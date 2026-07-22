Institutional Structure Pro
- 指标
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Augusto Martins Lopes
- 版本: 1.8
- 激活: 5
Institutional Structure Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标，专注于市场结构、Order Blocks、Fair Value Gaps 以及多周期共振分析。
Institutional Structure Pro 旨在帮助交易者更清晰地观察市场结构。该指标结合了机构价格行为分析中的常见概念，例如 BOS、CHoCH、Order Blocks、Fair Value Gaps、Premium 和 Discount 区域、Equal Highs 和 Equal Lows、RSI 背离、HMA 趋势背景、市场交易时段以及 Volume Profile 参考水平。
该指标不会自动交易，也不会替用户做出交易决策。它的作用是将重要的市场信息直接整理并显示在图表上，使交易者能够以更清晰、更有结构的方式评估潜在市场情景。
Institutional Structure Pro 适用于使用主观分析、Smart Money Concepts、流动性区域、回调、趋势延续以及多周期确认的交易者。
主要功能：
基于 BOS 和 CHoCH 的市场结构分析
内部和波段 Order Blocks
带有 50 百分比参考位的 Fair Value Gaps
Premium、Equilibrium 和 Discount 区域
Equal Highs 和 Equal Lows 识别
RSI 背离面板
HMA 趋势背景
带有 POC 和 Value Area 的 Volume Profile
机构交易时段可视化
用于高低周期背景分析的小型图表
基于共振过滤条件的可选视觉箭头
该指标提供多种视觉设置，用户可以根据自己的分析风格调整颜色、面板、区域、标签和过滤条件。
Institutional Structure Pro 仅用于市场分析和辅助决策。它不保证任何交易结果。市场条件可能快速变化，所有交易决策均由用户自行负责。
请将该指标作为分析工具，与您自己的交易策略、风险管理和市场经验结合使用。历史价格行为和视觉信号不应被视为未来表现的保证。