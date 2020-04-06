チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban セットアップガイド: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 ローンチオファー: 特別割引価格 39 で今すぐコピーを入手してください。次の価格: 59 (1/5 部売れました)。





スマートで整理されたストレスのないトレーディングへようこそ

Omni Coreは単なるエキスパートアドバイザーではなく、効率性、規律、一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小規模なアカウントを拡大する場合でも、プロップファームで作業する場合でも、このEAは論理に基づいたトレード実行と賢明な資本保護を通じて、常に軌道を維持するのに役立ちます。





私の 設定ファイルがないと、結果が間違っているかもしれません。 正しいバックテストセットアップファイルについて私に連絡してください 。



コアエンジン: Omni Coreを動かすもの

コンポーネント 目的 レンジバウンサー 横ばい市場を特定し、強いレンジの境界で反転トレードを行う。 リスクレイヤー 組み込みのSL、TP、トレーリングストップロジック—マーチンゲールもグリッドもなし。





なぜOmni Coreを使うのか?

超簡単なデプロイメント: １つのチャートのみ にロード— NZDCAD を M30 で。複数のペアやテンプレートを扱う必要はありません。

にロード— を で。複数のペアやテンプレートを扱う必要はありません。 完全自律: エントリーからエグジットまで、Omni Coreは手動入力なしで全てのトレードを管理します。

エントリーからエグジットまで、Omni Coreは手動入力なしで全てのトレードを管理します。 適応可能なインテリジェンス: 市場がトレンドかレンジかにかかわらず、内部ロジックが一貫性を保つように調整されます。





仕様

パラメータ 詳細 チャート設定 NZDCAD (時間足: M30) 最小入金 $100 最適シンボル NZDCAD,AUDNZD,EURCHF アカウントタイプ スタンダード、ECN、プロップファームアカウント（詳細は私に連絡してください）





誰に向いているか?

Omni Coreは以下の方に最適です:

信頼できるパッシブトレーディングソリューションを求めている方

手動トレードを補完するハンズオフツールが必要な専門家

アルゴトレーディングへの低メンテナンスでの入門を望む初心者





始め方

始めるのは簡単です:

Omni Coreを1つのチャートに添付: NZDCAD を M30で 希望するリスクとトレード時間を設定 アクティベートしてEAにトレードを管理させる



