ENIGMERA: 市场的核心

重要提示：MQL5.com 演示版本在策略测试器中运行，可能无法完全反映 Enigmera 的功能。请查看描述、截图和视频了解详细信息。如有任何问题，请随时联系我！

该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。

简介

这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。

它是如何工作的

指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。

按钮

ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。 Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。 Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。 Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。 Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。 Tgt1/2 (半目标) – 表示趋势目标线的一半，用于市场的最后阶段。 Tgt (目标) – 趋势的目标线，表示关闭位置的水平。 Vol (成交量) – 显示蜡烛上的成交量点，指示市场成交量的显著变化。 X – 当市场达到目标线时，显示“X”。 Lbls (标签) – 显示或隐藏线上的标签。 RandC (随机颜色) – 更改指标线条和标签的颜色，以便更好地进行可视化。

系统功能

ENIGMERA 提供了市场当前状况的完整图像——与通常仅将过去的数据外推到现在和未来的市场指标不同。如果您处于支撑位置，那是真正的支撑；如果您处于阻力位置，那是真正的阻力。突破水平表示趋势发生变化。

ENIGMERA 专为需要可靠见解与客户共享的金融分析师和顾问设计，也适用于那些要求最高精度和信心的投资者。

它以其最佳精度脱颖而出，使交易者能够清晰、自信地评估他们的选择。

将 20 年的交易经验和知识融入一个全面的包中，ENIGMERA 既直观又依赖于用户。其效果依赖于用户的正确配置，以最大化性能。

推荐：

货币对 ：所有货币对，所有市场

：所有货币对，所有市场 时间框架 ：所有时间框架

：所有时间框架 最低存款 ：没有最低存款要求

：没有最低存款要求 账户类型 ：没有限制

：没有限制 经纪商：没有限制

此复杂的指标非常适合有效的日内交易和 scalping 策略。通过 Enigmera 的高级算法优化您的自主交易，适用于外汇、股票、指数和加密货币市场。专为 MetaTrader 4 设计，Enigmera 简化了止损和风险管理。

您成为成功交易者所需的所有工具。Enigmera 适用于所有市场和时间框架——没有重绘。

您准备好将您的财务决策提升到终极水平了吗？