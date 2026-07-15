Interactive SMC Trading System

Interactive Structure Dashboard（SMC Engine）

Interactive Structure Dashboard（交互式市场结构仪表盘） 是一款专业级、机构级的 市场结构（Market Structure）Smart Money Concepts（SMC） 指标，旨在自动化您的自上而下（Top-Down）市场分析流程。通过实时跟踪市场流动性变化与订单流，该指标能够有效过滤市场噪音，帮助交易者精准识别高概率交易区域。

结合实时多品种监控面板（HUD Dashboard）和智能区域反应监测系统，您只需打开一个图表，即可同时监控整个交易列表，并覆盖 6 个不同时间周期

核心功能

智能摆动点识别引擎

采用严格的多K线分形算法自动识别真实市场结构高点和低点，彻底避免手动绘制造成的误差。

动态 BOS（结构突破）投影

自动识别并绘制 Break of Structure（BOS） 水平，并持续跟踪市场结构变化，确保关键结构位置始终保持准确。

Smart Money 区域识别

一旦市场结构发生突破，系统立即计算并标记尚未回测的：

  • Order Blocks（订单块，OB）

  • Fair Value Gaps（公平价值缺口，FVG）

帮助交易者快速发现机构资金关注的重要价格区域。

实时价格行为验证

当价格重新进入结构区域时，系统将逐根K线分析价格反应，并实时显示以下标签：

  • WICK REJECTION（影线拒绝）
    流动性扫单（Liquidity Sweep）或快速吸收（Fast Absorption）。

  • BODY HOLD ZONE（实体守住区域）
    K线实体成功守住结构区域，表明机构资金正在防守该区域。

  • ZONE BREACHED (FAILED)（区域失效）
    价格突破结构区域，原有市场结构判断失效。

多品种 HUD 仪表盘

无需频繁切换图表。

内置 HUD Dashboard 可作为完整的多时间周期市场扫描器。

多品种同步扫描

同时扫描您的交易列表，并分析以下时间周期：

  • D1（日线）

  • H4（4小时）

  • H1（1小时）

  • M30（30分钟）

  • M15（15分钟）

  • M5（5分钟）

自动共振（Confluence）分析

当多个时间周期出现一致的市场结构方向时，系统自动升级信号并显示：

  • CONFLUENCE BUY（多头共振）

  • CONFLUENCE SELL（空头共振）

帮助您快速识别高质量交易机会。

一键切换图表

只需点击 Dashboard 中任意交易品种，即可立即切换当前 MetaTrader 图表至对应交易品种，大幅提升分析效率。

输入参数与设置
参数 默认值 说明
PairsList EURUSD, GBPUSD, AUDUSD... HUD 仪表盘中需要监控的交易品种列表。
SwingPeriod 5 确认市场结构高低点所需的左右K线数量。
ExtendBars 50 未回测区域向未来延伸显示的最大K线数量。
ShowOnlyLastZones true 每次出现新的 BOS 后自动删除旧区域，使图表保持整洁。
Alert On Zones true 是否启用多头/空头 FVG 与 Order Block 回测提醒。
FillBoxes true 使用填充背景方式绘制 Order Blocks 与 Fair Value Gaps，提高可视性。
专业级提醒系统

