Iconic BTC AI

5
  • 专家
  • Maurice Prang
    Maurice Prang

    Maurice Prang

    5 (2)
    关于 ICONIC.FX
    ICONIC.FX 是 - 家专注于人工智能驱动交易软件和结构化跟单交易（Copytrading）解决方案 Technology 公司。我们的核心技术 Iconic Neurocore AI™ 能够持续分析市场行为，并实时调整执行逻辑。
    我们提供基于规则的基础设施，将算法执行与动态风险管理完美融合。
    体验 ICONIC BTC AI+ 的强大威力。基于先进强化学习（Reinforcement Learning）的比特币交易。无网格（No Grid），无马丁（No Martingale）。
    9 产品 4 信号
  • 版本: 15.0
  • 更新: 2 八月 2026
  • 激活: 10

ICONIC BTC AI+ | SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE（版本 15.00）

发布定价

  • 当前价格：499 美元。
  • 剩余授权数量：10 个。
  • 下一价格档位：599 美元。
  • 最终价格：1699 美元。

早期优惠价格反映产品发布的当前阶段。随着当前授权名额售罄以及后续价格档位开放，价格将逐步上调。目前尚无明确日期规定当前价格何时失效。

比特币并非外汇货币对。它的表现方式与黄金不同,也不像股指那样遵循交易时段的界限,其波动性特征甚至可能在同一个交易小时内发生变化。为较平稳品种设计的通用自动化系统在这里往往会失效,因为它们默认了 BTCUSD 并不会持续表现出的市场行为。

ICONIC BTC AI+ 专为 BTCUSD 设计。从入场条件验证、人工智能决策路由,到实时风险调整,系统架构的每一层都是围绕这一市场的特性构建的。系统的核心是 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE,一个不遵循静态规则的认知量化内核。它会根据所交易的市场进行自我适应,在每次平仓后重新调整自身的决策权重,学会及时止损离场,学会掌握跟踪止盈的松紧程度,并通过一个包含九个专精大脑的实时表型档案库来路由执行,每个大脑都针对特定的市场机制进行校准。

  • 基于 Hebbian 神经调节的可微塑性
  • 去中心化的 3x3 内存态 MAP Elites 档案库,配合回溯式 HER 引擎
  • Gruenwald Letnikov 分数阶微积分,用于生成具有长记忆特性的平稳特征流
  • 黎曼度量张量映射,实现测地线意义上正确的生态位精英模型融合
  • 智能止损离场与自适应跟踪止盈:配合贝叶斯收缩的反事实在线学习模型

SYNAPSE.PHENOTYPE S6 引擎

大多数自动化交易系统内置的是一个固定不变的大脑。规则在构建阶段就已确定,并且无论市场是否给予回报都保持不变。S6 引擎的运作原理则截然不同。ICONIC BTC AI+ 内部的决策网络是一个具有可配置隐藏层宽度的可塑神经网络,节点数量可在两到三十二之间调整。每一条突触连接携带的不是单一权重,而是三个独立数值:一个在进化过程中保留不变的刚性基础权重、一个决定连接对环境反馈响应程度的可塑性系数,以及一个随每次新的市场激活而持续变化的 Hebbian 迹。当交易平仓时,参与该决策的每条突触的实时可塑性成分都会根据实现的结果进行更新,并按照奖励归一化系数以及随回撤加深而趋向于零的探索温度进行缩放。进入这笔交易时的网络与评估下一次机会时的网络,在可测量的意义上已经不同。

基于 Hebbian 神经调节的可微塑性

标准神经网络在训练后更新权重,此后便永久固定运行。S6 引擎不会将训练与实盘运行分开。其可塑突触携带一个保留的基础权重以及一个实时的可塑性系数。Hebbian 迹以每秒一次的受限频率更新,且不受经纪商的影响,因此其动态特性不会随点差刷新频率而改变。任何连接的有效权重都以其保留的基础成分与当前环境所塑造的可塑成分之和来计算。

3x3 内存态 MAP Elites 档案库

该引擎并非只维护一个大脑,而是同时维护九个专精大脑,全部保存在内存中,分布在两个行为轴上。轴一是 ATR 波动率机制:低、中或高。轴二是通过 R 平方衡量的高周期趋势线性度:低、中或高。九个生态位插槽中的每一个都存储着在对应确切市场条件下实现表现最佳的精英基因组。当当前机制从一个生态位转移到另一个时,引擎会以零延迟切换到相应的精英大脑,该判断在每个无持仓的报价上都会进行。当前使用的大脑始终是该系统针对目前所面对条件所找到过的表现最优者。

后见之明经验回放(HER)

当一笔交易以亏损平仓时,大多数学习系统会将负向信号向后传播,并调整权重以远离导致该结果的决策。这在价格出现不利但可恢复的波动期间会产生一个特定问题:引擎会学会不再进入那些方向判断正确但入场时机过早的交易。S6 引擎通过回溯式重新标注来解决这一问题。当一笔亏损交易在反转之前出现过有意义的有利波动时,引擎会针对该可实现的最佳退出点重新演算入场条件,并通过负责该决策的突触连接传播正向学习信号。这可以防止网络仅仅因为市场先朝不利方向移动,就丢弃原本有效的入场逻辑。

表观遗传甲基化门控

在震荡或无明确方向的市场条件下,以及以每分钟为单位衡量的账户回撤剧增期间,引擎可以完全锁定其可塑权重成分。刚性基础权重仍保持激活,但实时可塑性层会被冻结,直到市场质量恢复到超过配置的震荡阈值。引擎会继续使用其保留的逻辑运行,但会停止从不应交易的条件中学习。

Gruenwald Letnikov 分数阶微分

由原始价格水平衍生出的标准技术特征具有非平稳性。一阶差分虽然消除了这种非平稳性,但也破坏了价格序列中的长记忆成分。S6 引擎以可配置的阶数应用 Gruenwald Letnikov 分数阶微分,将价格水平特征转换为平稳的输入流,同时保留一阶差分会消除的长记忆结构,并将专用的长记忆通道与实时机制特征一并输入网络。

黎曼度量张量生态位融合

当当前活跃的市场机制处于生态位边界之间,而非明确落在某一格内时,引擎需要综合相邻生态位精英模型的信息。平面双线性插值假定波动率与趋势两个维度的权重相等,而这种假设很少成立。黎曼度量张量方法通过针对这两个维度实际局部协方差结构进行校准的度量来计算测地距离,从而使生态位融合权重在当前所处特征空间的几何形态下保持正确。

五种执行姿态

S6 引擎的输出并非二元结果。它会生成一个连续的置信度分数,以及覆盖手数倍数、止损缓冲和止盈扩展的连续仓位系数。这些数值映射为以下五种执行姿态之一。

  • Skip(跳过):不进行入场,引擎判定当前条件不符合要求
  • Defensive(防御):以降低的仓位进行入场
  • Neutral(中性):使用配置的基础参数进行标准执行
  • Confident(自信):仓位规模增大,止盈可在配置限制内扩展
  • Aggressive(激进):应用配置的最大仓位,要求引擎达到最高置信度等级

以上五种姿态始终受配置风险参数的约束,引擎无法覆盖硬性限制。

智能止损离场引擎

一个专用的在线学习模型会监控每一笔进入不利区域的持仓,并估计其恢复的概率。反事实标签从每笔已平仓交易自身的价格轨迹中提取,事后教会模型在特定深度下,继续持有还是提前平仓才是更优的选择。贝叶斯收缩可防止年轻的模型做出极端的止损决定,必须经过一段积累经验的预热期后模型才被允许真正采取行动,最短持仓时间保护新开仓位不被过早评估,并且只有在连续确认的评估之后止损才会触发。触发后,提前平仓会重新经过 S6 引擎、后见之明回放逻辑以及 MAP Elites 档案库,使整个系统从这笔真实的、更小的亏损中学习。

自适应跟踪止盈引擎

另一个独立的在线模型学习如何把握跟踪盈利仓位的松紧程度。每一笔未能触及止盈的跟踪止损平仓都会在事后被跟踪评估:如果价格最终会触及原始止盈,则得出的结论是跟踪过于紧密;如果价格会先触及原始止损,则得出的结论是跟踪的紧密程度是正确的。该模型综合考量成交量、交易进度、趋势一致性、ATR 扩张、波动率机制、趋势线性度以及引擎置信度,输出一个介于零点七五(用于锁定利润)到一点四零(用于让盈利持仓充分延展)之间的倍数。一个中性、未经训练的模型表现与固定跟踪完全相同。

市场结构与入场逻辑

ICONIC BTC AI+ 采用结构化挂单方式,而非即时市价执行。趋势、波动性及结构性背景信息读取自一个可配置的信号周期,默认固定为 H1,无论所挂载图表的周期为何,也可选择让其跟随图表周期变化,而突破水平则始终使用前一日蜡烛数据。在下达任何订单之前,系统会在多个层面验证当前条件。

  • EMA 趋势方向及斜率确认
  • ATR 波动率状态及扩张情况
  • 配置交易时段内的时段背景
  • 相对于配置最大值的点差过滤
  • 当日高低点结构水平
  • 前一日高低点突破水平
  • 基于价格结构回溯期得出的支撑与阻力区域
  • 基于可配置回溯期的订单块识别
  • 从当前价格到拟定入场水平的 ATR 距离验证
  • 即将发生的美元经济事件的新闻过滤器状态
  • 基于距上次平仓时间的冷却期状态
  • S6 引擎的放行判定及置信度阈值

挂单不会被无人管理地留在市场上。当趋势背景发生变化、点差条件恶化、新闻过滤器被激活、配置的刷新间隔到期,或达到每日交易次数上限时,系统会审查并可能替换或删除挂单。

资金保护与执行强化

  • 可选的每日亏损硬性止损,以当日起始净值的百分比计算,触发后当日不再新开仓,默认关闭,属于可选安全机制
  • 可选的最大回撤熔断开关,以历史净值峰值为基准衡量,触发时可选择同时平掉持仓,默认关闭
  • 连续亏损熔断机制,在配置数量的连续亏损后暂停当日新开仓,默认关闭
  • 明确的同时持仓数量硬性上限,默认限制为一个持仓
  • 每一笔订单都通过带有滑点上限、有限次数重试以及完整经纪商返回码处理的托管发送流程,确保被拒订单不会被误判为成交
  • 对发送到服务器的每一个价格都自动进行经纪商止损位、冻结位、最小止损距离及最小变动单位的规范化处理
  • 连接及终端就绪保护,当平台断开连接或交易被禁用时暂停活动
  • 净值峰值追踪,可在终端重启后持续保留

风险控制

  • 基于账户净值百分比校准的每笔交易手数计算
  • 随回撤程度递增而生效的手数缩减机制
  • 依据波动率调整的仓位规模,在高 ATR 机制下降低,在低 ATR 机制下略微提高
  • 连续亏损后自动延长的自适应冷却倍数
  • 可配置为当日起始净值百分比或固定金额的每日盈利目标
  • 每日最大交易次数的硬性限制,以开仓次数而非平仓次数计算
  • 最大点差过滤器,超限时自动撤销挂单
  • 基于 ATR 的止损设置,配有可配置的点数下限与上限,或采用固定点数距离
  • 可配置的风险回报比以及基于 ATR 的止盈上限
  • 可配置倍数及最大恢复交易次数的恢复模式,默认关闭

交易管理

  • 在价格朝有利方向移动达到可配置的 R 倍数后激活保本
  • 跟踪止损调整,松紧程度在预热完成后由自适应跟踪止盈引擎调节
  • 持仓建立或平仓时自动清理挂单,包括延迟到达的关联订单
  • 执行每日交易次数限制,达到上限后不再开立新仓
  • 每日盈利目标锁定,达到当日目标后停止新开仓并于午夜重置
  • 自我修复的持仓追踪机制,可在重启或重新连接后重新接管孤立持仓

