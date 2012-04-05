Gemini EA MT5

Offre limitée : 3/10 exemplaires restants, le prix augmentera de 1 200 $ pour chaque tranche de dix exemplaires vendus, le prix final est de 29 000 $.

Les résultats de backtest suivants sont obtenus à l'aide de paramètres prédéfinis sur ThinkMarkets/ThinkCapital. Ils peuvent varier d'un courtier à l'autre. Ils sont destinés uniquement à la gestion de fonds et ne doivent pas être considérés comme des performances de trading réelles.

10.) Avis de non-responsabilité

Ce programme (Expert Advisor, ci-après dénommé « le Logiciel ») est destiné uniquement à la recherche et aux tests du trading algorithmique. Le contenu fourni est uniquement destiné à l'affichage et à l'analyse des modèles de stratégie de trading et ne constitue aucune forme de conseil en investissement ou d'invitation à négocier des titres. Lorsqu'ils utilisent ce logiciel pour négocier, les utilisateurs doivent évaluer soigneusement leur propre capacité à supporter le risque et être responsables de leur propre comportement commercial. Le développeur ne fournit aucun conseil d’investissement individuel et ne fait pas de recommandations opérationnelles spécifiques concernant le moment d’achat ou de vente de produits financiers. Tous les résultats des transactions varieront en raison des changements du marché et des conditions d’exploitation des utilisateurs. Les performances passées ne représentent pas les performances futures. Le développeur n'est pas responsable des pertes causées par l'utilisation de ce logiciel pour les transactions et ne fournit aucune garantie.





De plus, ce logiciel est destiné à être utilisé par des utilisateurs internationaux uniquement, conformément à leurs lois et réglementations locales, et n'est pas destiné aux personnes des régions suivantes (quelle que soit leur nationalité, leur résidence ou leur affiliation légale/fiscale), y compris, mais sans s'y limiter :





Abkhazie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Afrique centrale, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Îles Cook (Nouvelle-Zélande), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, République tchèque, Danemark, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Estonie, Swaziland, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Koweït, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Liban, Lesotho, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Îles Marshall, Mauritanie, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Moldavie, Monaco, Mongolie, Guatemala, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue (Nouvelle-Zélande), Corée du Nord, Chypre du Nord, Macédoine du Nord, Norvège, Oman, Pakistan, Palaos, Palestine, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Dniestr, Qatar, Roumanie, Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Arabie saoudite, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Îles Salomon, Somalie, Somaliland, Afrique du Sud, Corée du Sud, Ossétie du Sud, Soudan du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Suède, Suisse, Syrie, République de Chine (Taïwan), Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Sahara occidental, Yémen, Zambie, Zimbabwe et divers territoires d'outre-mer et régions administratives spéciales, y compris, mais sans s'y limiter : Hong Kong, Macao, Guam, Porto Rico, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Bermudes, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique, Îles Caïmans, Île de Man, Gibraltar, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Tokelau, etc.





Si vous êtes une personne physique, une personne morale ou une personne appartenant aux régions ci-dessus en termes juridiques/fiscaux, veuillez ne pas télécharger, acheter, louer ou utiliser ce logiciel. Le développeur ne s'engage dans aucune forme de promotion, de vente, de service ou de sollicitation dans les régions susmentionnées, ni ne mène intentionnellement d'activités commerciales ciblant les régions.





En utilisant ce logiciel, vous êtes réputé avoir lu, compris et accepté tout le contenu de cette clause, et ce comportement constitue un contrat juridiquement contraignant. Vous confirmez et garantissez que votre utilisation est en totale conformité avec les lois et réglementations locales, et vous êtes prêt à assumer tous les risques et responsabilités juridiques pertinents.