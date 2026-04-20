AcG

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ACG — 黄金突破专家顾问

针对XAUUSD的动量突破策略，交易关键历史价格水平。

首次测试 ACG？ 请从 固定手数 = 0.01 开始 | 新闻过滤器关闭 | 最大每日亏损关闭。 在启用高级功能之前，先了解系统的原始交易逻辑。

ACG 账户 监控 描述 设置文件
普通真实账户 类型：Raw spread。 规模：$2,000 Live set

资源与文档

资源 描述
ACG 官方频道 最新更新、设置文件和公告
了解 ACG 的交易频率 为什么机器人会等待正确的突破条件
如何设置 ACG 逐步安装指南
设置文件 针对不同风险配置的预设参数

了解交易策略

ACG 是一款全自动专家顾问，专为交易 XAUUSD（黄金） 而设计。它采用动量突破方法，针对关键价格水平，并结合内置新闻过滤器和自适应风险管理。
系统不使用网格或马丁格尔策略。

ACG 策略 采用 动量突破 方法。EA 在重要价格水平放置挂单 Buy Stop 和 Sell Stop。当价格以动量突破其中一个水平时，交易被触发——捕捉延续走势。

这对您的交易意味着什么： 突破策略具有 适中的胜率和不对称回报。并非每次突破都会延续——有些会反转并以小额亏损止损。优势在于捕捉到强劲的方向性运动时。如果您看到一系列小额止损后跟着一笔大额盈利交易，这正是策略按设计运行的表现。

ACG Quad 如何保护您的账户

硬性止损： 每笔交易都有固定的最大亏损。止损绝不会被移除或扩大。
最大每日亏损限制： 如果账户单日内下跌设定百分比，EA 将关闭所有交易并暂停至下一交易时段。推荐设置：3–5%。
保证金与敞口限制： EA 实时监控账户保证金。如果黄金已占用过多保证金，则不会放置新订单。
点差过滤器： 当点差异常扩大时跳过订单——在流动性差的时段保护您免受不良成交影响。
周五自动平仓： 周末前关闭所有持仓和挂单，以避免周日开盘的跳空风险。
无马丁格尔： ACG 不使用网格或马丁格尔策略。每笔仓位均独立计算。

新闻过滤器技术

ACG 连接到 ForexFactory 经济日历，实时检测高影响力的 USD 新闻事件。在每次新闻发布前后，交易会自动暂停可配置的时间窗口。可选的 新闻期间移除 SL/TP 模式会在波动窗口临时移除持仓的止损止盈水平——之后立即恢复——保护交易免受瞬间波动导致的止损。

黄金 (XAUUSD) 对 USD 新闻事件（如 CPI、NFP 和 FOMC 决定）反应极为剧烈。强烈建议在真实交易中启用新闻过滤器。

交易规格

图表设置： XAUUSD M15（单图表）
交易品种： XAUUSD（黄金）
最低存款： $500 USD（推荐：$1,000+）
账户类型： ECN / Raw Spread
关于 $500 账户的说明： 在 $500 账户以 1% 风险交易时，黄金的高价格会使 EA 向上取整至最小手数（0.01），略微超过预设风险。请在 $500 时使用 固定手数 = 0.01。从 $2,000+ 开始，风险 % 计算将正常工作。

适合 Prop Firm

专为 prop firm 挑战优化，每笔交易均设置硬性止损、每日回撤控制，且无马丁格尔或网格策略。

功能与配置

基于关键历史水平的动量突破入场逻辑
3 种手数计算方法：固定手数、金额、风险 %
集成 ForexFactory 日历的新闻过滤器
新闻波动期间可选移除 SL/TP
最大每日亏损断路器
账户保证金与品种敞口限制
点差过滤器（支持 2 位和 3 位小数经纪商）
周五自动平仓以保护周末跳空风险
实时图表信息面板（余额、净值、盈亏、新闻状态）
支持 Magic number 多图表部署
开发者通过 MQL5 消息提供支持，响应时间为 24 小时。

风险免责声明： 交易涉及重大风险。历史表现不保证未来结果。请在上线前始终在模拟账户上进行测试。


评分 1
Ismail Swed
151
Ismail Swed 2026.07.07 08:04 
 

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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
ANE evo
Thi Ngoc Tram Le
专家
ANE evo 是一款用于 XAUUSD（黄金）的智能交易系统（EA），采用 网格加仓均价策略 。这是一套 高风险交易系统 ，适合了解网格与均价摊平方法运作特点的交易者。 购买后，请给我发送私信，以获取安装手册和参数设置说明。 ANE evo 实盘信号 官方频道 风险提示：  交易存在重大亏损风险，并非适合所有投资者。过往表现不代表未来结果。 ANE evo 使用网格加仓均价方式 。所有持仓的总浮动回撤可能显著高于每次只持有单笔仓位的智能交易系统。在实盘运行之前，请先在模拟账户上测试本 EA，切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。 交易策略 ANE evo 将其所有持仓作为一个整体篮子进行管理。当入场条件满足时，它会加仓以调整该篮子的平均入场价，并在达到综合目标后一次性平掉整个篮子。 网格运行期间，账户可能出现浮动回撤。对于此类策略而言，这属于正常现象。要让 EA 按预期运行，必须使用正确的手数设置并具备充足的账户资金。 内置控制 最大回撤限制。当达到所设置的回撤水平时，交易将停止。默认值：[X]%。 点差过滤。当点差高于所设限制时，不会开立新仓位。默认值：70 点。 魔术号。EA
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.64 (119)
专家
AOT 均值回归策略 — 跨相关货币对的投资组合分散，配备 VaR 投资组合风险管理 DarwinexZero , 账户规模  $100k, 设置文件 ，中等风险，每笔 5% ICMarketsSC , 账户规模 $10,000, 设置文件 ，高风险，每笔 10% 重要！ 购买后请给我发送私信，以获取安装手册和设置说明。 资源与文档 资源 说明 AOT 官方频道 用户可在此获取最新信息 如何设置 AOT 机器人 分步安装指南 设置文件 面向不同风险偏好的预设配置 了解交易策略 AOT 是一款全自动智能交易系统（Expert Advisor），仅在单个 AUDCAD M15 图表上即可交易 16 个品种。它将投资组合层面的 VaR（在险价值）管理器与动态交易管理相结合。 本系统不使用网格或马丁格尔策略。 AOT  采用 均值回归 （Mean Reversion）方法。该策略基于这样的理念：价格在单向过度运动后往往会回归其平均值。当价格明显偏离均值时，机器人便入场，预期价格将向均值回归。 这对你的交易意味着什么： 均值回归策略通常具有 较高的胜率，但止盈相对止损较小 。这是正常且符合
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
3.95 (41)
专家
ABS 使用手册 ：关于如何使用 ABS 系统及其风险概况的完整指南。  在测试或运行 ABS 系统之前，请务必仔细阅读本手册。 查看结果   信号账户监控   账户规格 资金：$10,000 杠杆：1:1000 服务器：ICMarketSC-6 其他资源 设置与使用指南可在 ABS 频道 中获取。 什么是 ABS EA？ ABS EA 是一款专为 XAUUSD（黄金） H1 时间框架开发的专业交易机器人。 基于 马丁格尔系统 ，内置 风险控制功能 。 ABS EA 专为新手和有经验的交易者设计，设置简便、全自动运行，可根据不同交易风格进行自定义。 核心功能 用户自定义安全设置的马丁格尔策略 灵活的手数管理：固定手数或自动手数 最大回撤限制，在达到设定阈值时暂停交易 简单设置：附加到图表，配置参数，即可交易 技术规格 交易品种：XAUUSD 时间框架：H1 最低入金：$300 推荐入金：$1,000 账户类型：ECN / 原始点差 杠杆：1:50 或更高（推荐 1:100+） VPS：建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险，亏损可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略风险极高，过往
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
4.5 (2)
实用工具
自定义交易面板，提升手动交易效率 该交易面板为 MT5 平台上的手动交易提供工具，具备帮助管理交易的多种功能。面板包括交易执行、订单管理和持仓监控功能，界面简洁实用。 为什么选择这款交易面板？无论您是需要管理多个交易订单，还是希望简化交易流程，这款自定义交易面板都能满足您的需求，帮助您高效管理持仓。轻松控制风险，实时监控交易表现。 核心功能 面板包含市场订单管理工具，用户可以： 执行带有预设止损和止盈水平的市价单 在指定价格点位设置挂单 通过单一界面管理多种订单类型 监控当前持仓和挂单状态 订单管理功能 用户可以访问以下关键交易管理功能： 为订单设置止损和止盈水平 对已开仓持仓启用保本设置 关闭特定类型的订单（买入、卖出或挂单） 查看所有订单的汇总止损和止盈信息 界面显示元素 面板展示实用的交易信息： 所选交易品种的当前点差数值 市场时间和日期 当前持仓的详细信息 订单状态指示器 技术规格 可自定义的参数设置 持仓手数计算器 订单执行确认选项 风险管理控制功能 使用说明 面板可直接集成 MT5 标准交易功能。用户可以： 通过设置菜单配置风险参数 通过主界面访问交易管理工具 实时监
FREE
筛选:
Ismail Swed
151
Ismail Swed 2026.07.07 08:04 
 

Good EA deserve a Try

Thi Ngoc Tram Le
18233
来自开发人员的回复 Thi Ngoc Tram Le 2026.07.07 10:37
Thank you sir, really appreciate the feedback and support 🙏
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