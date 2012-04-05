Gemini EA MT5

1.) Signaux de trading


2.) Caractéristiques du produit

  1. Ce portefeuille SPX500 + XAUUSD est une stratégie de trading MQL5 rare, et non une stratégie unique.
  2. Il se compose de 10 stratégies de trading SPX500 et de 10 stratégies de trading XAUUSD, soit un total de 20 stratégies.
  3. Le SPX500 et le XAUUSD ont tendance à augmenter au fil du temps ; l'EA ne négocie donc que des positions longues afin de garantir un trading à long terme en phase avec la tendance générale.
  4. La sécurité avant tout ! Cette stratégie n'utilise ni Martingale ni Grid Trading, garantissant ainsi la sécurité du capital. Avec une gestion de fonds adéquate, vous ne serez pas liquidé.
  5. D'après les résultats des backtests, le facteur de profit est d'environ 2,48, le taux de gain à long terme d'environ 50 % et le ratio risque/rendement d'environ 1:5.
  6. Chaque transaction ne dure pas plus de 24 heures, avec une période de détention moyenne d'environ 4 heures.
  7. Chaque transaction utilise des ordres en attente réels, des ordres stop-loss et des ordres take-profit ; aucun ordre virtuel n'est utilisé.
  8. L'un des rares EA adaptés aux défis du trading pour compte propre.
  9. Le capital de départ minimum est compris entre 88,75 $ et 177,50 $.
  10. Pas besoin de configurer le fuseau horaire GMT, le passage à l'heure d'été ou le filtrage des actualités.
  11. Aucun paramétrage complexe n'est requis ; il vous suffit de configurer vos paramètres de gestion de l'argent.
  12. Les clients peuvent activer la gestion de l'argent Martingale selon leurs besoins ; cette option est désactivée par défaut.
  13. L'EA offre une fonction d'optimisation permettant aux clients d'optimiser leurs opérations en fonction des données historiques de leur courtier.
  14. Aucune exigence n'est imposée concernant le type de courtier, le type de compte, le spread du courtier ou la latence du réseau.
  15. Hors effets des spreads et du slippage réels, les résultats de trading réels sont quasiment identiques aux résultats des backtests utilisant les données de ticks.
  16. Les rapports de backtest peuvent être importés via QuantAnalyzer4 et utilisés avec d'autres EA à faible corrélation.
  17. L'EA ne sera pas mis à jour, sauf en cas de bug affectant les résultats de trading, garantissant ainsi un fonctionnement stable.

3.) Exigences commerciales

  • Type de courtier : ECN, STP, MM peuvent tous être utilisés sans aucune restriction.
  • Type de compte : Standard, Zero Spread, les comptes islamiques sont tous acceptés sans aucune restriction.
  • Compte de compensation : doit être un compte de compensation
  • Fuseau horaire du courtier : Aucune restriction
  • Cibles d'investissement : SPX500, XAUUSD
  • Configuration du graphique : il est recommandé d'effectuer l'installation sur le graphique EURUSD.
  • Fuseau horaire du graphique : m5
  • Capital de départ : 88,75 USD à 177,50 USD
  • Effet de levier minimum : 1:10 à 1:200
  • Spread maximum : il n'y a pas de limite de spread, mais plus le spread est bas, mieux c'est.
  • Délai maximal : dans les 2000 ms, mais plus il est bas, mieux c'est.
  • Type de VPS : Vous devez utiliser un VPS Windows.