不错过任何一次机构级入场机会。

指标内置 Non-Repaint（无重绘） 智能提醒系统，仅在价格首次回测尚未触及的结构区域时触发提醒。

提醒功能

  • 弹窗自动显示交易品种与时间周期。

  • 内置记忆机制，防止同一根K线重复提醒。

  • 无重绘、无重复、精准提醒。

使用建议

建议将本指标作为市场结构过滤器，与您现有的交易策略配合使用。

推荐交易流程：

  1. 首先在 Dashboard 中寻找 H4D1 时间周期出现的结构共振（Confluence）。

  2. 然后切换至 M15M5 时间周期。

  3. 等待价格回测 Order Block 或 Fair Value Gap，并观察价格反应。

  4. 在获得确认后进场，以实现更优的风险回报比（Risk/Reward）。


推荐产品
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
指标
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Kovner System
Burcak Sengezer
专家
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
专家
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Price Change Distributions
Safwan Rushdi Khalil Arekat
指标
This indicator demonstrates that the price change of financial instruments is NOT a random walk process, as advocated by the "Random Walk Hypothesis", and as popularised by the bestselling book "A Random Walk Down Wall Street". I wish that were the case!  It is shown here that the real situation with price change is actually much worse than a random walk process!  Deceptive market psychology, and the bulls-bears tug of war, stack up the odds against traders in all instruments, and all time frame
FREE
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
专家
I could write a fantastic description with lots of quantitative testing parameters but we have a saying that "taste of a pudding is in the eating " so I will simple put a CHALLENGE :Test this EA on any of the major and minor pairs (AUD,USD,EUR,CHF,NZD )and I guarantee you  50% discount if you can prove in a test on any of the major pairs above  that you have incurred  more than 3 error runs. *NOW HAPPY TESTING* Then you get to write the description unhindered!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
专家
https://www.mql5.com/es/signals/1654340 使用此工具，它将帮助您自动运行获胜的 SL 形成一个斐波那契雷达斐波那契 123 策略，以最少的彩票入场作为支撑和阻力 对支撑和阻力中的一切都采取积极的态度。 Shǐyòng cǐ gōngjù, tā jiāng bāngzhù nín zìdòng yùnxíng huòshèng de SL xíngchéng yīgè fěi bō nà qì léidá fěi bō nà qì 123 cèlüè, yǐ zuìshǎo de cǎipiào rù chǎng zuòwéi zhīchēng hé zǔlì duì zhīchēng hé zǔlì zhōng de yīqiè dōu cǎiqǔ jījí de tàidù. 他应用自动关闭和自动锁定。您正在寻找每月最低和最高收入的地方。 次月活跃。 Tā yìngyòng zìdòng guānbì hé zìdòng suǒdìng. Nín zhèngzài xúnzhǎo měi yuè zuìdī hé zuìgāo shōurù
Baby MT4
Aleksandr Makarov
专家
Baby Bot - 您对未来的投资。 一款自动化剥头皮交易顾问，具有严格的风险纪律。采用经典的固定 止损 和 止盈 模型。 交易逻辑基于无马丁格尔、无网格策略和无加仓摊平原则，完全消除在波动市场中的异常回撤。 Baby Bot   将交易提升至全新的透明度水平。与标准机器人不同，我们的算法不依赖测试器中的指标交易，而是分析市场数据（如  Finviz、SBPRO X 等 ），在精确时机开仓。 支持   20   种货币对，包括   黄金 ： AUDCAD、AUDUSD、AUDCHF、AUDJPY、EURAUD、EURCAD、EURUSD、EURJPY、GBPAUD、GBPCAD、GBPUSD、GBPCHF、GBPJPY、USDCAD、USDCHF、USDJPY、NZDUSD、NZDJPY、CADJPY、CHFJPY 。 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2384952 安装指南： Click   当前价格 -  499美元  下一阶段价格  999美元  最终价格  5000美元 只需下1-2個訂單，設定停損和止盈即可。 技术规格： 交易品
EPriceJPY
Ngo Yung Lau
专家
EPriceJPY is a auto-trading EA focused on USDJPY. Trading Concept The operation concept of EPriceJPY is based on an algorithm that tries to determine the Trend. To be more specific, EPriceJPY works with its own calculation logic based on simulation. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect EPriceJPY to open the trade on the highest or lowest level, because EPriceJPY will trade only when the Top/Bottom can be confirmed.
Work Stations
Maryna Shulzhenko
专家
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Twins Grid System
Yimin Wu
专家
Please download User Guide / set files / Strategy Tester Report from here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/689449 Twins Grid System is a powerful and flexible tool for experienced trader. This system is consist of 2 full grids: Grid A and Grid B, each full grid contains 4 basic grid: BuyLimits Grid, SellLimits Grid, BuyStops Grid and SellStops Grid. There are 31 system parameters, 22 parameters for each basic grid. It’s able to create various kinds of grid strategies. Features (1) Some grid
Mongol Indicator2
Sumiyabazar Buyanjargal
指标
It's a variation of mid of HH and LL since it compares the higher of HH or LL against a period and twice the number of bars back to avoid whipsaws. I used to display this against lines on a chart, but made a histogram out of it and it looks interesting. It looks good at gauging trend strength and general turns (see image below). The name of the indicator is BAM, which is an acronym for "Below and Above Mid". Ways to use it: 1. To see general trend on longer TFs (more than 30 bars back).
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
专家
Risk Disclaimer: Foreign Exchange is one of an unpredictable  market in the universe. Backtest which author provided could not guarantee that they will have an excellent result in forward trading. As the above reason, please be aware if you use this EA with large amount funding which you could not effort to lose. Live Results !! Live Signal 1 -> Please PM for link Summary: The Collector, same as its name, this EA is semi-fully automated Expert which will act as your representative. It will ru
Triangle Breakout Retest Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
指标
