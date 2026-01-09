🌟 限时特惠： 为庆祝市场首发，前 20 个名额 可享受 599 美元 的早鸟优惠价！一旦名额售罄，价格将立即调整为标准价 899 美元。欲购从速！



Gold GodTier Dual Neural 是一款专业的黄金（XAUUSD）交易系统，由 双核人工智能引擎 驱动。该系统结合了 LSTM（趋势分析）和 XGBoost（高精度决策），能够精准捕捉市场机会。

✅ 即插即用: AI 神经网络模型已 完全嵌入 在 EA 文件中。您无需下载任何外部文件。

核心优势:

🧠 双核 AI 技术: 两个 AI 模型协同工作，识别趋势并定位入场点。

🛡️ 守护者安全系统: 内置资金保护，回撤期间自动降低风险。

⛔ 绝无危险策略: 无马丁格尔、无网格。每笔交易都有止损和止盈。

📉 动态风险: 根据账户余额自动计算手数。

⚠️ 重要提示: 默认设置是 安全验证模式 (0.01 手)。请务必在参数设置中将 'InpMode' 更改为 SAFE CORE (安全)、GROWTH (增长) 或 BEAST (野兽) 模式，以激活真实交易策略！

3 种交易模式: