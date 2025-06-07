Gemini EA MT5

Ограниченное предложение: осталось 3/10 экземпляров, цена будет увеличиваться на 1200 долларов за каждые десять проданных экземпляров, окончательная цена — 29000 долларов.

1.) Торговые сигналы


2.) Характеристики продукта

  1. Этот портфель SPX500 + XAUUSD представляет собой редкую торговую стратегию MQL5, а не отдельную стратегию.
  2. Он состоит из 10 торговых стратегий SPX500 и 10 торговых стратегий XAUUSD, что в сумме составляет 20 торговых стратегий.
  3. Цены на SPX500 и XAUUSD имеют тенденцию к росту с течением времени, поэтому советник торгует только длинными позициями, чтобы обеспечить долгосрочную торговлю в соответствии с общим трендом.
  4. Безопасность превыше всего! Эта стратегия не использует мартингейл или сетку, что гарантирует сохранность капитала. При правильном управлении средствами ваша позиция не будет ликвидирована.
  5. Согласно результатам тестирования на истории, профит-фактор составляет приблизительно 2,48, долгосрочный процент прибыльных сделок — приблизительно 50%, а соотношение риска к доходности — приблизительно 1:5.
  6. Каждая сделка длится не более 24 часов, а средний период удержания позиции — около 4 часов.
  7. В каждой сделке используются реальные отложенные ордера, стоп-лосс и тейк-профит ордера; виртуальные ордера не используются.
  8. Один из немногих советников, подходящих для решения задач проп-трейдинга.
  9. Минимальный стартовый капитал составляет от 88,75 до 177,50 долларов США.
  10. Не требуется настройка часового пояса GMT, перехода на летнее время или фильтрации новостей.
  11. Не требуется сложная настройка параметров; просто задайте настройки управления капиталом.
  12. Клиенты могут включить управление капиталом по методу Мартингейла при необходимости; по умолчанию эта функция отключена.
  13. Советник предлагает функцию оптимизации, позволяющую клиентам оптимизировать сделки на основе исторических данных своего брокера.
  14. Требований к типу брокера, типу счета, брокерскому спреду или сетевой задержке не предъявляется.
  15. За исключением влияния фактических спредов и проскальзывания, фактические торговые результаты практически идентичны результатам бэктестинга с использованием тиковых данных.
  16. Отчёты бэктестинга можно импортировать через QuantAnalyzer4 и использовать вместе с другими советниками с низкой корреляцией.
  17. Советник не будет обновляться, если не возникнет ошибка, влияющая на результаты торговли, что гарантирует стабильную работу.

3.) Требования к торговле

  • Тип брокера: ECN, STP, MM — все они могут использоваться без каких-либо ограничений.
  • Тип счета: стандартный, с нулевым спредом, исламские счета принимаются без каких-либо ограничений.
  • Компенсационный счет: Должен быть компенсирующий счет
  • Часовой пояс брокера: Без ограничений
  • Инвестиционные цели: SPX500, XAUUSD
  • Настройка графика: рекомендуется выполнять установку на графике EURUSD.
  • Часовой пояс диаграммы: m5
  • Стартовый капитал: от 88,75 до 177,50 долларов США
  • Минимальное кредитное плечо: от 1:10 до 1:200
  • Максимальный спред: Ограничения по спреду нет, но чем меньше спред, тем лучше.
  • Максимальная задержка: в пределах 2000 мс, но чем меньше, тем лучше.
  • Тип VPS: необходимо использовать Windows VPS.

4.) Настройка бэктестинга

  • По крайней мере, выберите использование 1-минутных свечных или тиковых исторических данных для бэктестинга, чтобы убедиться, что реальные результаты торговли аналогичны результатам бэктестинга.
  • Убедитесь, что качество исторических данных выше 98,00%. Если потеряно слишком много исторических данных, в настройках может быть ошибка.
  • Рекомендуется проводить бэктест на ThinkMarkets / ThinkCapital. Советник был разработан с использованием исторических данных этого брокера.
  • Если у брокера нет исторических данных за более ранние периоды, вы можете использовать QuantDataManager для импорта внешних исторических данных для совместного бэктестинга.
  • Ниже приведена конфигурация исторических данных, которую я использовал при разработке советника, ее можно использовать в качестве справочного материала для настроек бэктестинга.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Технические подробности

  • Отметьте исторические источники данных: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
  • Период выборки: 2012.01.01 - 2020.01.01, с использованием исторических данных Dukascopy.
  • Период вне выборки: 2020.01.01 - 2025.04.01, с использованием исторических данных ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Условия входа: сочетание нескольких групп индикаторов SMA, CCI и Williams.
  • Условия выхода: скользящий стоп-лосс и запланированный выход.
  • Среднегодовое количество транзакций: 79,00
  • Наибольшее количество дней без торговли: 139,68 дней
  • Самый длительный период без транзакций: 2015.06.18 - 2015.11.05
  • Среднее количество дней до новых максимумов: 40,68 дней
  • Самые длинные рекордно высокие дни: 409,62 дня
  • Самый продолжительный рекордный максимум наблюдался: 20.03.2015 - 03.05.2016

