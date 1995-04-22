网格加仓均价策略

风险提示： 交易存在重大亏损风险，并非适合所有投资者。过往表现不代表未来结果。

ANE evo 使用网格加仓均价方式。所有持仓的总浮动回撤可能显著高于每次只持有单笔仓位的智能交易系统。在实盘运行之前，请先在模拟账户上测试本 EA，切勿使用您无法承受损失的资金进行交易。

交易策略

ANE evo 将其所有持仓作为一个整体篮子进行管理。当入场条件满足时，它会加仓以调整该篮子的平均入场价，并在达到综合目标后一次性平掉整个篮子。

网格运行期间，账户可能出现浮动回撤。对于此类策略而言，这属于正常现象。要让 EA 按预期运行，必须使用正确的手数设置并具备充足的账户资金。

内置控制

最大回撤限制。当达到所设置的回撤水平时，交易将停止。默认值：[X]%。

点差过滤。当点差高于所设限制时，不会开立新仓位。默认值：70 点。

魔术号。EA 只管理自己的持仓，因此可与其他程序共用同一账户。

使用要求

货币对：XAUUSD

时间周期：M15，仅加载到一个图表上

账户类型：ECN 或 Raw Spread

账户模式：对冲模式（必需）

最低入金：500 美元，固定手数 0.01

推荐入金：1000 美元起

杠杆：1:100 或更高

附加功能

可选的图表面板，显示余额、净值和持仓情况。

独立的魔术号，便于与其他智能交易系统同时使用。

支持

您可以通过本产品的评论区或 MQL5 消息系统发送问题。通常会在 24 小时内回复。

是一款用于 XAUUSD（黄金）的智能交易系统（EA），采用。这是一套，适合了解网格与均价摊平方法运作特点的交易者。