Bienvenue dans le trading intelligent, structuré et sans stress

Omni Core n’est pas juste un autre conseiller expert—c’est votre partenaire de trading silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous augmentiez un petit compte ou que vous travailliez avec une firme de prop, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie avec une exécution des trades basée sur la logique et une protection du capital intelligente.





Achetez d'abord, puis contactez pour obtenir un robot supplémentaire .

Sans mon fichier de configuration, les résultats peuvent être incorrects. Contactez-moi pour le fichier de configuration de backtest correct.



Moteur principal : Ce qui alimente Omni Core

Composant But Range Bouncer Identifie les marchés latéraux et effectue des reversals sur de fortes limites de range Couche de Risque Logique intégrée de SL, TP, et stop suiveur—pas de martingale, pas de grille





Pourquoi utiliser Omni Core ?

Déploiement ultra-simple : Chargez sur un seul graphique — NZDCAD sur M30 . Pas de jonglage entre plusieurs paires ou templates.

Entièrement autonome : De l'entrée à la sortie, Omni Core gère chaque trade sans intervention manuelle.

De l’entrée à la sortie, Omni Core gère chaque trade sans intervention manuelle. Intelligence adaptable : Que le marché soit en tendance ou en range, la logique interne s’ajuste pour maintenir la cohérence.





Spécifications

Paramètre Détails Configuration du graphique NZDCAD (Intervalle de temps : M30) Dépôt minimum 100 $ Meilleurs symboles NZDCAD,AUDNZD,EURCHF Types de comptes Standard, ECN, Comptes de firme de prop (contactez-moi pour plus de détails)





À qui s'adresse-t-il ?

Omni Core est idéal pour :

Celleux recherchant des solutions de trading passif fiables

Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les trades manuels

Les débutants cherchant une introduction à faible maintenance au trading algo





Comment commencer

Commencer est simple :

Attachez Omni Core à un seul graphique : NZDCAD sur M30 Définissez votre risque souhaité et vos horaires de trading Activez et laissez l’EA gérer vos trades



