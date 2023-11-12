Enigmera
- 指标
- Ivan Stefanov
- 版本: 3.60
- 更新: 27 十二月 2025
- 激活: 20
ENIGMERA: 市场的核心
该指标的代码已完全重写。版本 3.0 增加了新功能并修复了自指标发布以来积累的错误。
简介
这个指标和交易系统是金融市场的一种独特方法。ENIGMERA 使用分形周期来精确计算支撑和阻力水平。它展示了真实的积累阶段，并提供了方向和目标。无论是在趋势中还是在修正中，这个系统都能工作。
它是如何工作的
指标的大部分功能通过图表左侧的按钮控制，使得能够快速响应不同的市场情况。
按钮
- ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。
- Channel – 激活支撑通道，显示可接受的偏差范围。
- Dev1 (第一偏差) – 指示价格在支撑偏差内的波动，信号表示市场正在整合或积累力量。
- Dev2 (第二偏差) – 显示价格在偏差之间的波动，表示趋势形成和方向。
- Dev3 (第三偏差) – 表示趋势的显著加速和高波动性。
- 45deg (45度) – 显示市场的节奏和相对于 45 度线的运动稳定性。
- Tgt1/2 (半目标) – 表示趋势目标线的一半，用于市场的最后阶段。
- Tgt (目标) – 趋势的目标线，表示关闭位置的水平。
- Vol (成交量) – 显示蜡烛上的成交量点，指示市场成交量的显著变化。
- X – 当市场达到目标线时，显示“X”。
- Lbls (标签) – 显示或隐藏线上的标签。
- RandC (随机颜色) – 更改指标线条和标签的颜色，以便更好地进行可视化。
系统功能
ENIGMERA 提供了市场当前状况的完整图像——与通常仅将过去的数据外推到现在和未来的市场指标不同。如果您处于支撑位置，那是真正的支撑；如果您处于阻力位置，那是真正的阻力。突破水平表示趋势发生变化。
ENIGMERA 专为需要可靠见解与客户共享的金融分析师和顾问设计，也适用于那些要求最高精度和信心的投资者。
它以其最佳精度脱颖而出，使交易者能够清晰、自信地评估他们的选择。
将 20 年的交易经验和知识融入一个全面的包中，ENIGMERA 既直观又依赖于用户。其效果依赖于用户的正确配置，以最大化性能。
推荐：
- 货币对：所有货币对，所有市场
- 时间框架：所有时间框架
- 最低存款：没有最低存款要求
- 账户类型：没有限制
- 经纪商：没有限制
此复杂的指标非常适合有效的日内交易和 scalping 策略。通过 Enigmera 的高级算法优化您的自主交易，适用于外汇、股票、指数和加密货币市场。专为 MetaTrader 4 设计，Enigmera 简化了止损和风险管理。
您成为成功交易者所需的所有工具。Enigmera 适用于所有市场和时间框架——没有重绘。
您准备好将您的财务决策提升到终极水平了吗？
Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.