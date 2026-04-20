AcG
- 专家
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Thi Ngoc Tram Le
- 版本: 1.0
- 激活: 20
ACG — 黄金突破专家顾问
针对XAUUSD的动量突破策略，交易关键历史价格水平。
首次测试 ACG？ 请从 固定手数 = 0.01 开始 | 新闻过滤器关闭 | 最大每日亏损关闭。 在启用高级功能之前，先了解系统的原始交易逻辑。
|ACG 账户 监控
|描述
|设置文件
|普通真实账户
|类型：Raw spread。 规模：$2,000
|Live set
资源与文档
|资源
|描述
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|了解 ACG 的交易频率
|为什么机器人会等待正确的突破条件
|如何设置 ACG
|逐步安装指南
|设置文件
|针对不同风险配置的预设参数
了解交易策略
ACG 是一款全自动专家顾问，专为交易 XAUUSD（黄金） 而设计。它采用动量突破方法，针对关键价格水平，并结合内置新闻过滤器和自适应风险管理。
系统不使用网格或马丁格尔策略。
ACG 策略 采用 动量突破 方法。EA 在重要价格水平放置挂单 Buy Stop 和 Sell Stop。当价格以动量突破其中一个水平时，交易被触发——捕捉延续走势。
这对您的交易意味着什么： 突破策略具有 适中的胜率和不对称回报。并非每次突破都会延续——有些会反转并以小额亏损止损。优势在于捕捉到强劲的方向性运动时。如果您看到一系列小额止损后跟着一笔大额盈利交易，这正是策略按设计运行的表现。
ACG Quad 如何保护您的账户
硬性止损： 每笔交易都有固定的最大亏损。止损绝不会被移除或扩大。
最大每日亏损限制： 如果账户单日内下跌设定百分比，EA 将关闭所有交易并暂停至下一交易时段。推荐设置：3–5%。
保证金与敞口限制： EA 实时监控账户保证金。如果黄金已占用过多保证金，则不会放置新订单。
点差过滤器： 当点差异常扩大时跳过订单——在流动性差的时段保护您免受不良成交影响。
周五自动平仓： 周末前关闭所有持仓和挂单，以避免周日开盘的跳空风险。
无马丁格尔： ACG 不使用网格或马丁格尔策略。每笔仓位均独立计算。
新闻过滤器技术
ACG 连接到 ForexFactory 经济日历，实时检测高影响力的 USD 新闻事件。在每次新闻发布前后，交易会自动暂停可配置的时间窗口。可选的 新闻期间移除 SL/TP 模式会在波动窗口临时移除持仓的止损止盈水平——之后立即恢复——保护交易免受瞬间波动导致的止损。
黄金 (XAUUSD) 对 USD 新闻事件（如 CPI、NFP 和 FOMC 决定）反应极为剧烈。强烈建议在真实交易中启用新闻过滤器。
交易规格
图表设置： XAUUSD M15（单图表）
交易品种： XAUUSD（黄金）
最低存款： $500 USD（推荐：$1,000+）
账户类型： ECN / Raw Spread
关于 $500 账户的说明： 在 $500 账户以 1% 风险交易时，黄金的高价格会使 EA 向上取整至最小手数（0.01），略微超过预设风险。请在 $500 时使用 固定手数 = 0.01。从 $2,000+ 开始，风险 % 计算将正常工作。
适合 Prop Firm
专为 prop firm 挑战优化，每笔交易均设置硬性止损、每日回撤控制，且无马丁格尔或网格策略。
功能与配置
基于关键历史水平的动量突破入场逻辑开发者通过 MQL5 消息提供支持，响应时间为 24 小时。
3 种手数计算方法：固定手数、金额、风险 %
集成 ForexFactory 日历的新闻过滤器
新闻波动期间可选移除 SL/TP
最大每日亏损断路器
账户保证金与品种敞口限制
点差过滤器（支持 2 位和 3 位小数经纪商）
周五自动平仓以保护周末跳空风险
实时图表信息面板（余额、净值、盈亏、新闻状态）
支持 Magic number 多图表部署
风险免责声明： 交易涉及重大风险。历史表现不保证未来结果。请在上线前始终在模拟账户上进行测试。
Good EA deserve a Try