ACG — 黄金突破专家顾问

针对XAUUSD的动量突破策略，交易关键历史价格水平。 首次测试 ACG？ 请从 固定手数 = 0.01 开始 | 新闻过滤器关闭 | 最大每日亏损关闭。 在启用高级功能之前，先了解系统的原始交易逻辑。

ACG 账户 监控 描述 设置文件 普通真实账户 类型：Raw spread。 规模：$2,000 Live set

资源与文档

资源 描述 ACG 官方频道 最新更新、设置文件和公告 了解 ACG 的交易频率 为什么机器人会等待正确的突破条件 如何设置 ACG 逐步安装指南 设置文件 针对不同风险配置的预设参数

了解交易策略

ACG 是一款全自动专家顾问，专为交易 XAUUSD（黄金） 而设计。它采用动量突破方法，针对关键价格水平，并结合内置新闻过滤器和自适应风险管理。

系统不使用网格或马丁格尔策略。





ACG 策略 采用 动量突破 方法。EA 在重要价格水平放置挂单 Buy Stop 和 Sell Stop。当价格以动量突破其中一个水平时，交易被触发——捕捉延续走势。

这对您的交易意味着什么： 突破策略具有 适中的胜率和不对称回报。并非每次突破都会延续——有些会反转并以小额亏损止损。优势在于捕捉到强劲的方向性运动时。如果您看到一系列小额止损后跟着一笔大额盈利交易，这正是策略按设计运行的表现。

ACG Quad 如何保护您的账户

硬性止损： 每笔交易都有固定的最大亏损。止损绝不会被移除或扩大。

最大每日亏损限制： 如果账户单日内下跌设定百分比，EA 将关闭所有交易并暂停至下一交易时段。推荐设置：3–5%。

保证金与敞口限制： EA 实时监控账户保证金。如果黄金已占用过多保证金，则不会放置新订单。

点差过滤器： 当点差异常扩大时跳过订单——在流动性差的时段保护您免受不良成交影响。

周五自动平仓： 周末前关闭所有持仓和挂单，以避免周日开盘的跳空风险。

无马丁格尔： ACG 不使用网格或马丁格尔策略。每笔仓位均独立计算。

新闻过滤器技术

ACG 连接到 ForexFactory 经济日历，实时检测高影响力的 USD 新闻事件。在每次新闻发布前后，交易会自动暂停可配置的时间窗口。可选的 新闻期间移除 SL/TP 模式会在波动窗口临时移除持仓的止损止盈水平——之后立即恢复——保护交易免受瞬间波动导致的止损。



黄金 (XAUUSD) 对 USD 新闻事件（如 CPI、NFP 和 FOMC 决定）反应极为剧烈。强烈建议在真实交易中启用新闻过滤器。

交易规格

图表设置： XAUUSD M15（单图表）

交易品种： XAUUSD（黄金）

最低存款： $500 USD（推荐：$1,000+）

账户类型： ECN / Raw Spread

关于 $500 账户的说明： 在 $500 账户以 1% 风险交易时，黄金的高价格会使 EA 向上取整至最小手数（0.01），略微超过预设风险。请在 $500 时使用 固定手数 = 0.01。从 $2,000+ 开始，风险 % 计算将正常工作。

适合 Prop Firm

专为 prop firm 挑战优化，每笔交易均设置硬性止损、每日回撤控制，且无马丁格尔或网格策略。

功能与配置

基于关键历史水平的动量突破入场逻辑

3 种手数计算方法：固定手数、金额、风险 %

集成 ForexFactory 日历的新闻过滤器

新闻波动期间可选移除 SL/TP

最大每日亏损断路器

账户保证金与品种敞口限制

点差过滤器（支持 2 位和 3 位小数经纪商）

周五自动平仓以保护周末跳空风险

实时图表信息面板（余额、净值、盈亏、新闻状态）

支持 Magic number 多图表部署



风险免责声明： 交易涉及重大风险。历史表现不保证未来结果。请在上线前始终在模拟账户上进行测试。

开发者通过 MQL5 消息提供支持，响应时间为 24 小时。