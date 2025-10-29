Two Sided Scalp

4.2

Two Sided Scalp 允许您选择 2 个交易货币对，然后在同一个图表上同时对这两个货币对进行剥头皮交易。

推荐交易对示例（GBPUSD 和 USDCHF，EURUSD 和 USDCHF，AUDUSD 和 GBPUSD）

Two Sided Scalp 实盘信号现已推出！当前价格将上涨。限时价格 99 USD

  • 无网格，无马丁策略

推荐设置

  • 图表：在一个图表上交易两个货币对（单图表设置）
  • 时间周期：H1

输入参数

  • 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数
  • 固定手数 - 固定手数大小
  • 自动手数 - 每此账户货币金额对应 0.01 手
  • 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差
  • 固定止损 - 固定止损点数
  • 启用 NFP 过滤 - 启用后，EA 在 NFP 新闻期间不会交易
  • 自动 GMT 检测 - 自动计算经纪商的 GMT 偏移
  • Magic Number - 每个订单的魔术号码
  • 备注 - 订单备注
评分 12
108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

推荐产品
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
专家
枢轴猎人EA (Pivot Hunter EA) 枢轴猎人EA 是一款专为   CADJPY (加元/日元)   货币对在   H1 时间周期 上开发的专业自动化交易程序（EA）。它的策略旨在通过分析价格行为和市场动量来识别潜在的市场转折点。 该EA的核心逻辑是一个多指标确认系统。它结合了多个经典指标的信号，包括抛物线转向指标 (SAR)、动量震荡指标 (AO)、相对强弱指数 (RSI) 和平均真实波幅 (ATR)。通过要求这些不同分析工具的信号达成一致，EA旨在过滤掉较弱的信号，并专注于更高可能性的交易设置。 这款EA是为那些偏好在特定交易品种上采用专注、“设置后无需干预”方法的交易者而设计的，因为其所有内部参数都已针对CADJPY的独特性质进行了仔细校准。 核心功能 专为CADJPY设计：   与通用型EA不同，枢轴猎人EA是完全为CADJPY H1图表从头开始构建的。其全部逻辑都针对该特定货币对的波动性和行为特征进行了定制。 多指标确认：   EA采用来自SAR、AO、RSI和ATR的信号汇合。这种全面的方法确保了只有在多个条件对齐时才考虑交易，从而提供了一个强大的过滤机制。 动
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
专家
THE KRAKEN 将为您挖矿。 请通过 Telegram [@glownx] 联系我，享受优惠价格。我更喜欢在市场外购买，因为市场佣金很高。 推荐交易对： EURUSD，GBPUSD，USDJPY，USTEC，XAUUSD，BTCUSD 1分钟至5分钟图表可带来丰厚利润 为PROP公司（评估账户）优化 使用前请根据推荐设置调整输入参数。 跟踪止损（Trailing Stop Loss）： 20 启动跟踪止损前的盈利点数： 25 该EA是一款剥头皮交易机器人。 它利用支撑和阻力位，以及高点和低点来下单。 订单执行后，会自动移动止损以避免亏损。 可租用6个月。 六个月的利润足以支付机器人费用。 注意： 请使用点差极低或无点差的经纪商， 且推荐无佣金账户，点差低至0.10点。 如果您的账户点差过大或每笔交易有佣金，EA可能无法正常运行， 因为它在极短时间内交易。 最低资金要求：500美元 在输入参数中选择您想要挖矿的品种。 设置每笔交易愿意承担的账户余额百分比风险，2%是合适的选择。 设置EA开始和结束工作的时间（服务器时间）。 就是这么简单。您已准备就绪。
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
专家
The Catalyst EA The Catalyst EA 是一款为 MetaTrader 5 平台设计的精密智能交易系统（EA）。它专为在   H1 时间周期 上交易   AUDUSD 货币对 而开发。该EA采用多指标策略，旨在识别并利用潜在的市场反转和回调行情。 其设计的核心重点是稳健的风险管理，具有动态手数计算和多层交易保护功能，可有效管理您的资金。 策略 The Catalyst EA 结合了多种广受认可的技术指标，从多个角度分析市场状况。 它利用 抛物线转向指标 (Parabolic SAR)   来识别潜在的入场和出场点，该指标也作为其动态追踪止损的基础。 动量震荡指标 (Awesome Oscillator)   用于衡量市场动能，并确认潜在走势背后的力量。 RSI 过滤器 帮助评估超买或超卖状况，增加一层额外的确认，以避免在市场极端位置入场。 最后，包含一个 基于ATR的波动率过滤器 ，以确保EA在合适的市场环境中运行，避免在波动性过低或过高的时期进行交易。 该策略的内部参数已针对 AUDUSD 货币对的特定行为进行了仔细校准，使其成为一个专用工具，而非“一刀切”的
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
专家
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
专家
