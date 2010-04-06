Zor AI

ZOR AI－AI驅動黃金交易的先鋒

ZOR AI代表了自動化交易領域人工智慧的巔峰之作，專為波動劇烈的XAUUSD（黃金）市場量身打造。它利用涵蓋數十年市場數據的龐大歷史資料庫，結合先進的機器學習演算法和多層神經網絡，不僅能夠對市場做出反應，更能預測市場走向。這款強大的EA能夠即時調整，從市場模式、波動變化和全球經濟訊號中學習，從而提供超越傳統策略的精準交易。無論您是經驗豐富的交易員，還是初涉自營交易公司的挑戰，ZOR AI都是您通往持續盈利之路上不可或缺的盟友。

非常重要！購買EA後，請務必私訊我。我會向您發送包含所有必要建議和優化SET檔案的說明。

核心技術

* 海量資料基礎－基於龐大的歷史黃金價格走勢、經濟指標和市場情緒資料資料庫構建，實現深度模式識別和預測建模。

* 神經網路核心 — 多層神經網路架構，能夠處理價格動量、成交量峰值和相關性等複雜輸入，以無與倫比的精確度預測微趨勢。

* 機器學習自適應 — 透過強化學習進行持續的自我優化，系統會根據即時表現不斷優化參數，無需人工幹預即可適應不斷變化的市場環境。

* 風險感知智慧 — 整合動態過濾器，即時評估交易可行性，確保每個部位都符合嚴格的風險控制協議，同時最大化潛在收益。

* 高速執行引擎 — 針對超低延遲進行了最佳化，相容於ECN經紀商，可實現即時下單和最小滑點。

ZOR AI的獨特之處

與依賴僵化指標或過時規則的傳統EA不同，ZOR AI是一款動態智慧系統，由尖端人工智慧打造，旨在主導黃金交易。

核心聚焦：高度專注於XAUUSD，能夠解讀貴金屬市場的趨勢性多頭行情和反轉形態。架構：融合機器學習的複雜神經網路集成，利用龐大的資料庫進行即時決策和預測分析。策略引擎：自適應的單一策略引擎，透過機器學習不斷演進，專注於在波動性驅動的環境中尋找高機率入場點。市場範圍：專為黃金市場量身打造，憑藉數據驅動的前瞻性，輕鬆應對從靜默累積階段到爆發式突破的各種行情。風險控制：嚴密的保護：硬編碼停損、基於帳戶淨值的智慧手數控制，以及杜絕網格交易或馬丁格爾等危險策略。自我優化：持續的機器學習循環分析交易結果，優化神經網路權重以提高勝率並適應經紀商的特定情況。執行速度：針對H1圖表優化的閃電般快速的處理速度，確保在VPS或高速ECN平台上流暢運行。靈活性：使用者友善的風險偏好設定－保守型（適用於自營交易公司）、平衡型（適用於穩健成長）或激進型（適用於高報酬交易）。整合就緒：可擴充的框架，可隨時更新機器學習模組，並對每個AI驅動的決策進行透明日誌記錄。透明度：即時洞察神經網路預測和交易邏輯，並有可驗證的回測和前瞻測試結果作為支撐。

ZOR AI 專為持久成功而打造，它採用機器學習和神經網路技術，有效消除情緒化交易陷阱。其穩健的設計避免了高風險策略，使其成為自動化黃金交易的可靠選擇。

資訊:

* 可用交易對：XAUUSD（黃金）

* 時間週期：H1

* 建議入金：400 美元以上

* 最低入金：100 美元

* 最低槓桿：1:400

* 可與任何經紀商配合使用，但建議選擇執行速度快、點差低的 ECN 平台以獲得最佳效能

功能：

* 獨家 AI 驅動策略，由神經網路和機器學習提供支援

* 無需網格交易

* 無需均價或馬丁格爾策略

* 每筆交易均設有硬性停損及止盈

* 高品質歷史資料整合，確保交易結果穩定

* 對經紀商狀況敏感度低，但執行速度快

* 易於安裝和配置

* 支援 FTMO 和自營交易

* 符合先進先出 (FIFO) 原則

購買前重要提示：

* 停損是 AI 風險管理的關鍵——它是一項功能，而非缺陷。

* 評估績效時，應考慮完整的交易週期（例如一個月或更長時間），而非個別日期。

* 故意設定無交易的空閒期；神經網路可能會在偵測到市場異常或低置信度設定時暫停交易。

* 確保您的經紀商支援快速執行，以充分利用 ZOR AI 的速度優化引擎。

定價政策：

為維持 AI 的優勢和獨特性，銷售數量將受到限制！

