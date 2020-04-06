Omni Core
Bem-vindo ao Trading Inteligente, Estruturado e Sem Estresse
Omni Core não é apenas mais um consultor especialista—é seu parceiro de trading silencioso projetado para eficiência, disciplina e resultados consistentes. Seja escalando uma conta pequena ou trabalhando com uma empresa de prop, este EA ajuda você a se manter no caminho certo com execução de trades orientada pela lógica e proteção de capital inteligente.
Módulo Principal: O que Alimenta Omni Core
|Componente
|Propósito
|Bouncer de Faixa
|Identifica mercados laterais e realiza operações de reversão nas fortes fronteiras de faixa
|Camada de Risco
|Lógica de SL, TP e trailing stop incorporada—sem martingale, sem grid
Por que usar Omni Core?
- Implantação Ultra-Simples: Carregue em apenas um gráfico—NZDCAD em M30. Sem malabarismo com múltiplos pares ou templates.
- Totalmente Autônomo: Desde a entrada até a saída, Omni Core gerencia cada trade sem input manual.
- Inteligência Adaptável: Se o mercado está em tendência ou lateral, a lógica interna ajusta-se para manter a consistência.
Especificações
|Parâmetro
|Detalhes
|Configuração do Gráfico
|NZDCAD (Timeframe: M30)
|Depósito Mínimo
|$100
|Melhores Símbolos
|NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
|Tipos de Conta
|Padrão, ECN, Contas de Prop Firm (entre em contato comigo para mais detalhes)
Para Quem É?
Omni Core é ideal para:
- Aqueles que buscam soluções de trading passivas e confiáveis
- Especialistas que precisam de uma ferramenta que não exige supervisão para complementar operações manuais
- Iniciantes que procuram uma introdução de baixa manutenção ao trading algorítmico
Como Começar
Começar é simples:
- Anexe Omni Core a um único gráfico: NZDCAD em M30
- Defina seu risco desejado e horários de trading
- Ative e deixe o EA gerenciar suas operações