描述 Triangle Breakout Retest Dashboard Pro Multi Symbol 是一款多品种机构级交易指标，专为基于市场结构的突破与回测交易设计。 它可以自动扫描多个货币对，识别三角形整理形态，判断突破方向，并在价格回测确认后才生成交易信号。 该工具旨在帮助交易者减少假突破，通过基于市场结构的确认入场来提高交易质量。 核心功能 三角形形态识别 自动识别上升三角形 自动识别下降三角形 自动识别对称三角形 在图表上绘制趋势线以进行可视化确认 突破检测系统 检测真实的结构突破 确定市场方向（看涨或看跌） 标记突破水平以便后续分析 回测确认系统 等待价格回到突破水平 确认价格反应后才给出入场信号 显著减少假信号 生成买入回测确认信号 生成卖出回测确认信号 多品种仪表盘 显示多个交易品种 显示当前形态 显示市场状态 显示突破或回测状态 所有品种实时更新 可点击面板 每个交易品种均可点击 快速切换图表 提高交易操作效率 报警系统 弹窗提醒 手机推送通知 图表箭头信号提示 交易逻辑 市场形成三角形整理结构 突破决定方向 回测确认入场机会 只有在价格确认反应后才执行入场
Mtf ADX Standard
Ka Ka Ho
指标
Using multiple timeframes for analysis with Multi Timeframe Average Directional Index  can provide several significant benefits for traders: Comprehensive Market View: By applying Mtf ADX Standard across different timeframes, traders gain a broader perspective on market dynamics. This allows them to identify trends, patterns, and potential reversal points that might be more apparent or consistent across various scales. Enhanced Pattern Recognition: Multiple timeframes help in identifying repeati
FREE
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
专家
Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络 想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。 Synapse Trader   是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。 限时优惠！ 在节日期间， Synapse Trader EA   仅售   $399 。之后价格将大幅上涨，请勿错过！ 仅剩 5 份 ，价格为 $399。 如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。 请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。 Synapse Trader 的使命 Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的   神经大脑 。 主要特点 1. Synaptic Neural Core 该顾问的核心是一种强大的多层神经网络   Synaptic Neural Core ，它能够通过分析历史数据、当
MACD Scanner MT4
Samil Bozuyuk
指标
The indicator monitors the MACD trend in multiple timeframes for a specific market. No more shifting in between charts to check the trend direction while trading. Key Features Indicator can be used for all markets Monitors every timeframe, from M1 to MN Able to move display label on chart by single click Indicator Usage The dashboard appears to the left and upper part of the chart when attached. The shell encapsulating a timeframe goes red on a down trend, green on an up trend. If the default
Orions Bands Suocera
Umberto Boria
指标
指标就像婆婆，话多，话多，而且经常说得不恰当。 该指标除了为我们提供有关我随后列出的参数的进入信号外，还监控小时时间框架的趋势，OSMA 了解进入方向，RSI 感知任何超买或超卖情况，ATR 用于趋势的波动率和 ADX。 不建议新手使用该指标。 只有这些参数的人为判断，结合进场信号，才能使指标真正有效。 建议在合适的时间 (9.30-11 15.30-17 20-22 GMT+2) 在指数和主要外汇交易所使用它，时间范围为 5 分钟。 对于对所产生的信号缺乏成熟和严格判断的新手，不建议使用它。 该指标依赖于简单移动平均线的标准差，这些标准差在历史上构成了可能的关键水平，以在 SL 或 TP 中关闭订单。 开幕式完全基于：      （仅适用于外汇）检查基础货币对其他汇率的强度      相对于前一根蜡烛的收盘价，价格对我们有利      OSMA 参数是：      Max Risk in cash : 每笔交易的基础货币的最大风险      与...比较：仅适用于外汇。 比较WhatchList或整个平台的变化      等待关闭蜡烛：仅在前一根蜡烛收盘时生成信号 对于其余部
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
指标
本指标是实践实战交易完善的波浪自动分析的指标 !  案例... 注: 波浪分级用西方叫法不习惯,因受到缠论(缠中说禅)命名方式习惯的影响,我是将基础波浪命名为 笔 ,将二级波段命名为 段 ,同时具有趋势方向的段命名为 主趋段 (以后笔记中都是这种命名方式,先告知大家),但是算法上和缠论关系不大切勿混淆.反映的是本人分析盘面总结的 千变万化纷繁复杂的运行规律 . 对波段进行了标准化定义,不再是不同人不同的浪  ,    对人为干扰的画法进行了排除,在严格分析进场起到了关键的作用 . 使用这个指标,等于将交易界面提升美感,抛弃最原始的K线交易带你进入新的交易层次.如果不是为了交易,在宣传上也将使客户观感提升层次. 指标内容: 1. 基础波浪 (笔) : 首先我们找出了价格波动过程中的基础波动拐点,当然他的有序性低,为下一步的计算提供基础. 2. 二级波段( 段 ) :在基础波浪的基础上,通过算法分析得到层级更明显的二级波段,二级波段为波浪提供了分析基础 3. 波浪( 浪 ): 有着更清晰的趋势,更清晰直观的方向.分析一个波浪是否延续,需要看二级波段的形态,分析二级的构成,可以得出波浪
Trend Lines
Rohlan Samino
指标
This indicator is suitable for seeing trends and determining the time to open a position. It is equipped with a Stop Loss position. Easy to use. Just watch the arrows provided. Indicator parameters Shift - the number of bars used for the indicator shift to Right." Step Point per Period - the number of pips for down or Up trend lines" Time Frame - Calculate @ this Time Frame." Max_Bar - the number of bars used for calcuulate indicators (if '0' then All bars to calcuulate)." Alert_On - On or Off
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
指标
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
指标
Pyro Trend is a new product that allows you to identify the current market phase (uptrend, downtrend or flat). The indicator is applicable for any data and periods. The middle of the trend wave, as well as the edges, are places of special heat and market behavior; when writing the indicator, an attempt was made to implement precisely finding the middle. Pyro Trend is a trend indicator that uses an original calculation algorithm. This indicator paints arrows in different colors depending on the
Entry and exit arrow
Michael Oko Oboh
指标
ENTRY AND EXIT ARROWS Indicator – Description The Entry and Exit Arrows indicator is a simple yet effective momentum-based tool designed to highlight potential buy and sell opportunities directly on the chart using visual arrows. It works by comparing two internal momentum measurements with different sensitivities. When both measurements align in the same direction, the indicator confirms a stronger directional bias and plots a signal. How It Works Buy Signal (Lime Arrow Below Candle): Appea
Smart Math EA
Erik Shahazizyan
专家
