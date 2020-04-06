Omni Core

Bienvenido a un Trading Inteligente, Estructurado y Sin Estrés

Omni Core no es solo otro asesor experto, es tu socio de trading silencioso diseñado para la eficiencia, disciplina y resultados consistentes. Ya sea que estés escalando una cuenta pequeña o trabajando con una firma de prop, este EA te ayuda a mantenerte en el camino con una ejecución de operaciones basada en lógica y protección de capital inteligente.


Motor Principal: Lo Que Impulsa Omni Core

Componente Propósito
Rebotador de Rango Identifica mercados laterales y opera reversas en fuertes límites de rango
Capa de Riesgo Lógica de SL, TP y stop trailing incorporada—sin martingala, sin grid


¿Por Qué Usar Omni Core?

  • Despliegue Ultra-Sencillo: Carga en un solo gráficoNZDCAD en M30. Sin tener que manejar múltiples pares o plantillas.
  • Totalmente Autónomo: Desde la entrada hasta la salida, Omni Core gestiona cada operación sin entrada manual.
  • Inteligencia Adaptativa: Ya sea que el mercado esté en tendencia o lateral, la lógica interna se ajusta para mantener la consistencia.


Especificaciones

Parámetro Detalles
Configuración del Gráfico NZDCAD (Marco de Tiempo: M30)
Depósito Mínimo $100
Mejores Símbolos  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
Tipos de Cuentas Cuentas Standard, ECN, de Firma de Prop (contáctame para más detalles)


    ¿Para Quién Es?

    Omni Core es ideal para:

    • Quienes buscan soluciones de trading pasivo confiables
    • Expertos que necesitan una herramienta automática para complementar operaciones manuales
    • Principiantes que buscan una introducción de bajo mantenimiento al trading algorítmico

    Cómo Comenzar

    Comenzar es simple:

    1. Adjunta Omni Core a un solo gráfico: NZDCAD en M30
    2. Establece tu riesgo y horarios de trading deseados
    3. Activa y deja que el EA gestione tus operaciones

