Enigmera

5

ENIGMERA: 市场的核心

重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！

该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。
简介
这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。

它是如何工作的
指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。

按钮

  1. ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。
  2. Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。
  3. Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。
  4. Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。
  5. Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。
  6. 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。
  7. Tgt1/2 (半目标) – 表示趋势目标线的一半，用于市场的最后阶段。
  8. Tgt (目标) – 趋势的目标线，表示关闭位置的水平。
  9. Vol (成交量) – 显示蜡烛上的成交量点，指示市场成交量的显著变化。
  10. X – 当市场达到目标线时，显示“X”。
  11. Lbls (标签) – 显示或隐藏线上的标签。
  12. RandC (随机颜色) – 更改指标线条和标签的颜色，以便更好地进行可视化。

系统功能
ENIGMERA 提供了市场当前状况的完整图像——与通常仅将过去的数据外推到现在和未来的市场指标不同。如果您处于支撑位置，那是真正的支撑；如果您处于阻力位置，那是真正的阻力。突破水平表示趋势发生变化。

ENIGMERA 专为需要可靠见解与客户共享的金融分析师和顾问设计，也适用于那些要求最高精度和信心的投资者。

它以其最佳精度脱颖而出，使交易者能够清晰、自信地评估他们的选择。

将 20 年的交易经验和知识融入一个全面的包中，ENIGMERA 既直观又依赖于用户。其效果依赖于用户的正确配置，以最大化性能。

推荐：

  • 货币对：所有货币对，所有市场
  • 时间框架：所有时间框架
  • 最低存款：没有最低存款要求
  • 账户类型：没有限制
  • 经纪商：没有限制

此复杂的指标非常适合有效的日内交易和 scalping 策略。通过 Enigmera 的高级算法优化您的自主交易，适用于外汇、股票、指数和加密货币市场。专为 MetaTrader 4 设计，Enigmera 简化了止损和风险管理。