The advisor is a flexible solution with a grid strategy. Easy to operate and at the same time effective. It can be used both for accelerating a deposit and for conservative trading, depending on the settings. Uses auto lot and averaging to optimize trading. It is an excellent tool in skillful hands, providing stable results. Those who write a comment and rate honestly will get a Pro Set. Recommendations: Currency Pair: EURUSD Timeframe: M15 Minimum Deposit: $500 Brokers: Exness, Alpari, RoboFore
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
指标
Oscillator helps determine the direction of the market Shows the direction of the price movement and is painted in the appropriate color. Allows you to conduct trend and counter trend trading It works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw; Simple and clear settings; It works on all timeframes and on all symbols; Suitable for trading currencies, metals, options and cryptocurrency (Bitco
Happy Kangaroo
Pui Yan Leung
指标
Overview Happy Kangaroo is a trend-following tool designed to identify market direction and provide high-probability entry signals based on volatility. By combining price action with the Average True Range (ATR), it visualize a dynamic support and resistance level of the price.     Key Features   The indicator's power lies in its customizable parameters and mathematical precision:  Dynamic Trend Detection: Uses the ATR period and factor to calculate the volatility bands. It identifies an Uptrend
G2 Entry Signal MT4
Ida Bagus Putu Mahardika
指标
G2 ENTRY SIGNAL by Ida Bagus Putu Mahardika STRATEGY DESCRIPTION G2 Entry Signal is a professional multi-strategy entry dashboard that combines top-down analysis with 3 proven trading strategies in one powerful indicator. Designed for traders who demand clarity, accuracy, and actionable signals, this tool filters market noise and delivers high-probability entry opportunities directly on your chart. KEY ADVANTAGES 1. 3 STRATEGIES IN ONE DASHBOARD Strategy 1 – London Session Breakout:   Capt
FREE
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
指标
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
EA Semi Auto Trade
Santi Dankamjad
专家
Semi-Automatic Trading EA Description This EA is designed for semi-automatic trading, requiring the user to have a good understanding of the following functions: Automatic Trading with 3 MAs : The EA analyzes and trades based on signals generated by three Moving Averages (MA). Users must configure the MA settings according to their strategy. Drawing Trendlines : Users can draw trendlines on the trading platform to identify market trends. The EA will place trades when the price breaks through the
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
指标
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
指标
GoldRush 趨勢箭頭信號 GoldRush 趨勢箭頭信號 指標為 XAU/USD 中的高速、短期短線交易者提供精確、實時的趨勢分析。 專為1分鐘時間框架設計，此工具顯示方向箭頭以明確顯示入場點，使短線交易者能在波動市場中自信操作。 該指標包含主要和次要警示箭頭。主要信號為白色和黑色方向箭頭，用於指示趨勢方向的轉變；次要信號為藍色和紅色箭頭，用於確認主要箭頭指示的方向並提示潛在交易入場點。 注意：當趨勢方向發生變化後僅出現一個主要警報箭頭時，請注意可能會出現多個次要藍/紅箭頭。次要信號將在滿足信號標準的任何蠟燭圖後出現，因此在長期趨勢移動中，螢幕上將顯示大量次要箭頭（如附帶的截圖所示）。您可在設置中開啟或關閉任一箭頭類型。 以下是我使用此指標進行交易的方式： - 對於買入入場，我會耐心等待白箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現藍箭頭時進行買入交易。 - 對於賣出入場，我會耐心等待黑箭頭在蠟燭收盤時出現，並在下一根可用蠟燭收盤時出現紅箭頭時進行賣出交易。 - 獲利了結/止損設置由使用者自行負責，但我個人使用最低R：R為1:2，並發現這在倫敦/紐約開盤等
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (9)
指标
ENIGMERA: 市场的核心 重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！ 该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。 简介 这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。 它是如何工作的 指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。 按钮 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2
Meravith
Ivan Stefanov
5 (3)
指标
做市商工具。 Meravith 将： 分析所有时间周期并显示当前正在运行的趋势。 标注流动性区域（成交量均衡区），即多头与空头成交量相等的位置。 在您的图表上直接显示来自不同时间周期的所有流动性水平。 生成并展示基于文本的市场分析供您参考。 根据当前趋势计算目标位、支撑位和止损位。 计算交易的风险回报比。 根据您的账户余额计算仓位大小，并估算潜在利润。 在市场出现重大变化时，Meravith 还会发出警告。 指标的主要线条： 多头/空头成交量衰竭线 —— 作为目标位使用。 趋势线 —— 指示市场趋势方向。根据市场是多头还是空头而改变颜色，并作为趋势支撑。其颜色主要反映市场情绪。 成交量均衡线（Eq）—— Eq（Volume Equilibrium）是系统的核心。它表示买卖双方成交量的平衡点，即市场流动性所在位置。向上突破 Eq 表示多头倾向，向下突破 Eq 表示空头倾向。突破后，应等待回调——当价格回到相反趋势的偏离线或衰竭线附近时。 使用方法：只需将其添加到图表中。 Meravith 可以分析一切——趋势和回调。 趋势线与某条成交量衰竭线之间的距离越大，说明该方向的成交量越高。 趋
KT Alpha Hunter Arrows MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
指标
大多数箭头指标只给你一个信号，然后把剩下的判断全部留给你自己。KT Alpha Hunter Arrows 给你的，是一套完整的交易计划。 每一个信号箭头出现时，图表上都会同时绘制完整计划：入场线、止损位、四个止盈目标，以及实时 Edge 结论，告诉你当前品种和时间周期是否值得交易。套装中还包含 Trade Manager EA，在你手动入场后负责后续执行，让你在市场波动和情绪干扰下依然保持纪律。非重绘。只在K线收盘后给出信号。适用于 Forex、黄金、指数，以及你交易的其他任何品种。 核心功能 非重绘买入和卖出箭头，只在K线收盘后出现。 每个信号都带有入场线、结构性止损和四个止盈目标。 Edge Dashboard 会分别评估当前图表上的买入和卖出机会。 结论系统：No Edge、Marginal、Tradeable、Good 或 Strong。 一键 Auto Optimize 按钮，可根据当前品种和时间周期自动调整设置。 完整套装包含 Trade Manager EA，并内置五种专为本指标设计的交易管理方案。 Prop Firm Risk Panel 可在图表上实时追踪日内回撤
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.65 (107)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
指标
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
指标
The indicator is built on a non-standard Zig Zag, it draws accumulations after which if the price leaves this zone and a test of this zone occurs, then a sound signal is given and an arrow appears - after the test candle closes.The indicator does not redraw its signals, it is very easy to use, there are only three settings 1- this is the zig zag parameter 2- this is the minimum price exit from the zone 3- this is the maximum price exit from the zone. The lower the parameter for Zig Zag, the more
