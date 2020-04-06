Moving Average Surfer
- 专家
- Rowan Stephan Buys
- 版本: 2.2
- 激活: 5
Moving Average Surfer – MT5 精准趋势捕捉系统
使用 Moving Average Surfer 乘风破浪，这款 EA 专为追求精准、高效与自动风险管理的交易者打造。它结合快速与慢速移动平均线的趋势洞察，并加入高级市场过滤器，用于识别高概率交易机会。
主要功能：
-
双移动平均线分析： 利用快/慢 MA 判断市场方向，提高交易精确度。
-
集成 RSI 过滤： 提供动能验证，避免低质量交易并保持与趋势一致。
-
动态风险管理： 可自定义的最大风险百分比与自适应手数保护资金安全。
-
灵活的交易方向控制： 可选择只做多、只做空或双向交易。
-
基于 ATR 的止损/止盈： 自动计算 SL 与 TP，适用于各种市场环境。
-
自定义时间周期： 适配任何周期，从剥头皮到波段交易。
-
独立 Magic Number： 多图表运行安全稳定。
为何交易者选择 Moving Average Surfer：
它是一款结合趋势判定、动能验证与智能风险控制的全自动EA，适合希望拥有纪律化系统的交易者。所有参数均可调整，既灵活又可靠。
让 Moving Average Surfer 帮你精准捕捉高概率交易机会，告别猜测式交易。