学习卫生与知识迁移

专用的仅推理模式会冻结所有权重更新,以便进行诚实的样本外验证,而 L2 权重衰减会将 S6 引擎、止损离场模型和跟踪止盈模型这三个在线学习模型的权重都柔和地拉回接近零,以抵御在实盘数据上的过拟合。单向知识管道允许策略测试器运行将其所学发布到一个共享文件中,当实盘大脑积累的交易数量仍低于配置阈值时可导入该文件。实盘交易永远不会写回该文件,因此优化运行绝不会覆盖一个已积累经验的实盘大脑。

新闻过滤器

系统内置了基于 MetaTrader 5 经济日历驱动的原生新闻过滤器。启用后,它会拉取可配置的美元经济事件预测窗口,并在每个事件前后配置的时间缓冲期内暂停新开仓。该过滤器可仅应用于高影响力事件,也可扩展至中等影响力事件。此功能无需任何外部数据源或第三方服务。要使该功能正常运作,必须在 MetaTrader 5 终端设置中启用 WebRequest。

图表面板

实时界面显示账户余额、净值、当日盈亏、持仓数量、挂单数量、当前引擎动作及置信度分数、滚动胜率窗口、活跃执行姿态分布、趋势方向、波动率及 ATR 状态、时段状态、点差、连续亏损次数、滚动显示的人工智能学习记录,以及新闻过滤器激活时的下一个预定新闻事件。面板采用系统标志性的霓虹橙与黑色配色方案。

安装与部署

交易品种:BTCUSD。平台:MetaTrader 5。图表:一个 BTCUSD 图表,核心结构分析在内部基于配置的信号周期进行,无论所挂载图表的周期为何。强烈建议使用 VPS 以确保持续、稳定的运行。在进行实盘或模拟操作之前,必须将 Market Validation Mode 参数设置为 false,该参数仅用于 MQL5 市场的验证流程,启用时该智能交易系统不会正常运行。

在实盘账户部署之前,请先运行策略测试器,在真实经纪商条件下完成一段模拟期,并核实 BTCUSD 品种规格,包括品种名称、点值、合约规模、最小手数、杠杆及保证金要求。这些参数在不同经纪商之间存在差异,将影响手数计算与风险控制。若启用新闻过滤器,请在正式实盘运行前在终端设置中配置好 WebRequest 权限。

风险揭示

交易 BTCUSD 及其他杠杆化金融工具涉及重大风险。自动化交易并不能消除市场风险。信号监控、前瞻测试或历史回测中的过往表现并不保证未来结果。实际表现取决于经纪商条件、点差、滑点、执行质量、杠杆、账户规模、保证金要求、VPS 稳定性以及用户所配置的具体设置。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。在实盘账户部署之前,请始终先使用模拟账户进行测试。

评分 1
H20Real
662
H20Real 2026.05.30 06:25 
 

So far very positive. Testing with demo account now. 2 weeks mostly win trades. This EA seems to work very well.

