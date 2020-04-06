Omni Core
- Asesores Expertos
- Subandriah
- Versión: 1.51
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Canal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Guía de Configuración: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Bienvenido a un Trading Inteligente, Estructurado y Sin Estrés
Omni Core no es solo otro asesor experto, es tu socio de trading silencioso diseñado para la eficiencia, disciplina y resultados consistentes. Ya sea que estés escalando una cuenta pequeña o trabajando con una firma de prop, este EA te ayuda a mantenerte en el camino con una ejecución de operaciones basada en lógica y protección de capital inteligente.
Motor Principal: Lo Que Impulsa Omni Core
|Componente
|Propósito
|Rebotador de Rango
|Identifica mercados laterales y opera reversas en fuertes límites de rango
|Capa de Riesgo
|Lógica de SL, TP y stop trailing incorporada—sin martingala, sin grid
¿Por Qué Usar Omni Core?
- Despliegue Ultra-Sencillo: Carga en un solo gráfico—NZDCAD en M30. Sin tener que manejar múltiples pares o plantillas.
- Totalmente Autónomo: Desde la entrada hasta la salida, Omni Core gestiona cada operación sin entrada manual.
- Inteligencia Adaptativa: Ya sea que el mercado esté en tendencia o lateral, la lógica interna se ajusta para mantener la consistencia.
Especificaciones
|Parámetro
|Detalles
|Configuración del Gráfico
|NZDCAD (Marco de Tiempo: M30)
|Depósito Mínimo
|$100
|Mejores Símbolos
|NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
|Tipos de Cuentas
|Cuentas Standard, ECN, de Firma de Prop (contáctame para más detalles)
¿Para Quién Es?
Omni Core es ideal para:
- Quienes buscan soluciones de trading pasivo confiables
- Expertos que necesitan una herramienta automática para complementar operaciones manuales
- Principiantes que buscan una introducción de bajo mantenimiento al trading algorítmico
Cómo Comenzar
Comenzar es simple:
- Adjunta Omni Core a un solo gráfico: NZDCAD en M30
- Establece tu riesgo y horarios de trading deseados
- Activa y deja que el EA gestione tus operaciones