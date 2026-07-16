Entry Points Pro Robot

5

$10,000在17个月里变成了$321,989。一个账户,五个品种,745笔交易,真实报价(real ticks)。

这个数字在您自己的策略测试器中勾选一个选项即可复现 — 请在购买之前亲自验证,验证步骤就在本说明之中。

我从1999年开始交易。在四分之一个世纪里尝试过的所有方法中,只有一个模型存活下来:在回调结束后顺势入场。我们不去猜测价格会在哪里反转 — 我们以短止损和大潜力加入行情的延续。

每个品种只持一个仓位,每笔交易都有止损,没有网格,没有马丁格尔,没有摊平加仓。止损保存在经纪商的服务器上:即使您的VPS断电,保护依然有效。

黄金、白银、日元、比特币、DAX — 在一张图表上交易一个品种或全部五个。

每售出10份,价格就会上调 — 今天的价格是未来所有价格中最低的。

交易者选择这款机器人的原因

  • 本页面上的每一个数字都可以在您的策略测试器中于购买前复现。试试向市场排行榜上的任何其他EA提出同样的要求。
  • 市场上10个EA里有9个亏损,原因只有一个 — 曲线拟合:参数是针对过去某一张特定图表打磨出来的。检验很简单:换个品种或换个年份,拟合出来的EA就会散架。这台引擎在5个不同品种上保持同一套参数 — 曲线拟合经不起这样的考验。
  • 组合模式是增长的引擎:每个品种的盈利会放大其他品种的手数。同样五个品种分开交易平均收益+169%;放在一个共同账户上 — +3,120%。复利做的事,任何"秘密公式"都做不到。
  • 引擎与Entry Points Pro指标同源:是一套有公开历史的逻辑,而不是一个月前拼装出来的黑箱。
  • 每个品种只持一个仓位 — 您任何时候都清楚自己承担着多少风险。
  • 止损保存在经纪商的服务器上:网络、电脑或VPS故障都不会让交易失去保护。
  • 跳过疲弱的行情:没有信号 — 就没有交易。安静意味着过滤器正在工作。

工作原理

机器人等待趋势以及趋势内部回调的结束。只有在价格确认之后才入场:在关键位之外挂出挂单,如果价格没有到达,入场会自动取消。手数根据您设定的风险百分比计算;下单前会检查点差和保证金。持仓期间,机器人会锁定部分利润,把止损移到保本位,并跟随价格移动止损,直到趋势反转。

在组合模式下,同样的操作在一张图表上对五个品种同时进行 — 每个品种都有自己经过验证的时间周期和风险权重(权重的选择让回撤在时间上不重叠:品种之间的相关性接近于零)。

业绩表现

主测试 — 单一账户上的投资组合(100%真实报价,IC Markets,入金$10,000,杠杆1:100,PortfolioMode,风险5%):

17个月的结果(2025.01–2026.06) $10,000变成了$321,989(+3,120%)
月均(含复投) +22.7%
盈利因子(Profit Factor) 1.60
交易笔数 745
最大净值回撤 26.8%
夏普 / 恢复因子 3.56 / 6.07

换算成买家的钱:在测试器的同一时间窗口里,$500的起始入金会增长到约$16,000,$1,000会增长到约$32,000(小额入金时,早期的部分信号会被跳过 — 最小手数限制,见FAQ)。

组合之下的根基 — 每个品种单独交易也是盈利的(保守风险1%,默认参数):

品种 时间窗口 结果 PF 最大回撤
XAUUSD 2023.07 – 2026.07 +45% 1.52 10.9%
USDJPY 2024.01 – 2026.07 +41% 1.85 5.5%
BTCUSD 2025.01 – 2026.07 +26% 1.82 5.9%
DE40 2025.01 – 2026.07 +22% 1.53 6.2%
XAGUSD 2025.01 – 2026.06 +13% 1.45 5.3%

风险用一个数字调节:每个品种完整的1/2/3/5%风险梯度在购买后提供的指南里。品种之间的相关性接近于零:回撤出现在不同的时间,相互抵消。

不要相信截图 — 无论是我们的还是别人的。请您自己用15分钟重复主测试:MT5策略测试器 — 品种XAUUSD,周期任意 — 模型"Every tick based on real ticks" — 时间窗口2025.01.01–2026.06.01 — 入金$10,000,杠杆1:100 — 默认参数,只需设置PortfolioMode = true和RiskPercent = 5。