4.) Configuration du backtesting

  1. Choisissez au moins d'utiliser des données historiques de chandeliers ou de ticks d'une minute pour le backtesting afin de garantir que les résultats de trading réels soient similaires aux résultats du backtesting.
  2. Veuillez vous assurer que la qualité des données historiques est supérieure à 98,00 %. Une perte excessive de données historiques peut indiquer une erreur de paramétrage.
  3. Il est recommandé d'effectuer un backtesting sur ThinkMarkets / ThinkCapital. L'EA a été développé à partir des données historiques de ce courtier.
  4. Si le courtier ne dispose pas de données historiques antérieures, vous pouvez utiliser QuantDataManager pour importer des données historiques externes afin de réaliser un backtesting conjoint.
  5. Voici la configuration des données historiques que j'ai utilisée lors du développement de l'EA ; elle peut servir de référence pour les paramètres de backtesting.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Détails techniques

  • Cochez les sources de données historiques : Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
  • Période d'échantillonnage : 2012.01.01 - 2020.01.01, en utilisant les données historiques de Dukascopy.
  • Période hors échantillon : 2020.01.01 - 2025.04.01, en utilisant les données historiques de ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Conditions d'entrée : Combinaison de plusieurs groupes d'indicateurs SMA, CCI et Williams.
  • Conditions de sortie : trailing stop loss et sortie programmée.
  • Nombre annuel moyen de transactions : 79,00
  • Nombre de jours sans transaction le plus long : 139,68 jours
  • La plus longue période sans transactions : 2015.06.18 - 2015.11.05
  • Nombre moyen de jours avant de nouveaux sommets : 40,68 jours
  • Jours record les plus longs : 409,62 jours
  • Le record le plus long a eu lieu du 20/03/2015 au 03/05/2016.

6.) Gestion de l'argent

Les résultats de backtest suivants sont obtenus à l'aide de paramètres prédéfinis sur ThinkMarkets/ThinkCapital. Ils peuvent varier d'un courtier à l'autre. Ils sont destinés uniquement à la gestion de fonds et ne doivent pas être considérés comme des performances de trading réelles.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) Avis d'achat

  1. Outre la gestion de l'argent, les signaux de trading affichés publiquement et les performances backtestées utilisent tous les paramètres par défaut de l'EA et ne nécessitent aucun fichier de configuration supplémentaire.
  2. Les résultats de trading réels varient considérablement d'un courtier à l'autre. Si vous utilisez un courtier autre que ThinkMarkets/ThinkCapital, vous pouvez optimiser vos performances en fonction de son historique.
  3. Veuillez évaluer vos capacités financières avant d'acheter. Les performances backtestées ne préjugent pas des performances futures. Vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite pour effectuer des backtests et optimiser vos performances, puis la louer ou l'acheter si elle vous convient.
  4. Si vous rencontrez des difficultés ou des bugs, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également consulter la FAQ sur le forum de discussion ou le blog EA.
  5. Je n'ajouterai pas de nouvelles fonctionnalités au produit, sauf si un bug affecte les résultats de trading. Les mises à jour fréquentes peuvent agacer de nombreux clients.
  6. Si votre courtier ne prend pas en charge l'utilisation d'un EA acheté sur MQL5.com, veuillez me contacter immédiatement et je vous aiderai à résoudre le problème.
  7. Actuellement, je vends mes EA uniquement sur MQL5.com. Si vous voyez quelqu'un vendre mes EA sur d'autres sites Web, c'est une arnaque ; méfiez-vous.

8.) Contactez le service client

  • Fenêtre de contact : https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Méthode de contact : cliquez sur le bouton [Envoyer un message] sur la page pour contacter le développeur ou laissez vos questions dans la zone de discussion du produit.
  • Temps de contact : Le temps de réponse le plus rapide est de cinq minutes et le temps de réponse le plus lent ne dépassera pas 24 heures, sept jours sur sept, toute l'année.

