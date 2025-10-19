Silver Echo Bot
- 专家
- Subandriah
- 版本: 1.53
- 更新: 8 十二月 2025
- 激活: 20
OTTIMO EA! consigliatissimo
用户没有留下任何评级信息
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.
OTTIMO EA! consigliatissimo
Запустил на центовом счёте, ордера в тестере стратегий совпадают с реальными.
可以使用cookies登录MQL5.com网站。
请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。
Hello and a big thank you for the work done to develop this EA, it is very good, I give it five stars, thank you very much.