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Triangular ABR EA (EURUSD – GBPUSD – EURGBP) Take advantage of market inefficiencies with this high-speed Triangular ABR   Expert Advisor , designed to trade across three major currency pairs: EURUSD, GBPUSD, and EURGBP . This EA identifies price discrepancies between correlated pairs and executes trades within milliseconds to capture risk-adjusted profits before the market corrects itself.  Key Features: Triangular Abr Strategy Exploits real-time price differences between EURUSD, GBPUSD, and E
TSM Breakout
Ludovic Marc Marie Moncla
专家
TSM Breakout is a fully automated Expert Advisor implementing time-series momentum - the most extensively documented market anomaly in the academic literature (Moskowitz, Ooi & Pedersen; the classic Turtle rules) - combined with a daily trend filter. HOW IT TRADES - Buys when the close breaks above the highest high of the last 55 bars; sells on a break of the lowest low - Initial stop loss proportional to volatility (2 x ATR) on every single trade - no exceptions - Exit on a break of the opposi
ValeriaZen
Dieter Koelbl
专家
Valeria Zen V4.4 — Smart Grids. Statistical Edge. Built-in Protection. Valeria Zen is a professional multi-pair mean reversion grid EA for MetaTrader 5. It exploits the proven statistical tendency of currency prices to revert to their mean, using intelligent grid averaging with velocity-aware position management and a layered protection system. Important: Contact me after buying to get the PDF manual. Fresh Live Signal: Click here Special entry pricing of 99€ — price will increase to 299€ after
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
专家
用于 MetaTrader 5 的 Ilan 由于使用虚拟交易，同时并发双向交易 (买与卖) 成为可能。 这样，允许用户在 MetaTrader 5 的单向持仓规则下，采用流行策略。  EA 设置 该 EA 的设置很简单。不过，策略的所有重要设置均可调整。可用工具: 单一  MagicNumber  用于识别交易; 交易方向选项 ( Trade direction ): 仅买入, 仅卖出或者并发双向; 开仓步长 ( Step ) 和盈利距离 ( TakeProfit ) 可自动适应 4 或 5-位的报价; 起始手数 ( Start lot ) 和增量系数 ( Lot coefficient ) 用来指定本金使用大小; 最后, 交易数量限制 ( Max trades in one direction ) 和最终一系列交易的止损 ( Max loss of last trade ) 用于风险管理。 您可以根据需要在单一账户里使用多个  Ilan  EA (即便是单一金融品种)。它们之中的每一个都仅处理自己的虚拟交易，不会与其它实例交互。手工交易加上 EA - 这不会影响交易策略。即使有
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
专家
每位買家皆可享專屬好禮： 購買此機器人的買家將獲贈 GRABBER BOT ：本活動限時優惠，請把握機會！ 無炒作，無魯莽風險。以最小回撤進行交易：One Man Army 是一個為個人交易與資金公司交易而設計的多貨幣交易系統。它採用短期和中期市場修正與反轉的剝頭皮策略，通過掛單限價單進行交易。這個交易機器人不會猜測方向，而是在最佳價格區域以高精度進場。正如你所喜歡的那樣，現在讓我們詳細說明。 測試時請使用貨幣對 EURCAD，時間框架 M15.  One Man Army 是基於在多個資產與市場階段的廣泛測試而開發的。該系統的行為穩定、可預測且易於分析。它專為重視控制、安全和系統化方法的交易者設計。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here Installation and setup guide – HERE This trading bot is part of the   Intaradaysoft CORE INDEX ecosystem 主要特點 無馬丁格爾，無加倉平均 每筆交易都受到止損保護 適用於資金公司與個人交易 交易時間週
