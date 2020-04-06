Omni Core
- Эксперты
- Subandriah
- Версия: 1.51
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 10
Канал: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Руководство по настройке: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Предложение на запуск: Получите свою копию сейчас по специальной сниженной цене 39, следующая цена: 59 (1/5 копий продано).
Добро пожаловать в Умную, Структурированную, Безстрессовую Торговлю
Omni Core — это не просто еще один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Независимо от того, увеличиваете ли вы маленький счет или работаете с торговой компанией, этот ЭА помогает вам оставаться на правильном пути благодаря логически обоснованной реализации сделок и интеллектуальной защите капитала.
Сначала купите, затем свяжитесь, чтобы получить дополнительного бесплатного робота.
Без моего файла настроек результаты могут быть неверными. Свяжитесь со мной для правильного файла настройки бэктеста.
Ядро: Что Управляет Omni Core
|Компонент
|Назначение
|Диапазонный Отскок
|Идентифицирует боковые рынки и торгует разворотами от сильных диапазонных границ
|Слой Риска
|Встроенная логика SL, TP и трейлинг-стопа — без мартингейла, без сетки
Почему Использовать Omni Core?
- Супер-простое Развертывание: Загрузите на один график только — NZDCAD на M30. Не нужно juggling нескольких пар или шаблонов.
- Полная Автономность: От входа до выхода, Omni Core управляет каждой сделкой без ручного ввода.
- Адаптивный Интеллект: Независимо от того, трендит ли рынок или находится в диапазоне, внутренняя логика настраивается для поддержания последовательности.
Характеристики
|Параметр
|Детали
|Настройка графика
|NZDCAD (Временной интервал: M30)
|Мин. депозит
|$100
|Лучшие символы
|NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
|Типы счетов
|Стандартные, ECN, счета проп-фирм (свяжитесь со мной для получения более подробной информации)
Кому Это Подойдет?
Omni Core идеально подходит для:
- Тех, кто ищет надежные решения для пассивной торговли
- Экспертов, нуждающихся в инструменте без вмешательства для дополнения ручных торгов
- Начинающих, ищущих низкосложное введение в алгоритмическую торговлю
Как Начать
Начать просто:
- Прикрепите Omni Core к одному графику: NZDCAD на M30
- Установите желаемый риск и торговые времена
- Активируйте и позвольте ЭА управлять вашими сделками