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (2)
指标
“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
指标
OrderFlow Absorption – 專業級MT4買賣差與吸收訊號指標 釋放真正訂單流分析的力量，OrderFlow Absorption 是MetaTrader 4上最強大的買賣差（Delta）直方圖與吸收訊號指標。專為想看清每一個價格波動背後真相的交易者設計，這個工具揭示了隱藏的買賣壓力與推動市場的吸收事件。 功能特色 買賣差直方圖視覺化：   以清晰的色彩直方圖即時顯示買方與賣方壓力。 吸收訊號偵測：   先進邏輯自動辨識多空吸收事件，及早預警潛在反轉。 圖表標記：   吸收訊號直接標示於主圖表，方便視覺辨識。 彈出式警報：   新吸收訊號出現時即時通知。 自訂門檻：   過濾弱訊號，專注高勝率機會。 資源管理：   高效運算，適用於大型圖表也能流暢運行。 全品種兼容：   適用於任何商品與週期，包括外匯、指數、商品等。 簡易整合：   參數簡單，快速上手與調整。 OrderFlow Absorption 的邏輯說明 OrderFlow Absorption 採用專利演算法，能在沒有完整Tick數據的情況下，估算每根K棒的買賣壓力（Delta）。它分析成交量、價格行為、K
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
指标
MT4多時限發散和超買/超賣檢測指標。 特徵 -在圖表控制面板上完全可自定義，提供完整的交互。 -隨時隨地隱藏和顯示控制面板。 -有關非大寫差異的實時信息。 -有關超買/超賣情況的實時信息。 -有關規則差異的實時信息。 -有關隱藏分歧的實時信息。 -可用於發散檢測的振盪器：AO，RSI，CCI，MACD，STOCH，RMI，TDI，RSIOMA。 -通知服務（屏幕警報|推送通知）。 概括 使用差異交易有助於發現趨勢減弱或勢頭逆轉。有時，您甚至可以將其用作趨勢持續的信號。我們的工具在一個非常舒適和直觀的控制面板中同時提供所有時間範圍的差異檢測，並具有顯示和隱藏的可能性，以使您的圖表盡可能保持清潔。 您會在選擇的歷史時期實時看到超買和超賣情況，定期背離，隱藏背離和無資本背離。 對於沒有大寫字母的差異，我們會在屏幕上顯示MT4通知，並將通知推送到您的手機！
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
指标
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices -  是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。 该指标只有一个参数，用于更改“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算， 无需手动配置即可使用。 通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上提供重复箭头。 提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。 总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
指标
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
Breakout Arrows Mt4
Michael Oko Oboh
5 (1)
指标
Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
Smart Order Block Indicator
Aditya Jayswal
5 (7)
指标
Smart4x Institutional Order Blocks v6.0 Advanced Smart Money Concepts (SMC) Indicator with Quality Scoring, Fibonacci Confluence & Multi-Timeframe Analysis The Ultimate Smart Money Trading Tool for Forex, Crypto, Indices, and Commodities Brand:   Smart4x Version:   6.0 Type:   MT4 Indicator Overview Smart4x Institutional Order Blocks v6.0   is a next-generation Smart Money Concepts indicator designed to scout, score, and filter institutional-grade order blocks with unparalleled precision. Bui
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
指标
Binary Options Trading Indicator: A Reliable Tool for Your Trades This indicator is specifically designed for binary options trading and has proven its high quality, reliability, and adequate accuracy, depending on the dynamics of the chart. Key Points: Signal Interpretation: When a blue cross signal appears, it indicates a potential entry into a trade, though it is considered a weak signal on its own. However, if the blue cross is accompanied by an arrow, it is considered a more reliable buy s
Keypad support resistance logic 1
Olaniyi Ayeku
指标
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
指标
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Trend Signal Advanced System
Vitalyi Belyh
指标
Trend Signal Advanced System - 款交易系统，可为短期和中期交易提供趋势跟踪入场信号。信号箭头绘制在当前K线图上，在图表顶部和底部生成信号。趋势基于“标准差”指标，并具有灵活可定制的参数，以适应任何交易品种的波动性。 该交易系统包含止盈止损位规划器，允许您选择合适的交易结果水平并进行回测。 潜在交易信号轨迹线 从信号箭头到止损和止盈位的信号计数器基于K线的开盘价计算。 适用于从M1到H4的各种时间框架，适合超短线交易和日内交易。 提供信号箭头、“买入”和“卖出”警报。 大多数信号无需重绘即可正常工作，但在某些情况下，箭头可能会在当前K线图上闪烁。 统计监视器允许您在选定的交易品种和时间框架上为您的交易系统选择最佳输入参数。 信号搜索算法基于快慢移动平均线，并采用一般平均和平滑处理。 主要输入参数 "Standard Deviation Trend Length" ,"Trend Deviation Width Multiplier" 是趋势参数，用于改变趋势方向通道的长度和宽度。 "Fast MA Line" , "Slow MA Line"
Binary Options Channels Signals
Majeed Odubela
指标
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
指标
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
Quantum Momentum Guard
Ashraful Alam
指标
Quantum Momentum Guard (QMG) Advanced Breakout & Momentum Indicator for MetaTrader 4 Quantum Momentum Guard (QMG) is a next-generation MetaTrader 4 trading indicator designed to identify high-probability breakout opportunities using a powerful combination of advanced momentum analysis and high-level mathematical calculations . Unlike ordinary indicators that generate signals based on a single condition, QMG confirms every breakout with momentum strength and mathematical validation , ensuring
作者的更多信息
Dual Vision Pro EA
Godwin Edward Enyali
5 (1)
专家
DualVision Pro EA ( 赠送配套可视化指标)  核心特色 完全可视化同步： 随附的配套指标可在图表上精确实时显示 EA 所使用的追踪止损（Trailing Stop）层级与趋势反转信号。 多币种扫描引擎： 仅需挂载至单个图表，即可同时监控并交易多个货币对。 智能资金管理： 内置手数动态调整与实时可用保证金检查，确保在不同资金规模下均能稳定运行。 Smoothed Heikin-Ashi 过滤： 采用平滑的价格行为过滤算法，有效规避高波动时段的假突破。 严格的交易执行： 内置持仓追踪机制，杜绝重复开仓，并在趋势反转时自动平仓并翻转持仓，无需人工干预。 兼容各类经纪商与自营自律考评（Prop Firm）： 完美支持 Netting（净额）与 Hedging（套期保值）账户类型，轻松应对高滑点与点差扩大环境。  策略与交易逻辑 DualVision Pro 基于动态趋势跟踪架构运行： 趋势识别： 根据 ATR 波动率与 K 线动态，实时计算自适应追踪止损边界。 反转确认： 仅在 Bar（K线）收盘确认价格突破动态止损边界（多空趋势翻转）时触发交易。 持仓管理： 自动平掉反向持
Asian Manipulation Detector Plus Alert Indicator
Godwin Edward Enyali
指标