6.) Управление финансами

Ниже приведены результаты бэктестинга, полученные с использованием предустановленных параметров на ThinkMarkets/ThinkCapital. Результаты бэктестинга могут различаться у разных брокеров. Они предназначены только для управления фондами и не должны рассматриваться как фактические торговые результаты.
Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement Applicable situations
High risk 125 USD 177.50 USD CAGR 115.79 % MDD 50.00 % 1 : 200 Small capital account speculation
Medium risk 800 USD 887.50 USD CAGR 23.15 % MDD 10.00 % 1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 4200 USD 4437.50 USD CAGR 4.63 % MDD 2.00 % 1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 177.50 USD 205.52 USD 88.75 USD 1 : 10 Measure real performance

7.) Уведомление о покупке

  1. За исключением управления капиталом, публично отображаемые торговые сигналы и результаты тестирования на истории используют параметры советника по умолчанию и не требуют дополнительных файлов конфигурации.
  2. Фактические торговые результаты значительно различаются у разных брокеров. Если вы используете брокера, отличного от ThinkMarkets/ThinkCapital, вы можете оптимизировать свою работу на основе исторических данных вашего брокера.
  3. Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности перед покупкой. Результаты тестирования на истории не отражают будущую эффективность. Вы можете скачать бесплатную пробную версию для тестирования и оптимизации, а затем арендовать или купить её, если она вас устроит.
  4. Если у вас возникнут трудности или вы обнаружите ошибки, пожалуйста, свяжитесь со мной. Вы также можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами на форуме или в блоге советника.
  5. Я не буду добавлять новые функции в продукт, если ошибка не повлияет на результаты торговли. Частые обновления будут раздражать многих клиентов.
  6. Если ваш брокер не поддерживает использование советника, купленного на MQL5.com, пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной, и я помогу вам решить проблему.
  7. В настоящее время я продаю свои советники только на MQL5.com. Если вы видите, что кто-то продает мои советники на других сайтах, это мошенничество; будьте осторожны.

8.) Обратитесь в службу поддержки клиентов.

  • Окно контактов: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Способ связи: Нажмите кнопку [Отправить сообщение] на странице, чтобы связаться с разработчиком, или оставьте свои вопросы в разделе обсуждения продукта.
  • Время связи: самое быстрое время ответа — в течение пяти минут, а самое долгое время ответа — не более 24 часов, семь дней в неделю, круглый год.

9.) Остерегайтесь мошенничества

  1. Истинное время начала работы советника вне выборки должно основываться на дате его выпуска на странице продаж MQL5, а не просто на дате начала работы, указанной продавцом.
  2. Перед покупкой убедитесь, что публично публикуемые торговые сигналы продавца примерно соответствуют результатам тестирования на истории, чтобы избежать ситуаций, когда продавец манипулирует результатами тестирования в коде.
  3. Остерегайтесь каналов продаж, не использующих MQL5. Если продавец не продает через MQL5, отсутствуют беспристрастные сторонние данные об истинной дате выпуска советника, что затрудняет проверку истинного времени начала работы советника вне выборки.
  4. Обратите внимание, что торговые сигналы, предоставляемые продавцом, соответствуют тому же советнику, который указан на странице продаж; такое мошенничество сложно предотвратить.
  5. Избегайте маркетинговых заявлений о гарантированной прибыли и доходности. Существует тонкая грань между инвестициями и мошенничеством. Продавцы обязаны заранее информировать покупателей о том, что любые инвестиции несут в себе риск потерь или потери дохода.

Piggy Bank EA MT5
Hong Yi Li
Эксперты
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ПО ВРЕМЕНИ: каждые восемь месяцев стоимость аренды будет увеличиваться на 240 долларов США, и окончательная цена составит 1190 долларов США. Подпишитесь на наш канал: https://www.mql5.com/ru/channels/sqrcltd (получайте информацию о последних акциях и запуске советников как можно скорее) 1.) Торговые сигналы Piggy Bank EA MT5 High Risk: https://www.mql5.com/ru/signals/2324069 Список всех моих советников и сигналов: https://www.mql5.com/ru/users/sqrc/seller 2.) Характер
Virgo EA MT4
Hong Yi Li
Эксперты
Ограниченное предложение: осталось 3/10 экземпляров, цена будет увеличиваться на 1200 долларов за каждые десять проданных экземпляров, окончательная цена — 29000 долларов. 1.) Торговые сигналы Дева EA Низкий риск:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Список всех моих сигналов:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Характеристики продукта Согласно результатам бэктеста, долгосрочный процент выигрышей составляет ±80%, а максимальный совокупный годовой темп роста составляет ±13
Virgo EA MT5
Hong Yi Li
Эксперты
Ограниченное предложение: осталось 3/10 экземпляров, цена будет увеличиваться на 1200 долларов за каждые десять проданных экземпляров, окончательная цена — 29000 долларов. 1.) Торговые сигналы Дева EA Низкий риск:       https://www.mql5.com/en/signals/2209017 Список всех моих сигналов:   https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Характеристики продукта Согласно результатам бэктеста, долгосрочный процент выигрышей составляет ±80%, а максимальный совокупный годовой темп роста составляет ±13
