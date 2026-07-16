Entry Points Pro Robot

$10,000在17个月里变成了$321,989。一个账户,五个品种,745笔交易,真实报价(real ticks)。

这个数字在您自己的策略测试器中勾选一个选项即可复现 — 请在购买之前亲自验证,验证步骤就在本说明之中。

我从1999年开始交易。在四分之一个世纪里尝试过的所有方法中,只有一个模型存活下来:在回调结束后顺势入场。我们不去猜测价格会在哪里反转 — 我们以短止损和大潜力加入行情的延续。

每个品种只持一个仓位,每笔交易都有止损,没有网格,没有马丁格尔,没有摊平加仓。止损保存在经纪商的服务器上:即使您的VPS断电,保护依然有效。

黄金、白银、日元、比特币、DAX — 在一张图表上交易一个品种或全部五个。

每售出10份,价格就会上调 — 今天的价格是未来所有价格中最低的。

交易者选择这款机器人的原因

本页面上的每一个数字都可以在您的策略测试器中于购买前复现。试试向市场排行榜上的任何其他EA提出同样的要求。

市场上10个EA里有9个亏损,原因只有一个 — 曲线拟合:参数是针对过去某一张特定图表打磨出来的。检验很简单:换个品种或换个年份,拟合出来的EA就会散架。这台引擎在5个不同品种上保持同一套参数 — 曲线拟合经不起这样的考验。

组合模式是增长的引擎:每个品种的盈利会放大其他品种的手数。同样五个品种分开交易平均收益+169%;放在一个共同账户上 — +3,120%。复利做的事,任何"秘密公式"都做不到。

引擎与Entry Points Pro指标同源:是一套有公开历史的逻辑,而不是一个月前拼装出来的黑箱。

每个品种只持一个仓位 — 您任何时候都清楚自己承担着多少风险。

止损保存在经纪商的服务器上:网络、电脑或VPS故障都不会让交易失去保护。

跳过疲弱的行情:没有信号 — 就没有交易。安静意味着过滤器正在工作。

工作原理

机器人等待趋势以及趋势内部回调的结束。只有在价格确认之后才入场:在关键位之外挂出挂单,如果价格没有到达,入场会自动取消。手数根据您设定的风险百分比计算;下单前会检查点差和保证金。持仓期间,机器人会锁定部分利润,把止损移到保本位,并跟随价格移动止损,直到趋势反转。

在组合模式下,同样的操作在一张图表上对五个品种同时进行 — 每个品种都有自己经过验证的时间周期和风险权重(权重的选择让回撤在时间上不重叠:品种之间的相关性接近于零)。

业绩表现

主测试 — 单一账户上的投资组合(100%真实报价,IC Markets,入金$10,000,杠杆1:100,PortfolioMode,风险5%):

17个月的结果(2025.01–2026.06) $10,000变成了$321,989(+3,120%) 月均(含复投) +22.7% 盈利因子(Profit Factor) 1.60 交易笔数 745 最大净值回撤 26.8% 夏普 / 恢复因子 3.56 / 6.07

换算成买家的钱:在测试器的同一时间窗口里,$500的起始入金会增长到约$16,000,$1,000会增长到约$32,000(小额入金时,早期的部分信号会被跳过 — 最小手数限制,见FAQ)。

组合之下的根基 — 每个品种单独交易也是盈利的(保守风险1%,默认参数):

品种 时间窗口 结果 PF 最大回撤 XAUUSD 2023.07 – 2026.07 +45% 1.52 10.9% USDJPY 2024.01 – 2026.07 +41% 1.85 5.5% BTCUSD 2025.01 – 2026.07 +26% 1.82 5.9% DE40 2025.01 – 2026.07 +22% 1.53 6.2% XAGUSD 2025.01 – 2026.06 +13% 1.45 5.3%

风险用一个数字调节:每个品种完整的1/2/3/5%风险梯度在购买后提供的指南里。品种之间的相关性接近于零:回撤出现在不同的时间,相互抵消。

不要相信截图 — 无论是我们的还是别人的。请您自己用15分钟重复主测试:MT5策略测试器 — 品种XAUUSD,周期任意 — 模型"Every tick based on real ticks" — 时间窗口2025.01.01–2026.06.01 — 入金$10,000,杠杆1:100 — 默认参数,只需设置PortfolioMode = true和RiskPercent = 5。 重要:复现需要您的经纪商提供全部5个品种,且杠杆不低于1:100(在1:30下,EA会在后期因保证金不足而开始跳过入场 — 这是保护机制,但结果会更保守)。在您经纪商的点差和报价历史范围内的差异是正常的。

使用要求

品种 XAUUSD、XAGUSD、USDJPY、BTCUSD、DE40 — 交易一个或全部五个 经纪商 任何拥有全部5个品种和真实报价的MT5经纪商(购买前请确认!);验证基准为IC Markets。没有加密货币或指数 — 就交易其余品种:每个品种单独交易也是盈利的 时间周期 任意图表 — EA自行管理每个品种经过验证的时间周期 入金 5%风险的完整组合 — 约$2,000起;$500即可起步(EA先从部分信号开始,随着账户增长逐步纳入其余信号) 杠杆 完整复现基准测试需1:100以上(欧盟杠杆1:30 — 结果更保守,入场会被保证金控制削减) VPS 实盘交易必需(原因见FAQ) 本页面的基准模式 PortfolioMode = true,RiskPercent = 5(更保守可用1–3%,梯度在指南里)

功能一览

组合模式:一张图表交易5个品种 Yes 每张订单自带止损(保存在经纪商服务器上) Yes 每个品种只持一个仓位 Yes 网格、马丁格尔、摊平加仓 No 终端重启后自动恢复 Yes 入场前检查点差和保证金 Yes 部分止盈 + 保本 + 移动止损 Yes 风险 = 入金的一个百分比 Yes 日志记录决策(为何跳过或取消某次入场) Yes

适合人群

想要系统化交易、无需人工盯盘的人。

愿意评估一系列交易、而不是逐笔评判的人。

忙碌的人:安装10分钟,之后每周检查一次即可。

这款机器人不做什么(以及这为何能保护您的资金)

不为了显得勤快而每天交易:每个品种每月3–6笔,每一笔都有依据。随机的交易越少 — 随机的亏损就越少。

不承诺"保证收益":用15分钟就能亲自重复的测试代替承诺。

不使用网格和马丁格尔 — 这些手法能画出漂亮的曲线,直到把账户清零的那一天。

点差异常放大或保证金不足时不会入场:保护在交易之前生效,而不是之后。

不隐藏回撤:基准测试的最大净值回撤是26.8%,它就写在这里,而不是藏在小字里。

常见问题

马丁格尔? — 没有。

网格? — 没有。

止损是虚拟的吗? — 不是:止损是订单的一部分,保存在经纪商的服务器上。电脑关机、断网 — 保护照样生效。

我的经纪商没有BTCUSD或DE40 — 怎么办? — 交易可用的品种:每个品种单独交易也是盈利的(见上表)。要运行完整组合,请选择拥有全部5个品种的经纪商 — 验证基准为IC Markets。

VPS是必需的吗? — 是的,实盘交易必需:机器人全天候管理仓位并捕捉新的入场机会;夜里关机的电脑会错过事件。无论如何,止损始终在经纪商那里。

购买前可以测试吗? — 可以:在策略测试器中免费用演示版测试,步骤在上方黄色方块里。

为什么今天没有交易? — 行情没有通过过滤器;跳过是保护,不是故障。

为什么我的测试结果不一样? — 首先是经纪商不同:报价、点差、服务器时区和品种设置都不同。其次是杠杆(1:30会削减后期入场)和入金(最小手数)。请在您的经纪商上运行验证,并以它为基准比较。

为什么$500的账户交易更少? — 当最小手数意味着风险超出您的设定时,EA会跳过该信号。这是保护,不是缺陷;随着账户增长,跳过会消失。

我能承受26.8%的回撤吗? — 基准测试曾一度缩水四分之一 — 这是账户成倍增长的代价。承受不了 — 就把风险设为1–3%,梯度在指南里。

更新? — 对买家免费。

支持与服务

支持通过MQL5私信进行。购买后请给我留言 — 我会发送完整指南(包括每个品种的风险梯度和经纪商核对清单)以及支持群的邀请。更新免费发布,并记录在"新特性"栏目中。