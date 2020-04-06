Turtle Bull Trend BTC

🐢 Turtle Bull Trend BTC: 机构级海龟趋势系统

⚠️ 警告：如果您在寻找那种号称“99%胜率”却最终会让您爆仓的剥头皮策略，请立即离开。 本系统专为拥有机构思维、追求长期复利和超高盈亏比的专业交易者设计。

Turtle Bull Trend BTC 是一款基于传奇“海龟交易法则”核心逻辑，并针对比特币（Bitcoin）的高波动特性进行了深度改良的 Expert Advisor (EA)。我们引入了独家的 6种形态 SSL 通道过滤 (6-Pattern SSL Filter) ，旨在在震荡市场中减少磨损，精准捕捉比特币一年中那几次足以改变账户净值的超级单边趋势

📊 核心交易逻辑（为什么它能盈利？）

绝大多数散户亏损的原因是“截断利润，让亏损奔跑”（喜欢抗单，赚一点就跑）。 本策略反其道而行之：

  • 低胜率 (~20%)： 我们诚实地告诉您，这是一款趋势策略，您会经历连续的小额试错止损。

  • 极高的盈亏比 (1:10+)： 我们的平均盈利交易往往是平均亏损交易的 10倍甚至更多

  • 结果： 您只需要做对 20% 的单子，那一波大趋势的利润就足以覆盖所有成本，并带来巨大的超额收益 (Alpha)。

🚀 核心功能亮点

  1. 基于 ATR 的动态仓位管理 (Institutional Position Sizing)： 告别赌博式的手数设置。EA 会根据您设定的风险比例（例如每单只亏本金的 1%）结合当前市场的波动率 (ATR)，自动计算最安全的手数

    • 合规性： 内置严格的保证金预检测，防止账户过载

  2. 双系统入场架构 (Dual System Entry)： 策略同时运行两套海龟系统：

    • 系统 1 (短期突破)： 用于捕捉爆发性行情的起爆点

      系统 2 (长期趋势)： 确保在大趋势回调时不会错过再次上车的机会

  3. 三重硬核风控 (Triple Safety Layer)：

    • 硬止损 (Hard Stop Loss)： 开单瞬间立即设置止损线，绝不抗单，绝不马丁

      智能移动止损 (Trailing Stop)： 当趋势形成，止损线会根据 ATR 动态跟随，锁定利润

    • Tick 级实时监控： 不同于普通 EA 只在 K 线收盘时动作，本系统监控每一个 Tick。即使币圈发生“插针”行情，也能毫秒级触发风控

  4. 资管挑战利器 (Prop Firm Ready)： 由于具备极其严格的回撤控制和不抗单特性，本策略非常适合用于通过 FTMO 等自营交易公司 (Prop Firm) 的考核挑战。

⚙️ 输入参数说明 (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (风险管理) ===

  • AccountRiskPercent : 每笔交易的风控比例 (默认: 1.0 = 1%风险)。建议保守者设为 0.5% - 2.0%

  • PositionSizeMultiplier : 仓位倍数调整 (默认: 1.0)。

  • ATRMultLong / Short : 初始止损的 ATR 倍数 (默认: 2.0)。

  • ATRMult...Trail : 移动止损的 ATR 倍数。

=== Pattern Switches (形态开关) ===

  • EnableP1 至 EnableP6 : 启用/禁用特定的入场形态 (默认已针对 BTC H1 优化)。

=== Trade Settings (交易设置) ===

  • MagicNumber : EA 的魔术编号。如果您在同一账户挂多个图表，请确保此编号不同

  • MaxSpreadPoints : 最大点差限制，防止在流动性枯竭时交易 (默认: 10000)。

  • MinBarsWarmup : 指标预读取 K 线数量 (默认: 144)。

💡 交易建议

  • 交易品种： BTCUSD (比特币)。

  • 运行周期： H1 (1小时图)。

  • 资金建议： 建议最低 $500 起步（或美分账户）。

  • 心态建设： 这是一个长线策略。请不要用一两周的表现来评判它。耐心等待，海龟会在大浪来临时带您起飞。

作者寄语： 我开发这套系统的初衷是为了在熊市中活下来，在牛市中实现财富跃迁。如果您能拥有像机构一样的纪律性，忍受小的止损，Turtle Bull Trend 将是您牛市中最忠实的伙伴。

👉 建议先租用 1 个月进行低成本测试，或直接购买终身版 (Lifetime) 以捕捉下一波比特币减半行情！


