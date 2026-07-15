Interactive SMC Trading System

Interactive Structure Dashboard（SMC Engine）

Interactive Structure Dashboard（交互式市场结构仪表盘） 是一款专业级、机构级的 市场结构（Market Structure） 与 Smart Money Concepts（SMC） 指标，旨在自动化您的自上而下（Top-Down）市场分析流程。通过实时跟踪市场流动性变化与订单流，该指标能够有效过滤市场噪音，帮助交易者精准识别高概率交易区域。

结合实时多品种监控面板（HUD Dashboard）和智能区域反应监测系统，您只需打开一个图表，即可同时监控整个交易列表，并覆盖 6 个不同时间周期。

智能摆动点识别引擎

核心功能

采用严格的多K线分形算法自动识别真实市场结构高点和低点，彻底避免手动绘制造成的误差。

动态 BOS（结构突破）投影

自动识别并绘制 Break of Structure（BOS） 水平，并持续跟踪市场结构变化，确保关键结构位置始终保持准确。

Smart Money 区域识别

一旦市场结构发生突破，系统立即计算并标记尚未回测的：

Order Blocks（订单块，OB）

Fair Value Gaps（公平价值缺口，FVG）

帮助交易者快速发现机构资金关注的重要价格区域。

实时价格行为验证

当价格重新进入结构区域时，系统将逐根K线分析价格反应，并实时显示以下标签：

WICK REJECTION （影线拒绝）

流动性扫单（Liquidity Sweep）或快速吸收（Fast Absorption）。

BODY HOLD ZONE （实体守住区域）

K线实体成功守住结构区域，表明机构资金正在防守该区域。

ZONE BREACHED (FAILED)（区域失效）

价格突破结构区域，原有市场结构判断失效。

多品种 HUD 仪表盘

无需频繁切换图表。

内置 HUD Dashboard 可作为完整的多时间周期市场扫描器。

多品种同步扫描

同时扫描您的交易列表，并分析以下时间周期：

D1（日线）

H4（4小时）

H1（1小时）

M30（30分钟）

M15（15分钟）

M5（5分钟）

自动共振（Confluence）分析

当多个时间周期出现一致的市场结构方向时，系统自动升级信号并显示：

CONFLUENCE BUY（多头共振）

CONFLUENCE SELL（空头共振）

帮助您快速识别高质量交易机会。

一键切换图表

只需点击 Dashboard 中任意交易品种，即可立即切换当前 MetaTrader 图表至对应交易品种，大幅提升分析效率。

参数 默认值 说明 PairsList EURUSD, GBPUSD, AUDUSD... HUD 仪表盘中需要监控的交易品种列表。 SwingPeriod 5 确认市场结构高低点所需的左右K线数量。 ExtendBars 50 未回测区域向未来延伸显示的最大K线数量。 ShowOnlyLastZones true 每次出现新的 BOS 后自动删除旧区域，使图表保持整洁。 Alert On Zones true 是否启用多头/空头 FVG 与 Order Block 回测提醒。 FillBoxes true 使用填充背景方式绘制 Order Blocks 与 Fair Value Gaps，提高可视性。

输入参数与设置专业级提醒系统

不错过任何一次机构级入场机会。

指标内置 Non-Repaint（无重绘） 智能提醒系统，仅在价格首次回测尚未触及的结构区域时触发提醒。

提醒功能

弹窗自动显示交易品种与时间周期。

内置记忆机制，防止同一根K线重复提醒。

无重绘、无重复、精准提醒。

使用建议

建议将本指标作为市场结构过滤器，与您现有的交易策略配合使用。

推荐交易流程：