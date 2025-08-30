SInalTradeEA Telegam To MT5

SinalTradeEA Telegram To MT5

SinalTradeEA 是一款全自动交易系统，可将交易信号直接集成到 MetaTrader 5 中。
它提供高精度的下单执行，并对进场、出场和风控提供完整的控制。

主要功能

  • 支持 Telegram 信号或外部信号源的直接集成。

  • 完全自动化的下单执行。

  • 多模式智能止盈与止损管理。

  • 高级手数与风险管理策略。

  • 支持多个交易品种。

  • 内置滑点、高点差和回撤保护机制。

参数说明

止盈模式

  • TP_MODE_AUTO → 使用信号中的 TP。

  • TP_MODE_MANUAL → 手动设置 TP。

  • TP_MODE_HYBRID → 优先使用信号 TP，未提供时采用手动 TP。

订单注释

  • COMMENT_FROM_SIGNAL → 使用信号提供的注释。

  • COMMENT_MANUAL → 自定义注释。

手数分配

  • LOT_EQUAL_DIVISION → 平均分配。

  • LOT_PERCENTAGE_BASED → 按百分比分配。

  • LOT_RISK_WEIGHTED → 按风险与距离调整分配。

  • LOT_FIXED_PER_TP → 固定手数分配。

风险管理

  • RISK_MODE_FIXED_LOT → 固定手数。

  • RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → 按余额百分比。

  • RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → 按净值百分比。

  • RISK_MODE_AUTO → 自动自适应风险管理。

交易时间控制

  • 可配置交易会话。

  • 可在重大新闻期间禁用交易。

止损与保护

  • 自动或手动止损。

  • 点差过滤。

  • 滑点保护。

  • 全局回撤保护系统。

调试模式

  • EnableDebugMode → 输出详细日志。

优势

  • 自动执行信号，减少手动操作。

  • 消除情绪干扰。

  • 增强纪律性与交易一致性。

总结
SinalTradeEA V4.7 是一款高效、安全、灵活的 MT5 信号自动化解决方案。

重要提示： 购买后请联系获取完整的安装与设置说明。


推荐产品
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
专家
This strategy is use differences between moving avarages and supported by the RSI. It can be used semi-automated trading systems, hedging, and the pair tradings. In pair tradings ı used this strategy  for a long time to looking for good long and short opportunities. Key Features: Smart Moving Average Spreads : Harness the dual strategy of EMA and SMA to adapt dynamically to market trends, ensuring timely and accurate trade entries. RSI-Based Momentum Analysis : Capitalize on RSI-driven signals
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
专家
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
专家
The Price Action Builder Premium expert advisor is an extension of the freely available Price Action Builder Basic :     it provides 2 new candlestick patterns besides the pinbar (already available in the basic edition);     in most configurations, backtesting usually shows an average yearly return rate increased by approximately 50%;     the account growth curve is also smoother, due to larger number of trades, almost double (2x) compared to the free version. While aimed primarily at obtaining
RC Trade Helper
Francisco Rayol
实用工具
RC Trade Helper 是一款为手动交易者设计的综合交易助手。该应用提供一套可视化工具，用于在图表上直接进行快速订单下达、高级风险管理和高效交易管理。 注意： 在购买前，您可以在模拟账户上测试该应用程序。该产品不能在策略测试器中运行。 交易操作 允许一键执行和管理交易： *   在图表上开立市价单和挂单（止损，限价），并提供水平位视觉确认。 *   平掉所有市价仓位或删除所有挂单。 *   选择性平仓：多头仓位、空头仓位、多头挂单或空头挂单。 *   将所有制图线（入场、止损、止盈）重置到图表上的默认位置。 *   隐藏或显示所有交易线，以保持图表工作区的整洁。 *   锁定交易线以防止意外移动，或反转交易设置。 仓位大小和风险管理 提供多种交易量计算方法： *   固定手数大小。 *   账户余额的风险百分比。 *   账户余额的利润百分比。 *   基于止损距离的固定货币风险。 *   基于止盈距离的固定货币目标。 *   实时显示风险/回报比、潜在利润和潜在亏损。 订单和风险配置 开立订单时，可应用以下功能： *   通过动态信息标签可视化入场、止损
