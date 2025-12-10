Omni Core

Bienvenue dans le trading intelligent, structuré et sans stress

Omni Core n’est pas juste un autre conseiller expert—c’est votre partenaire de trading silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous augmentiez un petit compte ou que vous travailliez avec une firme de prop, cet EA vous aide à rester sur la bonne voie avec une exécution des trades basée sur la logique et une protection du capital intelligente.


Moteur principal : Ce qui alimente Omni Core

Composant But
Range Bouncer Identifie les marchés latéraux et effectue des reversals sur de fortes limites de range
Couche de Risque Logique intégrée de SL, TP, et stop suiveur—pas de martingale, pas de grille


Pourquoi utiliser Omni Core ?

  • Déploiement ultra-simple : Chargez sur un seul graphiqueNZDCAD sur M30. Pas de jonglage entre plusieurs paires ou templates.
  • Entièrement autonome : De l’entrée à la sortie, Omni Core gère chaque trade sans intervention manuelle.
  • Intelligence adaptable : Que le marché soit en tendance ou en range, la logique interne s’ajuste pour maintenir la cohérence.


Spécifications

Paramètre Détails
Configuration du graphique NZDCAD (Intervalle de temps : M30)
Dépôt minimum 100 $
Meilleurs symboles  NZDCAD,AUDNZD,EURCHF
Types de comptes Standard, ECN, Comptes de firme de prop (contactez-moi pour plus de détails)


    À qui s'adresse-t-il ?

    Omni Core est idéal pour :

    • Celleux recherchant des solutions de trading passif fiables
    • Les experts ayant besoin d'un outil sans intervention pour compléter les trades manuels
    • Les débutants cherchant une introduction à faible maintenance au trading algo

    Comment commencer

    Commencer est simple :

    1. Attachez Omni Core à un seul graphique : NZDCAD sur M30
    2. Définissez votre risque souhaité et vos horaires de trading
    3. Activez et laissez l’EA gérer vos trades

