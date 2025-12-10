Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Kurulum Rehberi: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Başlatma Teklifi: Şimdi özel indirimli fiyatla 39 kopyanızı alın, sonraki fiyat: 62 (1/5 kopya satıldı).





Akıllı, Yapılandırılmış, Stresten Uzak Ticaret'e Hoş Geldiniz

Omni Core sadece başka bir uzman danışman değil—verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. Küçük bir hesap mı yönetiyorsunuz yoksa bir prop firmasıyla mı çalışıyorsunuz, bu EA mantığa dayalı ticaret yürütümü ve akıllı sermaye korumasıyla size doğru yolda kalmanıza yardımcı olur.





Benim ayar dosyam olmadan, sonuçlar yanlış olabilir. Doğru backtest kurulum dosyası için bana ulaşın .



Temel Motor: Omni Core'i Ne Besler?

Parça Amacı Aralık Zıplayıcısı Sabit piyasalara işaret eder ve güçlü aralık sınırlarına göre tersine işlemler yapar Risk Tabakası Yerleşik SL, TP ve hareketli stop mantığı—martingale yok, ızgara yok





Neden Omni Core'i Kullanmalısınız?

Ultra-Basit Dağıtım: Yalnızca bir grafiğe yükleyin — NZDCAD üzerinde M30 . Birden fazla çift veya şablonla oynamaya gerek yok.

Yalnızca — üzerinde . Birden fazla çift veya şablonla oynamaya gerek yok. Tamamen Otonom: Girişten çıkışa, Omni Core her işlemi manuel giriş olmadan yönetir.

Girişten çıkışa, Omni Core her işlemi manuel giriş olmadan yönetir. Uyarlanabilir Zeka: Piyasa trend gösteriyor ya da aralıkta ise, iç mantık tutarlılığı sağlamak için ayarlanır.





Özellikler

Parametre Detaylar Grafik Kurulumu NZDCAD (Zaman Aralığı: M30) Minimum Mevduat $100 En İyi Semboller NZDCAD,AUDNZD,EURCHF Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları (daha fazla bilgi için benimle iletişime geçin)





Kimin İçin?

Omni Core, şunlar için idealdir:

Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar

Manuel ticaretleri tamamlamak için elle tutulur bir araca ihtiyaç duyan uzmanlar

Algo ticarete düşük bakım gerektiren bir giriş arayan başlangıçlar





Nasıl Başlanır

Başlamak basit:

Omni Core'i tek bir grafiğe ekleyin: NZDCAD üzerinde M30 İstediğiniz riski ve ticaret sürelerini ayarlayın Aktif hale getirin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin



