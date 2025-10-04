Obsidian Path

3.86

Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

欢迎来到智能、结构化、无压力的交易

Obsidian Path 不仅仅是另一个专家顾问—它是您经过精心设计的高效、纪律和稳定结果的静默交易伙伴。无论您是在小账户上扩展还是与专业公司合作，这个EA帮助您通过逻辑驱动的交易执行和智能资金保护保持在正轨上。


核心引擎: Obsidian Path 的驱动力

组件 目的
回调狙击手 在趋势中等待暂时的价格回调，然后进入交易
风险层 内置止损、止盈和追踪止损逻辑—没有马丁格尔，没有网格


为何使用 Obsidian Path?

  • 超简单部署: 仅需加载到一个图表上—XAUUSDM30 上。无需同时处理多个交易对或模板。
  • 完全自主: 从入场到出场，Obsidian Path无需手动输入即可管理每笔交易。
  • 可适应智能: 无论市场是趋势还是震荡，内部逻辑都会调整以保持一致性。


规格

参数 详细信息
所需图表 XAUUSD (时间框架: M30)
最低存款 $100
支持的交易品种 XAUUSD
账户类型 标准账户、ECN账户、专业公司账户


    适合谁?

    Obsidian Path 非常适合:

    • 寻找可靠被动交易解决方案的投资者
    • 需要无手动工具以补充手动交易的专家
    • 希望以低维护成本开始算法交易的初学者

    如何开始

    开始很简单:

    1. 将 Obsidian Path 附加到单个图表: XAUUSDM30
    2. 设置所需的风险和交易时间
    3. 激活并让EA管理您的交易

    评分 7
    A 1
    132
    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

