Institutional Tick Engine PRO
- 指标
- Kaan Caliskan
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Institutional Tick Engine Pro: Tick 速度与热力图分析
Institutional Tick Engine Pro 是一款技术分析套件，旨在直接处理来自经纪商的原始 Tick 数据。它无需二级 (Level 2/DOM) 数据源即可合成订单流指标，包括速度 (Velocity)、热力图和微观结构模式。
主要功能
1. Tick 速度监控 (Velocity) 测量市场速度 (每秒 Tick 数)。通过分析价格与时间的比率来判断突破是由高速度支持还是缺乏动能。
2. 合成流动性热力图 可视化尽管成交量大但价格停滞的 "吸收区域"。使用 CCanvas 技术识别图表上潜在的隐藏限价单和流动性墙。
3. 微观结构反转信号 检测正在形成的蜡烛内的潜在反转。识别微观结构背离，例如价格创出新高但大多数 Tick 为卖出方向。
4. 音频交易助手 (盖革模式) 具有 "盖革计数器" 模式，根据市场波动水平调节声音频率。允许在不盯着屏幕的情况下通过听觉监控市场活动。
技术规格
-
数据源: 标准经纪商 Tick 数据。
-
可视化: 高级渲染以获得流畅的热力图性能。
-
警报: 推送通知、电子邮件、声音和屏幕警报。
-
导出: CSV 导出功能。
Institutional Tick Engine Lite (Free Version): https://www.mql5.com/tr/market/product/161942