您成为成功交易者所需的所有工具。Enigmera 适用于所有市场和时间框架——没有重绘。

您准备好将您的财务决策提升到终极水平了吗？


评分 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

推荐产品
Invincible Arrow
Quan Li
指标
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
指标
具有经过验证的概念和盈利能力的最佳、最有效、可靠的产品。感谢您的考虑。  该指标根据H.M.Gartley的发展（《股票市场利润》，1935年）识别和确认谐波模式（XABCD）。 它将D点投影为透视投影中的一个点（在设置中指定ProjectionD_Mode = true）。 不会重绘。当工作时间段的柱形图关闭时，如果已识别的模式点在Patterns_Fractal_Bars柱中未移动，则在图表上出现一个箭头（指向预期价格运动的方向）。从此刻起，箭头将永久保留在图表上。 注意：连续出现2-3个或更多箭头 - 这是市场条件的变化，而不是重绘。 总共有85种模式（包括Gartley-222和Gartley-222WS，完整列表可在评论部分的Google Drive链接中找到）。在所有已识别的模式中，只有最新识别的模式填充了单一颜色。 参数 DrawPatterns（true/false）- 以实心颜色绘制模式 ProjectionD_Mode（true/false）- 定义D点作为透视投影模式 Patterns_Fractal_Bars - 在认定为形成分形的情况下，最新
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
指标
Alpha Trend sign Alpha Trend sign 是我么长期以来非常受欢迎的交易工具，它可以验证我们的交易系统，并且明确的提示交易信号，并且信号不会漂移。 主要功能： •  根据市场显示活跃区域，根据指标可以很直观的判断当前行情是属于趋势行情，还是震荡行情。    并根据指标的指示箭头切入市场，绿色箭头提示买入，红色箭头提示卖出。 •  建议使用5分钟以上的时间周期进行交易，避免因为小周期波动出现频繁的交易信号。 •  您也可以开启信号提示，以免错过最佳的交易时机。 •  本指标不但可以很好的预测趋势行情，也可以在宽幅震荡行情中获利。 •  本指标本着大道至简的原则，适合不同阶段的交易者使用。 注意事项： •  Alpha Trend sign 有明确的进出场信号，不建议逆势操作，以免造成损失。 •  Alpha Trend sign 是特别成熟的指标，我们团队人手一个，使用它可以实现稳定盈利。     
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
专家
M5 时间框架的机器人黄牛。交易 GBPUSD 货币对。该机器人是由一家专业交易商公司专门开发的，用于英镑交易。机器人每天大约打开 5 到 15 笔交易。最好与英镑兑美元点差低至 10 点的经纪商进行交易。建议的最低存款为 500 美元或更多。 优点： 不使用鞅。 不是网。 每笔交易都有止损。 专门针对 GBPUSD 对的专业机器人。 机器人黄牛，在 M5 时段进行盘中交易。 这个机器人如何交易？ 为了分析市场，机器人使用两个指标的价格模型和战略市场模式：抛物线止损和反转系统以及布林带。机器人首先使用价格内插统计分析市场的价格变动。接下来，机器人读取这些指标并比较它们现在和过去的运动趋势。如果存在表明市场反转或回滚的模式巧合，那么机器人将进行交易。机器人将根据余额大小按比例计算每笔交易的手数。交易者可以使用“Percentage_of_lots”参数调整该比例。机器人开始交易后，它开始通过修改追踪止损来伴随它。此外，每笔交易都有自己的止损，设置为限制可能的损失。 机器人规格： 时间范围（期间） M5 货币对 GBPUSD 存款 500 美元起 建议点差高达 10 点。 建议：
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Super Powers Indicator
Elias Mtwenge
指标
OFFER! OFFER! NEXT Price Will be 650$ and the rental option will be removed after this. Don't miss the current price offer before it is too late. Dear Traders I am so glad to introduce my Super Powers Indicator.  The purpose of this trading tool is to help serious traders who want to make trading one of their main source of income.  I know trading is not an easy task but if you have the right tools, knowledge and motivation to trade then you are ready to go in this industry. My role is to help y
Trend Flasher
Amarnath K M
指标
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
指标
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
指标
这个指标是为 激进的 scalping 和 快速进入二元期权 设计的 ，它会在 每根蜡烛图 上生成信号，帮助你随时了解市场的动向。 加入 Happy Scalping 频道： MQL5 不重绘 ：当前蜡烛的信号在 实时 生成，这意味着它可以在蜡烛形成过程中发生变化，具体取决于价格是上涨还是下跌，与前一根蜡烛的收盘价相比。 但是，一旦蜡烛 关闭 ，信号的颜色就会 完全固定 。它不会变化、消失或移动。 你看到的就是最终的信号。 为什么这样设计？ 因为许多 scalper 重视即时获得信号，特别是在 价格突破或剧烈波动 时，他们可以在价格波动的同一秒钟内抓住这些快速的点数。 另一方面，也有一些交易者更喜欢等待 蜡烛收盘后的确认 ，他们也可以完美使用这个指标。 这两种方法都是有效的 ，该系统可以适应这两种风格。 重要提示： 查看视频，了解如何在实时市场中操作， 如何入场交易，何时交易，何时最好避免交易 。 该指标非常强大 ，但和任何工具一样， 理解其逻辑非常重要 ，才能最大化利用它。 如果有任何疑问，请随时联系我。我会帮你解答。
