该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。

它由三条线组成：

牛市成交量疲劳线

熊市成交量疲劳线

表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。

您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。

您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。

使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。

重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。

如有任何问题，请随时联系我。