Omni Core
- 专家
- Subandriah
- 版本: 1.51
- 更新: 22 十二月 2025
- 激活: 10
欢迎来到智能、结构化、无压力交易
Omni Core 不只是另一个专家顾问——它是您静默的交易伙伴，旨在提高效率、纪律和一致性结果。无论您是在扩展小账户还是与 prop 公司合作，这款 EA 都能帮助您通过逻辑驱动的交易执行和智能资金保护保持在轨道上。
核心引擎: Omni Core 的动力来源
|组件
|目的
|区间反弹器
|识别横盘市场并在强区间边界上交易反转
|风险层
|内置止损、止盈和追踪止损逻辑——没有马丁格尔，没有网格
为什么使用 Omni Core?
- 超简单部署： 仅加载到一个图表——在NZDCAD上的M30。无需操控多个货币对或模板。
- 完全自主： 从入场到出场，Omni Core 无需手动输入即可管理每笔交易。
- 适应性智能： 无论市场是趋势还是横盘，内部逻辑都会调整以保持一致性。
规格
|参数
|详情
|图表设置
|NZDCAD (时间周期: M30)
|最低存款
|$100
|最佳符号
|NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
|账户类型
|标准账户、ECN、Prop 公司账户（联系我获取更多详情）
适合谁?
Omni Core 适合：
- 寻找可靠的被动交易解决方案的人
- 需要无需干预的工具以补充手动交易的专家
- 寻找低维护算法交易入门的初学者
如何开始
开始非常简单：
- 将 Omni Core 附加到一个图表：NZDCAD 在 M30 上
- 设置您的风险和交易时间
- 激活并让 EA 管理您的交易