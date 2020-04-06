Omni Core

Канал: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Руководство по настройке: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Предложение на запуск: Получите свою копию сейчас по специальной сниженной цене 39, следующая цена: 59 (1/5 копий продано).


Добро пожаловать в Умную, Структурированную, Безстрессовую Торговлю

Omni Core — это не просто еще один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Независимо от того, увеличиваете ли вы маленький счет или работаете с торговой компанией, этот ЭА помогает вам оставаться на правильном пути благодаря логически обоснованной реализации сделок и интеллектуальной защите капитала.


Сначала купите, затем свяжитесь, чтобы получить дополнительного бесплатного робота.

Без моего файла настроек результаты могут быть неверными. Свяжитесь со мной для правильного файла настройки бэктеста.


Ядро: Что Управляет Omni Core

Компонент Назначение
Диапазонный Отскок Идентифицирует боковые рынки и торгует разворотами от сильных диапазонных границ
Слой Риска Встроенная логика SL, TP и трейлинг-стопа — без мартингейла, без сетки


Почему Использовать Omni Core?

  • Супер-простое Развертывание: Загрузите на один график толькоNZDCAD на M30. Не нужно juggling нескольких пар или шаблонов.
  • Полная Автономность: От входа до выхода, Omni Core управляет каждой сделкой без ручного ввода.
  • Адаптивный Интеллект: Независимо от того, трендит ли рынок или находится в диапазоне, внутренняя логика настраивается для поддержания последовательности.


Характеристики

Параметр Детали
Настройка графика NZDCAD (Временной интервал: M30)
Мин. депозит $100
Лучшие символы  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
Типы счетов Стандартные, ECN, счета проп-фирм (свяжитесь со мной для получения более подробной информации)


    Кому Это Подойдет?

    Omni Core идеально подходит для:

    • Тех, кто ищет надежные решения для пассивной торговли
    • Экспертов, нуждающихся в инструменте без вмешательства для дополнения ручных торгов
    • Начинающих, ищущих низкосложное введение в алгоритмическую торговлю

    Как Начать

    Начать просто:

    1. Прикрепите Omni Core к одному графику: NZDCAD на M30
    2. Установите желаемый риск и торговые времена
    3. Активируйте и позвольте ЭА управлять вашими сделками

