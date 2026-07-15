Interactive SMC Trading System
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 10
Interactive Structure Dashboard（交互式市场结构仪表盘） 是一款专业级、机构级的 市场结构（Market Structure） 与 Smart Money Concepts（SMC） 指标，旨在自动化您的自上而下（Top-Down）市场分析流程。通过实时跟踪市场流动性变化与订单流，该指标能够有效过滤市场噪音，帮助交易者精准识别高概率交易区域。
结合实时多品种监控面板（HUD Dashboard）和智能区域反应监测系统，您只需打开一个图表，即可同时监控整个交易列表，并覆盖 6 个不同时间周期。核心功能
智能摆动点识别引擎
采用严格的多K线分形算法自动识别真实市场结构高点和低点，彻底避免手动绘制造成的误差。
动态 BOS（结构突破）投影
自动识别并绘制 Break of Structure（BOS） 水平，并持续跟踪市场结构变化，确保关键结构位置始终保持准确。
Smart Money 区域识别
一旦市场结构发生突破，系统立即计算并标记尚未回测的：
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Order Blocks（订单块，OB）
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Fair Value Gaps（公平价值缺口，FVG）
帮助交易者快速发现机构资金关注的重要价格区域。
实时价格行为验证
当价格重新进入结构区域时，系统将逐根K线分析价格反应，并实时显示以下标签：
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WICK REJECTION（影线拒绝）
流动性扫单（Liquidity Sweep）或快速吸收（Fast Absorption）。
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BODY HOLD ZONE（实体守住区域）
K线实体成功守住结构区域，表明机构资金正在防守该区域。
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ZONE BREACHED (FAILED)（区域失效）
价格突破结构区域，原有市场结构判断失效。
无需频繁切换图表。
内置 HUD Dashboard 可作为完整的多时间周期市场扫描器。
多品种同步扫描
同时扫描您的交易列表，并分析以下时间周期：
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D1（日线）
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H4（4小时）
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H1（1小时）
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M30（30分钟）
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M15（15分钟）
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M5（5分钟）
自动共振（Confluence）分析
当多个时间周期出现一致的市场结构方向时，系统自动升级信号并显示：
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CONFLUENCE BUY（多头共振）
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CONFLUENCE SELL（空头共振）
帮助您快速识别高质量交易机会。
一键切换图表
只需点击 Dashboard 中任意交易品种，即可立即切换当前 MetaTrader 图表至对应交易品种，大幅提升分析效率。输入参数与设置
|参数
|默认值
|说明
|PairsList
|EURUSD, GBPUSD, AUDUSD...
|HUD 仪表盘中需要监控的交易品种列表。
|SwingPeriod
|5
|确认市场结构高低点所需的左右K线数量。
|ExtendBars
|50
|未回测区域向未来延伸显示的最大K线数量。
|ShowOnlyLastZones
|true
|每次出现新的 BOS 后自动删除旧区域，使图表保持整洁。
|Alert On Zones
|true
|是否启用多头/空头 FVG 与 Order Block 回测提醒。
|FillBoxes
|true
|使用填充背景方式绘制 Order Blocks 与 Fair Value Gaps，提高可视性。
不错过任何一次机构级入场机会。
指标内置 Non-Repaint（无重绘） 智能提醒系统，仅在价格首次回测尚未触及的结构区域时触发提醒。
提醒功能
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弹窗自动显示交易品种与时间周期。
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内置记忆机制，防止同一根K线重复提醒。
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无重绘、无重复、精准提醒。
建议将本指标作为市场结构过滤器，与您现有的交易策略配合使用。
推荐交易流程：
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首先在 Dashboard 中寻找 H4 与 D1 时间周期出现的结构共振（Confluence）。
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然后切换至 M15 或 M5 时间周期。
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等待价格回测 Order Block 或 Fair Value Gap，并观察价格反应。
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在获得确认后进场，以实现更优的风险回报比（Risk/Reward）。