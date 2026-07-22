Institutional Structure Pro

  • 指标
  • Augusto Martins Lopes
    Augusto Martins Lopes

    Augusto Martins Lopes

    5 (4)
    品牌名称： Trader Solutions
    使命： 提供现代化、专业的交易解决方案，象征科技与在金融市场中的成功。
    愿景： 成为技术与创新领域的领导者，为交易者提供便利，助力客户实现成功与繁荣。
    服务与产品：
    - 交易平台： 开发先进的平台，便于金融资产的买卖操作。
    - 金融咨询： 提供咨询服务，帮助交易者做出明智且有策略的决策。
    - 交易自动化： 实施交易机器人和算法，优化操作并最大化利润。
    - 金融教育： 提供教育项目，使交易者掌握技术知识与实践技能。
    - 支持与协助： 提供专属客户服务，解答疑问并提供技术支持。
    独特优势：
    16 产品 3 评论
  • 版本: 1.8
  • 激活: 5

Institutional Structure Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标，专注于市场结构、Order Blocks、Fair Value Gaps 以及多周期共振分析。

Institutional Structure Pro 旨在帮助交易者更清晰地观察市场结构。该指标结合了机构价格行为分析中的常见概念，例如 BOS、CHoCH、Order Blocks、Fair Value Gaps、Premium 和 Discount 区域、Equal Highs 和 Equal Lows、RSI 背离、HMA 趋势背景、市场交易时段以及 Volume Profile 参考水平。

该指标不会自动交易，也不会替用户做出交易决策。它的作用是将重要的市场信息直接整理并显示在图表上，使交易者能够以更清晰、更有结构的方式评估潜在市场情景。

Institutional Structure Pro 适用于使用主观分析、Smart Money Concepts、流动性区域、回调、趋势延续以及多周期确认的交易者。

