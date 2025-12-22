Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Einrichtungsleitfaden: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Startangebot: Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar zu einem Sonderpreis 39, nächster Preis: 59 (1/5 verkaufte Exemplare).





Willkommen beim intelligenten, strukturierten, stressfreien Trading

Omni Core ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist Ihr stiller Handelsbegleiter, der für Effizienz, Disziplin und konsistente Ergebnisse konzipiert ist. Egal, ob Sie ein kleines Konto aufbauen oder mit einer Prop-Firma arbeiten, dieser EA hilft Ihnen, den Kurs mit einer logikbasierten Trade-Ausführung und intelligenter Kapitalabsicherung beizubehalten.





Kaufen Sie zuerst, dann kontaktieren Sie mich, um zusätzlichen kostenlosen Roboter zu erhalten.

Ohne meine Einstellungsdatei können die Ergebnisse falsch sein. Kontaktieren Sie mich für die korrekte Backtest-Einstellungsdatei .



Kern-Engine: Was Omni Core antreibt

Komponente Zweck Range Bouncer Identifiziert seitwärts gerichtete Märkte und handelt Umkehrungen an starken Bereichsgrenzen Risikolayer Integrierte SL-, TP- und Trailing-Stop-Logik – kein Martingale, kein Grid





Warum Omni Core nutzen?

Ultra-einfache Bereitstellung: Nur auf einem Chart laden – NZDCAD auf M30 . Kein jonglieren mit mehreren Paaren oder Vorlagen.

Nur auf laden – auf . Kein jonglieren mit mehreren Paaren oder Vorlagen. Vollständig autonom: Vom Einstieg bis zum Ausstieg verwaltet Omni Core jeden Trade ohne manuelle Eingabe.

Vom Einstieg bis zum Ausstieg verwaltet Omni Core jeden Trade ohne manuelle Eingabe. Anpassungsfähige Intelligenz: Egal, ob der Markt trending oder ranging ist, die interne Logik passt sich an, um Konsistenz zu wahren.





Technische Daten

Parameter Details Chart-Einstellung NZDCAD (Zeitrahmen: M30) Mindesteinlage 100 $ Beste Symbole NZDCAD,AUDNZD,EURCHF Kontotypen Standard, ECN, Prop Firm Konten (kontaktieren Sie mich für weitere Details)





Für wen ist es geeignet?

Omni Core ist ideal für:

Diejenigen, die zuverlässige passive Handelslösungen suchen

Experten, die ein Tool zur Ergänzung manueller Trades benötigen

Anfänger, die einen pflegeleichten Einstieg in den Algo-Handel suchen





Wie man beginnt

Der Einstieg ist einfach:

Attach Omni Core to a single chart: NZDCAD on M30 Setzen Sie Ihr gewünschtes Risiko und Handelszeiten fest Aktivieren Sie und lassen Sie den EA Ihre Trades verwalten