Stochastic Visual MTF for MT4
Naththapach Thanakulchayanan
指标
This MT4 indicator, Stochastic Visual MTF, summarize the oscillator values in color graphic for both  Main and Signal in current market emotion stage which will show you in multi timeframes (9) and sum of the total Main and Signal oscillator values which is an important information for traders especially you can see all oscillator values in visualized graphic easily, You can add more by Shift, Hope it will be helpful tool for you for making a good decision in trading.
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
指标
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
专家
谐波模式扫描仪和交易员。一些图表模式 包括的模式： ABCD 模式 加特利模式 蝙蝠图案 密码模式 3驱动模式 黑天鹅图案 白天鹅图案 Quasimodo 模式或 Over Under 模式 替代蝙蝠图案 蝴蝶图案 深蟹纹 蟹纹 鲨鱼纹 五O型 头肩形态 上升三角形图案 一二三模式 和 8 种自定义模式 Voenix 是一款多时间框架和多对谐波模式扫描仪，支持 25 种图表和斐波那契模式。它采用自定义块光学算法，无需重新绘制，无需依赖确认步骤即可迅速发现可能的模式（与锯齿形计算不同）。 它可以自动交易您选择的模式、发送通知或只是将它们收集在一个表格中以便于访问和评估。 交易最多可以有 3 个利润目标，并且，在每个目标关闭的订单百分比方面的差异。 还提供了一个简单的步进跟踪功能。 每种形态都可以用自己的止损、目标、止损计算模式、警报设置、交易设置进行调整，并且可以在交易（或通知）之前接受额外的过滤器 这些过滤器是 rsi、macd、布林带、随机震荡指标和基本支撑和阻力解决方案的基本指标。 模式被收集在一个快速访问表上，并且可以根据它们的出现时间、类型、它们出现的符号、它们的时间范围
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
指标
这个指标可以检测通过手动和自动方法绘制在图表上的谐波图案。 添加您的评论，请 备注 该指标具有控制面板，并将保存每个（图表和时间框架）的设置。您可以将其最小化，以在图表上腾出更多空间，或者如果您更喜欢使用其他分析工具，可以按下关闭按钮隐藏图表上的所有指标数据。 当您使用此指标并更改设置、添加指标（如移动平均线或布林带）时，指标会自动保存您的编辑模板，您可以随时加载它们。 如果您使用的是Windows 10操作系统，请右键单击MetaTrader图标 > 兼容性 > 更改高DPI设置 > 系统（增强），以获得最佳的屏幕设置（应在高清设备上进行）。 该指标简单地基于谐波交易理论进行图表上的谐波图案检测。如果您希望深入学习，您可以搜索Scott Carney撰写的名为《谐波交易第1卷和第2卷》的书籍。 该指标具有价格和时间警示线。 指标将在您检测到的图案上绘制斐波那契扇形。 指标将绘制支撑/阻力射线。 指标具有批量计算器，帮助您管理风险。 您可以从较高时间框架手动加载绘制的对象到较低时间框架。 重置按钮将清除所有保存的设置（所有/当前）时间框架。 该指标具有警报/通知系统，将为您提供信号的目
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
指标
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
指标
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
指标
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
指标
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Night ghost
Dmitriy Kashevich
指标
Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 使用 ATR 配置顏色、尺寸及其相對於價格
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
指标
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
Sensitive Volume
Harun Celik
指标
The Sensitive Volume indicator is an indicator designed to generate trading signals. The purpose of this indicator is to generate signals from the highest probability of trading. Using a number of price movements and a set of indicator properties to generate these signals.  Easy to use, simple and understandable to the user. With alert features, user signals can be reached quickly.  Visually the user can easily recognize the signals. This indicator will not repaint. Parameters Trend_Period - pe
该产品的买家也购买
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
指标
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
指标
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Scalping Master M5
