스마트하고 구조화된 스트레스 없는 거래에 오신 것을 환영합니다

Omni Core는 단순한 전문가 상담이 아닙니다. 효율성, 규율, 그리고 일관된 결과를 위해 설계된 조용한 거래 파트너입니다. 작은 계정을 키우거나 프로프 회사와 함께 일하든, 이 EA는 논리 기반 거래 실행과 스마트한 자본 보호로 여러분이 궤도를 유지하도록 도와줍니다.





먼저 구매하고, 추가 무료 로봇을 받기 위해 연락하세요 .

내 설정 파일이 없으면 결과가 잘못될 수 있습니다. 정확한 백테스트 설정 파일을 위해 연락하세요 .



핵심 엔진: Omni Core의 동력원

구성 요소 목적 레인지 바운서 측면 시장을 식별하고 강한 범위 경계에서 반전을 거래합니다 위험 레이어 내장된 SL, TP 및 트레일링 스톱 논리 - 마틴게일 없음, 그리드 없음





왜 Omni Core를 사용해야 하나요?

초간단 배포: 하나의 차트에만 로드 - NZDCAD 에서 M30 . 여러 쌍이나 템플릿을 조정할 필요 없음.

로드 - 에서 . 여러 쌍이나 템플릿을 조정할 필요 없음. 완전 자율: 진입에서 퇴출까지, Omni Core는 수동 입력 없이 모든 거래를 관리합니다.

진입에서 퇴출까지, Omni Core는 수동 입력 없이 모든 거래를 관리합니다. 적응형 지능: 시장이 추세든 측면이든, 내부 논리가 일관성을 유지하도록 조정됩니다.





사양

매개변수 세부 정보 차트 설정 NZDCAD (타임프레임: M30) 최소 예치금 $100 최고의 심볼 NZDCAD,AUDNZD,EURCHF 계정 유형 스탠다드, ECN, 프로프 회사 계정(자세한 사항은 저에게 문의하세요)





누구를 위한 것인가요?

Omni Core는 다음과 같은 분들을 위해 이상적입니다:

신뢰할 수 있는 수동 거래 솔루션을 찾는 분들

수동 거래를 보완할 수 있는 손쉬운 도구가 필요한 전문가들

알고리즘 거래에 대한 낮은 유지 보수의 소개를 찾는 초보자들





시작하는 방법

시작하는 것은 간단합니다:

Omni Core를 단일 차트에 첨부합니다: NZDCAD에서 M30 원하는 위험과 거래 시간을 설정합니다 활성화하고 EA가 거래를 관리하도록 합니다









