Gemini EA MT5

Oferta limitada: quedan 3/10 copias, el precio aumentará en $1200 por cada diez copias vendidas, el precio final es $29000.

1.) Señales comerciales


2.) Características del producto

  1. Esta cartera SPX500 + XAUUSD es una estrategia de trading MQL5 poco común, no una estrategia única.
  2. Consta de 10 estrategias de trading SPX500 y 10 estrategias de trading XAUUSD, para un total de 20 estrategias.
  3. El SPX500 y el XAUUSD tienden a subir con el tiempo, por lo que el EA solo opera posiciones largas para garantizar una operativa a largo plazo en línea con la tendencia general.
  4. ¡La seguridad es lo primero! Esta estrategia no utiliza una estrategia Martingala ni de trading en cuadrícula, lo que garantiza la seguridad del capital. Con una gestión adecuada de los fondos, no se liquidará su inversión.
  5. Según los resultados del backtesting, el factor de beneficio es de aproximadamente 2,48, la tasa de ganancia a largo plazo es de aproximadamente el 50 % y la relación riesgo-beneficio es de aproximadamente 1:5.
  6. Cada operación tiene una duración máxima de 24 horas, con un periodo de tenencia promedio de aproximadamente 4 horas.
  7. Cada operación utiliza órdenes pendientes reales, órdenes de stop-loss y órdenes de take-profit; no se utilizan órdenes virtuales. 
  8. Uno de los pocos Asesores Expertos (EA) adecuados para los desafíos del trading con empresas propias.
  9. El capital inicial mínimo es de entre $88.75 y $177.50.
  10. No es necesario configurar la zona horaria GMT, el horario de verano ni el filtro de noticias.
  11. No se requieren configuraciones complejas; simplemente configure su gestión financiera.
  12. Los clientes pueden habilitar la gestión financiera Martingala según sus necesidades; está deshabilitada por defecto.
  13. El EA ofrece una función de optimización que permite a los clientes optimizar basándose en los datos históricos de su bróker.
  14. No se imponen requisitos de tipo de bróker, tipo de cuenta, spread del bróker ni latencia de red.
  15. Excluyendo los efectos de los spreads y el deslizamiento reales, los resultados de trading reales son casi idénticos a los resultados de las pruebas retrospectivas con datos de ticks.
  16. Los informes de las pruebas retrospectivas se pueden importar a través de QuantAnalyzer4 y utilizar junto con otros EA de baja correlación.
  17. El EA no se actualizará a menos que se produzca un error que afecte a los resultados de trading, lo que garantiza un funcionamiento estable.

3.) Requisitos comerciales

  • Tipo de corredor: ECN, STP, MM, todos se pueden utilizar sin ninguna restricción.
  • Tipo de cuenta: Estándar, cero spread, se aceptan cuentas islámicas sin ninguna restricción.
  • Cuenta de compensación: debe ser una cuenta de compensación
  • Zona horaria del corredor: Sin restricciones
  • Objetivos de inversión: SPX500, XAUUSD
  • Configuración del gráfico: se recomienda realizar la instalación en el gráfico EURUSD.
  • Zona horaria del gráfico: m5
  • Capital inicial: 88,75 USD a 177,50 USD
  • Apalancamiento mínimo: 1:10 a 1:200
  • Spread máximo: no hay límite de spread, pero cuanto menor sea el spread, mejor.
  • Retraso máximo: dentro de los 2000ms, pero cuanto menor, mejor.
  • Tipo de VPS: Debes utilizar un VPS de Windows.

4.) Configuración de backtesting

  1. Al menos, elija usar datos históricos de velas o ticks de 1 minuto para realizar backtesting y así garantizar que los resultados reales de las operaciones sean similares a los del backtesting.
  2. Asegúrese de que la calidad de los datos históricos sea superior al 98 %. Si se pierde demasiados datos históricos, podría haber un error en la configuración.
  3. Se recomienda realizar backtesting en ThinkMarkets/ThinkCapital. El asesor experto (EA) se desarrolló utilizando los datos históricos de este bróker.
  4. Si el bróker no dispone de datos históricos anteriores, puede usar QuantDataManager para importar datos históricos externos para realizar backtesting conjunto.
  5. A continuación, se muestra la configuración de datos históricos que utilicé al desarrollar el asesor experto, que puede utilizarse como referencia para la configuración del backtesting.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Detalles técnicos

