Omni Core
- エキスパート
- Subandriah
- バージョン: 1.51
- アップデート済み: 22 12月 2025
- アクティベーション: 10
チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
セットアップガイド: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
ローンチオファー: 特別割引価格 39 で今すぐコピーを入手してください。次の価格: 59 (1/5 部売れました)。
スマートで整理されたストレスのないトレーディングへようこそ
Omni Coreは単なるエキスパートアドバイザーではなく、効率性、規律、一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小規模なアカウントを拡大する場合でも、プロップファームで作業する場合でも、このEAは論理に基づいたトレード実行と賢明な資本保護を通じて、常に軌道を維持するのに役立ちます。
私の 設定ファイルがないと、結果が間違っているかもしれません。
コアエンジン: Omni Coreを動かすもの
|コンポーネント
|目的
|レンジバウンサー
|横ばい市場を特定し、強いレンジの境界で反転トレードを行う。
|リスクレイヤー
|組み込みのSL、TP、トレーリングストップロジック—マーチンゲールもグリッドもなし。
なぜOmni Coreを使うのか?
- 超簡単なデプロイメント: １つのチャートのみにロード—NZDCAD を M30で。複数のペアやテンプレートを扱う必要はありません。
- 完全自律: エントリーからエグジットまで、Omni Coreは手動入力なしで全てのトレードを管理します。
- 適応可能なインテリジェンス: 市場がトレンドかレンジかにかかわらず、内部ロジックが一貫性を保つように調整されます。
仕様
|パラメータ
|詳細
|チャート設定
|NZDCAD (時間足: M30)
|最小入金
|$100
|最適シンボル
|NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
|アカウントタイプ
|スタンダード、ECN、プロップファームアカウント（詳細は私に連絡してください）
誰に向いているか?
Omni Coreは以下の方に最適です:
- 信頼できるパッシブトレーディングソリューションを求めている方
- 手動トレードを補完するハンズオフツールが必要な専門家
- アルゴトレーディングへの低メンテナンスでの入門を望む初心者
始め方
始めるのは簡単です:
- Omni Coreを1つのチャートに添付: NZDCAD を M30で
- 希望するリスクとトレード時間を設定
- アクティベートしてEAにトレードを管理させる