Andrey Kozak
指标
该指标是一款多功能技术分析工具，基于自适应指数移动平均线（EMA）与通过真实波动幅度均值（ATR）计算的波动率过滤器相结合而构建。其设计目的是精确识别当前价格方向，突出潜在趋势转折的关键区域，并直观显示可能的反转区域。 算法的核心是通过两层波动率构建动态趋势带：外层和内层。外层边界起到强突破信号的作用，而内层水平则在指数均线斜率发生变化时捕捉价格结构的温和反转。这种组合确保了指标在保持对市场噪音抗干扰性的同时，也具有较高的灵敏度。 图形表现中加入了对比鲜明的箭头标记，用于提示趋势的变化。该指标不会重绘信号，这使其在交易策略和风险管理系统中成为可靠的过滤工具。 优势 多层波动率分析 —— 通过使用内外ATR通道，既能捕捉剧烈突破，也能识别趋势的逐渐转向。 自适应平滑 —— 内置可调系数的EMA平滑算法，能够适应不同的市场环境。 无重绘 —— 信号在出现时固定不变，确保历史分析的可靠性。 清晰可视化 —— 明确的趋势线与箭头标记，可即时评估市场状态。 灵活配置 —— 广泛的参数设置，可适配各种时间周期和金融工具。 通用应用 —— 既可用于趋势跟随策略，也可作为逆势过滤器。 指标参数 算法
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
指标
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
指标
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
指标
Dual Momentum is a modern arrow indicator for MetaTrader 4, created specifically for the accurate detection of market reversals and strong impulse movements. The indicator is based on a combination of two powerful oscillators – Williams %R and RSI, which allows you to filter noise and generate more reliable signals. Thanks to this, Dual Momentum indicates only key entry points when the probability of a successful trade is highest. Key advantages: No redrawing – signals remain on the cha
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
指标
This indicator allows you to see the strength of the trend on all timeframes. It can be used for all currency pairs. The indicator can be displayed in the form of a column (from left to right): status buy / sell / strong buy / strong sell, strength of the trend in percentage, pips last candle, body candle now, remaining time, and the timeframe of M1 to MN. Information contained below (from left to right): total trend percent, sell percent, buy percent.
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
5 (1)
指标
A simplistic indicator informing a user on RSI divergence by sending messages to mobile device and email. The indicator draws 2 vertical lines, marking two RSI extrema that formed the divergence. You get the alert, open the charts and make a decision. The indicator does not show past divergences, thus when you attach it to a chart for the first time you see nothing. Graphics and alerts will appear as soon as divergences do. Drop it in Tester to see how it works. Parameters: RSIPeriod - number of
作者的更多信息
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
该指标从每个点分析成交量，并计算该成交量的市场疲劳水平。 它由三条线组成： 牛市成交量疲劳线 熊市成交量疲劳线 表示市场趋势的线。该线根据市场是熊市还是牛市变化颜色。 您可以从任何选择的起点分析市场。一旦达到成交量疲劳线，确定一个新的起点来开始下一次分析。 您可以分析任何内容——趋势和修正。一个好的方法是每次当它达到趋势线或形成顶部或底部时移动指标。 趋势线与某一成交量疲劳线之间的距离越大，说明该方向的成交量越大。 趋势线可以作为开单的位置，而疲劳线则用于收集利润。 该系统非常独特，但又极其直观。 市场上没有类似的产品。 使用没有限制。可以在所有市场和所有时间框架中应用。 重要提示：在MetaTrader4测试器中检查时，双击紫色线条，然后左右移动它以分析市场。 如有任何问题，请随时联系我。
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
该指标准确地识别出价格走势与MACD柱状图之间的牛市和熊市背离，使用的指数移动平均线（EMA）周期为5（快速），34（慢速），信号线周期为5。该指标突出显示了动能减弱的点，提示可能的趋势反转。 正确识别背离的规则： 当价格形成更低的低点，而MACD柱状图同时在零线之上形成更高的低点时，牛市背离有效。 当价格形成更高的高点，而MACD柱状图同时在零线以下形成更低的高点时，熊市背离有效。 如果柱状图的极值和价格的极值没有位于零线的同一侧，则背离信号无效，因为这可能导致假信号。 这种方法代表了应用MACD背离分析最准确和可靠的方法。 指标特点： 清晰地标记已确认的牛市和熊市背离。 严格遵守MACD背离验证规则，提高可靠性。 其他信息：该指标作为MetaTrader 5的EX5编译文件提供。它不需要外部库或DLL文件。建议交易者将此工具与整体交易策略一起使用。在进行真实交易前，请务必在模拟账户中充分测试。该指标不保证盈利，仅作为帮助识别真实MACD背离的分析工具。
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
指标
该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！ 该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
指标
该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。 该指标测量所选时段内牛市和熊市之间的不平衡，并在两点之间显示一条直线。 如果牛市的成交量大于熊市，则该线变为绿色。 如果熊市成交量更大，则为红色。 直线还显示成交量的百分比差异。 该指标在单独的窗口中显示相同的数据。您还可以看到分割后的成交量。 该指标有两种模式。 为此，左上方有一个按钮、  - 如果不按下，它将测量市场任意点与当前价格之间的不平衡。 - 如果按下按钮，则可以测量市场任意两点之间的平衡。
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
指标
该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！ 该指标是一款用于 MetaTrader 4 和 5 的交互式艾略特波浪标注工具。 它允许用户通过图表上的菜单选择标注大小、颜色和波浪类型（ABC 修正浪、五浪推动浪或 WXY 结构），并直接在图表上手动放置波浪标注。 只需在图表上单击一次，指标就会在所选的价格和时间位置依次放置相应的波浪标注，帮助交易者直观地绘制和整理艾略特波浪结构。 如果您喜欢，请为它评分！
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
指标
该指标可从任意点分析成交量，并计算该成交量的市场衰竭水平。 Meravith 主线: 多头成交量衰竭线 – 用作目标。 空头成交量衰竭线 – 用作目标。 趋势线 – 指示市场趋势。颜色会根据市场是多头还是空头而变化，并作为趋势支撑。 使用方法: 双击紫色竖线，将其移动到所需位置。 您可以分析任何内容——趋势或修正。将指标移动到市场顶部、底部或您认为重要的任意位置。一个好的方法是将 Meravith 设置在市场位于衰竭线之间的位置；这样您将拥有明确的目标可追踪。 如果初始衰竭线被突破，将会出现新的衰竭线，形成额外的可交易通道。 当达到衰竭时，您可以重新定位指标或切换到不同的时间框架，以寻找新的衰竭水平。 趋势线与某一条成交量衰竭线之间的距离越大，该方向上的成交量就越高。趋势线可作为开仓位置，而衰竭线可用于获利了结。 Meravith 包含图表按钮，使操作更加简单快捷——所有核心功能都可以直接从图表中切换。每个按钮的功能如下： DEV – 显示相对于支撑线的双倍偏差，如果趋势内部成交量较高，它可以作为额外的支撑位。 95% – 绘制覆盖最近 20 根K线 95% 区间的曲线。如果价格突破该
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
指标
传奇的威廉·甘氏（William Gann）水平，全自动 MT5 指标。GANN Master 基于每日、每周和每月数据，精准定位价格最可能反转或继续趋势的关键区域。 主要功能： 一键时间周期按钮：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly”，即可即时绘制当日、当周或当月的关键区域 自动与手动模式 自动模式：GANN Master 自动为您计算所有水平，无需手动输入 手动模式：拖动 “Top” 和 “Bottom” 线来定义自选波段点；所有 Gann 水平即时重新计算 多头与空头水平：同时显示买入和卖出水平；线条汇聚时标志着强劲支撑或阻力区域 灵活的品种支持：适用于外汇、贵金属（如黄金）、指数、加密货币及任何高价值品种——只需在设置中切换类别，即可自动调整刻度和倍数 直观用户界面：清晰配色、简洁标签和直观按钮，实时调整水平毫不费力 即战准备区：任意时间框架下，为止盈和风险管理提供精确目标区域 使用方法： 选择时间框架：点击 “Daily”／“Weekly”／“Monthly” 生成支撑与阻力线 选择品种类别：在设置中选定 “Forex”／“Metals”／“Indices
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标 双绿线或红线表示较强的区域。 为什么是 SENSE？ 获利目标： SENSE 自动设置获利目标，帮助您最大限度地提高交易成功率。 自动适应： 该指标可自动重新计算任何时间框架，提供准确可靠的信号，无需手动调整。 非常适合剥头皮交易。 查看演示版！ SENSE 是一个自动系统，它将选定的 GANN 方法与分形计算相结合。系统会告诉我们在哪里开仓，在哪里平仓。无需再将时间浪费在复杂的计算上 - SENSE 会为您完成一切。只需安装指标即可。 基本原则： 当价格高于白线时，市场看涨 在白线上方买入，在白线下方止损 绿线为上涨目标 当价格低于白线时，市场看跌。 在白线下方卖出，在白线上方止损 红线为下行目标
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快 該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快  該指標可有效地將外匯市場的交易量分為看漲和看跌兩類。 此外，它還提供了計算和顯示您所選擇的任何時期的看漲和看跌交易量總和的功能。 您可以移動圖表上的兩條藍線，輕鬆調整時段，從而根據您的交易需求定制精確的交易量分析。 如果您覺得它有用，我們將感謝您的評論！ 交易愉快
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
指标
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
