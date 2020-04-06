MACD Hedge
- 专家
- Ahmet Gokcen Sirma
- 版本: 4.0
- 更新: 9 十一月 2025
- 激活: 10
🧠 MACD Hedge EA：多策略智能交易机器人 candleforms.co
1. 信号基础：结合 MACD 与 RSI
MACD Hedge EA 利用两个强大的技术指标提供高质量入场信号：
-
MACD 用于识别趋势方向和动量
-
RSI 用于过滤虚假信号，检测超买/超卖状态
只有技术上确认的信号才会触发交易。
2. 内置 6 大交易策略
此 EA 支持 五种灵活交易策略，用户可根据风格自由选择：
✅ 常规模式（Normal）
✅ 马丁策略（Martingale）
✅ 限价策略（Limit）
✅ 止损策略（Stop）
✅ 对冲策略（Hedge）
✅ 限价 + 止损（Limit + Stop）
在 Limit + Stop 策略 中：
-
当出现 BUY 信号 → 同时下达 Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
当出现 SELL 信号 → 同时下达 Sell + Sell Limit + Sell Stop
这种组合提高了对行情反弹和突破的双重应对能力。
3. 灵活的网格与对冲订单管理
一旦确认趋势方向，机器人会执行主方向交易（BUY 或 SELL），同时：
-
网格型 限价单 被布设
-
相反方向的 止损单 也被激活
实现对不同市场走势的高适应性与风险缓冲。
4. 智能清除未触发订单
主交易平仓后，所有相关挂单会自动删除，确保：
-
不留无效挂单
-
释放保证金
-
提高风险控制的效率和清晰度
5. 基于 ATR 的动态移动止损
EA 集成了基于 ATR 指标 的移动止损系统，根据市场波动性自动调整距离：
-
市场平稳 → 使用 1.2 倍 ATR
-
中等波动 → 使用 1.5 倍 ATR
-
高度波动 → 使用 2.0–2.5 倍 ATR
实现“跟随盈利、保护收益”的效果。
6. 盈亏平衡（Break Even）保护机制
当交易达到一定盈利点位后，止损价格会自动上移至开仓价，实现：
✅ 零风险持仓
✅ 锁定部分利润，防止突发反转
特别适合趋势单的防守保护。
7. 灵活设定 TP/SL
支持两种止盈止损方式：
-
固定点数设定
-
或使用 ATR 乘数自动计算
适应不同品种和市场环境的交易需求。
8. 网格步长与最大手数控制
用户可自定义：
-
每个策略的最大下单手数
-
网格距离（点数）
避免账户风险失控，尤其适用于高杠杆市场如外汇或期货。
9. 实时信息面板显示
图表上可显示：
-
当前交易品种
-
当前识别趋势方向
-
当前浮动盈亏
面板可自定义颜色与位置，支持开/关切换。
🧩 策略执行逻辑
-
限价挂单策略 → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
止损挂单策略 → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
对冲策略 → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
限价 + 止损组合 → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