9.) Attention aux arnaques

  1. La véritable date de lancement hors échantillon de l'EA doit être basée sur la date de sortie de l'EA sur la page de vente MQL5, et non simplement sur la date de lancement indiquée par le vendeur.
  2. Avant d'acheter, veuillez vérifier que les signaux de trading affichés publiquement par le vendeur correspondent approximativement aux performances des backtests afin d'éviter toute manipulation des résultats de backtests par le vendeur dans le code.
  3. Méfiez-vous des canaux de vente non MQL5. Si le vendeur ne vend pas via MQL5, il n'existe aucun enregistrement indépendant de la véritable date de sortie de l'EA, ce qui complique la vérification de la véritable date de lancement hors échantillon.
  4. Veuillez noter que les signaux de trading fournis par le vendeur sont les mêmes que ceux de l'EA indiqué sur la page de vente ; ce type de fraude est difficile à prévenir.
  5. Évitez les promesses marketing de bénéfices et de rendements garantis. La frontière entre investissement et fraude est ténue. Les vendeurs ont l'obligation d'informer les acheteurs à l'avance que tout investissement comporte un risque de perte ou de perte de rendement.


10.) Avis de non-responsabilité

Ce programme (Expert Advisor, ci-après dénommé « le Logiciel ») est destiné uniquement à la recherche et aux tests du trading algorithmique. Le contenu fourni est uniquement destiné à l'affichage et à l'analyse des modèles de stratégie de trading et ne constitue aucune forme de conseil en investissement ou d'invitation à négocier des titres. Lorsqu'ils utilisent ce logiciel pour négocier, les utilisateurs doivent évaluer soigneusement leur propre capacité à supporter le risque et être responsables de leur propre comportement commercial. Le développeur ne fournit aucun conseil d’investissement individuel et ne fait pas de recommandations opérationnelles spécifiques concernant le moment d’achat ou de vente de produits financiers. Tous les résultats des transactions varieront en raison des changements du marché et des conditions d’exploitation des utilisateurs. Les performances passées ne représentent pas les performances futures. Le développeur n'est pas responsable des pertes causées par l'utilisation de ce logiciel pour les transactions et ne fournit aucune garantie.

De plus, ce logiciel est destiné à être utilisé par des utilisateurs internationaux uniquement, conformément à leurs lois et réglementations locales, et n'est pas destiné aux personnes des régions suivantes (quelle que soit leur nationalité, leur résidence ou leur affiliation légale/fiscale), y compris, mais sans s'y limiter :

Abkhazie, Afghanistan, Albanie, Algérie, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Afrique centrale, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Îles Cook (Nouvelle-Zélande), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Chypre, République tchèque, Danemark, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Estonie, Swaziland, Éthiopie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Koweït, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Liban, Lesotho, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Îles Marshall, Mauritanie, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Moldavie, Monaco, Mongolie, Guatemala, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue (Nouvelle-Zélande), Corée du Nord, Chypre du Nord, Macédoine du Nord, Norvège, Oman, Pakistan, Palaos, Palestine, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Dniestr, Qatar, Roumanie, Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Saint-Marin, Sao Tomé-et-Principe, Arabie saoudite, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Îles Salomon, Somalie, Somaliland, Afrique du Sud, Corée du Sud, Ossétie du Sud, Soudan du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Suède, Suisse, Syrie, République de Chine (Taïwan), Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Sahara occidental, Yémen, Zambie, Zimbabwe et divers territoires d'outre-mer et régions administratives spéciales, y compris, mais sans s'y limiter : Hong Kong, Macao, Guam, Porto Rico, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Bermudes, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique, Îles Caïmans, Île de Man, Gibraltar, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Tokelau, etc.

Si vous êtes une personne physique, une personne morale ou une personne appartenant aux régions ci-dessus en termes juridiques/fiscaux, veuillez ne pas télécharger, acheter, louer ou utiliser ce logiciel. Le développeur ne s'engage dans aucune forme de promotion, de vente, de service ou de sollicitation dans les régions susmentionnées, ni ne mène intentionnellement d'activités commerciales ciblant les régions.

En utilisant ce logiciel, vous êtes réputé avoir lu, compris et accepté tout le contenu de cette clause, et ce comportement constitue un contrat juridiquement contraignant. Vous confirmez et garantissez que votre utilisation est en totale conformité avec les lois et réglementations locales, et vous êtes prêt à assumer tous les risques et responsabilités juridiques pertinents.