亚洲操纵检测器 + 伦敦入场方向系统 概述 亚洲操纵检测器是一款基于SMC（智能资金概念）的交易指标，旨在识别亚洲交易时段中的机构市场行为，并确认伦敦交易时段的方向偏向。 该系统结合了亚洲时段区间分析、H4结构确认以及突破验证，提供高概率的买入和卖出方向信号，并配备实时提醒和手机推送通知。 工作原理 1. 亚洲时段区间识别 指标会自动识别00:00的第一根H4亚洲时段K线，并绘制： 最高价 最低价 完整区间框 时段开始的垂直线 该区间代表初始流动性区域，也是机构常进行市场操纵的位置。 2. 操纵识别逻辑 系统使用基于ATR的波动率过滤器来衡量亚洲区间，只筛选有意义的价格波动。 随后对04:00的第二根H4 K线进行确认： 如果价格跌破亚洲最低点 → 表示卖方流动性被扫 如果价格突破亚洲最高点 → 表示买方扩展 3. 方向确认规则（Bias） 卖出方向确认（Sell Bias） 当满足以下条件时确认卖出方向： 亚洲区间超过ATR阈值 且第二根H4 K线收于亚洲最低点下方，或扫过该低点（取决于模式） 买入方向确认（Buy Bias） 当满足以下条件时确认买入方向： 第二根H4 K
Multi Engine UT Bot Trend Tracker Matrix
Godwin Edward Enyali
指标
Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix (MT5) Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的高级多层技术分析指标。该指标专为精准趋势跟踪而打造，将两个完全独立的跟踪引擎与内置的高性能移动平均滤波器以及屏幕上的战术动量看板完美结合。 与普通的移动止损（Trailing Stop）变体不同，该系统采用了 条件依赖执行模型 。这意味着在确认高概率交易信号之前，需要多个市场条件在不同灵敏度下完全对齐。 核心结构特性 引擎 1（方向锚定 / Engine 1）： 作为主要的宏观趋势过滤器。它使用基于 ATR 的移动矩阵来确立基础市场格局（牛市/熊市）。 引擎 2（依赖执行引擎 / Engine 2）： 一个次级的、高度灵敏的微观引擎。 仅当 其方向与引擎 1 确立的状态完美一致时，它才会生成入场执行警报，从而在震荡市或剧烈的趋势转换期间彻底过滤掉市场噪音。 多模式趋势过滤 MA： 内置移动平均滤波器，支持五种结构类型： SMA、EMA、SMMA、LWMA 以及高响
Price Action Demand and Supply Reversal Dashboard
Godwin Edward Enyali
指标
Price Action Demand & Supply Reversal Dashboard 是一款强大的多品种扫描指标，用于在您的市场观察列表中识别高概率的价格反转机会，并通过实时仪表盘清晰展示。 该指标融合了核心的智能资金概念（SMC）与价格行为分析，帮助交易者无需手动分析大量图表即可快速找到最强的反转机会。 核心功能 多品种反转扫描器 指标会自动扫描 Market Watch 中的所有交易品种，并基于以下因素进行评分： 流动性扫盘（Liquidity Sweep） 市场结构变化（ChoCH） 订单块（Order Block） 公允价值缺口（FVG） 供需区域（Supply and Demand Zones） 每个条件都会为总评分提供权重，从而实现对交易机会的客观排序。 智能评分系统 每个品种都会被赋予 0 到 100 的反转强度评分： 70 及以上 表示有效反转信号 85 及以上 表示高置信度强信号 同时给出方向判断： 看涨反转 看跌反转 中性 前10交易品种筛选（核心功能） 仪表盘会自动： 按评分对所有品种排序 仅显示评分最高的前10个品种 帮助您专注于最佳交易机会 该功能显
FREE
Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
指标
机构买卖区及警报 概述： “机构买卖区及警报”是一款专业的全能型指标，将每日趋势线、性格变化信号（CHoCH）以及过去7天的机构供需区结合在一起，为交易者提供清晰的市场结构、趋势方向和高概率反转点的可视化。 主要功能： 每日趋势线检测： 自动绘制从前一天高/低点到当天高/低点的趋势线。 识别趋势线突破，并发出潜在的CHoCH反转信号。 性格变化（CHoCH）警报： 仅在趋势线被突破且价格收盘穿过趋势线时显示市场反转信号。 显示买入/卖出箭头，并可选择触发警报。 每日支撑与阻力区： 绘制前一天高/低点、中线、前一天开盘价及当天收盘价的垂直线。 可调节区域宽度和厚度，确保可视化清晰。 7天机构区： 高亮过去7天的主要机构买入（需求）和卖出（供应）区域。 识别价格拒绝及三次触碰设置，用于高概率反转。 交易确认逻辑： 仅在发生CHoCH、趋势线被突破并且蜡烛收盘穿越趋势线时才考虑交易。 过滤掉虚假信号，专注于强趋势反转的交易设置。 警报与通知： 提供CHoCH、趋势线突破以及供需区拒绝的推送、邮件和声音警报。 随时提醒交易者高概率交易机会。 高度可定制： 可调整趋势线、每日支撑阻力区和7天区
FREE
Institutional Liquidity Flow System Plus Alert
Godwin Edward Enyali
指标
机构流动性流动系统（Institutional Liquidity Flow System） 该指标是一种混合型机构流动性与突破回踩延续策略系统，旨在通过前一日高点与前一日低点水平、平滑移动平均过滤器以及结构化突破回踩逻辑，识别高概率的市场反应与趋势延续入场机会。 它将流动性扫盘行为、趋势确认以及延续入场整合为一个统一的交易模型。 核心组件 关键流动性水平 PDH 与 PDL 该指标会自动绘制： 前一日最高价（PDH） 前一日最低价（PDL） 这些水平作为机构流动性区域，价格往往会在这些位置： 扫描流动性（sweep liquidity） 发生反转 或突破后继续运行 日内结构可视化 系统显示垂直分隔线，用于标识： 前一日开始位置 当前日开始位置 当前交易日结构与走势进程 帮助交易者清晰对齐价格行为与日内周期。 移动平均趋势过滤器 MA 7 SMMA 系统使用7周期平滑移动平均线（SMMA）基于收盘价进行趋势过滤： 价格在均线上方 → 多头环境 价格在均线下方 → 空头环境 用于确保只考虑同方向的动量确认信号。 流动性反应确认（反转逻辑） PDL区域的多头反应 当价格扫过或触及 PDL
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
指标
TrendSeeker Dashboard —— 高概率交易的智能市场过滤器 TrendSeeker Dashboard 是一款强大的多品种市场智能分析工具，旨在帮助交易者避开震荡行情，只专注于 H4 时间周期 上的高质量趋势交易品种。 该仪表盘会持续扫描所有可用交易品种，并将每个品种自动分类为： 上升趋势（Trending UP） 下降趋势（Trending DOWN） 震荡 / 不交易状态（Ranging / No-Trade） 通过结合 EMA 趋势方向、ADX 趋势强度 以及 ATR 波动率 ，TrendSeeker 能即时揭示真正存在动能的市场，并明确指出哪些行情应当回避。 如何使用 TrendSeeker 作为独立工具使用 TrendSeeker 可独立作为市场扫描器和趋势偏向仪表盘使用，帮助交易者： 一眼识别当前的趋势交易品种 避开低概率的震荡市场 在交易前建立明确的方向偏向（只做 BUY 或只做 SELL） 即使单独使用，TrendSeeker 也能为交易者带来显著的专业优势。 与 H4 + M30 Turning Point 交易系统配合使用（最佳效果） 为了获得更高
FREE
Smc Mtf Reversal Indicator Plus Alert
Godwin Edward Enyali
指标
SMC Reversal Indicator Pro Plus Alert 利用强大的 蓝线 (%K) 交叉 ，即时捕捉市场反转！当蓝线上升超过 20 时，立即显示 买入箭头 ；当蓝线下降低于 80 时，显示 卖出箭头 。每个信号都伴随 即时提醒 ——在屏幕上、带声音，或者直接发送到手机。 以前所未有的方式可视化价格的转折点，通过 反转区（Reversal Zones） ——在 H4 和 D1 图表上精美标注的供需区域，显示价格最可能反转的地方。对于波动性较高的工具，如 黄金 (XAUUSD) 和 比特币 (BTCUSD) ，区域宽度会自动扩展至 2000 点 ，确保高影响力区域清晰显示。 将 智能随机指标信号 与高概率反转区结合，获得一个 快速、可靠且易于解读 的交易优势。有了这个指标，你再也不会错过反转！ 重要提示： 为获得最佳效果，请使用提供的截图中的 默认设置 。按照 超买超卖规则 开仓买入或卖出会更加安全，这可以有效避免在震荡市场和陷阱中入场。
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
指标
多时间框架供需直方图 描述： 多时间框架供需直方图是一款强大且简洁的指标，可显示多个时间框架（特别是 H4 和 D1）下的市场供需强度。它通过直方图突出显示买方或卖方的主导地位，使交易者能够快速识别关键的市场压力区域。 主要特点： H4 与 D1 直方图： 清晰展示高时间框架的市场力量。 直方图变化提醒： 可选通知，当供需发生变化时提醒交易者。 图表整洁： 仅关注最重要的信号，避免杂乱。 可自定义显示： 可启用或禁用各时间框架的直方图，可选择是否接收提醒。 推荐使用 15 分钟图表： 非常适合日内波段交易设置。 与 Ultimate Scalpers Zone 指标结合效果最佳： 多重确认交易信号。 优势： 快速识别高概率支撑和阻力区域。 一眼掌握多时间框架的市场动量。 为活跃交易者提供清晰、精确且可操作的见解。
FREE
Industry Machine
Godwin Edward Enyali
指标
Industry Machine 是一个多功能交易工具，集成了动态仪表盘、供需区域、反转信号和多时间框架柱状图分析，为交易者提供市场的全面视图。它能够让交易者一眼就掌握市场动态。 系统核心是 仪表盘 ，它实时跟踪所有交易对，并显示它们在不同时间框架下的状态。仪表盘会标记每个交易对在 H4 和 M30 时间框架下是多头还是空头，显示价格力量百分比，并突出潜在的入场点。这让交易者能够快速识别最强和最弱的交易对，并判断值得关注的交易机会。 静态买卖标签 为交易者提供参考。例如，“DODGER BLUE upon RED” 标签表示在突破趋势线时可能出现的上涨反转，而“LIME upon DODGER BLUE” 指示价格在趋势线之上延续上涨。对应的卖出标签，如“LIME upon MAROON”，提示可能的下跌反转，而“MAROON upon RED” 表示价格在趋势线下延续下跌。当所有信号完全一致时，会出现“强买入”或“强卖出”标签，帮助交易者区分普通信号和高可靠机会。 供需区域 辅助分析，它会识别价格的关键高点和低点，并在这些重要区域绘制矩形。当价格触及这些区域时，系统会生成 反转箭头
FREE
Artemis Sub Window Reversal System
Godwin Edward Enyali
指标
ARTEMIS 子窗口反转系统 是一款功能强大的无重绘外汇指标，旨在通过结合 Smart Money Concepts（智能资金概念）和随机动量分析来识别高概率的反转交易机会。 该指标专为追求精准入场的交易者设计，将流动性扫单检测、市场结构变化以及动量确认整合为一个简洁且专业的交易工具。 为什么这个指标脱颖而出 大多数指标都会给出随机信号，而 ARTEMIS 专注于真实的市场行为： 检测流动性扫单（猎杀止损） 确认市场结构变化（ChoCH） 使用 K/D 交叉进行入场时机判断 提供清晰的买入/卖出箭头 基于无重绘逻辑构建 这意味着更少的虚假信号，以及更高质量的交易机会。 完美买入信号系统（核心优势） 该指标在做多（Buy）方面尤为强大： 步骤 1：空头动能减弱 随机指标 K 和 D 显示动能开始变化。 步骤 2：流动性扫单 价格跌破前低，触发止损猎杀。 步骤 3：结构反转确认 市场向上转变，确认看涨意图。 步骤 4：精准买入箭头 在反转区域出现明确的 Buy 信号。 步骤 5：看涨柱状图确认 动能柱状图转为多头，确认趋势一致。 这一组合为交易者提供高置信度的买入信号。 完美卖出信号系统
