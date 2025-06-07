Gemini EA MT5
- Эксперты
- Hong Yi Li
- Версия: 1.0
- Активации: 10
2.) Характеристики продукта
- Этот портфель SPX500 + XAUUSD представляет собой редкую торговую стратегию MQL5, а не отдельную стратегию.
- Он состоит из 10 торговых стратегий SPX500 и 10 торговых стратегий XAUUSD, что в сумме составляет 20 торговых стратегий.
- Цены на SPX500 и XAUUSD имеют тенденцию к росту с течением времени, поэтому советник торгует только длинными позициями, чтобы обеспечить долгосрочную торговлю в соответствии с общим трендом.
- Безопасность превыше всего! Эта стратегия не использует мартингейл или сетку, что гарантирует сохранность капитала. При правильном управлении средствами ваша позиция не будет ликвидирована.
- Согласно результатам тестирования на истории, профит-фактор составляет приблизительно 2,48, долгосрочный процент прибыльных сделок — приблизительно 50%, а соотношение риска к доходности — приблизительно 1:5.
- Каждая сделка длится не более 24 часов, а средний период удержания позиции — около 4 часов.
- В каждой сделке используются реальные отложенные ордера, стоп-лосс и тейк-профит ордера; виртуальные ордера не используются.
- Один из немногих советников, подходящих для решения задач проп-трейдинга.
- Минимальный стартовый капитал составляет от 88,75 до 177,50 долларов США.
- Не требуется настройка часового пояса GMT, перехода на летнее время или фильтрации новостей.
- Не требуется сложная настройка параметров; просто задайте настройки управления капиталом.
- Клиенты могут включить управление капиталом по методу Мартингейла при необходимости; по умолчанию эта функция отключена.
- Советник предлагает функцию оптимизации, позволяющую клиентам оптимизировать сделки на основе исторических данных своего брокера.
- Требований к типу брокера, типу счета, брокерскому спреду или сетевой задержке не предъявляется.
- За исключением влияния фактических спредов и проскальзывания, фактические торговые результаты практически идентичны результатам бэктестинга с использованием тиковых данных.
- Отчёты бэктестинга можно импортировать через QuantAnalyzer4 и использовать вместе с другими советниками с низкой корреляцией.
- Советник не будет обновляться, если не возникнет ошибка, влияющая на результаты торговли, что гарантирует стабильную работу.
3.) Требования к торговле
- Тип брокера: ECN, STP, MM — все они могут использоваться без каких-либо ограничений.
- Тип счета: стандартный, с нулевым спредом, исламские счета принимаются без каких-либо ограничений.
- Компенсационный счет: Должен быть компенсирующий счет
- Часовой пояс брокера: Без ограничений
- Инвестиционные цели: SPX500, XAUUSD
- Настройка графика: рекомендуется выполнять установку на графике EURUSD.
- Часовой пояс диаграммы: m5
- Стартовый капитал: от 88,75 до 177,50 долларов США
- Минимальное кредитное плечо: от 1:10 до 1:200
- Максимальный спред: Ограничения по спреду нет, но чем меньше спред, тем лучше.
- Максимальная задержка: в пределах 2000 мс, но чем меньше, тем лучше.
- Тип VPS: необходимо использовать Windows VPS.
4.) Настройка бэктестинга
- По крайней мере, выберите использование 1-минутных свечных или тиковых исторических данных для бэктестинга, чтобы убедиться, что реальные результаты торговли аналогичны результатам бэктестинга.
- Убедитесь, что качество исторических данных выше 98,00%. Если потеряно слишком много исторических данных, в настройках может быть ошибка.
- Рекомендуется проводить бэктест на ThinkMarkets / ThinkCapital. Советник был разработан с использованием исторических данных этого брокера.
- Если у брокера нет исторических данных за более ранние периоды, вы можете использовать QuantDataManager для импорта внешних исторических данных для совместного бэктестинга.
- Ниже приведена конфигурация исторических данных, которую я использовал при разработке советника, ее можно использовать в качестве справочного материала для настроек бэктестинга.
|Symbol
|Spread
|Commission
|Buy swap
|Sell swap
|Decimal
|Data Source
|SPX500
|60
|0.00 USD
|-171.00 USD
|-47.00 USD
|0.01
|Dukascopy
|XAUUSD
|50
|0.00 USD
|-73.00 USD
|-27.00 USD
|0.01
|Dukascopy
5.) Технические подробности
- Отметьте исторические источники данных: Dukascopy + ThinkMarkets / ThinkCapital.
- Период выборки: 2012.01.01 - 2020.01.01, с использованием исторических данных Dukascopy.
- Период вне выборки: 2020.01.01 - 2025.04.01, с использованием исторических данных ThinkMarkets/ThinkCapital.
- Условия входа: сочетание нескольких групп индикаторов SMA, CCI и Williams.
- Условия выхода: скользящий стоп-лосс и запланированный выход.
- Среднегодовое количество транзакций: 79,00
- Наибольшее количество дней без торговли: 139,68 дней
- Самый длительный период без транзакций: 2015.06.18 - 2015.11.05
- Среднее количество дней до новых максимумов: 40,68 дней
- Самые длинные рекордно высокие дни: 409,62 дня
- Самый продолжительный рекордный максимум наблюдался: 20.03.2015 - 03.05.2016
6.) Управление финансами
Ниже приведены результаты бэктестинга, полученные с использованием предустановленных параметров на ThinkMarkets/ThinkCapital. Результаты бэктестинга могут различаться у разных брокеров. Они предназначены только для управления фондами и не должны рассматриваться как фактические торговые результаты.
|Risk Definition
|Balance
|Minimum initial capital
|Compound annual growth rate
|Max drawdown
|Minimum leverage requirement
|Applicable situations
|High risk
|125 USD
|177.50 USD
|CAGR 115.79 %
|MDD 50.00 %
|1 : 200
|Small capital account speculation
|Medium risk
|800 USD
|887.50 USD
|CAGR 23.15 %
|MDD 10.00 %
|1 : 50
|Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
|Low risk
|4200 USD
|4437.50 USD
|CAGR 4.63 %
|MDD 2.00 %
|1 : 10
|Prop Firm Real Account
|Fixed lot size
|0.01 Lots
|177.50 USD
|205.52 USD
|88.75 USD
|1 : 10
|Measure real performance
7.) Уведомление о покупке
- За исключением управления капиталом, публично отображаемые торговые сигналы и результаты тестирования на истории используют параметры советника по умолчанию и не требуют дополнительных файлов конфигурации.
- Фактические торговые результаты значительно различаются у разных брокеров. Если вы используете брокера, отличного от ThinkMarkets/ThinkCapital, вы можете оптимизировать свою работу на основе исторических данных вашего брокера.
- Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности перед покупкой. Результаты тестирования на истории не отражают будущую эффективность. Вы можете скачать бесплатную пробную версию для тестирования и оптимизации, а затем арендовать или купить её, если она вас устроит.
- Если у вас возникнут трудности или вы обнаружите ошибки, пожалуйста, свяжитесь со мной. Вы также можете ознакомиться с часто задаваемыми вопросами на форуме или в блоге советника.
- Я не буду добавлять новые функции в продукт, если ошибка не повлияет на результаты торговли. Частые обновления будут раздражать многих клиентов.
- Если ваш брокер не поддерживает использование советника, купленного на MQL5.com, пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной, и я помогу вам решить проблему.
- В настоящее время я продаю свои советники только на MQL5.com. Если вы видите, что кто-то продает мои советники на других сайтах, это мошенничество; будьте осторожны.