该指标基于实际经验。 输入顶部/底部的日期/时间。 它会计算从顶部/底部到当前时刻访问次数最多的级别。 每根新蜡烛都会自动更新。 您可以针对不同的趋势和时间框架同时使用多个指标。 长度总是从您的时间段开始绘制到现在。 实用的专业工具。 该指标基于实际经验。 输入顶部/底部的日期/时间。 它会计算从顶部/底部到当前时刻访问次数最多的级别。 每根新蜡烛都会自动更新。 您可以针对不同的趋势和时间框架同时使用多个指标。 长度总是从您的时间段开始绘制到现在。 实用的专业工具。 该指标基于实际经验。 输入顶部/底部的日期/时间。 它会计算从顶部/底部到当前时刻访问次数最多的级别。 每根新蜡烛都会自动更新。 您可以针对不同的趋势和时间框架同时使用多个指标。 长度总是从您的时间段开始绘制到现在。 实用的专业工具。
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
指标
Balance Levels 是一款易于使用的交易指标，它提供清晰的买卖信号以及动态价格水平，帮助交易者更有信心地规划进出场。 该工具非常灵活——既可以作为 独立的交易策略 使用，也可以集成到任何现有的交易系统中。它适用于 所有时间周期和所有市场 ：外汇、黄金、指数、加密货币或股票。 Balance Levels 适合各种交易风格——从 剥头皮 、 日内交易 到 波段交易 甚至长期投资。凭借其直观的信号和“平衡区”，该指标能使图表更加清晰，去除不必要的“噪音”。 购买后，您将获得 使用指南和额外材料 ，以帮助您充分发挥该工具的价值，并成功融入您的交易风格。 无论您是新手还是有经验的交易者，Balance Levels 都是一款实用且低成本的解决方案，可以改善您在市场中的决策过程。 请先下载免费试用版并在您的图表上进行测试，然后再决定是否购买——看看它如何适应您的交易风格和策略。
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。 LEVELSS 指标显示 - 每日看涨和看跌区域。每天从 00:00 至 23:59 都可以看到。 - 周线看涨和看跌区域。每周从周一 0:00 至周五 23:59。 - 从特定时间框架特别计算的通道，显示在所有其他时间框架上。默认情况下，这是 4 小时时间框架，您可以将其更改为您希望交易的任何其他时间框架。它是不间断计算的。 屏幕左上方显示区域和通道是看涨、看跌还是中性。当三个区域都看涨时，当前蜡烛上会出现一个绿点。当三个区域都看跌时，则出现粉红色。 该指标没有任何限制。
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。 基于甘氏久经考验的方法，甘氏的精确目标呈现在您面前。该工具旨在使交易更加顺畅和直观。通过向上拖动白线或向下拖动绿线，您将立即明白为什么甘氏的技术在交易世界中仍然具有影响力。 甘氏策略围绕着高度准确地预测市场走势，而该工具将这种力量带到了您的指尖。无论您是经验丰富的交易员还是新手，操作这些线条将为您提供深入的见解，了解为什么他的方法经得起时间的考验。
Stefanov
Ivan Stefanov
指标
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。 FIFTY 指标现在提供自动化版本，无需手动绘制水平线。此版本可自动在图表上绘制每日、每周、每月和年度水平线，确保准确性并节省时间。此外，提供按钮以切换这些水平线的可见性，实现完全自定义。对于喜欢手动操作的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，让交易者可以根据自己的需求选择手动或自动工具。 最符合逻辑的指标之一。 高度可靠。
Naturu MT4
Ivan Stefanov
指标
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。 用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！ 加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。 单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。 您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算： 洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。 灰色区域，标示下一层次的关注区。 青绿色线条，表示多方的目标价位。 金色线条，表示空方的目标价位。 手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。 隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
Horizont
Ivan Stefanov
指标
Horizont 是一个交易系统，提供完整的交易设置：入场点、目标 1、目标 2 和止损——全部自动计算。 系统会自动识别市场的顶部和底部，并将它们连接起来以确定当前趋势。您选择要交易的趋势，Horizont 会生成相应的入场、目标和止损水平。 系统包含自动风险管理功能。它会检查您的账户余额，计算风险，并建议合适的仓位大小。风险回报比（R:R）仅针对第一个目标显示。 所有计算均为即时完成。如果您希望寻找其他机会，可以点击货币面板切换交易品种，以寻找更优的 R:R 比例。 虽然系统主要专注于外汇市场，但也支持金属、指数和加密货币交易（目前处于测试阶段，可能并非所有经纪商都支持）。 系统会为每一个交易设置生成带评级的信号。信号分为一星、二星和三星，其中三星信号代表最高质量。 除了自动化功能外，Horizont 还提供手动模式。双击任意趋势线并将其锚点调整到关键位置，系统将立即根据您修改后的趋势重新计算新的交易信号。 货币面板通过颜色来区分各个交易品种的趋势强度： 绿色表示上涨趋势，红色表示下跌趋势。 颜色深浅反映强度：浅绿色强于深绿色，浅红色弱于深红色。 这种可视化方式可以帮助您快速识别最
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
指标
ENIGMERA：市场的核心 （这是一个手动指标，包含的某些功能可能不被当前 MetaTrader 测试环境所支持） 简介 此指标和交易系统是一种对金融市场的独特方法。ENIGMERA 利用分形周期精确计算支撑和阻力水平。它揭示真实的积累阶段，并给出方向和目标。无论市场处于趋势还是调整阶段，该系统都能发挥作用。 工作原理 大多数功能通过图表左侧的按钮控制，使您能够快速应对不同的市场状况。 按钮说明 ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Support – 趋势的主要支撑线。 Ch – 激活支撑通道，显示允许的偏差范围。 Dev1（第一偏差）– 表示价格在支撑偏差内的波动，提示市场盘整或能量积累。 Dev2（第二偏差）– 表示价格在偏差之间的波动，提示趋势的形成与方向。 Dev3（第三偏差）– 表示趋势显著加速和高波动性。 45deg（45 度）– 显示相对于 45 度线的市场节奏与稳定性。 Tgt（目标）– 趋势目标线，指示可能的平仓区域。 Tgt Dev – 目标价格的可能波动通道。 Vol（成交量）– 在蜡烛图上显示成交量点，以标识显著的市场成交变化。 X – 当市场达到目标线时
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
指标
当然，以下是翻译成中文（简体）的版本： 该指标标出市场中显现出 交易兴趣 的区域，并随后显示 订单积累区域 。它的工作方式类似于大规模的订单簿。 这是为 大资金 打造的指标，性能卓越。市场中有任何兴趣，你都能通过它清晰看到。 （这是一个 完全重写的自动化版本 —— 不再需要手动分析。） 交易速度 是一个全新的概念指标，它显示了市场上大订单 何时 、 何地 聚集，并揭示了其背后的意义。它可以在 非常早期 就检测到趋势的变化。 在外汇市场，所谓的“交易量”实际上是误导性的，因为那指的是价格在单位时间内的变化，因此真正的名称应是“交易速度”。 一切都取决于我们如何思考、如何行动、如何分析。 改变分析范式至关重要。 该指标完全重构了外汇市场上“交易量”的概念，用逻辑方式重新定义并应用，从而成为一个 独特而精准的工具 。 使用方法： 默认情况下，指标处于 自动模式 ，可独立用于任何时间周期。如果你希望切换到手动模式，只需点击 Auto / Manual Mode 按钮即可。 在 手动模式 下，所有计算从 2025年1月1日 开始。你可以根据需要更改该日期，以查看不同的分析结果。 最优数据周期
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
指标
这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！ 这是为数不多仅基于价格计算水平的指标之一。该指标不受时间周期、趋势或市场周期的影响，是有史以来最具逻辑性的指标之一。 现在， FIFTY 指标推出了自动版本，无需手动绘制水平线。此版本会自动在图表上绘制每日、每周、每月和每年的水平线，确保精确并节省时间。此外，提供了按钮用于切换这些水平线的显示，方便用户完全自定义。对于喜欢手动方式的用户，免费版本仍然可用且功能齐全，可根据交易需求选择手动或自动工具。 非常可靠，强烈推荐！快来索取你的手动版 FIFTY 指标吧！
Speculator MT5
Ivan Stefanov
指标
SPEKULATOR 是一个手动交易系统和指标，帮助您识别关键支撑区域和市场方向。 用简单的策略和隐藏的智慧掌握市场。 您可以在图表上选择任意一个顶部（TOP）和底部（BOTTOM），指标将自动绘制： 您趋势方向的支撑区。 如果是多头趋势，将显示绿色区域；如果是空头趋势，将显示红色区域。该支撑区的灵敏度可以在设置中调整。该区域基于您选择的趋势，表示支撑最可能出现的位置。 高偏差线和低偏差线 根据甘氏九宫格（W.D. Gann’s Square of 9）计算的角度线 入场规则如下： 如果价格向上突破高偏差线，可以做多 如果价格向下突破低偏差线，可以做空 如果价格在偏差线之间震荡，可以在区间内高抛低吸，同时遵守支撑区的方向 甘氏角度线可用作止盈参考 关键水平是360度线： 如果价格高于该线，市场可能会上涨 如果价格低于该线，市场可能会继续下跌 加载指标后，它会出现在图表上的第20根到第50根K线之间。 点击该线即可激活，激活后可以将其移动到任意顶部或底部。 SPEKULATOR 是少数几个将清晰逻辑与优雅视觉效果结合在一起的指标之一。 您可以选择启用区域之间的颜色渐变，使图表显示更为平
Time Zones 50
Ivan Stefanov
指标
Time Zones Fifty 该指标解决了一个基本问题： 如何计算时间？应该使用哪些区域，如何以及为什么？ 它完全基于逻辑。 时间区的应用 为了应用时间区，我们需要一个起始点。这个起点必须是逻辑上合理的，而不是随意选择的。 有些人选择从以下开始： 一年的第一天 一个月的第一天 一个季度或一周的开始 但这意味着市场活动每年在同一日期必须完全相同。比如，2025年3月12日发生的情况在2026年3月12日也必须重复。显然，这是不可能的。 周期可能会重复，但不一定从同一个起点开始。 即使使用江恩周期，你仍然必须决定起点，否则一切都没有意义。 那么，这个起点在哪里呢？ 方案 1 通常认为我们现在是 2025 年，这意味着起点是公元 0 年 1 月 1 日 —— 基督诞生的年份。 这是通用的日历。但还有其他历法。 方案 2 起点最古老的历法是保加利亚古历法。按照它，现在是 7533 年。 当时发生了什么？很可能是大洪水。 这两个方案都是合理的：第一个因为它被广泛接受，第二个因为没有比它更古老的历法。 方案 3 从逻辑上讲，我们可以追溯到大爆炸（约 130 亿年前）。但由于无法确切证明它发生的
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
指标
Volume Equilibrium 指标显示多头成交量与空头成交量相等的位置。它可以分别计算每日、每周、每月和每年的这些水平。 当市场价格位于该线之上时，说明多头成交量更大，市场处于多头区域。 当市场价格位于该线之下时，说明空头成交量更大，市场处于空头区域。 该指标使用 “Meravith” 指标算法来计算这些水平。成交量水平计算非常精确。指标自动工作，可用于任何时间周期。 每条线都有按钮，您可以选择显示哪些成交量平衡水平。还有一个按钮可以显示或隐藏整个指标。 为了获得更准确的结果，建议使用拥有大量客户的知名经纪商，因为经纪商只显示来自其自身客户的成交量。 Volume Equilibrium 指标显示多头成交量与空头成交量相等的位置。它可以分别计算每日、每周、每月和每年的这些水平。 当市场价格位于该线之上时，说明多头成交量更大，市场处于多头区域。 当市场价格位于该线之下时，说明空头成交量更大，市场处于空头区域。 该指标使用 “Meravith” 指标算法来计算这些水平。成交量水平计算非常精确。指标自动工作，可用于任何时间周期。 每条线都有按钮，您可以选择显示哪些成交量平衡水平。还有
筛选:
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
529
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
167
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