主要功能：

基于 BOS 和 CHoCH 的市场结构分析

内部和波段 Order Blocks

带有 50 百分比参考位的 Fair Value Gaps

Premium、Equilibrium 和 Discount 区域

Equal Highs 和 Equal Lows 识别

RSI 背离面板

HMA 趋势背景

带有 POC 和 Value Area 的 Volume Profile

机构交易时段可视化

用于高低周期背景分析的小型图表

基于共振过滤条件的可选视觉箭头

该指标提供多种视觉设置，用户可以根据自己的分析风格调整颜色、面板、区域、标签和过滤条件。

Institutional Structure Pro 仅用于市场分析和辅助决策。它不保证任何交易结果。市场条件可能快速变化，所有交易决策均由用户自行负责。

请将该指标作为分析工具，与您自己的交易策略、风险管理和市场经验结合使用。历史价格行为和视觉信号不应被视为未来表现的保证。


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Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
作者的更多信息
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
专家
发现BollingerBandsEA：简化您的外汇交易体验 BollingerBandsEA是一款专家顾问，利用著名的布林带策略，将技术分析与自动执行相结合。该产品为所有经验水平的交易者设计，提供了一个实用的方法来优化您的金融市场交易活动。 为什么选择BollingerBandsEA？ 基于策略的方法： 使用布林带逻辑，通过可靠的技术标准识别交易机会。 智能自动化： 支持自动买卖操作，减少持续监控的需求。 风险管理： 包含可调选项，用于止损和获利保护您的资金。 易于使用： 提供用户友好的界面，适合各种经验水平的交易者。 要求和兼容性 作为已编译文件( EX4/EX5 )提供，适用于MetaTrader 4/5平台。 不使用外部库（DLL），确保最高安全标准。 探索BollingerBandsEA的潜力，使您的交易过程更加高效和有条理。
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Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
指标
Matrix Currency - 多时间框架分析工具 Matrix Currency是一款高级货币强度分析指标，为外汇市场的货币强度监控和策略决策提供高效支持。 主要特点 多时间框架分析 ： 同时监控多个时间框架（从M1到MN1），实时更新，并以直观的矩阵形式展示结果。 智能警报系统 ： 支持可配置的通知，包括弹窗、邮件及移动设备提醒。 交互式界面 ： 可定制的面板，提供多种动态可视化选项与货币排名功能。 策略功能 多时间框架背离分析策略 基于不同时间框架货币强度和加速指标的分析（例如M15、H1和H4）。 极限强度策略 聚焦货币排名，识别最强或最弱货币，并与更高级别时间框架进行确认。 优势 减少主观分析，提供清晰的趋势判断。 高效支持决策，结合可视化与警报功能。 便于实施完整的交易策略。 推荐事项 在真实账户交易前，请先使用模拟账户测试策略。 采用适合您的风险管理策略进行操作。 与其他指标结合使用以优化结果。 技术支持 提供定期更新与完整的技术文档。 技术支持通过MQL5评论区直接提供。 附加信息 所有设置与描述均为英文。 指标以编译文件形式（.EX4或.EX5）提供，并与激活时使
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Support Resistance Indicator Probabilities
Augusto Martins Lopes
指标
New Support and Resistance Indicator with Probabilities and Alerts Description:  Maximize your profits with the newest Support and Resistance indicator! Our indicator automatically calculates support and resistance levels based on 24-hour analysis periods and provides detailed probabilities for each level. Additionally, you can set up custom alerts to be notified when the price touches specific levels, directly on your mobile device. Features: Support and resistance analysis based on hourly data
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SimpleProb
Augusto Martins Lopes
指标
SimpleProb：您的金融市场新盟友！ 描述 您是否厌倦了复杂的指标，让交易变得更加混乱？SimpleProb 是专为 MetaTrader 4 设计的技术分析指标，它以简单高效的方式帮助您做出买卖决策。 SimpleProb 通过分析最近 14 个周期的价格走势，计算上涨 ( CALL ) 和下跌 ( PUT ) 的概率，并在您的图表上提供清晰的视觉信号，让交易决策更加直观。 如何运作？ 简单概率计算 ：分析最近 14 个价格周期，计算上涨和下跌的概率。 视觉信号 ： 绿色箭头 ：表示高概率买入机会，箭头出现在价格下方。 红色箭头 ：表示高概率卖出机会，箭头出现在价格上方。 统计信息框 ：图表上的统计框实时显示当前的上涨和下跌概率，并可自由移动，方便您的分析。 为什么选择 SimpleProb？ 简单易用 ：即使是初学者也能轻松理解和使用。 精准分析 ：基于可靠的统计计算，帮助识别市场机会。 可定制 ：调整概率阈值，使指标符合您的交易风格。 互动性强 ：统计信息框可自由移动，完全适配您的图表布局。 如何获取？ 不要再浪费时间在复杂且低效的指标上。立即获取 SimpleProb，让