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
5 (1)
指标
终极市场趋势大师 精准掌握市场方向的力量 Ultimate Market Master Trend 是一款为追求 清晰、精准与信心 的交易者打造的多功能市场趋势分析指标。 它融合了 智能趋势识别系统、多时间周期随机指标 以及 动态可视信号，帮助您轻松捕捉高胜率的买卖机会。  核心功能 1. 智能趋势系统（主图显示） 采用 LWMA200（线性加权移动平均线） 来确定市场主方向。 通过颜色区分趋势状态： 绿色云层 = 多头趋势（买入） 红色云层 = 空头趋势（卖出） 当价格与趋势线交互时显示 实时买卖箭头，帮助您及时识别趋势反转点。 2. 多时间周期随机指标面板（副窗口显示） 同时显示多个时间周期（如 M5、M15、M30）的随机指标信号。 每个时间周期以颜色代表动能方向：  绿色 → 上升动能  红色 → 下降动能  黄色 → 中性震荡 让您轻松确认主要趋势与当前周期的一致性，避免逆势操作。 3. 智能信号与提醒系统 仅在 趋势真正变化或确认交叉 时发送提醒。 启用 每日一次信号模式，避免重复提示。 适用于 手动交易者、信号服务提供者 与 EA 策略开发者。 4. 完全可调节参数
Super Reversal Indicator with Alert
Godwin Edward Enyali
指标
Super Reversal Indicator with Alert 概述 Super Reversal Indicator with Alert 是一款多时间周期交易工具，旨在通过结合随机指标动量、供需区域以及价格反转信号，帮助交易者识别高概率的市场反转机会。 该指标通过清晰的视觉信号和实时提醒，帮助交易者发现潜在的市场转折点。 核心功能 多时间周期随机指标分析 使用来自更高时间周期的随机振荡器（用户可自定义） 识别动量变化和交叉信号 包含超买和超卖水平，帮助实现更精准的入场 反转拒绝信号 检测关键价位上的强烈拒绝形态 识别以下位置的反转 日内高点卖出反转 日内低点买入反转 在图表上直接绘制箭头，直观清晰 供需区域 自动绘制来自 H4 和 D1 时间周期的重要区域 标记 供应区（潜在卖出区域） 需求区（潜在买入区域） 区域会动态更新并延伸至图表 智能提醒系统 弹出提醒 声音提醒 手机推送通知 邮件提醒（可选） 提醒触发条件包括 随机指标信号 拒绝信号 价格进入区域 可视化信号 在图表上显示买入和卖出箭头 清晰标注反转条件 界面简洁，易于阅读 交易逻辑 该指标结合三大核心要素来识别反
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
5 (1)
指标
Trend Reversal Zone and Alert 专业级多周期供需区 + 精准趋势反转信号 Trend Reversal Zone and Alert 是一款 不重绘（Non-Repainting） 的专业市场结构指标，专为希望在 机构级关键价位 捕捉 高概率趋势反转 的交易者而设计。 该指标智能融合了 高周期（H4 与 D1）的供给/需求区 与 当日高低点的强势影线拒绝信号 ，帮助交易者在 M15、M30、H1 等低周期上实现 精准进场 。  为什么它如此强大   多周期机构级供需区 自动识别 H4 与 D1 的供给 / 需求区 清晰投射到低周期图表 帮助交易始终 顺应高周期资金方向 区域 稳定不重绘 ，仅在新交易日更新  精准趋势反转识别 实时监控 当日最高价与最低价 识别 强势影线拒绝（Wick Rejection） 仅在条件完全满足时绘制 Buy / Sell 箭头 目标是 抓住反转初期 ，而非追涨杀跌  智能预警系统 当出现以下情况时立即提醒： 价格进入供给或需求区 当日高/低点形成有效拒绝K线 支持多种提醒方式： 弹窗提示 声音提醒 手机推送通知 邮件提醒 每个品
Extreme Pro Engine
Godwin Edward Enyali
指标
EXTREME PRO ULTRA CLEAN 将复杂的市场分析转化为清晰直观的决策框架，旨在识别高概率的交易环境。 该系统不依赖滞后指标或主观判断，而是通过以下真实市场条件进行评估： 平均日波幅（ADR） 基于每日开盘价的方向偏向 价格位移强度 概率评分模型 机构级决策矩阵 最终呈现为一个简洁的仪表盘，清晰显示何时交易、何时等待，以及何时避免不利的市场条件。 机构级概率引擎 该指标基于真实市场行为计算一个 0 至 100 的统一概率评分。 两个仪表盘使用相同的计算引擎： 图表引擎 市场扫描器 这确保所有交易品种的 ADR 和评分读数完全一致。 引擎仪表盘（图表视图） 显示内容： 方向偏向（上涨或下跌） 距离每日开盘价的距离 ADR 使用百分比 机构评分 质量评级 交易决策 界面布局旨在实现即时清晰阅读，同时避免图表杂乱。 市场扫描器仪表盘 扫描 Market Watch 中的所有交易品种，并通过结构化表格对机会进行排名： PAIR | DIR | ADR | SCORE | QUALITY | ACTION 功能： 最佳交易机会自动排序至顶部 实时概率对比 高质量交易设置高亮显示 单
FREE
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
指标
Follow The Labels 指标 — 这是一个多功能 MT4 指标，旨在为交易者提供跨多个维度的市场状况综合可视化概览。它将趋势分析、前一日的价格水平、随机指标动量以及拒绝信号整合到一个易于阅读的界面中。 主要功能： 多时间框架 MA200 趋势滤波器 (H1→M15) 显示 MA200（LWMA）在三个时间框架上的对齐情况：H1、M30、M15。 显示整体趋势标签：看涨、看跌或混合。 当趋势对齐发生变化时，可选择弹窗、推送或邮件提醒。 前一日趋势 + 随机指标摘要 + 拒绝箭头 整体趋势：看跌。 标签 1：前一日价格上涨。 标签 2：前一日随机指标下跌。 分析前一日的价格走势和随机指标生成摘要。 标签显示前一日是看涨、看跌还是中性。 拒绝箭头（买入/卖出）每天仅绘制一次，基于蜡烛影线行为。 标签在图表上保持可见，方便快速参考。 Ultimate Levels：前一日高/低 + 中线 + 垂直线 绘制前一日的最高价、最低价和中线。 添加标记前一日开始和当日结束的垂直线。 价格突破或测试这些水平时提供警报（弹窗、推送、邮件）。 Ultimate Stochastics（独立子窗
FREE
Ultimate Pro Panel with Trade Zone
Godwin Edward Enyali
指标
ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM (MT4) 指标描述 ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM 是一款高级决策支持指标，用于 MetaTrader 4，将复杂的市场分析转化为简单直观的交易系统。 该指标通过量化市场行为模型评估实时市场状况，帮助识别高概率交易机会和价格区间。 系统结合概率分析与区间逻辑，使交易者了解市场何时处于扩展、趋势或价格控制范围内。 核心分析参数 指标使用三大机构级参数： 1. 市场评分（动量强度） 衡量方向性压力，包括： 相对动量失衡 货币强弱偏差 价格行为 高分表明市场存在强烈方向性意图。 2. ADR 剩余（每日扩展潜力） 显示每日平均波动范围（ADR）内价格仍可移动的空间。 低 ADR 表明市场接近疲软，价格可能进入整理区间。 3. AI 概率（%） 结合动量强度和剩余波动潜力的概率模型： AI Probability = (Score + ADR Remaining) / 2 以百分比显示价格延续或扩展区间的可能性。 Trade the Ra
FREE
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
指标
Ultimate Daily Zone Arrow — 指标说明（中文） Ultimate Daily Zone Arrow 是一款智能交易指标，通过自动识别市场的“上方日区间（Upper Daily Zone）”和“下方日区间（Lower Daily Zone）”，并在关键区域给出 精确的买卖箭头信号 。 它适用于所有金融品种，包括外汇、黄金、指数、加密货币等。  指标主要功能  自动绘制每日上、下价格区间 指标会识别当天的重要高点和低点区域。 区域以清晰的图形显示，便于交易者观察市场结构。  上方区域出现红色下跌箭头（Sell Signal） 当价格触及或进入上方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会在图表上自动显示 红色向下箭头 ，提示可能的卖出机会。  下方区域出现绿色上升箭头（Buy Signal） 当价格触及或进入下方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会显示 绿色向上箭头 ，提示潜在买入机会。  清晰直观、对新手友好 无需复杂设置，开图即用。 非常适合： 日内交易 区间反转策略 顺势与逆势结合交易 想要图表上“看到箭头就能理解”的交易者  不重绘、不延迟 所有信号在满足
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
指标
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks:  Sell Reject
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
指标
Buy & Sell Levels with Alerts 是一款强大的综合交易指标，将随机指标（Stochastics）、前一天关键价格水平、多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）以及蜡烛反转检测整合在一起。它帮助交易者快速识别重要支撑/阻力区域、市场趋势方向以及高概率反转信号，并通过可视化箭头和自动提醒提供辅助。 主要功能： 随机指标（Stochastic Oscillator）： 在独立窗口中显示快速线 (%K) 和慢速线 (%D) 帮助识别超买与超卖行情区域 前一天价格水平（Previous Day Levels）： 在图表上绘制前一天的最高价、最低价和中间线 当价格突破、回测或接近关键水平时给出提醒 反转信号箭头（Rejection Arrows）： 利用影线长度、实体大小和 Pin Bar（针形线）形态检测买卖反转 绘制买/卖箭头并发送提醒，提示潜在反转机会 多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）： 使用 LWMA 显示 M5、M15、M30 周期的趋势方向 快速判断市场是偏多还是偏空 自定义提醒与通知： 当价格触达关键水平或反转区域时自动通知 可开启或
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
指标
利用 H4 & M30 Turning Point PRO 最大化您的趋势交易！ 告别猜测和混乱的图表。这个高级指标结合了高时间框架的趋势检测与精确的短期转折点信号，为您提供清晰的买入和卖出机会。 交易者为何喜爱它： H4 EMA200 趋势偏向： 一目了然地掌握主导趋势，仅按趋势方向交易。 M30 执行箭头： 等待高概率转折点，由趋势、结构和波动性确认。 智能标签： 始终知道何时等待 BUY 或 SELL 箭头——无混乱，无遗漏信号。 可选提醒： 弹出窗口、推送通知和邮件每个设置仅触发一次，避免提醒过载。 可自定义线条与视觉效果： 显示或隐藏 H4 & M30 EMA 线，并附清晰标签，实现专业图表布局。 Swing + ATR 过滤器： 仅在强劲市场结构时触发信号——自信交易！ 适用人群： 希望按趋势入场的外汇、贵金属及差价合约交易者。 需要可靠 M30 执行信号的活跃交易者。 希望通过清晰视觉提示交易而不造成图表混乱的新手。 推荐时间框架： H4： 决定趋势偏向 M30： 执行与转折点 专业提示： 配合适当的风险管理以最大化成功。仅当 M30 转折点箭头与 H4 趋势一致时入场。
