Omni Core

Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Kurulum Rehberi: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Başlatma Teklifi: Şimdi özel indirimli fiyatla 39 kopyanızı alın, sonraki fiyat: 62 (1/5 kopya satıldı).


Akıllı, Yapılandırılmış, Stresten Uzak Ticaret'e Hoş Geldiniz

Omni Core sadece başka bir uzman danışman değil—verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. Küçük bir hesap mı yönetiyorsunuz yoksa bir prop firmasıyla mı çalışıyorsunuz, bu EA mantığa dayalı ticaret yürütümü ve akıllı sermaye korumasıyla size doğru yolda kalmanıza yardımcı olur.


Önce satın alın, sonra ulaşın ve ek ücretsiz robot edinin.

Benim ayar dosyam olmadan, sonuçlar yanlış olabilir. Doğru backtest kurulum dosyası için bana ulaşın.


Temel Motor: Omni Core'i Ne Besler?

Parça Amacı
Aralık Zıplayıcısı Sabit piyasalara işaret eder ve güçlü aralık sınırlarına göre tersine işlemler yapar
Risk Tabakası Yerleşik SL, TP ve hareketli stop mantığı—martingale yok, ızgara yok


Neden Omni Core'i Kullanmalısınız?

  • Ultra-Basit Dağıtım: Yalnızca bir grafiğe yükleyinNZDCAD üzerinde M30. Birden fazla çift veya şablonla oynamaya gerek yok.
  • Tamamen Otonom: Girişten çıkışa, Omni Core her işlemi manuel giriş olmadan yönetir.
  • Uyarlanabilir Zeka: Piyasa trend gösteriyor ya da aralıkta ise, iç mantık tutarlılığı sağlamak için ayarlanır.


Özellikler

Parametre Detaylar
Grafik Kurulumu NZDCAD (Zaman Aralığı: M30)
Minimum Mevduat $100
En İyi Semboller  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
Hesap Türleri Standart, ECN, Prop Firma Hesapları (daha fazla bilgi için benimle iletişime geçin)


    Kimin İçin?

    Omni Core, şunlar için idealdir:

    • Güvenilir pasif ticaret çözümleri arayanlar
    • Manuel ticaretleri tamamlamak için elle tutulur bir araca ihtiyaç duyan uzmanlar
    • Algo ticarete düşük bakım gerektiren bir giriş arayan başlangıçlar

    Nasıl Başlanır

    Başlamak basit:

    1. Omni Core'i tek bir grafiğe ekleyin: NZDCAD üzerinde M30
    2. İstediğiniz riski ve ticaret sürelerini ayarlayın
    3. Aktif hale getirin ve EA'nın ticaretlerinizi yönetmesine izin verin

    Yazarın diğer ürünleri
    Silver Echo Bot
    Subandriah
    5 (4)
    Uzman Danışmanlar
    Kanal:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Kurulum Rehberi:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Piyasaya Çıkış Teklifi: Silver Echo'i özel indirimli fiyatı 300 ile kapın, bir sonraki fiyat: 458 (9/10 kopya kaldı). Ayar dosyam olmadan sonuçlar yanlış olabilir. Bana ulaşın doğru geri test kurulumu için. Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz Silver Echo sadece bir başka uzman danışman değil—bu, verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticar
    Obsidian Path
    Subandriah
    3.4 (5)
    Uzman Danışmanlar
    Kanal:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Kurulum Kılavuzu:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Pazarlama Teklifi: Şimdi Obsidian Path'i özel indirimli fiyatla 59 alın, sonraki fiyat: 83 (9/10 kopya kaldı). Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup. Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoş Geldiniz Obsidian Path sadece başka bir uzman danışman değil—verimlilik, disiplin ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ort
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt