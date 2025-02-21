Meravith
- 指标
- Ivan Stefanov
- 版本: 2.60
- 更新: 23 十一月 2025
- 激活: 20
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。
它由三条线组成：
- 牛市成交量疲劳线
- 熊市成交量疲劳线
- 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。
您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。
您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。
使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。
重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。
如有任何问题，请随时联系我。
one of the best tools i have ever used, highly recommend it. Ivan spends a lot time improving it consistently and is highly supportive!