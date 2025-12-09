Moving Average Surfer – MT5 için Hassas Trend Yakalama

Moving Average Surfer ile piyasanın dalgalarını yakalayın; hassasiyet, verimlilik ve otomatik risk yönetimi isteyen traderlar için tasarlandı. Bu EA, hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların yön sinyallerini gelişmiş piyasa filtreleriyle birleştirerek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını tespit eder.

Temel Özellikler:

Çift Hareketli Ortalama Analizi: Hızlı ve yavaş MA sinyallerini kullanarak piyasa yönünü ölçer ve işlem doğruluğunu artırır.

Entegre RSI Filtresi: Momentum doğrulaması ekler, düşük kaliteli girişlerden kaçınmaya ve trendle uyumlu kalmaya yardımcı olur.

Dinamik Risk Yönetimi: Özelleştirilebilir maksimum risk yüzdesi ve adaptif lot boyutu ile sermayeyi korur ve pozisyonları optimize eder.

Esnek İşlem Kontrolü: Sadece long, sadece short veya her iki yönde işlem seçeneği sunar.

ATR Tabanlı Stop & Hedefler: Stop-loss ve take-profit seviyelerini otomatik hesaplar, piyasalar genelinde tutarlılık ve uyarlanabilirlik sağlar.

Her Zaman Dilimi Desteği: Scalping’den swing stratejilerine kadar herhangi bir zaman diliminde çalışır.

Benzersiz Magic Number: Her EA örneği benzersiz şekilde tanımlanır, çoklu grafiklerde güvenli kullanım sağlar.

Trader’lar neden Moving Average Surfer’ı seçiyor:

Bu EA, tamamen otomatik, disiplinli bir ticaret çözümü isteyen traderlar için tasarlanmıştır; trend algılama, momentum doğrulama ve akıllı risk kontrolünü birleştirir. Tüm parametreler tamamen ayarlanabilir, sistem esnek ve güvenilir bir şekilde çalışır.

Ticaretten tahminleri çıkarın ve Moving Average Surfer’ın yüksek olasılıklı fırsatları hassas ve güvenle yakalamasını sağlayın.