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Iconic Neurocore AI
Maurice Prang
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ICONIC NEUROCORE AI+  |  OMNI NEXUS EDITION MetaTrader 5 双符号专家顾问，适用于 BTCUSD 和 XAUUSD  |  版本 2.00 在同一账户上运行两个独立的自动化系统，与运行一个协调的双资产架构并不相同。两个独立的 EA 共享保证金和资金，但互不可见。当另一个已有持仓时，它们无法减少风险敞口。它们无法 识别两个工具之间的暂时相关性，也无法判断哪个资产当前引领，哪个跟随。 ICONIC NEUROCORE AI+ 正是为填补这一空白而构建。它将 BTCUSD 和 XAUUSD 的两个专业交易 引擎整合在一个共享协调层下，该协调层实时监测两个市场之间的关系，通过风险平价分配资本， 执行综合保证金上限，并通过内存中的稀疏储层网络提取共同市场状态。每个引擎拥有自己的 自适应 AI 决策大脑、独立的市场逻辑和独立的风险参数。协调层位于两个引擎之上，在不覆盖 其个别判断的情况下，实时调整它们的综合行为。 架构概述 系统在两个层级上运作。第一层是两个独立的符号引擎，分别用于 BTCUSD 和 XAUUSD，每个引擎 拥有自己的 AI
Iconic Kybernetic AI
Maurice Prang
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ICONIC KYBERNETIC AI+ — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 一张图表。两个市场。四项核心技术。五个自适应学习层。 大多数智能交易系统只交易单一品种，却自称"智能"。少数系统尝试同时处理两个品种，便自称为"组合系统"。ICONIC KYBERNETIC AI+ 运行着一套真正的四技术认知架构，将比特币与黄金视为一个统一的、具有因果联系的系统—持续读取两者之间的信息流，并据此实时分配资金，同时不断调整自身的学习行为。 将其附加到任意一张图表上即可。从那一刻起，OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE 接管全局。BTCUSD 与 XAUUSD 将同时被监控、分析与交易，由两个相互独立的 AI"大脑"负责执行，上层则由跨资产智能层统一协调。无需第二张图表，无需手动拆分，无需繁琐配置。 底层交易策略 剥离认知核心与强化学习之后，ICONIC KYBERNETIC AI+ 的根基是一套结构化趋势突破策略—与价格行为交易员所采用的方法属于同一类别，只是以机械化方式同时在两个市场上执行。AI 层并非凭空创造交易想法；它们决定的是在这套底层结构之上，
Iconic Gold AI
Maurice Prang
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ICONIC GOLD AI+ | COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE ICONIC GOLD AI+ 是一款运行于 MetaTrader 5 平台的自动化黄金交易智能系统，专为 XAUUSD 的 M10 时间周期设计。其核心是 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE ——ICONIC FX 全产品线所采用的 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 架构的完整实现。系统融合了可微可塑性神经网络、MAP Elites 3x3 表型精英档案库、后见之明经验回放（HER）、GL 分数阶长程记忆通道以及黎曼测地线生态位混合机制。每笔交易均在入场前设置严格止损。无网格。无马丁格尔。无例外。 系统理念 ICONIC GOLD AI+ 并不追求持续不断地参与市场。在挂出任何挂单之前，引擎将依次评估以下条件：趋势结构、波动率状态、交易时段、点差、冷却期、新闻过滤器，以及 COGNITIVE LIQUIDITY SYNAPSE ENGINE 的当前输出信号。所有条件必须同时满足。只要有一项不达标，系统便保持等待。无操作本身是系统的主动输出
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
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ICONIC TRENDLINE 适用于 MetaTrader 5 标题： ICONIC TRENDLINE：带多周期（MTF）面板与提醒的高级趋势指标 简要说明 还在总是 太晚 识别趋势、并在震荡市里被 假信号 误导吗？MT5 指标 ICONIC TRENDLINE 正是为此而生。它将 智能 EMA 逻辑 与 ADX 趋势强度 结合，提供 清晰、提前、已过滤 的趋势信号。借助 动态趋势线 、 多周期仪表盘 和 即时推送通知 ，你的交易将比以往更 自信 、更 精准 。 指标关键特性 动态变色趋势线 在图表上绘制一条清晰的趋势线，并依据当前方向自动变色： 蓝色： 已确认上升趋势（多头）。 红色： 已确认下降趋势（空头）。 在 中性 阶段，趋势线保持 上一个颜色 ，以避免不必要、易误导的频繁变色（“拉锯/假突破”）。 基于 ADX 的智能趋势过滤（核心） 仅当关键 EMA（ 9、21、50 ） 按正确顺序排列 且 ADX 达到 最低强度 （默认 > 20 ）时才发出趋势信号。该过滤器能有效排除大多数假信号高发的 弱势/横盘 市场。 多周期（MTF）GUI 面板 一眼把握“大局观”！图表右侧