重要:复现需要您的经纪商提供全部5个品种,且杠杆不低于1:100(在1:30下,EA会在后期因保证金不足而开始跳过入场 — 这是保护机制,但结果会更保守)。在您经纪商的点差和报价历史范围内的差异是正常的。

使用要求

品种 XAUUSD、XAGUSD、USDJPY、BTCUSD、DE40 — 交易一个或全部五个
经纪商 任何拥有全部5个品种和真实报价的MT5经纪商(购买前请确认!);验证基准为IC Markets。没有加密货币或指数 — 就交易其余品种:每个品种单独交易也是盈利的
时间周期 任意图表 — EA自行管理每个品种经过验证的时间周期
入金 5%风险的完整组合 — 约$2,000起;$500即可起步(EA先从部分信号开始,随着账户增长逐步纳入其余信号)
杠杆 完整复现基准测试需1:100以上(欧盟杠杆1:30 — 结果更保守,入场会被保证金控制削减)
VPS 实盘交易必需(原因见FAQ)
本页面的基准模式 PortfolioMode = true,RiskPercent = 5(更保守可用1–3%,梯度在指南里)

功能一览

组合模式:一张图表交易5个品种 Yes
每张订单自带止损(保存在经纪商服务器上) Yes
每个品种只持一个仓位 Yes
网格、马丁格尔、摊平加仓 No
终端重启后自动恢复 Yes
入场前检查点差和保证金 Yes
部分止盈 + 保本 + 移动止损 Yes
风险 = 入金的一个百分比 Yes
日志记录决策(为何跳过或取消某次入场) Yes

适合人群

  • 想要系统化交易、无需人工盯盘的人。
  • 愿意评估一系列交易、而不是逐笔评判的人。
  • 忙碌的人:安装10分钟,之后每周检查一次即可。

这款机器人不做什么(以及这为何能保护您的资金)

  • 不为了显得勤快而每天交易:每个品种每月3–6笔,每一笔都有依据。随机的交易越少 — 随机的亏损就越少。
  • 不承诺"保证收益":用15分钟就能亲自重复的测试代替承诺。
  • 不使用网格和马丁格尔 — 这些手法能画出漂亮的曲线,直到把账户清零的那一天。
  • 点差异常放大或保证金不足时不会入场:保护在交易之前生效,而不是之后。
  • 不隐藏回撤:基准测试的最大净值回撤是26.8%,它就写在这里,而不是藏在小字里。

常见问题

  • 马丁格尔? — 没有。
  • 网格? — 没有。
  • 止损是虚拟的吗? — 不是:止损是订单的一部分,保存在经纪商的服务器上。电脑关机、断网 — 保护照样生效。
  • 我的经纪商没有BTCUSD或DE40 — 怎么办? — 交易可用的品种:每个品种单独交易也是盈利的(见上表)。要运行完整组合,请选择拥有全部5个品种的经纪商 — 验证基准为IC Markets。
  • VPS是必需的吗? — 是的,实盘交易必需:机器人全天候管理仓位并捕捉新的入场机会;夜里关机的电脑会错过事件。无论如何,止损始终在经纪商那里。
  • 购买前可以测试吗? — 可以:在策略测试器中免费用演示版测试,步骤在上方黄色方块里。
  • 为什么今天没有交易? — 行情没有通过过滤器;跳过是保护,不是故障。
  • 为什么我的测试结果不一样? — 首先是经纪商不同:报价、点差、服务器时区和品种设置都不同。其次是杠杆(1:30会削减后期入场)和入金(最小手数)。请在您的经纪商上运行验证,并以它为基准比较。
  • 为什么$500的账户交易更少? — 当最小手数意味着风险超出您的设定时,EA会跳过该信号。这是保护,不是缺陷;随着账户增长,跳过会消失。
  • 我能承受26.8%的回撤吗? — 基准测试曾一度缩水四分之一 — 这是账户成倍增长的代价。承受不了 — 就把风险设为1–3%,梯度在指南里。
  • 更新? — 对买家免费。

支持与服务

支持通过MQL5私信进行。购买后请给我留言 — 我会发送完整指南(包括每个品种的风险梯度和经纪商核对清单)以及支持群的邀请。更新免费发布,并记录在"新特性"栏目中。

