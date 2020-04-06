🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





FX市場に特化した自動取引システム





トレーダーの皆様、こんにちは。

Quantum PulseMatrix Forex AI PROは、Quantumトレーディング・エコシステムの一部であり、明確な目標を掲げて開発されました。





構造化され、規律があり、ルールに基づいた自動FX取引。





PulseMatrixは、取引頻度よりも精度、感情よりも論理、そして積極的なリスクよりも制御された執行を重視するトレーダーのために設計されています。





🎯 市場フォーカス





主要市場：FX





最も実績のある通貨ペア：EURUSD、GBPUSD





取引スタイル：日中取引および短期スキャルピング





推奨時間足：M5～M10





このEAは、ストラクチャーとボラティリティが一致する活発な市場環境で動作するように構築されています。





🧠 PulseMatrixの考え方





Quantum PulseMatrixは、ランダムに取引したり、市場の動きを追いかけたりすることはありません。





すべてのポジションは、以下の条件を満たした場合にのみオープンされます。





トレンドの方向が確認された場合





モメンタム条件が検証された場合





ボラティリティレベルが許容範囲内である場合





システムは不要な取引を回避し、明確でルールに適合した設定のみに焦点を当てます。





🛡 リスク管理方針





PulseMatrixは、リスク管理モデルを採用しています。





マーチンゲール法は使用していません





グリッド法は使用していません





リカバリー取引は使用していません





各取引は独立しており、現在の市場動向に基づいて適応型のストップロスおよびテイクプロフィットロジックによって管理されています。





リスク設定は、口座規模やリスク選好に合わせて調整できます。





⚙️ 実用的でシンプルな操作





セットアップ後は完全に自動化





複雑な設定は不要





デフォルトパラメータはベースラインとして提供されます





推奨される使用方法：





チャートごとに1つのFXペアにアタッチ





安定した取引にはVPSを使用する





低スプレッドブローカーが推奨





📋 最低要件





プラットフォーム：MetaTrader 5





最低入金額：200ドル（高額を推奨）





レバレッジ：1：200以上





口座タイプ：ヘッジ





VPS：推奨





⚠️ 重要情報





このEAは短期FX取引のみを目的として設計されています。





長期投資やポジション取引には適していません。





取引にはリスクが伴います。

ライブ口座で実行する前に、必ずデモ口座でテストしてください。





🔄 アップデートとサポート





Quantum PulseMatrixは、市場状況とユーザーからのフィードバックに基づいて、今後もアップデートと改良を続けていきます。





Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





自動FX取引への規律あるアプローチ。

リスクを尊重するトレーダーのために、集中的かつ管理された設計となっています。