Bollinger Ultimate
Augusto Martins Lopes
专家
用终极布林带专家顾问改变您的交易方式！ 您是否厌倦了无法提供稳定结果的交易策略？介绍   终极布林带专家顾问   – 为希望最大化利润和最小化风险的交易者提供的终极工具。 主要特点： 准确信号：   利用著名的布林带策略识别高概率交易机会。 智能风险管理：   通过先进的风险管理技术保护您的资本。 可优化设置：   轻松调整参数以适应您的交易风格。 额外过滤器：   与RSI和MACD等指标结合，提供额外的信号确认。 完全自动化：   让专家顾问24/7全天候运作，把握所有市场机会，让您可以专注于其他事务。 优势： 增加您的利润：   利用经过测试和优化的策略最大化您的回报。 减少回撤：   风险管理技术帮助您控制回撤。 易于使用：   用户友好的界面和直观的设置，适合各级交易者。 经过回测和验证：   强大的回测结果证明了专家顾问在不同市场条件下的有效性。 特别启动价格： 限时仅需 $199.99！ 独家奖励： 技术支持：   提供专业的技术支持，帮助您设置和优化专家顾问。 免费更新：   接收免费更新，确保您的专家顾问与最新市场趋势保持一致。 立即确保您的名额！ 不要错过这个改变您
Volume Traders
Augusto Martins Lopes
专家
Heat Map Pro
Augusto Martins Lopes
指标
热力图指标：高级成交量分析工具 本指标通过热力图形式直观展示市场成交量活动，帮助用户更清晰地识别成交量动态与市场变化。 功能特点 1. 热力图可视化 使用颜色梯度表示成交量强度： • 蓝色：低活动 • 绿色：中等活动 • 橙色：高活动 • 红色：成交量高峰 2. 可自定义界面 • 用户可调整颜色设置 • 可选实时百分比显示 • 布局简洁，便于理解 3. 警报系统 • 可根据市场条件设置提醒 • 实时通知关键变化 4. 性能优化 • 占用资源低，运行稳定 • 兼容所有时间周期 应用场景 • 日内交易：识别成交量波动与市场活跃度 • 波段交易：辅助分析市场的积累与分布区域 • 高频交易：捕捉快速变化的市场信号 参数设置 • 可调整分析周期 • 支持选择点数成交量或实际成交量 • 灵活配置，适应不同交易风格 使用优势 • 操作简便，界面清晰 • 可根据个人偏好进行定制 • 实时提醒支持交易决策 法律声明 本产品仅用于分析目的。历史表现不代表未来结果。金融交易具有风险，请谨慎操作。.
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
指标
概率指标 描述 概率指标是一款专为交易者设计的工具，旨在通过分析过去的蜡烛图来识别买卖机会。它根据所分析的蜡烛数量计算上涨 ( CALL ) 和下跌 ( PUT ) 的概率，并在图表上显示箭头，以指示可能的入场点。 特点 蜡烛图分析 ：分析可配置数量的蜡烛图，以计算上涨和下跌的概率。 视觉信号 ：在图表上显示彩色箭头，以指示买入（绿色）和卖出（红色）信号。 声音警报 ：为买卖信号提供可配置的声音警报。 通知功能 ：向移动设备或电子邮件发送通知，以提供交易信号信息。 概率框 ：在图表上显示实时的上涨和下跌概率。 输入参数 num_candles ：用于分析的蜡烛总数。 call_threshold ： CALL 信号（绿色）的最低百分比。 put_threshold ： PUT 信号（红色）的最低百分比。 sound_alert ：启用声音警报 ( true/false )。 notifications ：启用通知 ( true/false )。 ProbabilityBoxColor ：概率框的颜色。 call_sound1 ： CALL 信号的声音 1。 call_sound2 ：
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
指标
热图指标 - 高级成交量分析 介绍热图指标 - 专业的市场成交量分析工具！ **主要特点** **可视化热图** - 通过颜色即时可视化成交量强度 - 蓝色：低成交量 - 绿色：中等成交量 - 黄色/橙色：增加的成交量 - 红色：高成交量 **直观的界面** - 动态颜色刻度 - 实时百分比指示器 - 当前水平指示器 - 可定制颜色和透明度 **智能警报系统** - 可定制通知 - 移动警报 - 关键成交量水平设置 - 自动监控 **可配置设置** **主要参数：** - 可调分析周期 - 可定制热强度 - 实际或滴答成交量选项 - 自适应归一化因子 **警报：** - 可定制警报水平 - 上/下水平选项 - 推送通知 - 冷却系统 **应用** **日内交易** - 高流动性识别 - 成交量爆发检测 - 重要运动确认 **波段交易** - 成交量趋势分析 - 累积/分布识别 - 反转确认 **剥头皮交易** - 快速机会识别 - 实时动量分析 - 突破确认 **技术特性** - 低资源消耗 - 实时更新 - 兼容所有时间框架 - 缓存系统以提高性能 **竞争
Zenith Angel
Augusto Martins Lopes
专家
Zenith Angel EA: Automatización Inteligente para Traders Descripción Zenith Angel EA es una herramienta avanzada de trading automatizado diseñada para optimizar operaciones financieras y asistir a los traders en la toma de decisiones estratégicas. Este sistema analiza múltiples indicadores técnicos y ajusta dinámicamente sus parámetros para garantizar precisión y eficiencia en cada operación. Características Principales Análisis Técnico Automatizado : Procesa simultáneamente múltiples indicador
