Forex Breath System

5
  • 指标
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

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    你好！

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    49 产品
  • 版本: 1.3
  • 更新: 14 七月 2026
  • 激活: 20

Forex Breath System

它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。

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评分 7
mila
281
mila 2024.10.06 14:37 
 

As always, excellent work by the author. I use several indicators from Oleg and all of them give good results. Thanks, Oleg!!!

DanyLbc747
1248
DanyLbc747 2023.10.25 19:28 
 

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153
Denni Muliadi 2023.10.19 14:12 
 

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5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
指标
M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
作者的更多信息
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
指标
M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Scalper Vault MT5
Oleg Rodin
指标
Scalper Vault   是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Binary Trader Master
Oleg Rodin
3.5 (2)
指标
Binary Trader Master 是一个基于箭头的指标，可预测蜡烛的收盘价。它仅在一根蜡烛内进行分析。当蜡烛打开时，需要一些时间来进行分析并预测蜡烛的收盘价。然后它产生一个信号。该指标还允许您应用可用于分析的时间限制，这意味着您实际上可以告诉指标允许在蜡烛内进行分析的时间。该指标监控蜡烛中的特殊交易量模式。该分析实际上预测了当前 (0) 蜡烛的收盘价。由于此类蜡烛通常具有强劲的成交量，因此这些信号也具有良好的获利潜力，也可用于外汇交易。二元和外汇交易者都可以从该指标中受益。 由于指标与单个蜡烛的主体一起使用，因此指标仅在实时或视觉策略测试模式下提供信号！ 信号不要重绘！ 购买后请联系我！我会为您提供交易说明，免费赠送您丰厚的红利！
Pips Generator MT5
Oleg Rodin
指标
Apollo Pips Generator   是提供趨勢方向信號的指標。該指標提供多個入口點，因此您總能找到獲利的交易機會。注意截圖。 屏幕截圖顯示了點數生成器工具與我的其他工具的組合，該工具由帶有指示頂部和底部的星形信號的通道表示。這種組合為您提供了多種應用系統的方式。 購買後請聯繫我免費獲得我的第二個指標。您將擁有與我在屏幕截圖中顯示的完全相同的系統。 我還將為您提供有關如何使用該系統以獲得最佳結果的說明。 這兩種工具都提供所有類型的警報，包括推送通知。 該指標可用於任何貨幣對、商品、指數、金屬或任何其他資產。它也可以用於任何時間範圍。 無論您擁有何種級別的交易經驗，您一定會發現此工具對您的交易需求和目標很有幫助。 祝您交易愉快！
Forex Breath System MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Apollo Global Trends
Oleg Rodin
5 (4)
指标
Apollo Global Trends FX   -   这是一个趋势指标，旨在预测任何货币对以及任何交易工具（包括金属、指数、股票、加密货币和其他交易工具）的市场趋势变动。该指标可用于任何时间范围。该指标适用于长期和短期交易。该指标可以作为主系统或指标的过滤器。该指标完美过滤市场噪音。该指标非常易于使用。你只需要跟随信号 该指示器提供所有类型的通知，包括发送到您的移动设备的通知。指标中没有设置。指标本身会根据您使用的图表进行调整，从而使交易尽可能简单和高效。 购买后，一定要写信给我！ 我将与您分享使用该指标进行交易的建议。我还将免费为您提供一个指标，这将使交易更加有利可图和舒适。 感谢您的关注！祝您交易成功并盈利！
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
指标
Apollo Volume Profile 是一种使用交易量分析确定市场走势方向的指标。该指标非常易于使用。该指标清楚地显示了市场上买卖双方的比例，具体取决于所使用的时间范围。该指标可用作任何交易系统的基础。该指标不会重新绘制其信号。 该指标可用于交易任何金融工具，例如货币、金属、指数、股票、加密货币。无论您喜欢哪种交易方式，该指标在任何情况下都会对您有用。如果您是剥头皮交易者或习惯于在更高的时间范围内进行交易，该指标将对您有用。 该指标可用作独立交易系统或用作其他指标的高精度趋势过滤器。一切顺利！ 祝您交易愉快、获利丰厚！愿市场永远站在你这边！ 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易建议和丰厚的奖金！
Universal Swing Arrows
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Universal Swing Arrows 是一种基于箭头的指标，旨在提供波段交易信号。它可用于任何交易对和任何交易时间范围。 箭头出现在当前 (0) 根蜡烛上。信号不要重绘！ 该指标可用作独立交易系统或作为您个人交易策略的一部分。该指标的箭头不仅是一个信号，也是您可能的止损水平。该指标会自动为您计算最佳止损位，并在您的止损位准确绘制箭头。它使用保护性止损类型，为价格提供一些空间，以避免错误的止损触发。 该交易系统非常易于使用。您只需要选择交易对和交易时间范围即可。然后只需按照指示器信号操作即可。 购买后请与我联系。我将与您分享我的交易建议，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！感谢您的关注！
PowerBall Signals
Oleg Rodin
5 (4)
指标
PowerBall 信号是基于使用支撑/阻力区域理念的买入/卖出信号指标。该指标根据支撑/阻力区域检测特殊反转模式，并在图表上提供这些信号。该指标的主要思想是使用 MTF（多时间框架）分析，并根据当前和下一个更高时间框架的水平提供信号。这种方法可以预测任何市场上可能的价格逆转，无论是货币、金属、指数甚至加密货币。 事实上，您绝对可以在任何市场进行交易。 除了反转信号之外，该指标还提供趋势延续信号，让您在交易过程中紧跟趋势。该指标对外汇和二元期权交易者都有帮助。您可以选择是否要在 NON-MTF 或 MTF 模式下使用该指标。您还可以选择要从中获取数据以生成信号的源时间范围。 购买后请联系我以获得我的交易提示和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Apollo Supply Demand Zones
Oleg Rodin
5 (1)
指标
Apollo Supply Demand Zones 是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。 可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。 该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！ 祝您交易成功！
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
指标
Apollo BuySell Predictor 是一个包含多个模块的专业交易系统。该指标为交易者提供价格突破区、基于斐波那契的支撑和阻力位、趋势反转线、交易量信号、回调和任何交易者每天都需要的其他有用功能。该系统将适用于任何一对。推荐的时间框架是 M30、H1、H4。尽管该指标可以与其他时间范围一起使用，但 H4 以上的时间范围除外。 该系统是通用的，因为它提供了任何交易者成功交易所需的一切。该系统可以多种方式使用。该指标可用于日内交易、波段交易甚至剥头皮交易。无论您喜欢哪种交易方式，系统都会帮助您以真实的形式看待市场。所有系统信号都不会被重绘！ 您可以根据您的交易偏好和任务启用/禁用各种系统模块。系统提供所有类型的通知，包括PUSH通知。您可以打开/关闭您需要的通知。 购买后请给我发电子邮件。我将与您分享交易说明和重要的红利指标，它们将使您的交易更加有利可图！
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Apollo Secret Trend 是一款专业的趋势指标，可用于识别任何货币对和时间框架的趋势。无论您偏好交易哪个货币对或时间框架，该指标都能轻松成为您的主要交易指标，助您精准把握市场趋势。通过指标中的特定参数，您可以根据个人交易风格调整信号。此外，该指标还会显示当前信号强度，帮助您选择更优的信号。 由于其独特的算法，该指标不仅在普通模式下有效，而且在 MTF 模式下也有效。 在这种情况下，您可以选择任何 MTF 时间框架以及您正在交易的图表。 指示器的信号不会重绘！指示器的信号在MTF模式下也不会重绘。 购买后请联系我，我会提供指标使用方面的交易技巧。此外，我还会赠送您一份超值礼物！ 祝您在外汇市场交易中取得成功！
Apollo Pips
Oleg Rodin
5 (7)
指标
Apollo Pips 是用于交易任何货币对的高度准确的趋势反转指标。它最初是为交易 XAUUSD 而开发的，但实践表明该指标可以成功地用于其他货币对. 推荐时间框架 H1. 但该指标也可以与其他时间框架一起使用。只需尝试不同的图表即可找到合适的交易对和交易时间框架。 从技术上讲，该指标绝对可以用于任何时间框架和货币对。您可以交易货币、金属、石油、股票、加密货币。 只有当信号被确认时，指示器才会发出警报。因此，如果您看到警报，您可以安全地使用接收到的信号. 指标不会重新绘制其信号！箭头可能会闪烁，直到信号被确认。确认信号后，箭头不再改变位置！ 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Apollo Secret Trend MT5
Oleg Rodin
指标
Apollo Secret Trend   是一款专业的趋势指标，可用于识别任何货币对和时间框架的趋势。无论您偏好交易哪个货币对或时间框架，该指标都能轻松成为您的主要交易指标，助您精准把握市场趋势。通过指标中的特定参数，您可以根据个人交易风格调整信号。此外，该指标还会显示当前信号强度，帮助您选择更优的信号。 由于其独特的算法，该指标不仅在普通模式下有效，而且在 MTF 模式下也有效。 在这种情况下，您可以选择任何 MTF 时间框架以及您正在交易的图表。 指示器的信号不会重绘！指示器的信号在MTF模式下也不会重绘。 购买后请联系我，我会提供指标使用方面的交易技巧。此外，我还会赠送您一份超值礼物！ 祝您在外汇市场交易中取得成功！
FX Gunslinger
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Gunslinger 是一款买入/卖出反转信号指标，其设计理念是在 MTF 模式下结合支撑/阻力、交叉和振荡指标。当一切都对齐时，指标会生成买入或卖出信号。尽管该指标基于 MTF 思想，但该算法非常稳定并生成可靠的反转信号。这是一个 MTF 类型指标，它可以使用更高或更低的时间范围来计算当前图表的信号。但它也可以用于非 mtf 模式。尽管最初的想法是在 MTF 模式下使用该指示器，这样它才能真正发挥作用。 Forex Gunslinger 指标几乎可以与任何交易工具和时间框架一起使用。它可与货币、指数、股票、加密货币和金属一起使用。它适用于任何交易工具。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得我的交易提示和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Apollo Supply Demand Zones MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
Apollo Supply Demand Zones   是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。 可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。 该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！ 祝您交易成功！
Volume Champion
Oleg Rodin
指标
Volume Champion 是一种分析市场交易量并以直方图形式显示数据的指标。您无需深入研究市场分析理论。您可以简单地跟随指标读数。指标柱根据对市场交易量结构的分析显示价格变动的潜在方向。该指标设计用于更高的时间范围，例如 H4、D1、W1。信号不呈现！ 从技术上讲，该指标可以根据交易者的需要与其他时间范围一起使用。此外，该指标可用于任何货币对，但该指标最适用于某些货币对，例如 USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPUSD 和其他一些货币对。购买后，我将提供该指标的最佳货币对的完整列表。 购买后请联系我。我将为您提供支持的货币对列表以及出色的赠金指标，以帮助您在交易中获得更多利润！ 感谢您的关注！
Pips Generator
Oleg Rodin
4.6 (10)
指标
Apollo Pips Generator 是提供趨勢方向信號的指標。該指標提供多個入口點，因此您總能找到獲利的交易機會。注意截圖。 屏幕截圖顯示了點數生成器工具與我的其他工具的組合，該工具由帶有指示頂部和底部的星形信號的通道表示。這種組合為您提供了多種應用系統的方式。 購買後請聯繫我免費獲得我的第二個指標。您將擁有與我在屏幕截圖中顯示的完全相同的系統。 我還將為您提供有關如何使用該系統以獲得最佳結果的說明。 這兩種工具都提供所有類型的警報，包括推送通知。 該指標可用於任何貨幣對、商品、指數、金屬或任何其他資產。它也可以用於任何時間範圍。 無論您擁有何種級別的交易經驗，您一定會發現此工具對您的交易需求和目標很有幫助。 祝您交易愉快！
Gold Buster M1 System
Oleg Rodin
5 (10)
指标
Gold Buster M1 System - 是 XAUUSD 货币对 M1 图表的专业交易系统。但是，尽管该系统最初是专门为交易黄金而开发的，但该系统也可以与其他一些货币对一起使用。购买后，我会给你一个除了XAUUSD之外，可以和系统一起使用的交易对列表，这将扩大你使用这个系统的可能性 系统中的所有指标都不会重复! 该系统是一组三个指标。它是一个趋势指标、箭头指标和成交量指标，直观地显示了市场的强弱。 购买后，您可以立即下载趋势指标。我将免费为您提供剩余的两个指标，因为它们是整个系统的一部分。我还将为您提供一个模板，您可以使用该模板在图表上加载指标。此外，我将教你如何使用我的系统进行交易并分享我的建议。还有丰厚的红利等着你！ 购买后请务必立即写信给我！
Market Strength Panel
Oleg Rodin
指标
阿波罗市场强度面板是一个多时间框架指标，对外汇和二元期权交易者有帮助。该面板代表了从 M1 到 H4 的几个时间范围内的市场状况。该指标提供有关三个重要市场方面的信息。它们是趋势、力量和冲动。如果所有这 3 个组件都对齐，则该指标将根据市场方向为您提供买入或卖出信号。该指标在您的图表上绘制信号。您可以选择它应该生成信号的时间范围。当所有时间框架都对齐时，它也可以给你一个信号。该指标为您进行市场分析。你准备好应用信号了。该面板可以用作独立系统或作为您现有交易系统的一部分。 无论您喜欢在什么时间范围内交易，该指标都会对您有所帮助。即使您是黄牛或长期交易者，您也可以使用此工具。顺便说一句，即使您使用 D1 图表，您仍然可以使用此工具。我可以教您如何在您想要交易的任何时间范围内使用该工具。 购买后请联系我以获得我的个人交易建议和一个很棒的奖金指标！
筛选:
mila
281
mila 2024.10.06 14:37 
 

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Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2024.10.06 17:04
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DanyLbc747
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DanyLbc747 2023.10.25 19:28 
 

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Denni Muliadi
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Oleg Rodin
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MT102
877
MT102 2023.10.17 10:19 
 

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Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2023.10.17 14:06
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lauro1956
5772
lauro1956 2023.09.29 09:51 
 

用户没有留下任何评级信息

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2023.09.29 13:41
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indo sa
146
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Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2023.09.28 18:51
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Indy54
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Indy54 2023.09.20 19:13 
 

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Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2023.09.21 10:14
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