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
指标
Scalpers Zone – 终极供需区 + 随机指标反转 & 三次触碰指标 Scalpers Zone 专为寻找高概率短线入场点的交易者设计。它能够识别日线和7日的供需区，并突出显示这些区域完美重合的地方，标示出最强的潜在反转点。对于波动性大的资产，如加密货币和黄金，可增加区域厚度以提高可见性和精确度。 主要功能： 重合区检测： 日线和7日供需区重叠 → 高概率入场点。 随机指标反转提示： 确认关键区域的超买/超卖反应。 三次触碰反转检测： 在强支撑/阻力位进行重复触碰，提供额外确认。 自定义提示与可视化： 彩色箭头与厚实阴影区域，支持声音、邮件和推送通知。 可调节区域厚度： 特别适用于波动性大的资产，如加密货币和黄金。 为什么选择 Scalpers Zone： 在重合区交易最强的反转点。 通过随机指标和三次触碰确认，过滤虚假信号。 非常适合外汇、加密货币和黄金的短线交易。
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
指标
Trade the Range – H4 区间市场检测器与每日支撑/阻力区及烛芯反转提醒 概述： “Trade the Range” 是一款专为希望 专注于高概率区间市场 的交易者设计的精密工具。 与其盲目跟随每一个趋势，这个指标能够 自动识别 H4 时间框架的盘整阶段 ，并帮助您自信地在区间的顶部和底部进行交易。 主要功能： H4 区间检测： 自动识别 H4 时间框架是处于区间还是趋势状态。 在 左上角显示清晰标签 ： H4 区间 → 显示副标题，引导您在区间的顶部和底部进行交易。 H4 趋势 → 标签更新为趋势方向，区间交易建议隐藏。 每日支撑和阻力区： 绘制前一日高点和低点区域，可配置厚度。 高亮显示 中线 、 前一日开盘价 和 当前收盘价 ，提高精度。 区域颜色编码，便于视觉识别： 绿色表示支撑，红色表示阻力 。 烛芯反转箭头： 在每日支撑/阻力水平检测强烈烛芯反转，用于确认潜在反转点。 买入/卖出箭头会自动出现在反转烛上，减少猜测。 提醒与通知： 可配置提醒：MT4 弹窗、移动通知、电子邮件及自定义声音。 提醒仅在新确认时触发，避免重复信号。 可视化清晰与易用性： 主标签和
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
指标
TrendSeeker Pro —— 终极趋势与拐点交易仪表盘 + H4 区间识别器 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard（终极趋势与拐点仪表盘） 是一套完整的多时间框架市场决策系统，旨在帮助交易者始终顺势而为，过滤低概率的震荡行情，并以高度自信捕捉精准的拐点入场机会。 这不仅仅是一个指标——它是一套完整的交易框架，在你下单之前清晰回答三个核心问题： 市场是在趋势中还是震荡中？ H4 高时间框架的市场方向（Bias）是什么？ 最安全、最可靠的拐点入场位置在哪里？ 1. 智能多品种趋势仪表盘（基于 H4） 内置的趋势仪表盘会自动扫描所有可用交易品种，并基于 H4 时间框架的 EMA、ADX 与 ATR 逻辑，对每一个品种进行即时分类。 每个交易品种都会清晰显示： PAIR —— 交易品种 TREND → UP / DOWN / RANGE（上涨 / 下跌 / 震荡） BIAS → BUY / SELL（做多 / 做空） ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE（等待做多 / 等待做空 / 不交易） 仪表盘
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
专家
Trend Reversal Zone and Alert EA 智能供需区趋势反转交易系统 Trend Reversal Zone and Alert EA 是一款专业的、 不重绘（Non-Repainting） 的智能交易系统（EA），专为捕捉 机构级供需区域中的高概率趋势反转 而设计，并通过 日内高点/低点的影线拒绝（Wick Rejection）价格行为 进行确认。 该 EA 将 多时间周期的市场结构 与 精准的入场时机 相结合，使交易者能够在趋势反转的早期介入，同时保持严格的风险控制。  核心交易逻辑 本 EA 采用 三重确认机制 ： 1. 高时间周期供需区域 自动识别以下时间周期中的关键 摆动高点与低点 ： H4（4 小时） D1（日线） 这些区域代表 机构级决策区间 。 只有当价格位于 有效的供给区或需求区内 时，才允许开仓。 2. 日内高点 / 低点影线拒绝确认 EA 持续监控 当日最高价（High）与最低价（Low） 。 只有在出现以下条件时才会触发交易： 明显而强烈的 影线拒绝 清晰的 看涨或看跌蜡烛形态结构 此机制可有效避免 追高/追低 和 假突破 。 3. 每
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
指标
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts 是一款专业级 Smart Money（聪明资金）交易指标 ，将 机构级供需区 与 多时间周期趋势直方图 相结合，用于捕捉 高置信度的价格回调与拒绝信号 。 该指标会在主图上自动识别 高质量供需区域 ，并通过 强势影线拒绝逻辑 确认进场信号。所有交易信号 仅在主导趋势方向上触发 ，而该趋势由 供需直方图清晰判定 。 核心优势 直方图即趋势过滤器。 它直观显示在高时间周期中， 需求还是供给占据主导 ，确保交易始终顺势而为，而非逆势操作。 区域质量控制（您的核心优势） 通过调节 SwingDepth 参数 ，交易者可以精准定义 高质量（Premium）供需区域 ： 更大的 SwingDepth → 更强、更可靠的机构级区域 更小的 SwingDepth → 更频繁但强度较低的区域 这使您能够有效 过滤市场噪音 ，只专注于 最佳价格结构 ，以 机构级视角 参与市场。 核心功能 主图显示 高级供需区域 有效区域内的 价格
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
指标
Moving Average of Supply and Demand 是一款功能强大且非常适合初学者使用的趋势跟随指标，旨在帮助交易者清晰地识别市场方向，并在交易中建立信心，即使没有深厚的技术分析基础也能轻松使用。 与传统基于价格计算的移动平均线不同，该指标将移动平均平滑技术应用于供需力量本身，并以动态图表直方图区的形式直接显示在价格图表上。 这种方式可以清楚直观地展示当前市场是由买方还是卖方主导，使趋势变化即使对新手交易者来说也一目了然。 指标的工作原理如下。 当需求占据主导时，指标会在价格下方绘制看涨的供需直方图。 当供应占据主导时，指标会在价格上方绘制看跌的直方图。 直方图经过平滑处理，有效减少市场噪音，使真实趋势更加突出。 当价格短暂进入直方图区并随后被拒绝返回时，通常意味着趋势有较高概率继续。 新手交易者无需预测市场。 只需等待趋势形成，然后顺势而为。 拒绝信号逻辑基于清晰而严格的规则。 买入拒绝信号出现在供需趋势为看涨状态时，价格向下刺破看涨区域，但蜡烛收盘重新回到区域之上。 卖出拒绝信号出现在供需趋势为看跌状态时，价格向上刺破看跌区域，但蜡烛收盘重新回到区域之下。 这
Impulse Zone Hunter
Godwin Edward Enyali
指标
Impulse Zone Hunter – 精准交易工具 Impulse Zone Hunter 是一款 高性能的MT4指标 ，旨在为交易者提供 视觉上的优势 ，帮助检测高概率的市场走势。它专注于 供求区、订单区块 和 ChoCH（市场特征变化） ，直接在您的价格图表上提供 清晰的信号 。 主要功能： 双模式交易 可选择显示 供求区 或 订单区块与ChoCH线 。 轻松切换模式，其他设置保持不变。 蜡烛图拒绝信号 自动识别 关键区域内的高概率反转蜡烛 。 自动绘制 买卖箭头 ，帮助快速决策。 订单区块与ChoCH分析 检测 多头和空头订单区块 ，并检查是否被消解。 绘制 ChoCH水平线 ，标识趋势变化和突破点。 自定义警报 提供 视觉、音频和推送通知 ，每次信号生成时都会提醒。 不错过任何 重要的市场反转 。 完全自定义 为 供求区 和 订单区块 设置独立的颜色。 调整 区域厚度 、 箭头偏移 和 蜡烛图拒绝敏感度 。 智能多时间框架过滤 使用 高时间框架趋势 来过滤信号，确保高概率交易。 为什么选择 Impulse Zone Hunter？ Impulse Zone Hunter
FibStrike Fibonacci with Zone Rejection
Godwin Edward Enyali
指标
FibStrike Rejection 是一款功能强大的 MT4 指标，专为希望使用斐波那契回撤结合烛芯反转信号来可视化高概率买卖区的交易者设计。 该指标会根据可自定义的回溯周期自动识别最近的高点和低点，并绘制 100% 到 40% 的斐波那契水平。在这些水平内，高亮显示买入和卖出区域。 此外，指标会检测斐波那契区间和当日最高/最低价的烛芯反转，只在 定义的区域内生成箭头，从而减少噪音和错误信号。警报可选，包括声音提醒、手机通知和电子邮件提醒。 此指标适合使用 价格行为（Price Action）、烛芯反转或智能资金（Smart Money Concepts）进行入场的交易者，有助于识别关键区间内的强烈反转。 功能特点： 使用斐波那契回撤自动检测买卖区（100% → 40%） 烛芯反转箭头仅在 BUY/SELL 区域内显示 检测当日最高/最低烛芯反转，可选警报 斐波那契和每日烛芯检测参数分开设置 可配置箭头颜色、代码和阈值 支持弹窗、声音、手机和邮件提醒 区域标签及矩形高亮显示，便于视觉参考 可自定义回溯周期和区域延伸长度 工作原理： 检测回溯周期内的最新高点和低点。 在 100% 到
Liquidity Sentinel Dashboard Pro with alert
Godwin Edward Enyali
指标
Liquidity Sentinel Pro – 多时间框架仪表盘与烛芯反转警报 描述： Liquidity Sentinel Pro 是一款功能强大的 MT4 综合指标，能够为交易者提供完整的市场动态视图，通过结合多时间框架趋势分析、供需强度和精确的烛芯反转警报。 该工具可提供可操作的见解，帮助识别哪些货币对或资产处于趋势中，高概率反转点，以及过滤市场噪音，让交易者在顺应市场动量的情况下自信下单。 主要功能： 多时间框架趋势仪表盘 显示两个可选时间框架（例如 H4 和 M30）的趋势方向。 根据强势信号快速识别买入（BUY）或卖出（SELL）机会。 仪表盘警报提示交易对何时准备好潜在交易。 供需柱状图 可视化买盘（需求）和卖盘（供给）力量。 跟踪两个独立时间框架的市场动量，清晰呈现市场概况。 帮助识别超买/超卖走势及潜在反转区域。 智能烛芯反转警报 检测当日的看涨和看跌烛芯反转。 仅在仪表盘趋势一致时发出警报，避免误报。 支持声音、手机和电子邮件通知，及时更新。 可自定义警报与可视化 可更改箭头颜色、烛芯阈值和警报偏好，适应您的交易风格。 高亮关键市场时刻，同时保持图表整洁。 自信交
筛选:
无评论
回复评论