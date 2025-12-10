Omni Core
Experts
Subandriah
Versione: 1.0
Attivazioni: 10
Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress
Omni Core non è solo un altro esperto consulente: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per l'efficienza, la disciplina e risultati coerenti. Che tu stia gestendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere sulla buona strada con un'esecuzione degli scambi basata sulla logica e una protezione intelligente del capitale.
Motore Centrale: Cosa Alimenta Omni Core
|Componente
|Scopo
|Range Bouncer
|Identifica i mercati laterali e scambia i ribaltamenti sui forti limiti di range
|Strato di Rischio
|Logica SL, TP e trailing stop incorporata—niente martingale, niente griglia
Perché Usare Omni Core?
- Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo grafico—NZDCAD su M30. Niente destreggiamenti tra più coppie o template.
- Completamente Autonomo: Dall'entrata all'uscita, Omni Core gestisce ogni operazione senza input manuali.
- Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in trend o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.
Specifiche
|Parametro
|Dettagli
|Impostazione del Grafico
|NZDCAD (Timeframe: M30)
|Deposito Minimo
|$100
|Migliori Simboli
|NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
|Tipi di Conto
|Standard, ECN, Conti di Società Prop (contattami per ulteriori dettagli)
Chi È?
Omni Core è ideale per:
- Coloro che cercano soluzioni affidabili di trading passivo
- Esperti che necessitano di uno strumento senza vincoli per complementare le operazioni manuali
- Principianti in cerca di un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritmico
Come Iniziare
Iniziare è semplice:
- Collega Omni Core a un grafico singolo: NZDCAD su M30
- Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading
- Attiva e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi