。
- 剔除實際點差和滑點的影響，實際交易結果與Tick歷史數據回測結果幾乎一致。
- 可以透過 QuantAnalyzer4 匯入回測報表，搭配其他低相關性的 EA 共同使用。
- 除非出現影響交易結果的Bug，否則EA不會更新，這確保了EA運行的穩定性。
3.) 交易要求
- 經紀商類型：ECN、STP、MM都可以用，沒有任何限制。
- 賬戶類型：標準、零點差、伊斯蘭賬戶都可以接受，沒有任何限制。
- 對沖賬戶：必須是 Hedge 帳戶。
- 經紀商時區：沒有限制
- 投資標的：US500, XAUUSD
- 圖表設置：建議安裝在 EURUSD 圖表上執行。
- 圖表時區：m15
- 起始資金：40.00 USD 至 80.00 USD
- 最低杠桿：1:10 至 1:250
- 最大點差：沒有點差限制，但點差越低越好。
- 最大延遲：2000ms以內，但越低越好。
- VPS 類型：必須使用Windows系統的VPS。
4.) 回測設置
- 至少選擇使用1分鐘蠟燭或Tick歷史數據進行回測，確保真實交易結果與回測結果雷同。
- 請確保歷史數據質量在 98.00% 以上，如果歷史數據丟失太多，可能是設置上有錯誤。
- 推薦在 IC Trading / IC Markets / IC Funded 進行回測，該 EA 是使用此經紀商的歷史數據進行開發的。
- 如果經紀商沒有更早以前的歷史數據，可以使用 QuantDataManager 匯入外部歷史數據共同回測。
- 以下是我在開發 EA 時使用的歷史數據配置，可以做為回測設置參考。
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|US500
|60
|0.00 USD
|-2.58 USD
|0.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|15
|0.00 USD
|-85.61 USD
|0.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) 技術細節
- Tick 歷史數據來源：Dukascopy + IC Trading / IC Markets / IC Funded。
- 樣本內時間：2012.01.01 - 2020.01.01，使用 Dukascopy 歷史數據。
- 樣本外時間：2020.01.01 - 2026.07.01，使用 IC Trading / IC Markets / IC Funded 歷史數據。
- 進場條件：多組SMA、CCI、Williams指標組合而成。
- 出場條件：追蹤止損以及定時出場。
- 平均年交易次數：：63.00次
- 最長無交易天數：260.17天
- 最長無交易發生日期：2022.04.20 - 2023.01.06
- 平均創新高天數：43.23天
- 最長創新高天數：260.43天
- 最長創新高發生日期：2022.04.20 - 2023.01.06
6.) 資金管理
以下是在 IC Trading / IC Markets / IC Funded 使用預設參數獲得的回測結果，不同的經紀商回測結果可能會有所不同，僅作為資金管理參考的依據，請勿當作真實的交易績效。
|Risk Definition
|Balance
|最小起始資金
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|最低槓桿要求
|適用情況
|High risk
|40 USD
|80.00 USD
|CAGR 500.00 %
|MDD 50.00 %
|1 : 250
|小資金帳戶投機
|Medium risk
|200 USD
|200.00 USD
|CAGR 100.00 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|存款交易、Prop Firm 交易挑戰期間
|Low risk
|1000 USD
|1000.00 USD
|CAGR 20.00 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm 真實帳戶
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|80.00 USD
|213.99 USD
|20.87 USD
|1 : 50
|衡量真實績效
7.) 購買須知
- 除了資金管理之外，公開展示的交易信號與回測績效皆為使用EA的預設參數，不需要額外的設定檔案。
- 不同經紀商實際交易結果差異巨大，如果您使用的經紀商不是 IC Trading / IC Markets / IC Funded，建議遷移至 IC Trading / IC Markets / IC Funded 進行交易。
- 購買前請斟酌自身經濟承擔能力，回測績效並不代表未來績效，可以先下載免費試用版本進行回測和優化，覺得不錯再租用或購買。
- 請勿將借貸用於投資交易，最小起始資金建議不要超過年薪的10%，請不要動用任何因為教育、醫療、婚育、不動產、創業、保險、儲蓄做為目的而累積下來的存款進行交易。
- 使用上若遇到困難或發現Bug，歡迎與我聯繫，也可以先至 EA 討論區或部落格中查看常見問題知識庫。
- 除非出現影響交易結果的Bug，不然我不會在產品中添加新功能，頻繁的更新會讓多數客戶感到惱火。
- 如果你的券商不支援使用在 MQL5.com 上面購買的EA，請立刻與我聯繫，我將會協助您排除問題。
- 目前我僅在 MQL5.com 上銷售我的 EA ，如果看到有人在其他網站上銷售我的 EA ，那個是詐騙，小心不要上當。
- 未經開發者授權，無論有沒有用於商業盈利，不得將 EA 交易信號用於分享給他人複製交易。交易訂單內建追蹤碼，如果確定有外流情況，永久拒絕商業往來。
8.) 聯系客服
- 聯系窗口：https: //www.mql5.com/zh/users/sqrc
- 聯系方法：點擊頁面中的【發送信息】按鈕，便可與開發者聯繫，也可以在產品討論區留下您的疑問。
- 聯系時間：最快五分鐘內回覆，最慢回覆時間不會超過二十四小時，每周七天，全年無休。
9.) 提防詐騙
- EA真實的樣本外開始時間，應該以EA發布至MQL5銷售頁面的時間為準，而非僅憑賣家自行聲稱的開始日期。
- 購買前請先確認賣家公開展示的交易信號與回測表現大致相同，以避免遇到賣家在程式碼中刻意操縱回測結果的情況。
- 警惕非MQL5的銷售管道，若賣家沒有在MQL5銷售，就沒有公正第三方記錄EA真實的發布日期，這會使EA的真實樣本外開始時間難以驗證。
- 請留意賣家提供的交易信號是否與銷售頁面的EA是相同產品，這種類型的詐欺難以防範。
- 遠離穩賺不賠與保證回本的行銷話術，投資與詐騙只有一線之隔，賣家有義務提前告知買家任何的投資皆有可能虧損與無法回本。
10.) 合作提案
- 如果您可以將 EA 分享給您的朋友或客戶，請與我聯繫，共同討論行銷策略和索取優惠碼，成交後我將提供售價 20% 的獎金。
- 我並沒有授權任何人使用我的 EA 分享信號給任何人使用，如果您知道有人這樣做，請立即與我聯繫，經過調查屬實，我將贈送同樣的 EA 兩年外加與售價同等的獎金。