评分 1
fmw1961
701
fmw1961 2026.07.22 15:19 
 

The EA is simple to set up and i like the diversification ,to early to say on results at the moment but the developer is quick to reply and ease of use is great . The backtests are exactly as he said in the description and the price is fantastic i have looked for a longtime for an EA that trades this way and glad i got in on this one at the beginning. I have tried the Entry points pro on trading veiw and again to early to say about results but it makes trading much easier ,well done to the developer

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重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
作者的更多信息
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
HTTP ea
Yury Orlov
4.27 (11)
专家
How To Trade Pro 是一款专注 黄金(XAUUSD) 的趋势EA:在 三年真实Tick数据 的测试中,每1%风险带来 +76%收益,最大回撤仅6.6% — 而且您可以 在付款之前,花5分钟在策略测试器中亲自验证 。始终只持有一个仓位, 每笔订单从开仓第一秒起就自带硬性止损 ,没有网格,没有马丁格尔,没有摊平加仓。风险只是一个设置:1%、2%或3%(三年分别为+76%、+224%、+482%,回撤按比例增长)。 每售出10份,价格就会上调 — 今天的价格是这款EA的历史最低价;也可租用。购买后提供 作者本人支持 、完整指南和私密群组。我希望这是 您买的最后一个EA 。 这个页面,写给已经找累了的您 这样的页面您见过几十个:"月收益+300%"、箭一般上扬的曲线 — 一个季度后,账户烧光,卖家再也不回复。网格、马丁、"神经网络"……看多了,谁都不敢信。这种感觉我懂。所以这里的一切都不一样:用职业交易者枯燥的纪律 — 等待趋势、单仓入场、每笔交易都有止损保护 — 代替烟花表演。真东西就是这个样子:没有奇迹,也没有那个夺走一切的日子。 价格会上涨。 每售出10份,价格就会上调。您
Market Pulse AI
Yury Orlov
4.67 (12)
专家
Market Pulse AI 是一款全自动智能交易系统（EA），适用于 AUDCAD、NZDCHF、EURCHF、NZDCAD、CADCHF 和 AUDCHF，拥有 经过验证的实盘业绩 并内置资金保护机制。每周 120 小时，它每一秒都紧扣市场脉搏，运用机构交易者久经考验的方法，抓住每一个创造利润的机会。可单独交易一个货币对，也可同时交易全部——详情见下文。 实盘账户监控请点此 Profit: 155% | DD: 4.79% | Win rate: ~75% | 每周交易次数: ~35 一旦 EA 在监控账户上达到 200% 盈利，其价格将上调 100 美元 这不是圣杯，我也不会向您承诺圣杯。作为一名经验丰富的市场参与者，我来为一场由来已久的争论画上句号，并帮您省去寻找之苦——圣杯并不存在！如果交易中真有圣杯，市场本身就不复存在了。 Market Pulse AI 专为这样的交易者打造：接受交易游戏的规则、理解风险，并珍视诚实的方法与风险控制，而非无尽利润的童话。它的背后是数十年的经验、机构市场参与者的方法，以及稳定、分散与资金管理的理念，而不是空洞的承诺。大多数网格 EA 只在单
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.59 (174)
指标
这是一款 MT4 的趋势指标，可提供准确的入场交易信号，且无重绘或延迟。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 最好的结果出现在 M15+ 的时间帧内。 指标的 MT5 版本 重要！ 购买后请联系我，以便获取详细指南和奖励。 视频 (6:22) - 一个信号赢取的利润等于指标价格的三倍。 视频 (4:44) - 它如何在测试器中工作，我的提示和技巧。 视频 (1:44) - 有关它如何处理加密货币和指数的几句话。 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内就改善了他们的交易结果。 Entry Points Pro 指标的益处 入场信号无重绘或延迟 如果信号出现，并得到确认（如果信号所在烛条已收盘），则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT4 平台上交易任何经纪商提供的加密货币、股票、金属、指数、商品
筛选:
fmw1961
701
fmw1961 2026.07.22 15:19 
 

The EA is simple to set up and i like the diversification ,to early to say on results at the moment but the developer is quick to reply and ease of use is great . The backtests are exactly as he said in the description and the price is fantastic i have looked for a longtime for an EA that trades this way and glad i got in on this one at the beginning. I have tried the Entry points pro on trading veiw and again to early to say about results but it makes trading much easier ,well done to the developer

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