Omni Core

Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Offerta di Lancio: Acquista la tua copia ora a un prezzo speciale scontato 39 , prossimo prezzo: 57 (1/10 copie vendute).


Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress

Omni Core non è solo un altro esperto consulente: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per l'efficienza, la disciplina e risultati coerenti. Che tu stia gestendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere sulla buona strada con un'esecuzione degli scambi basata sulla logica e una protezione intelligente del capitale.


Acquista prima, poi contattami per ottenere ulteriore gratuito robot.

Senza il mio file di impostazioni, i risultati potrebbero essere errati. Contattami per il file corretto di impostazione del backtest.


Motore Centrale: Cosa Alimenta Omni Core

Componente Scopo
Range Bouncer Identifica i mercati laterali e scambia i ribaltamenti sui forti limiti di range
Strato di Rischio Logica SL, TP e trailing stop incorporata—niente martingale, niente griglia


Perché Usare Omni Core?

  • Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo graficoNZDCAD su M30. Niente destreggiamenti tra più coppie o template.
  • Completamente Autonomo: Dall'entrata all'uscita, Omni Core gestisce ogni operazione senza input manuali.
  • Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in trend o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.


Specifiche

Parametro Dettagli
Impostazione del Grafico NZDCAD (Timeframe: M30)
Deposito Minimo $100
Migliori Simboli  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
Tipi di Conto Standard, ECN, Conti di Società Prop (contattami per ulteriori dettagli)


    Chi È?

    Omni Core è ideale per:

    • Coloro che cercano soluzioni affidabili di trading passivo
    • Esperti che necessitano di uno strumento senza vincoli per complementare le operazioni manuali
    • Principianti in cerca di un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritmico

    Come Iniziare

    Iniziare è semplice:

    1. Collega Omni Core a un grafico singolo: NZDCAD su M30
    2. Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
    3. Attiva e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi