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
指标
MetaTrader 5 货币强度指标 该指标分析主要外汇货币的相对强度，提供直观的可视化展示，让交易者快速识别哪些货币正在增强或减弱。它评估主要货币对（EUR、USD、GBP、JPY、AUD、NZD、CAD、CHF），并根据所选的计算方法（如RSI或ROC）计算其强度。 结果以单独的货币线显示，方便识别市场趋势和潜在交易机会。指标还可基于货币交叉情况自动生成买入、卖出或中性信号。 主要功能： 同时分析主要外汇货币。 通过不同方法计算强度（RSI、ROC、移动平均线）。 清晰展示各货币强度变化。 自动生成买入、卖出及中性信号。 可自定义面板，调整颜色、布局和位置。 兼容经纪商的前缀和后缀。 可选的警报和通知功能。 该指标易于使用，适用于所有时间周期。只需添加到图表并根据您的交易策略调整设置。适合希望获得市场货币强度直观分析的交易者。
Session Time Pro
Augusto Martins Lopes
指标
Session Time Pro 2.0 — MetaTrader 5 指标 产品描述 Session Time Pro 2.0 是一款专为交易者设计的市场分析指标。它提供对交易时段的高级可视化，包括时间范围、价格波动和市场趋势预测。该指标可以通过线条、区域或彩色蜡烛图突出显示特定交易时段，帮助交易者识别价格行为模式并优化交易决策。 使用手册 主要参数 DrawCandles ：启用彩色蜡烛图以表示交易时段。 TimeLineStart ：设置交易时段的开始时间（格式 HHMM，例如 "0900"）。 TimeLineEnd ：设置交易时段的结束时间（格式 HHMM，例如 "1700"）。如果留空，交易时段将持续到当天结束。 ShowMonday...ShowSunday ：指定要显示交易时段的星期几。 BarsToScan ：调整图表上分析的 K 线数量。 ShowFutureSession ：允许显示未来交易时段。 SessionLabel ：为交易时段添加自定义标签。 ShowRange ：显示交易时段的价格波动范围。 LineColor ：定义视觉标记的颜色。 LineThic
Candlestick Scanner
Augusto Martins Lopes
指标
Candlestick Scanner — 自动形态探测器 摘要 Candlestick Scanner 是一款功能强大的工具，可自动识别历史和实时K线图上的20多种经典K线形态。对于每种检测到的形态，该指标都会在图表上绘制清晰的标签，用箭头指向K线，并提供数据以供您的EA（智能交易系统）和脚本集成。它包含一个完整的通知系统（警报、推送和电子邮件），让您绝不会错过任何机会。 [图片：指标在图表上的截图，显示已识别的多种看涨和看跌形态。] 主要功能 全面检测： 识别20多种形态，包括十字星（Doji）、吞没（Engulfing）、锤子线（Hammer）、晨星/黄昏星（Morning/Evening Star）、三白兵（Three White Soldiers）等。 清晰的视觉信号： 绘制带有形态名称的旋转文本标签，并用箭头指向相应的K线。 交互式控制面板： 图表上的迷你面板可让您暂停/恢复检测，并一键清除视觉对象。 用于自动化的缓冲区： 暴露两个数据缓冲区（ 形态方向 和 检测到的形态 ），方便与EA和脚本集成。 通知系统： 发送可配置的警报（警报/推送/电子邮件），并智能限制每根K线只
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
专家
Fibonacci Hunter Fibonacci Hunter 是一款专为 MetaTrader 5 平台上的 XAUUSD (黄金) 开发的机械交易系统。该算法专注于利用经典的斐波那契回调水平来识别价格反转。 交易策略 本系统不使用马丁格尔 (Martingale) 或网格 (Grid) 等高风险策略。交易逻辑基于四个验证步骤： 识别 (Identification): EA 检测 K 线序列以定义主要的价格脉冲。 计算 (Calculation): 内部算法自动计算斐波那契水平 (0%, 50% 和 61.8%)。 确认 (Fixation): 价格必须触及 61.8% 水平以确认形态有效。 入场 (Entry): 仅在价格回调至 50% 水平且确认趋势时执行订单。 风险管理 资金安全是该算法的首要任务。 无马丁格尔 (No Martingale): 亏损后不会增加交易量。 无网格 (No Grid): 不会逆势加仓来摊平成本。 止损和止盈 (SL & TP): 所有订单在开仓时都设定了明确的出场水平。 利润保护: 包含利润锁定 (Profit Lock) 和动态追踪止损 (
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
专家
TradePilot Dashboard 摘要 适用于 MT5 的图形面板，包含订单管理按钮（买入/卖出/平仓/止损/止盈）、保证金检查和日志控制。易于使用，可在模拟账户中测试。不承诺盈利。 详细说明 TradePilot Dashboard 是一个具有图形界面的专家顾问（Controls），用于在 MetaTrader 5 中进行手动和半自动订单管理。该产品提供一个可视化面板，包含按钮、可编辑字段和安全检查（自由保证金），帮助交易者直接在图表上快速操作。 主要功能 • 响应式图形面板，包含 40 多个按钮和多个输入字段（交易量、点数、追踪止损、反向止损等） • 使用 Trade.mqh（CTrade）库开设市价和挂单订单（Buy、Sell、BuyStop、SellStop） • 在发送订单前检查自由保证金（使用 ACCOUNT_MARGIN_FREE） • 可配置的日志控制（enableLogging、maxLogsPerMinute），防止消息泛滥 • 面板上显示价格（Ask/Bid）、余额和基本指标 • 集成 Controls 库（Dialog/Label/Button/Edi
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