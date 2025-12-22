Omni Core

Willkommen beim intelligenten, strukturierten, stressfreien Trading

Omni Core ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist Ihr stiller Handelsbegleiter, der für Effizienz, Disziplin und konsistente Ergebnisse konzipiert ist. Egal, ob Sie ein kleines Konto aufbauen oder mit einer Prop-Firma arbeiten, dieser EA hilft Ihnen, den Kurs mit einer logikbasierten Trade-Ausführung und intelligenter Kapitalabsicherung beizubehalten.


Kern-Engine: Was Omni Core antreibt

Komponente Zweck
Range Bouncer Identifiziert seitwärts gerichtete Märkte und handelt Umkehrungen an starken Bereichsgrenzen
Risikolayer Integrierte SL-, TP- und Trailing-Stop-Logik – kein Martingale, kein Grid


Warum Omni Core nutzen?

  • Ultra-einfache Bereitstellung: Nur auf einem Chart laden – NZDCAD auf M30. Kein jonglieren mit mehreren Paaren oder Vorlagen.
  • Vollständig autonom: Vom Einstieg bis zum Ausstieg verwaltet Omni Core jeden Trade ohne manuelle Eingabe.
  • Anpassungsfähige Intelligenz: Egal, ob der Markt trending oder ranging ist, die interne Logik passt sich an, um Konsistenz zu wahren.


Technische Daten

Parameter Details
Chart-Einstellung NZDCAD (Zeitrahmen: M30)
Mindesteinlage 100 $
Beste Symbole  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
Kontotypen Standard, ECN, Prop Firm Konten (kontaktieren Sie mich für weitere Details)


    Für wen ist es geeignet?

    Omni Core ist ideal für:

    • Diejenigen, die zuverlässige passive Handelslösungen suchen
    • Experten, die ein Tool zur Ergänzung manueller Trades benötigen
    • Anfänger, die einen pflegeleichten Einstieg in den Algo-Handel suchen

    Wie man beginnt

    Der Einstieg ist einfach:

    1. Attach Omni Core to a single chart: NZDCAD on M30
    2. Setzen Sie Ihr gewünschtes Risiko und Handelszeiten fest
    3. Aktivieren Sie und lassen Sie den EA Ihre Trades verwalten