Ivan Stefanov
5186
来自开发人员的回复 Ivan Stefanov 2025.02.23 18:12
Thank you! Wishing you profits!
Rutt Tungkiratichai
2700
Rutt Tungkiratichai 2025.02.01 00:11 
 

This is very good and accurate indicator.

Ivan Stefanov
5186
来自开发人员的回复 Ivan Stefanov 2025.02.01 11:30
Thank you for the good words! Brgds / Ivan
Osazeme Usen
617
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 
 

This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates.

Update: Not great for direction, but fantastic for TP and SL.

Ivan Stefanov
5186
来自开发人员的回复 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:45
Osazeme Usen 2024.12.31 12:38 # EN
This is probably the best indicator I have seen in marketplace. Fantastic analysis with phenomenal success rates. Thank you for the good words! Brgds/Ivan
vincenzo1964
1109
vincenzo1964 2024.07.11 15:59 
 

Assolutamente straordinario a cominciare da chi l'ha ideato Ivan, Sono assolutamete felice dell'affito/prova fatto, Enigmera è sorprendente, ti accompagna sempre sul lato giusto della tendenza sino alla fine del percorso. Se poi parliamo del dott. Ivan e della sua disponbilità, se potessi postare gli screenshot e la guida passo passo che mi ha concesso, è commovente e sorprendente. Se volete fare buon trading con giudizio e responsabilità potete tranquillamente perdere qualche giorno del vostro tempo a capire la logica ed il ragionamento che c'è dietro enigmera, solo così sarete sempre dal lato giusto del trend sino alla fine, sopratutto quando ci sono le news ed enigmera già vi sta indicando i livelli di tp da raggiungere. Proprio oggi ero già lon su eurusd e sell su usdchf ed entrambe dopo le notizie chiuse in tp. Consiglio anche l'indicatore Speed, leggetene l'utilizzo, la forza e ciò che vi può indicare, io ci sto lavorando sodo seguito da ivan perchè l'unione di enigmera e speed è devastante, alla fine dell'affitto acquisterò engmera mentre affitterò mensilmente speed (il costo è di 30.00€ mentre l'acquisto è di 3000€), ma il suo potenziale per il trend followhing e immenso, saluti e buon trading a tutti, grazie Ivan...

Irfan
1407
Irfan 2024.06.21 13:44 
 

用户没有留下任何评级信息

Ivan Stefanov
5186
来自开发人员的回复 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:46
Irfan 2024.06.21 13:44 # EN
Enigmera gives you an entirely different way of looking at the market. It does not look into the past, what has happened in the past stays in the past it gives you a picture of what is going on in the market right now and gives you logical understanding for trading. The author is so confident about his product the he gave me a full version of the indicator so that I could try it for a week before I decided to buy it. Ivan spent a lot of time chatting with me, educating me how to use the indicator. He is very quick and replies to your questions. I have already seen good results with this indicator and it has increased my confidence. Thank you for the good words, Irfan!
Sajid Iqubal
184
Sajid Iqubal 2024.06.08 21:59 
 

Enigmera is an exceptional trading indicator that has greatly improved my trading performance. Ivan Stefano offers the best support and guidance, always going above and beyond like an elder brother to me. His guidance and the effectiveness of Enigmera make a winning combination. I highly recommend using Enigmera.

eman11
1410
eman11 2023.11.22 20:29 
 

用户没有留下任何评级信息

Ivan Stefanov
5186
来自开发人员的回复 Ivan Stefanov 2025.01.02 16:47
eman11 2023.11.22 20:29 # EN
I was an institutional trader for a decade and rarely write reviews or spend more then 50 or a 100 on any indicator as my trading is well established, but always open to something interesting and new. The author is an intelligent and real trader , per many chats with him, and this indicator compliments well existing trading as is from a unique perpective. The price is not cheap , but it it is a legit and unique system, is as decribed, which can be put to good use particulalry with experienced traders who may best integrate multiple styles and ideas successfully. Great work Ivan. Thank you for the good words, Eman11 / Brgds / Ivan
ebel
1221
ebel 2023.11.22 14:41 
 

This indicator is undoubtedly expensive but I believe it to be the Ferrari of indicators and the only one you will ever need. The video in the overview is self explanatory, take the time to find the setups as described and the R:R can be extremely good. I have only been using the indicator for a week but have found several very profitable trades and feel confident that I can make back more than sufficient each month to cover my 6 monthly rental. The author is extremely responsive and helpful and is starting a telegram group so that we can share prospective setups. I believe the indicator is difficult to get to work in Strategy Tester but the author is open to free trials which demonstrates his trust in the product. I can't post images here but I will post a trade I made this morning in the comments. I can't promise it is the perfect setup as I am still learning but just this one trade covered my monthly rental cost. IMPORTANT - do not try to change to a lower timeframe while the indicator is loaded. The code is incredibly complex and trying to recalculate everything on a lower tf over a significant period will freeze your MT4 installation. You will need to delete the indicator from your MT4, force a shut down, restart and re-install. Once you understand the complexity it is not a problem, just open another chart on a lower tf or delete the indicator, change the tf and put it back on.

UPDATE 23/11

I have just seen that the author has been debarred from selling! I have just paid for 6 months rental and this is a good indicator that is making me money. What to I do after 6 months if I can't renew? And why has this happened, the author is very courteous and helpful.

回复评论