Help Trader Trailing Stop
Antonio Luiz Capellaro
实用工具
Robot that Helps Traders:   GENERIC = Works for B3 (Brazilian Stock Exchange) and FOREX This Robot takes the Order and Stop Loss that trader placed, and handles the order according to the Partial Profit and Trailing Stop strategy defined in the parameters when the Robot was activated. Note that the default values are: % do Stop Loss to start Trailing Stop: 50% # to Divide  lots in x parts (only once) : 2 % do Stop Loss to start Partial Profit: 50% * The Trailing Stop changes with the Time Fr
Reverse Copier for Prop Firms
Maziar Safaeinajafabadi
实用工具
Instructions for Using Reverse Copier EA Attach EA to Charts Open MetaTrader and attach the EA to any chart on both accounts (master & slave). Make sure AutoTrading is enabled. Master Account (Signal Sender) Set Mode = Master in EA settings. This account will send trade signals. Slave Account (Signal Receiver) Set Mode = Slave in EA settings. This account will receive trades in reverse (opposite direction). Lot Multiplier In Slave EA settings, set Multiplier to control lot size. Example: 1.0
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
实用工具
The purpose   of this utility is to manage one or more subwindow in the same chart by opening and closing them through a button or the keyboard keys How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. First of all install
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
专家
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
实用工具
用於自動設置盈虧平衡水平的實用程序，在經過給定距離時將交易轉移到盈虧平衡點。讓您將風險降至最低。由專業交易者為交易者創建。該實用程序適用於交易者手動或使用顧問打開的任何市場訂單。可以通過幻數過濾交易。該實用程序可以同時處理任意數量的訂單。 MT4 版本 https://www.mql5.com/en/market/product/57076 公用事業可以做什麼： 從 1 點設置虛擬盈虧平衡水平 設定盈虧平衡的實際水平 分別處理每個訂單（為每個訂單分別設置盈虧平衡水平） 處理一籃子單向訂單（盈虧平衡水平設置為所有訂單通用，分別買入和賣出） 處理一籃子雙向訂單（盈虧平衡水平為所有訂單設置通用，一起買入和賣出） 對於測試和工作，您可以使用圖表上的按鈕。 選項： BREAKEVEN_STOP - 將訂單移動到盈虧平衡點的點數； BREAKEVEN_STEP - 訂單關閉時的利潤點數； BASKET - 一籃子訂單或每個訂單單獨； MULTIDIRECTIONAL - 雙向或單向訂單； 虛擬 - 真實或虛擬的止損和止盈； MAGIC_NUMBER - 訂單的幻數，如果 = -1，則它
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
指标
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
指标
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
PowerTrend Institutional H4
Rafael Barreto Haddad
专家
关于本交易机器人 PowerTrend Institutional EA 是一款自动交易专家顾问，采用机构级逻辑构建，结合趋势分析、波动性识别、量能评估以及经典K线形态信号。它兼容 hedge 与 netting 类型账户，适用于所有交易品种（外汇、贵金属、指数等），并可动态适配每个品种的交易参数，有效避免因手数无效、止损错误或资金不足而导致的订单失败。 EA 内置验证机制，可在 MQL5 市场测试环境中执行最小交易，确保通过自动审核。 ️ 工作原理 使用 EMA 和 RSI 判定趋势方向 通过 ATR 和布林带宽度判断市场波动性 结合 K 线形态信号（吞没形态、锤形、射击之星）进行进场确认 当前成交量与历史平均成交量比对，识别机构成交波 根据账户余额与风险参数自动计算下单手数 检查所设止损是否满足交易品种的最小距离要求 自动管理移动止损与保本保护机制 若无有效信号，系统将触发安全下单逻辑以确保测试正常完成 产品优势 不受品种、账户类型或使用时长限制 支持 hedge 和 netting 模式 自动适配交易品种的最小手数与最小止损间距 不依赖 DLL 或外部文件，部署轻便
