Moving Average Surfer
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- 버전: 2.2
- 활성화: 5
Moving Average Surfer – MT5용 정밀 트렌드 캡처 EA
Moving Average Surfer는 높은 정확도, 효율적인 매매 흐름, 그리고 자동화된 리스크 관리를 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 설계된 전문적인 EA입니다. 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선을 조합하여 시장의 방향성을 정밀하게 파악하며, 여기에 RSI 필터를 추가하여 모멘텀을 검증함으로써 불필요하거나 품질이 낮은 진입을 효과적으로 피할 수 있습니다.
또한 ATR 기반의 자동 스톱로스 및 테이크프로핏 계산 기능을 통해 변동성에 맞게 손익 목표를 조정하고, 동적 로트 관리 기능은 계좌 보호와 최적의 포지션 크기 계산을 동시에 수행합니다. 모든 시간대에서 작동 가능하며, 스캘핑부터 스윙 트레이딩까지 다양한 스타일을 지원합니다. 고유한 매직 넘버 기능 덕분에 여러 차트에서 동시에 EA를 실행해도 안전성이 유지됩니다.
Moving Average Surfer는 추세 탐지, 모멘텀 검증, 스마트 리스크 제어를 결합한 규율 있는 자동매매 시스템으로, 고확률 진입 기회를 정교하게 포착하고자 하는 트레이더에게 이상적인 선택입니다.