無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setup guide – HERE 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週期：M15 交易資產：17 個貨幣對 建議槓桿：任何（從 1:30 起） 最低啟動資金：500 美元 One Man Army 開發路線圖 在發布後的幾個月內，我計劃將 One Man
SchermanActionPro
AutomaticTrading
专家
隆重推出 SchermanActionPro：Automatictrading 的全新自动交易机器人 特色功能：  • 可配置指标：根据Ivan 的建议调整平均值和蜡烛数量。  • 运营灵活性：在采购和销售之间进行选择。  • 获利了结：基于ATR 或相反信号的固定期权。  • 损失停止：可根据ATR 或相反信号配置固定。  • 手数类型：固定手数选择、以账户百分比表示的固定风险或固定金额。  • 最大批量保护：可配置。  • 点值和滑点大小：完全可调。  • 滤波器和输出：根据ATR 和扩展级别激活输入和输出滤波器。  • 获利了结和部分损失平仓：可按级别配置。  • 追踪止损和盈亏平衡：可配置距离、百分比和滑点。  • 按蜡烛数量输出：可配置。  • 工作时间：设置每周、每日和周五的特殊时间表。  • 移动通知：激活损失、余额和流动性警报。 使用建议：  • 指数：SP500  • 截止日期：D1（每日）  • 最低存款：1000 美元  • 账户类型：低点差 完全灵活性：由于其高度可配置性，您可以在其他市场尝试 SchermanActionPro。我们建议在使用真实账户进行交易
TrendFusion X
Daniel Mandachi
专家
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
专家
Synapse Trader：打开交易新视野的神经网络 想象一下，一个不仅能分析市场，还能成为您智能助手的交易顾问，每天学习并适应不断变化的市场条件。 Synapse Trader 是一个独特的工具，基于先进的神经网络技术，能够捕捉最细微的市场信号。它不仅仅是一个交易顾问——它是一个思考、预测和进化的活体神经网络。 限时优惠！ 在节日期间， Synapse Trader EA 仅售 $399 。之后价格将大幅上涨，请勿错过！ 仅剩 5 份 ，价格为 $399。 如需订阅私人频道，请发送直接消息给我。 请在购买后务必与我联系，以便我协助您设置智能交易系统。 Synapse Trader 的使命 Synapse Trader 的创建旨在释放神经网络在交易中的全部潜力，为交易者提供一个能够比以往更深入分析市场的工具，帮助他们基于数百个因素做出明智的决策。这不仅仅是一个算法——这是交易的 神经大脑 。 主要特点 1. Synaptic Neural Core 该顾问的核心是一种强大的多层神经网络 Synaptic Neural Core ，它能够通过分析历史数据、当前市场条件甚至人群行
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
专家
释放Aureus Quantum Surge-H1的黄金自动交易潜力 特别优惠：现价$799（限时优惠）！下一个价格：899美元 真实账户信号地址： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Aureus Quantum Surge-H1是一款尖端的专家顾问（EA），专为在H1时间框架内交易XAUUSD（黄金）而设计。它结合了多种技术指标和稳健的风险管理策略，在动荡的黄金市场中提供了持续的表现。 关于EA： Aureus Quantum Surge-H1在2003年至2018年期间进行了严格的开发和优化，使用了4-6个优化阶段的渐进式正向优化方法。该方法确保了出色的鲁棒性，避免了过度优化，并使其在真实交易环境中高度可靠。此外，自2020年之前以来，EA一直在实时使用，您可以信任它的性能，而不必担心“线性”回溯测试结果或伪造数据。 主要特点 高级多指标策略 使用Ichimoku云图MACD ATR、布林带和LWMA的复杂组合确定了高概率的交易机会。 基于价格行为
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
专家
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
专家
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
专家
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo 黄金狙击手 | 趋势波段策略 | 稳健增长 Aurum Gold Ambush 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专业交易系统，其核心理念是“耐心”与“精准”。与那些每分钟都在频繁开单的高频机器人不同，该算法就像一名 狙击手 (Sniper)：它会静静等待完美的形态出现，然后果断出击，以捕捉最大的行情波动。 这款 EA 专为 长期资本增长 而设计，重质量而非数量。 ️ 这款 EA 适合您吗？(请务必阅读)  * 请勿购买：如果您在寻找“刺激”，并希望看到每小时都在开单。  * 请勿购买：如果您在寻找“一夜暴富”的赌博工具。  * 请购买：如果您明白 一笔完美的波段交易 胜过 50 笔微利的剥头皮交易。  * 请购买：如果您希望以专业的风险回报比，稳步实现资本增长。 "Aurum" 的投资哲学 请将此 EA 视为一项 数字资产 (Digital Asset)，而不是赌桌上的筹码。 大多数交易者失败是因为他们追求“快钱”。Aurum 是为那些懂得 复利 (Compounding)
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
专家
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
MomemtumXI
Somtochukwu Gabriel Obidi
专家
Functional Overview Momentum Scalping Engine: Purpose: The EA is designed for rapid, short-term trades—scalping the market by capturing small, quick gains from significant momentum shifts. Core Functionality: It monitors market data in real time to identify brief but strong momentum bursts. When conditions meet preset thresholds, the scalper quickly enters and exits trades, ensuring swift profit realization while limiting exposure. Image Recognition Integration: Purpose: Beyond traditional n
VeloxGrid AI
Jasser Bin Munir Bin Ayyad Bandakhil
专家
How to Use It Open MetaEditor in MT5. Create a new EA ( File > New > Expert Advisor ). Name it something like SimpleGoldSELL . Paste the full code and compile. Attach it to the XAUUSD chart on any timeframe. ️ Tips This EA only sends one SELL order when attached. Test on a demo account first . Adjust LotSize , StopLoss , and TakeProfit based on your broker's gold settings. Let me know if you want to: Automatically re-enter a sell if the trade closes Add moving averages for signal confirmatio
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
Euro Sniper Pro
Suwanon Kosiri
专家
Euro Sniper Pro is a high-precision trading algorithm engineered specifically for EURUSD . Unlike high-frequency scalpers, this EA adopts a "Sniper" approach—patiently waiting for high-probability setups on the M15 timeframe (and higher) before executing a trade. Designed for traders who seek consistent growth with a safety net, Euro Sniper Pro incorporates a Smart Recovery Calculation . If the market moves against an order, the internal algorithm calculates the precise volume and position for r
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
专家
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Score EA
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
专家
介绍我们全自动适应性交易系统的MT5版本 - Score EA。这个新版本提供了显著增强的功能和特性，将您的交易体验提升到一个全新的高度。 关键更新包括： 支持最多28个符号，提供更广泛的市场曝光和多样化。 扩展的用户界面，现在包含完整的仓位列表和手动控制按钮，提供更大的灵活性。 新的交易算法和改进的机器学习模型，旨在提升交易决策和表现。 与许多依赖外部AI资源或通用语言模型（如ChatGPT）的系统不同，我们的Score EA系统由专门开发的自有机器学习算法驱动。这些模型专为交易和检测时间序列数据中的统计显著模式而设计，提供了市场中的独特优势。 关键特点： 先进的交易逻辑 ：源自自有的机器学习和统计模型。 高度可配置 ：外部设置允许您根据不同市场条件和个人偏好调整策略。 多符号交易 ：可以从一个界面同时交易最多28个货币对。 可定制的用户界面 ：查看仓位和净盈亏，分别控制每个符号的EA状态，并轻松访问账户信息。 全面的风险控制 ：包括一整套选项，有效管理您的风险敞口。 系统要求和推荐： 账户类型 ：非FIFO，支持对冲。 最低资本 ：每对1000美元。 VPS ：建议使用可靠的VPS
SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
专家
Signal Page:  https://www.mql5.com/en/signals/2345199 https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/ 50% off ($600) until January 1,2026, then $1,200. sample   .set file for XAUUSD 5 Minute   is in the comment section. A compact, battle-tested money-management brain tuned for Gold (XAUUSD) with a clear HUD, challenge tracking and reliable position management. SMC CT5F automates position management for XAUUSD by focusing on disciplined risk control rather
MadVenomPro
Joseph Kalu Ude
专家
MADVENOM ALGO EXPERT ADVISOR Unleash Precision. Dominate the Synthetic Markets. MADVENOMPRO ALGO EA is a cutting-edge, trend-following Expert Advisor engineered exclusively for synthetic indices, specifically the Boom and Crash markets. It combines institutional-grade market analysis, smart trade management, and advanced loss mitigation into a fully automated system — built for traders who demand accuracy, consistency, and dominance. Core Features: Smart Trend Detection : Analyzes H1 to M5 stru
Lunox Synth
Akpofure Bright Gageche-gold
专家
LUNOX SYNTH — Smart S/R + Candle-Pattern EA for Deriv (MT5) LUNOX SYNTH is a precision entry Expert Advisor built for the Deriv Step Indices (Step 100–500) it also trades EURUSD & GBPUSD on MetaTrader 5 . It combines continuous Support/Resistance (S/R) mapping , a “lock & retest” breakout engine , and price-action confirmations  to time entries with disciplined risk control. Inputs (highlights) Symbols : Enable Step 100–500 individually CandlePatternTF : default M15 (choose what fits your strate
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
专家
外汇交易成功的关键 是纪律、耐心和明确的优势，正如我们独特的真实交易量分析。 这就是我们10年来的外汇交易经验，所有这些关键因素都在斯坦因投资专家顾问（SIEA）系列中得到了总结。 SIEA ZEN 提供了一个非常平衡的风险回报率，并在所有的市场情况下轻松存活--即使是最关键的情况，如科罗纳、英国脱欧等。 该系统的稳健性除了提供令人敬畏的性能，还为其用户提供了更重要的 "安心"。这就是为什么我们叫它ZEN。 获取更多信息，如常见问题、回测报告和正确的夏令时/GMT设置提示，请参见我们公开的 SIEA常见问题 . 交易风格 SIEA ZEN 以8种主要货币美元、加元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳元、新西兰元和日元为基础，交易所有28个交易对。 我们独特的交易量分析决定了市场的不平衡和它们的激烈程度，以发现反向进入的机会。 SIEA ZEN 在每个月末关闭所有的头寸，并在下个月月初开始新的周期。 通过这种方式，我们将实现令人敬畏的低回撤，同时利润仍旧突出。平均交易时间仅为4天。 新闻处理 SIEA ZEN 有一个内置的新闻过滤器，可以在央行新闻事件前后停止新的交易头寸。 所有
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
专家
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
Zor AI
Nestor Alejandro Chiariello
专家
ZOR AI－AI驅動黃金交易的先鋒 ZOR AI代表了自動化交易領域人工智慧的巔峰之作，專為波動劇烈的XAUUSD（黃金）市場量身打造。它利用涵蓋數十年市場數據的龐大歷史資料庫，結合先進的機器學習演算法和多層神經網絡，不僅能夠對市場做出反應，更能預測市場走向。這款強大的EA能夠即時調整，從市場模式、波動變化和全球經濟訊號中學習，從而提供超越傳統策略的精準交易。無論您是經驗豐富的交易員，還是初涉自營交易公司的挑戰，ZOR AI都是您通往持續盈利之路上不可或缺的盟友。 非常重要！購買EA後，請務必私訊我。我會向您發送包含所有必要建議和優化SET檔案的說明。 核心技術 * 海量資料基礎－基於龐大的歷史黃金價格走勢、經濟指標和市場情緒資料資料庫構建，實現深度模式識別和預測建模。 * 神經網路核心 — 多層神經網路架構，能夠處理價格動量、成交量峰值和相關性等複雜輸入，以無與倫比的精確度預測微趨勢。 * 機器學習自適應 — 透過強化學習進行持續的自我優化，系統會根據即時表現不斷優化參數，無需人工幹預即可適應不斷變化的市場環境。 * 風險感知智慧 — 整合動態過濾器，即時評估交易可
Chomper MT5
Mark Taylor
专家
Introducing the Financial Market " Chomper EA ", a pioneering " Smart Fully Automated Trading System " equipped with advanced filters designed to optimize profitability. Developed over a decade by a team of experienced traders and coders, this expert advisor employs three distinct strategies to analyze and trade the most liquid major currency pairs. Also, checkout " Nacho ", " Chomper's " baby cousin! Don't Buy The Backtest, Buy the Working System -->  Live Signals -->   Click Here   Time Limite
Azaha Pattern Breakout
Ahmad Zulkarnain
专家
Product Description Ready to master one of the world's most dynamic instruments? Stop guessing the direction of the Gold market and start trading based on confirmed price patterns with Azaha Pattern Breakout. Designed specifically for the modern trader, Azaha Pattern Breakout is a premium Expert Advisor (EA) that automates a disciplined and objective breakout trading strategy. It allows you to execute opportunities in the XAUUSD market with precision, 24 hours a day, 5 days a week. The Philo
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
专家
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
2.94 (18)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 199 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Two Sided Scalp MT4
Connor Michael Woodson
5 (2)
专家
Two Sided Scalp 允许您选择 2 个交易货币对，然后在同一个图表上同时对这两个货币对进行剥头皮交易。 推荐交易对示例（GBPUSD 和 USDCHF，EURUSD 和 USDCHF，AUDUSD 和 GBPUSD） Two Sided Scalp 实盘信号现已推出！当前价格将上涨。限时价格 75 USD 无网格，无马丁策略 推荐设置 图表：在一个图表上交易两个货币对（单图表设置） 时间周期：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定手数大小 自动手数 - 每此账户货币金额对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 固定止损 - 固定止损点数 启用 NFP 过滤 - 启用后，EA 在 NFP 新闻期间不会交易 自动 GMT 检测 - 自动计算经纪商的 GMT 偏移 Magic Number - 每个订单的魔术号码 备注 - 订单备注
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
3 (2)
专家
OpenScalp GXT 是一个简单的剥头皮系统，基于最新 GPT 模型的共识。你可以在输入设置中从下拉菜单选择喜欢的模型，也可以让 EA 自动选择模型。每个订单都是独立下单，一次只做一笔交易，不使用马丁或网格策略。每个持仓都有虚拟动态止损系统保护，也支持完全自定义的固定止损。AI 共识结合动态波动引擎，带来精准的交易执行。 OpenScalp GXT 正在促销中 当前价格： $165 推荐设置 图表：XAUUSD 周期：H1 AI 设置 URL - 将此 URL 添加到允许的 Webrequest 自动选择模型 - True 或 False 模型 - 从列表中选择 AI 模型 超时秒数 - 请求超时前的秒数 订单设置 手数计算方式 - 选择自动或固定手数 固定手数 - 固定手数值 自动手数 - 每此金额账户货币为 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 使用固定止损 - True 或 False 固定止损点数 - 止损点数 禁用周末持仓 - True 或 False 自动 GMT 检测 - 自动计算经纪商 GMT 偏移 魔术编号 - 每笔订单的魔术编号 备注 -
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
专家
Bitcoin Cross Hedge 在 BTCUSD 上建立头寸，同时在 EURUSD 和 GBPUSD 上建立相反头寸，并同时管理它们。 当前价格将上涨。限时价格 80 USD. 不使用网格或马丁策略，并在同一张图表上交易 2 个货币对。 部分对冲头寸可以减少亏损，因为货币的两面都被覆盖. 部分对冲头寸可以减少亏损，因为货币的两面都被覆盖. 推荐 图表: BTCUSD 单图表设置 时间周期: H1 输入参数 交叉货币对选择 - 选择黄金交叉货币对 手数计算方法 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定手数大小 自动手数 - 每此金额账户货币分配 0.01 手 最大点差 - 指定最大点差（点） 自动 GMT 检测 - 自动计算您经纪商的 GMT 偏移 魔术号码 - 每个订单的魔术号码 备注 - 订单备注
Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
Connor Michael Woodson
5 (1)
专家
Bitcoin Fear & Greed Scalper - 来自互联网的比特币实时情绪分析 有史以来最伟大的交易员之一奉行这样一个原则：“当别人恐惧时买入，当别人贪婪时卖出”。Bitcoin Fear & Greed Scalper 正是基于这个格言运作的。 比特币恐惧与贪婪指数 是对影响比特币市场的所有社会因素的全面分析，最终呈现为一个易于理解的数字。它会自动扫描最可靠的基本面来源，包括市场动量与波动性、社交媒体帖子和 Google 搜索趋势。这个结果是一种技术指标永远无法捕捉的高级分析方式。 顾问开设的每个订单都是独立进行的，不使用网格或马丁格尔等高风险的资金管理策略。提供完全可自定义的止损设置，以及用于止盈的动态追踪止损。 设置非常简单：只需将一个 API URL 添加到 Metatrader 的允许网络请求中。如果你在设置过程中遇到任何问题，我随时可以提供帮助。 推荐 图表：BTCUSD 时间周期：H1 比特币设置 比特币情绪行为 API URL - 比特币情绪的地址 比特币贪婪指数卖出行为 - 自定义情绪行为 比特币恐惧指数买入行为 - 自定义情绪行为 订单设置 手数计算方
Synaptica MT4
Connor Michael Woodson
专家
Synaptica 被设计为提供一致的可靠性，同时通过先进的人工智能驱动的策略保护您的利益。其自主的风险管理系统动态调整以应对变化的条件，确保随时为您的资本提供最佳保护。通过实时适应性监控，Synaptica 预测并响应潜在威胁，在不可预测的波动中保持稳定。其智能反馈循环不断调整其风险模型，随着资本的演变强化您的资金安全。 重要！购买后请联系我以获取说明和奖金！ 动态预测建模 : 持续分析复杂的数据流，以预测趋势和结果，具有先进的前瞻性。 认知数据融合 : 将不同的数据源合并为统一的见解，通过多维分析增强决策过程。 量子启发式优化 : 利用下一代优化算法，解锁前所未有的计算速度和精度。 多维模式识别 : 识别并处理跨大量数据集的复杂模式，提供传统模型无法达到的见解。 推荐 图表: XAUUSD 时间框架: H1 输入 仓位大小计算方法 - 选择自动仓位或固定仓位 固定仓位大小 - 固定仓位大小 自动仓位 - 每单位账户货币0.01仓位 最大点差 - 设置允许开盘位置的最大点差 自动GMT检测 - 自动计算您经纪商的GMT偏移量 魔术编号 - 每个订单的魔术编号 评论 - 订单评论
Rise of the Planet of the Apes MT4
Connor Michael Woodson
专家
猿星崛起是一种低波动性剥头皮系统。 重要！购买后请联系我获取说明和奖励！ 猿星崛起的实时信号即将上线！当前价格将会上涨。限时价格 50美元 单次交易，无网格，无马丁格尔。每笔交易都有止损 推荐 图表：GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：M30 输入 手数模式 - 选择自动手数或固定手数 手数 - 固定手数 自动手数 - 每这种余额的0.01手 订单数量 - 下单数量 最大止盈 - 最大止盈点数 智能止盈 - 启用智能止盈 止损 - 最大止损点数 最大回撤 - 最大回撤设定 滑点 - 允许的最大滑点 盈利平仓 - 交易结束后启用盈利平仓 GMT偏移 - 选择GMT偏移 交易时长 - 每天交易的小时数 最大持仓时间 - 最大持仓小时数 周五交易 - 启用或禁用周五交易 魔术编号 - 持仓的魔术编号 交易备注 - 订单备注 限价单周期 - 限价单指标周期 倍数 - 限价单倍数 进场模式 - 限价单进场模式 进场价格类型 - 限价单进场价格类型 止盈指标倍数 - 动态止盈的倍数
Rise of the Planet of the Apes MT5
Connor Michael Woodson
专家
猿星崛起是一种低波动性剥头皮系统。 重要！购买后请联系我获取说明和奖励！ 猿星崛起的实时信号即将上线！当前价格将会上涨。限时价格 50美元 单次交易，无网格，无马丁格尔。每笔交易都有止损 推荐 图表：GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：M30 输入 手数模式 - 选择自动手数或固定手数 手数 - 固定手数 自动手数 - 每这种余额的0.01手 订单数量 - 下单数量 最大止盈 - 最大止盈点数 智能止盈 - 启用智能止盈 止损 - 最大止损点数 最大回撤 - 最大回撤设定 滑点 - 允许的最大滑点 盈利平仓 - 交易结束后启用盈利平仓 GMT偏移 - 选择GMT偏移 交易时长 - 每天交易的小时数 最大持仓时间 - 最大持仓小时数 周五交易 - 启用或禁用周五交易 魔术编号 - 持仓的魔术编号 交易备注 - 订单备注 限价单周期 - 限价单指标周期 倍数 - 限价单倍数 进场模式 - 限价单进场模式 进场价格类型 - 限价单进场价格类型 止盈指标倍数 - 动态止盈的倍数
筛选:
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.18 11:54 
 

Unfortunately the expert trades randomly—buying and selling without reason—closes positions at tiny take-profits, and holds losing trades forever with no exit plan. This expert is unusable.

108562
34
108562 2025.12.08 17:35 
 

I've been using it for about a week now, and it's producing excellent results.

ESTARIX
331
ESTARIX 2025.12.05 07:14 
 

As someone that has paid for close to 2 dozen different EAs, I believe Two Sided Scalp is underrated. I love this EA. It's a killer when it comes to winning trades. So far, I haven't seen a stop loss. It has a "dynamic stop loss", so we don't know where it is. I currently have a GBPUSD sell trade that reached 143 pips at the max DD, and the EA has not closed the trade yet. So currently, we are at a 1:14 reward to risk ratio (each TP is 10 pips). This is and should be concerning to anyone that uses this EA. I think that you either need to use a fixed stop loss or an account protector EA until a new version is released with more clear stop loss settings. For now, I think that 70 pip SL (1:7 reward:risk) setting should be good based on my backtesting back to 2015. It will take losses here and there, but it will be extremely rare. Backtests show win rate still above 98%. Other than that, I'm very happy with this EA and have high hopes for it. $100 is an absolute steal.

ma62
253
ma62 2025.12.03 04:37 
 

This EA is truly powerful!

Dang Van Luu
187
Dang Van Luu 2025.11.30 01:27 
 

SCAM EA: The backtest is fake; in reality the EA performs very poorly and only loses money.

Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.11.28 21:57 
 

Very cool 1st moth of trade with it 8)))

shogun1543
456
shogun1543 2025.11.26 10:16 
 

4 Stars

Kap Biene
124
Kap Biene 2025.11.23 14:11 
 

So far the bot works great for my 1st week. It did good profits on auto lot setup for EURUSD and USDCHF / GBPUSD and AUDUSD. However, I just wonder if it has a stop loss or not. I'll update a review by next month.

Bin Xie
851
Bin Xie 2025.11.19 07:18 
 

用户没有留下任何评级信息

Yo-san
119
Yo-san 2025.11.10 02:35 
 

This is the best EA. Amazing!! I wish you and everyone the best.

Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.11.06 12:36 
 

用户没有留下任何评级信息

Krisztian Pataj
63
Krisztian Pataj 2025.11.03 06:56 
 

It looks very promising, and the author responds quickly. I'll keep updating.

回复评论