Easy Trade Panel Expert for MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
Easy Trade Panel Expert for MT5 The Easy Trade Panel is a dedicated trading tool designed to enhance risk control and capital management. This expert advisor includes two main sections: ·         Order execution, position sizing, and risk-reward configuration ·         Trade management features for active positions Features and Specifications Category Capital Management – Risk Management – Trading Utilities Platform MetaTrader 5 Skill Level Beginner Indicator Type Risk & Capital Control Time Fr
Expert Amazo DEMO
Guilherme Geovanini Fraga
3 (1)
专家
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
FREE
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
实用工具
Trade Assistant X Light — 一键提升你的交易决策 探索 Trade Assistant X Light，这是一款为追求精准、速度与轻松控制的交易者打造的工具。直接集成在你的平台中，这个直观的界面让你能够快速下达市价单和挂单，调整止损和目标，管理部分平仓，并只需几次点击即可启用自动功能，如保本和平仓。告别繁琐缓慢的流程：每一个操作都经过优化，让你能够自信而迅速地执行交易。 无论是新手还是专业交易者，Trade Assistant X Light 都将清晰直观的界面与高级参数相结合：按账户余额百分比设置风险，定义精确的止损/止盈点，预览限价单，并即时修改已开仓位。面板清晰显示关键信息，如交易品种、magic number，以及保本和平仓触发点，帮助你做出更一致、更有根据的决策。 优势与好处 优雅的界面 3 种个性化主题 市价单、STOP 和 LIMIT 订单 部分平仓和保本设置 预览选项与可视化调整 专为 简单且实用 而设计 只有必要的功能 ，没有那些你永远不会用到的复杂助手 安全与控制 是设计的核心：订单取消和平仓选项让你在不失控的情况下调整策略；自动化功能减少操
CopierTrader
Dmitriy Svechnikov
实用工具
CopierTrader is an easy-to-use and reliable position copier for the MetaTrader 5 account hedging system.This expert Advisor allows you to copy trades from multiple terminals (master) to a single terminal (slave). When writing this adviser, the idea of quickly copying positions was implemented, i.e. the adviser sends requests to the server as quickly as possible. If it is impossible to quickly accept requests for trading operations by your broker, the adviser not only resends the rejected reque
Nova GTR Trader
Anita Monus
专家
Nova GTR Trader is a precise automation of the Gator indicator — a Bill Williams tool designed to track market phases by analyzing convergence and divergence of trend signals. This EA turns the Gator’s visual cues into a disciplined, automated strategy that identifies when the market is trending, consolidating, or ready for a breakout. Instead of reacting to every small fluctuation, Nova GTR Trader waits for clear alignment between the indicator’s jaws, teeth, and lips. Trades are executed only
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Telegram Utility Close Order and Pause other EAs
Phuc Nguyen Vinh
实用工具
Telegram Utility EA 链接到任何私人/公共机器人，可以帮助您： 通过命令立即关闭所有订单。 该命令使用您的自定义密码进行编码，只有您知道。 Telegram 机器人会告诉您所有订单何时关闭，甚至暂停您的 MT5 终端中所有其他正在运行的 EA。 只需单击一下即可暂停/恢复在终端中运行的任何其他 EA！ 以点数形式或货币形式出口贸易报告。 向机器人或您的社区（电报聊天组、电报频道）发送买入/卖出信号。 您可以手动选择要发送的交易类型。 通过屏幕截图发送信号。 图表屏幕截图也可以手动选择。 在您发出命令时在您选择的任何图表上发送屏幕截图。 所有参数都易于理解和修改。 您可以留言寻求进一步支持 如何将买入卖出信号 mt5 发送到您的电报 如何在 mt5 上暂停停止其他 EA
