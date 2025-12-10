Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Acquista la tua copia ora a un prezzo speciale scontato 39 , prossimo prezzo: 57 (1/10 copie vendute).





Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress

Omni Core non è solo un altro esperto consulente: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per l'efficienza, la disciplina e risultati coerenti. Che tu stia gestendo un piccolo conto o lavorando con una società prop, questo EA ti aiuta a rimanere sulla buona strada con un'esecuzione degli scambi basata sulla logica e una protezione intelligente del capitale.





Senza il mio file di impostazioni, i risultati potrebbero essere errati. Contattami per il file corretto di impostazione del backtest .



Motore Centrale: Cosa Alimenta Omni Core

Componente Scopo Range Bouncer Identifica i mercati laterali e scambia i ribaltamenti sui forti limiti di range Strato di Rischio Logica SL, TP e trailing stop incorporata—niente martingale, niente griglia





Perché Usare Omni Core?

Distribuzione Ultra-Semplice: Carica su un solo grafico — NZDCAD su M30 . Niente destreggiamenti tra più coppie o template.

Carica su — su . Niente destreggiamenti tra più coppie o template. Completamente Autonomo: Dall'entrata all'uscita, Omni Core gestisce ogni operazione senza input manuali.

Dall'entrata all'uscita, Omni Core gestisce ogni operazione senza input manuali. Intelligenza Adattabile: Che il mercato sia in trend o laterale, la logica interna si adatta per mantenere la coerenza.





Specifiche

Parametro Dettagli Impostazione del Grafico NZDCAD (Timeframe: M30) Deposito Minimo $100 Migliori Simboli NZDCAD,AUDNZD,EURCHF Tipi di Conto Standard, ECN, Conti di Società Prop (contattami per ulteriori dettagli)





Chi È?

Omni Core è ideale per:

Coloro che cercano soluzioni affidabili di trading passivo

Esperti che necessitano di uno strumento senza vincoli per complementare le operazioni manuali

Principianti in cerca di un'introduzione a bassa manutenzione al trading algoritmico





Come Iniziare

Iniziare è semplice:

Collega Omni Core a un grafico singolo: NZDCAD su M30 Imposta il tuo rischio desiderato e gli orari di trading Attiva e lascia che l'EA gestisca i tuoi scambi



