SInalTradeEA Telegam To MT5
- 实用工具
- Angelo Marcelo Serafin
- 版本: 4.9
- 更新: 5 九月 2025
- 激活: 10
SinalTradeEA 是一款全自动交易系统，可将交易信号直接集成到 MetaTrader 5 中。
它提供高精度的下单执行，并对进场、出场和风控提供完整的控制。
主要功能
-
支持 Telegram 信号或外部信号源的直接集成。
-
完全自动化的下单执行。
-
多模式智能止盈与止损管理。
-
高级手数与风险管理策略。
-
支持多个交易品种。
-
内置滑点、高点差和回撤保护机制。
参数说明
止盈模式
-
TP_MODE_AUTO → 使用信号中的 TP。
-
TP_MODE_MANUAL → 手动设置 TP。
-
TP_MODE_HYBRID → 优先使用信号 TP，未提供时采用手动 TP。
订单注释
-
COMMENT_FROM_SIGNAL → 使用信号提供的注释。
-
COMMENT_MANUAL → 自定义注释。
手数分配
-
LOT_EQUAL_DIVISION → 平均分配。
-
LOT_PERCENTAGE_BASED → 按百分比分配。
-
LOT_RISK_WEIGHTED → 按风险与距离调整分配。
-
LOT_FIXED_PER_TP → 固定手数分配。
风险管理
-
RISK_MODE_FIXED_LOT → 固定手数。
-
RISK_MODE_PERCENT_BALANCE → 按余额百分比。
-
RISK_MODE_PERCENT_EQUITY → 按净值百分比。
-
RISK_MODE_AUTO → 自动自适应风险管理。
交易时间控制
-
可配置交易会话。
-
可在重大新闻期间禁用交易。
止损与保护
-
自动或手动止损。
-
点差过滤。
-
滑点保护。
-
全局回撤保护系统。
调试模式
-
EnableDebugMode → 输出详细日志。
优势
-
自动执行信号，减少手动操作。
-
消除情绪干扰。
-
增强纪律性与交易一致性。
总结
SinalTradeEA V4.7 是一款高效、安全、灵活的 MT5 信号自动化解决方案。
重要提示： 购买后请联系获取完整的安装与设置说明。