  • Marque las fuentes de datos históricos: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
  • Periodo de muestra: 2012.01.01 – 2020.01.01, utilizando datos históricos de Dukascopy.
  • Periodo fuera de muestra: 01/01/2020 - 01/04/2025, utilizando datos históricos de ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Condiciones de entrada: Combinación de múltiples grupos de indicadores SMA, CCI y Williams.
  • Condiciones de salida: trailing stop loss y salida programada.
  • Número medio anual de transacciones: 79,00
  • Mayor número de días sin operar: 139,68 días
  • El período más largo sin transacciones: 18/06/2015 - 05/11/2015
  • Número promedio de días hasta nuevos máximos: 40,68 días
  • Días récord de temperatura más largos: 409,62 días
  • El récord de temperatura más largo se produjo el: 20/03/2015 - 03/05/2016

6.) Administración del dinero

A continuación, se muestran los resultados de backtests obtenidos con parámetros predefinidos en ThinkMarkets/ThinkCapital. Estos resultados pueden variar entre brókeres. Su finalidad es únicamente la gestión de fondos y no deben considerarse como un rendimiento real de las operaciones.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) Aviso de compra

  1. Además de la gestión del dinero, las señales de trading que se muestran públicamente y el rendimiento retrospectivo utilizan los parámetros predeterminados del EA y no requieren archivos de configuración adicionales.
  2. Los resultados reales de trading varían significativamente entre brókeres. Si utiliza un bróker distinto a ThinkMarkets/ThinkCapital, puede optimizarlo basándose en los datos históricos de su bróker.
  3. Por favor, considere su capacidad financiera antes de comprar. El rendimiento retrospectivo no representa el rendimiento futuro. Puede descargar una versión de prueba gratuita para realizar pruebas retrospectivas y optimizar, y luego alquilarla o comprarla si le resulta satisfactoria.
  4. Si tiene alguna dificultad o encuentra algún error, póngase en contacto conmigo. También puede consultar las preguntas frecuentes en el foro de discusión o el blog del EA.
  5. No añadiré nuevas funciones al producto a menos que un error afecte los resultados de trading. Las actualizaciones frecuentes pueden molestar a muchos clientes.
  6. Si su bróker no admite el uso de un EA adquirido en MQL5.com, póngase en contacto conmigo de inmediato y le ayudaré a solucionar el problema.
  7. Actualmente, solo vendo mis EA en MQL5.com. Si ves a alguien vendiendo mis EA en otros sitios web, es una estafa; ten cuidado.

8.) Contacte con Atención al Cliente

  • Ventana de contacto: https://www.mql5.com/es/users/sqrc
  • Método de contacto: Haga clic en el botón [Enviar mensaje] en la página para contactar al desarrollador o dejar sus preguntas en el área de discusión del producto.
  • Tiempo de contacto: El tiempo de respuesta más rápido es de cinco minutos y el tiempo de respuesta más lento no superará las 24 horas, los siete días de la semana, durante todo el año.

9.) Cuidado con las estafas

  1. La fecha de inicio real fuera de muestra del EA debe basarse en la fecha de lanzamiento del EA en la página de ventas de MQL5, no simplemente en la fecha de inicio indicada por el vendedor.
  2. Antes de comprar, confirme que las señales de trading que el vendedor muestra públicamente coincidan aproximadamente con el rendimiento de las pruebas retrospectivas para evitar situaciones en las que el vendedor haya manipulado los resultados de las pruebas retrospectivas en el código.
  3. Desconfíe de los canales de venta que no sean MQL5. Si el vendedor no vende a través de MQL5, no existe un registro imparcial de terceros sobre la fecha de lanzamiento real del EA, lo que dificulta la verificación de la fecha de inicio real fuera de muestra del EA.
  4. Tenga en cuenta que las señales de trading proporcionadas por el vendedor son las mismas del EA que aparecen en la página de ventas; este tipo de fraude es difícil de prevenir.
  5. Evite las afirmaciones de marketing sobre ganancias y rendimientos garantizados. Existe una delgada línea entre inversión y fraude. Los vendedores tienen la obligación de informar a los compradores con antelación que cualquier inversión conlleva la posibilidad de pérdida o pérdida de rendimiento.