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
实用工具
Drawdown Terminator – Account-wide Equity Guardian for MT5 Protect your capital. Lock your profits. Sleep without watching every tick. ️ 1. What is Drawdown Terminator? Drawdown Terminator is an MT5 utility (non-trading Expert Advisor) designed to protect your entire account equity – not just a single EA or symbol. It continuously monitors your total account equity / capital , and when your Equity Profit Target or Equity Loss Limit is reached, it can automatically: Close all open position
Close by percentage MT5
Konstantin Kulikov
实用工具
Hello friends. I wrote this utility specifically for use in my profile with a large number of Expert Advisors and sets ("Joint_profiles_from_grid_sets"   https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ). Now, in order to limit losses on the account, there is no need to change the "Close_positions_at_percentage_of_loss" parameter on each chart. Just open   one   additional chart, attach this utility and set the desired percentage for closing all trades on the account. The utility has the following fu
NNArbitrage
Marius Ovidiu Sunzuiana
实用工具
In a market flooded with lagging indicators and overfit strategies, this utility offers a fresh edge: real-time statistical arbitrage powered by an adaptive neural network , built entirely in MQL5—no DLLs, no external dependencies. Key Advantages Smart Spread Modeling It dynamically calculates a hedge ratio between two correlated instruments (like EURUSD vs GBPUSD), forming a synthetic spread that reflects true relative value. This isn’t just correlation—it’s cointegration-aware logic. Neur
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
专家
Enhanced Candlestick DCA EA - 专业交易策略 描述 Enhanced Candlestick DCA EA是一款复杂的多策略交易系统，结合了日本蜡烛图形态分析与先进的美元成本平均法(DCA)仓位管理。考虑到安全性和盈利性，该EA通过其智能入场系统和全面的风险管理框架动态适应不断变化的市场条件。 主要功能 入场系统 蜡烛图形态识别识别看涨和看跌形态以确定方向偏向。RSI确认过滤器提供可选的基于动量的入场以避免逆强趋势交易。多重交易模式提供完全灵活性，包括仅买入、仅卖出或双向交易。入场频率控制允许自定义EA评估市场条件的频率（每个tick、M1或当前时间框架）。 高级DCA管理 智能仓位构建策略性地添加仓位以利用价格波动。动态手数调整使用可自定义的乘数来扩展DCA序列中的仓位大小。可配置步长间隔提供对DCA订单之间最小距离的精确控制。最大DCA级别保护通过限制DCA订单数量防止过度暴露。 利润管理 双重止盈系统包括单个订单止盈，为独立仓位设置个别利润目标，以及篮子止盈，为DCA仓位序列设置集体利润目标。智能订单关闭算法优先关闭盈利仓位。 动态追踪止损技术自动跟随
AW Fractals EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
AW Fractals EA 根据 AW Flexible Fractals 指标发出的信号运行。分形指标被用作支撑位和阻力位，交易顾问根据这些支撑位和阻力位的分解情况工作。入市时，顾问自动打开市价订单和挂单，出市时，使用智能追踪系统和挂单平均。Advisor 具有自动计算风险管理的内置功能、灵活的设置和多种工作方案。 解决问题 ->   这里  /  Version МТ4  ->   HERE 优点： 灵活的自动化交易系统， 内置可调节尾随系统 顾问内的可定制指标， 输入变量的直观简单设置， 用于平均挂单的内置系统， 用于自动计算风险管理的可连接系统。 笔记！指示标记不会显示在顾问程序中。 策略描述： 分形是由蜡烛组成的几何图形组合，其形状为楔形，中心为峰值。也就是说，当平均价格是一个峰值，而峰值之前的后续和前一个蜡烛图都低于或高于峰值蜡烛图时。这些标志被用作支撑位和阻力位。如果价格突破支撑位，顾问就会建立空头头寸（卖出）。如果价格突破阻力位，顾问将建立多头头寸（买入）。 支撑位是指分形处于下方，即中央烛台低于相邻烛台，阻力位是指中央烛台高于相邻烛台。该顾问根据 AW Flexi
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Binance Spot Live an History Data
Bahadir Hayiroglu
3 (1)
实用工具
You can see Binance Spot data instantly in Metatrader 5 and it allows you to use all the features that Metatrader has provided to you. You can access the data of all symbols listed on Binance Futures. Don't forget to set the timezone. Binance it's 00:00 UTC. You need to fix it according to your own country You need to install the free Binance Spot Symbol List plugin. https://www.mql5.com/tr/market/product/83507 After loading, it automatically downloads the data of the cryptos in the market obser
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
实用工具
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
指标
Smart FVG Indicator MT5 – MetaTrader 5中的Fair Value Gap与Imbalance检测 Smart FVG Indicator MT5 是一款专业的 Fair Value Gap (FVG) 与 Imbalance 区域检测工具，专为使用 Smart Money Concepts (SMC) 和 ICT 分析的交易者设计，帮助识别市场结构、流动性和价格低效区域。 指标会自动扫描价格走势，识别有效的 FVG 与 Imbalance 区域，并在图表上实时绘制和更新。帮助交易者直观地看到价格位移与潜在流动性区域。 主要特征 检测FVG与Imbalance： 根据K线结构检测有效的缺口和不平衡区域。 Imbalance过滤： 识别由价格快速移动或流动性变化形成的区域。 Body Average过滤： 比较K线实体大小，过滤掉弱势结构。 动态区域管理： 当价格填补或突破区域时自动更新或移除。 自定义外观： 可调整颜色、透明度、线条样式等。 提醒功能： 当新FVG出现或现有区域关闭时提供通知。 使用方法 将指标加载到任何图表，选择时间周期。 根据交易风
FREE
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
实用工具
More stable MetaTrader 4 version is available here:  Lot Calculator Tool . This tool helps you to automatically calculate and manage risk, conveniently place orders visually, schedule orders, trail stops, move them to break-even and more. Features Place market or pending orders using draggable lines Schedule orders Calculate and limit risk using various methods See current spread See time till next candle Set custom order comments Trail stops Move stops to break-even See order profit/loss in p
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 Local
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
实用工具
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) — 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 秒级图表的优势 支持 1至900秒 的时间框架图表。 基于内置的实时报价数据库， 即时加载 历史数据。 数据实时更新， 无延迟或滞后 。 可同时创建 多个秒级图表 。 秒级图表的理想应用场景 剥头皮交易 和高频交易。 精确的入场和出场时机。 在短时间框架下测试交易策略。 时间框架设置 默认设置包含以下时间框架： S1、S2、S3、S4、S5、S6、S10、S12、S15、S20、S30 。 您可轻松自定义时间框架组合，只需按升序列出 1至900秒 的数值且避免重复即可。 其他免费工具 快速交易管理器 ( Quick Trade Ma
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
实用工具
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
实用工具
Auto Trade Copier 被设计成多的MT5账户/端子，绝对精度之间复制交易。 有了这个工具，你可以充当要么提供商（源）或接收（目的地） 。每一个交易行为将由提供商克隆到接收器，没有延迟。 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商可以交易复制到多个接收者的账户。     绝对兼容MT5的顺序/位置管理规则，该规则允许与调整容积为每个符号只有一个位置。     自动识别和同步代理之间的符号后缀。     允许高达5特殊符号的设置（即： GOLD - > XAUUSD ，等等） 。     多lotsize设置选项。     允许过滤的订单类型将被复制。     关断端子或电源关闭后恢复以前的设置和状态。     实时控制面板。     使用方便，界面友好。 用法： - 安装工具提供的MT5终端，并选择角色“提供者” ，然后启用它。 - 安装工具接收的MT5终端，并选择角色的“接收器” ，输入提供商的帐号，然后启用它（你可以有很多接收者的帐户，只要你想） 。 设置和参数：      特殊符号设置（菜单） ： 配置高达5对特殊
