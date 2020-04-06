Omni Core

Bem-vindo ao Trading Inteligente, Estruturado e Sem Estresse

Omni Core não é apenas mais um consultor especialista—é seu parceiro de trading silencioso projetado para eficiência, disciplina e resultados consistentes. Seja escalando uma conta pequena ou trabalhando com uma empresa de prop, este EA ajuda você a se manter no caminho certo com execução de trades orientada pela lógica e proteção de capital inteligente.


Sem meu arquivo de configurações, os resultados podem estar errados. Entre em contato comigo para o arquivo de configuração de backtest correto.


Módulo Principal: O que Alimenta Omni Core

Componente Propósito
Bouncer de Faixa Identifica mercados laterais e realiza operações de reversão nas fortes fronteiras de faixa
Camada de Risco Lógica de SL, TP e trailing stop incorporada—sem martingale, sem grid


Por que usar Omni Core?

  • Implantação Ultra-Simples: Carregue em apenas um gráficoNZDCAD em M30. Sem malabarismo com múltiplos pares ou templates.
  • Totalmente Autônomo: Desde a entrada até a saída, Omni Core gerencia cada trade sem input manual.
  • Inteligência Adaptável: Se o mercado está em tendência ou lateral, a lógica interna ajusta-se para manter a consistência.


Especificações

Parâmetro Detalhes
Configuração do Gráfico NZDCAD (Timeframe: M30)
Depósito Mínimo $100
Melhores Símbolos  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
Tipos de Conta Padrão, ECN, Contas de Prop Firm (entre em contato comigo para mais detalhes)


    Para Quem É?

    Omni Core é ideal para:

    • Aqueles que buscam soluções de trading passivas e confiáveis
    • Especialistas que precisam de uma ferramenta que não exige supervisão para complementar operações manuais
    • Iniciantes que procuram uma introdução de baixa manutenção ao trading algorítmico

    Como Começar

    Começar é simples:

    1. Anexe Omni Core a um único gráfico: NZDCAD em M30
    2. Defina seu risco desejado e horários de trading
    3. Ative e deixe o EA gerenciar suas operações

