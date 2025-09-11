Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Précision. Rapidité. Profit.
L'EA de scalping optimisé par l'IA ultime pour chaque paire de devises

Entrez dans le futur du trading avec Quantum PulseMatrix Forex AI PRO : un Expert Advisor conçu pour les scalpers, les swing traders et les professionnels intraday exigeant précision, rapidité et régularité.

🧠 Pourquoi les traders choisissent PulseMatrix ?
🚀 Moteur d'IA Quantum PulseNet v2.7
Formée sur des années de données de marché, cette IA nouvelle génération filtre le bruit et se concentre sur les entrées à forte probabilité en quelques millisecondes.

⚡ Optimisé pour les unités de temps M5 et M10
Conçu pour les zones de volatilité où les fluctuations sont les plus marquées. Également stable sur M1 et M15 pour les scalpers agressifs ou adaptatifs.

🛡 SafeValidationFallback™ – Ne ratez aucun mouvement
Si le marché ignore un signal, PulseMatrix déclenche une entrée de sauvetage filtrée finale, pour que vous soyez toujours en position au moment opportun.

🔥 Pas de Martingale. Pas de Grille. Pas de pari risqué.
Chaque transaction est calculée, contrôlée en termes de risque et indépendante. Pas de doublement, pas de surexposition : juste une exécution intelligente.

🔍 Intelligence intégrée
✅ Confirmation d'entrée multi-signaux (RSI + breakout + filtres de tendance)
✅ SL/TP dynamiques qui s'adaptent à la volatilité
✅ Protection contre les spreads et les glissements pour une exécution sécurisée
✅ Contrôle de la fréquence des transactions pour éviter le scalping parasite

📊 Points forts de la stratégie
✔️ Fonctionne sur toutes les paires de devises (majeures et mineures)
✔️ Meilleurs résultats sur EURUSD et GBPUSD
✔️ Scalping intraday et configurations de short swing
✔️ Entièrement autonome : il suffit de se connecter et de trader
✔️ Parfait pour les environnements de scalping M5 et M10

🧾 Conditions requises
Dépôt : à partir de 100 $

Effet de levier : 1:100 ou plus

Courtier : Faible spread de préférence

VPS : Fortement recommandé

💸 Tarifs (licences limitées)
🎯 Prix de lancement : 149,99 $ (40 % de réduction – Économisez 100 $) ÉTAIT 249,99 $
📈 +50 $ toutes les 10 licences vendues
💎 Prix final : 1999 $

🎁 Bonus pour les premiers acheteurs
Obtenez GRATUITEMENT notre prochain EA Quantum StarMan (moteur de micro-scalping) !
👉 Contactez-nous après votre achat pour en faire la demande.

⚙️ Configuration en 2 minutes
1️⃣ Copiez Quantum_PulseMatrix_AI_PRO_V1.4_mql5.ex5 dans le dossier Experts
2️⃣ Redémarrez MetaTrader 5
3️⃣ Associez-le à n'importe quel graphique Forex (M5/M10 recommandé)
4️⃣ Activez le trading algorithmique → Terminé ✅

Tous les paramètres sont pré-optimisés pour les paires majeures. Aucune configuration complexe.

📬 Après l'achat
🎥 Tutoriels vidéo étape par étape (bientôt disponibles)

🎁 Licence bonus gratuite (Quantum StarMan EA)

⚡ Dominez les marchés rapides grâce à la précision de l'IA
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO n'est pas un simple EA.
C'est votre avantage sur les marchés volatils : scalpez plus intelligemment, réagissez plus vite et protégez-vous du risque à chaque étape.

👉 Prenez le contrôle de votre trading. Rejoignez l'élite.
👉 Réservez votre exemplaire dès aujourd'hui avant la prochaine hausse de prix.
