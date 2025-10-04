Obsidian Path
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
欢迎来到智能、结构化、无压力的交易
Obsidian Path 不仅仅是另一个专家顾问—它是您经过精心设计的高效、纪律和稳定结果的静默交易伙伴。无论您是在小账户上扩展还是与专业公司合作，这个EA帮助您通过逻辑驱动的交易执行和智能资金保护保持在正轨上。
核心引擎: Obsidian Path 的驱动力
|组件
|目的
|回调狙击手
|在趋势中等待暂时的价格回调，然后进入交易
|风险层
|内置止损、止盈和追踪止损逻辑—没有马丁格尔，没有网格
为何使用 Obsidian Path?
- 超简单部署: 仅需加载到一个图表上—XAUUSD 在 M30 上。无需同时处理多个交易对或模板。
- 完全自主: 从入场到出场，Obsidian Path无需手动输入即可管理每笔交易。
- 可适应智能: 无论市场是趋势还是震荡，内部逻辑都会调整以保持一致性。
规格
|参数
|详细信息
|所需图表
|XAUUSD (时间框架: M30)
|最低存款
|$100
|支持的交易品种
|XAUUSD
|账户类型
|标准账户、ECN账户、专业公司账户
适合谁?
Obsidian Path 非常适合:
- 寻找可靠被动交易解决方案的投资者
- 需要无手动工具以补充手动交易的专家
- 希望以低维护成本开始算法交易的初学者
如何开始
开始很简单:
- 将 Obsidian Path 附加到单个图表: XAUUSD 在 M30
- 设置所需的风险和交易时间
- 激活并让EA管理您的交易