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
实用工具
AI Trade Analyzer 是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。 主要功能： 1.技术分析： 支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。 识别趋势、分歧和关键水平。 2. 有新闻背景的工作经历： 根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。 考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。 3.自动化和可定制性： 通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。 根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。 4.多语言支持： 结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。 5.灵活的接口： 用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。 重要的： 为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。 该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。 所有参数和界面均为全英文。 所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户
News Filter EA
Rashed Samir
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
作者的更多信息
Dominion Gold
Angelo Marcelo Serafin
4.25 (4)
专家
Dominion Gold EA Dominion Gold EA 是一款为 MetaTrader 5 平台开发的 Expert Advisor，适用于 XAUUSD（黄金） ，专为在 纽约交易时段 运行而设计，基于价格行为分析以及 预先定义价位的突破 进行交易。 该 EA 根据纽约交易时段开盘前形成的特定市场条件执行交易，在检测到较高波动性条件时进行操作。该策略被设计为 每个交易周期仅执行一笔单向交易 ，并自动管理挂单。 EA 内置 可选的亏损恢复机制 ，在连续出现亏损结果后，可对手数进行受控调整。所有与恢复相关的参数——包括倍数和最大恢复步数——均可由用户自由配置。 为确保时间同步的准确性，Dominion Gold EA 提供**自动检测经纪商服务器时间（Auto GMT）**的功能，同时也支持在 Strategy Tester 中进行手动 GMT 设置。这可确保无论使用哪家经纪商，交易都能在预定时间执行。 内置的 趋势过滤器 可用于减少在不利市场条件下的入场。当启用该过滤器时，系统会优先执行与当前主要价格方向一致的交易，这可能会降低交易频率。 该 Expert Advisor
Ultron Conflux
Angelo Marcelo Serafin
5 (1)
专家
Ultron Conflux – 概述 Ultron Conflux 是一款专为 1 分钟周期（M1）设计的自动交易智能系统（EA）。 它结合了两个技术指标——布林带（Bollinger Bands）和随机震荡指标（Stochastic Oscillator），以明确且客观的规则识别精准的交易机会。 系统完全自动化，不使用马丁格尔、网格或对冲策略，从而确保风险可控且有纪律性。 所有风险参数均可根据交易者的个人风格进行自定义。 技术信息 推荐交易品种： EURGBP、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、EURJPY、XAUUSD — 如需优化后的参数，请私下联系我获取 set 文件。 工作周期：M1（必需） 回测模式：1 分钟 OHLC（推荐） 最低入金：100 美元（建议 200+） 最低杠杆：1:50 推荐账户类型：Standard 推荐经纪商：低点差 Standard 账户（如 ICMarkets、ICTrading） 主要功能 无马丁 无网格 无对冲 全自动交易 布林带 + 随机指标信号共振 风险管理：止损（SL）、止盈（TP）、移动止损（Trailing
Phalanx Neural AI
Angelo Marcelo Serafin
专家
PHALANX NEURAL AI — XAUUSD（黄金）神经AI专家顾问 Phalanx Neural AI 是一款专为MT5平台设计的专家顾问，面向寻求智能神经系统的黄金交易者，专注于资金流分析、市场微观结构和高质量交易情境的识别。 该EA采用优化的DNN63神经网络模型，在M30时间框架交易黄金，无网格，无马丁格尔策略，在ECN账户和基金公司账户上稳定运行。 本EA旨在提供选择性交易流，过滤市场噪音，仅优先处理统计上有利的时机，这是应用于XAUUSD的AI系统的典型特征。 购买后，建议通过私信联系以获取安装指导、优化参数和使用建议。 购买 Phalanx Neural AI 顾问后，您可免费获得 Dominion Gold EA 的许可证，该许可证可绑定最多两个交易账户。 购买后，请发送购买确认和产品激活的截图。 请进入 MQL5 中的“购买”菜单，并发送显示 Phalanx Neural AI 激活状态的截图。 确认后，免费许可证将被发放。 https://www.mql5.com/en/signals/2344696 价格政策 初始价格：169美元 计划最
筛选:
无评论
回复评论