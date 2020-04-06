Omni Core

スマートで整理されたストレスのないトレーディングへようこそ

Omni Coreは単なるエキスパートアドバイザーではなく、効率性、規律、一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小規模なアカウントを拡大する場合でも、プロップファームで作業する場合でも、このEAは論理に基づいたトレード実行と賢明な資本保護を通じて、常に軌道を維持するのに役立ちます。


最初に購入し、その後 連絡して 追加の 無料 ロボットを取得します

私の 設定ファイルがないと、結果が間違っているかもしれません。 正しいバックテストセットアップファイルについて私に連絡してください


コアエンジン: Omni Coreを動かすもの

コンポーネント 目的
レンジバウンサー 横ばい市場を特定し、強いレンジの境界で反転トレードを行う。
リスクレイヤー 組み込みのSL、TP、トレーリングストップロジック—マーチンゲールもグリッドもなし。


なぜOmni Coreを使うのか?

  • 超簡単なデプロイメント: １つのチャートのみにロード—NZDCADM30で。複数のペアやテンプレートを扱う必要はありません。
  • 完全自律: エントリーからエグジットまで、Omni Coreは手動入力なしで全てのトレードを管理します。
  • 適応可能なインテリジェンス: 市場がトレンドかレンジかにかかわらず、内部ロジックが一貫性を保つように調整されます。


仕様

パラメータ 詳細
チャート設定 NZDCAD (時間足: M30)
最小入金 $100
最適シンボル  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
アカウントタイプ スタンダード、ECN、プロップファームアカウント（詳細は私に連絡してください）


    誰に向いているか?

    Omni Coreは以下の方に最適です:

    • 信頼できるパッシブトレーディングソリューションを求めている方
    • 手動トレードを補完するハンズオフツールが必要な専門家
    • アルゴトレーディングへの低メンテナンスでの入門を望む初心者

    始め方

    始めるのは簡単です:

    1. Omni Coreを1つのチャートに添付: NZDCADM30
    2. 希望するリスクとトレード時間を設定
    3. アクティベートしてEAにトレードを管理させる

    Silver Echo Bot
    Subandriah
    5 (3)
    エキスパート
    Obsidian Path
    Subandriah
    3.86 (7)
    エキスパート
    チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban セットアップガイド:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 ローンチオファー: Obsidian Pathを特別割引価格59で今すぐゲット、次の価格: 91（残り9/10コピー）。 Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup. ストレスのないスマートなトレーディングへようこそ Obsidian Pathは単なるエキスパートアドバイザーではなく、効率性、規律、一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小さな口座をスケールアップする際やプロップファームと仕事をしている時でも、このEAは論理的なトレードの実行とインテリジェントな資本保護であなたを正しい道に保ちます。 コアエンジン: Obsidian Pathを動かすもの コンポーネント 目的 プルバックスナイパー トレンド