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Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
指标
对“ICONIC TRENDLINE SIGNAL”指标的深度解析（中文） 所提供的 MQL5 代码实现了一个面向 MetaTrader 5 的高级多维度顺势指标。它并非简单的均线交叉，而是把趋势强度、波动率、多周期分析与量化评分系统整合为一体，构成完整的决策支持工具。 1. 核心交易策略与逻辑 该指标基于稳健的多层逻辑框架，用于识别高胜率的顺势入场点。 A. 趋势定义：多 EMA 系统 趋势检测的基础是由 5 条指数移动平均线（EMA）构成的高级体系。主图上的“趋势线”采用经典的 EMA 级联（默认 9、21、50），而在后台还会参考更长周期（最高至 200 周期 EMA）以进行更深层的市场分析。 多头趋势（主图） ：当 EMA(9) > EMA(21) > EMA(50) 且按“多头顺序”完美排列时，确认强劲上升趋势。这代表短/中/长周期参与者达成一致。 空头趋势（主图） ：当 EMA(9) < EMA(21) < EMA(50) 时，定义为空头趋势。 相较于两线交叉，这种级联结构更可靠，因为它要求多个周期同时确认，从而过滤较弱或尚未形成的行情。 B. 趋势确认：ADX 强度过滤
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Iconic AI Signal
Maurice Prang
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ICONIC AI SIGNAL v2.0 MetaTrader 5 自适应多时间框架汇合指标 传统技术指标在你切换到实盘的那一刻就会失效。原因在数学上不可避免：它们是静态的。固定 公式。没有记忆。无法识别市场究竟处于清晰趋势中，还是在混乱、低流动性的横盘中衰竭。 当它们在回测中看起来完美时，几乎总是因为无意中过拟合了历史噪声。在实际条件下，它们 恰好在最需要的时候崩溃：局部衰竭区、假突破和体制转换点。 ICONIC AI SIGNAL v2.0 的构建方式截然不同。它是一个完全透明、自我学习的多时间框架汇合 引擎，原生运行于 MetaTrader 5 内部。其核心包含两个并行 AI 系统：一个按市场状态分类的 逻辑回归大脑，学习哪些入场特征在每种市场条件下能预测成功；以及一个 eSNN 协处理器， 测量这些特征的时序相干性——不只是汇合信号是否触发，而是它们触发得有多同步。两个系统在 每笔已解决信号后实时更新，并跨会话保存状态。没有任何固定的东西，没有任何静态的东西。 兼容：外汇主要和次要货币对、黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD)、比特币 (BTCUSD)、以太坊， 以
Iconic HullX AI
Maurice Prang
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ICONIC HULLX AI v2.0 | NEUROCORE EDITION ICONIC HULLX AI v2.0 — NEUROCORE 版 Hull Suite × 波动率带挤压 × 五层AI智能过滤栈 ICONIC HULLX AI v2.0 是一款专业级 MetaTrader 5 信号指标，以 Hull 均线套件为核心， 并扩展了五个相互独立、数学严谨的AI过滤闸门。每一个出现在图表上的信号，都经过多层智能栈的审核—— 该智能栈从您真实的交易结果中实时学习，没有静态规则，没有会过时的固定阈值。 系统建立在一个核心原则之上： 无法被多个独立统计层确认的信号，不会出现在图表上。 每个闸门针对不同来源的假信号。它们共同构成一个级联噪声过滤器，无需手动配置即可自动适应 不断变化的市场结构。 智能过滤栈 — 五个独立闸门 全部五个闸门均位于 NEUROCORE 集成模型决策 之前 ，可单独开关。这意味着您可以先以 仅显示 HUD 的模式运行，观察哪些闸门在您的交易品种上触发最频繁，然后有选择地激活拦截功能。 开启 Debug_SignalLog 后，每个闸门都会记录其决策日志
Iconic Titan AI
Maurice Prang
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ICONIC TITAN AI：同时读取七个时间周期的神经网络信号引擎 大多数交易者失败,并非因为策略不好,而是因为人脑根本无法同时并行评估七个时间周期,每个周期还包含22个技术变量,并且要在实时中完成,不带任何情绪。 ICONIC TITAN AI 正是为填补这一空白而打造:一个神经网络集成系统,同时扫描从M1到D1的全部周期,给您的不是一个观点,而是一次概率计算。 您在图表上实际看到的内容 在深入技术细节之前,先回答最重要的问题:TITAN AI的信号到底长什么样。每一个激活信号都由以下要素组成,实时直接显示在您的图表上。 方向。 买入或卖出,以符号和颜色清晰标注 零到百分的评分。 该设置的综合质量评分,由规则评分与神经网络评估共同构成 置信度百分比。 三个神经网络对该具体设置的一致程度 来源时间周期。 七个监控周期中,是哪一个触发了该信号 入场价格。 评估所依据的精确价格 三个目标位和一个止损位。 全部四个价位都会额外以线条形式直接绘制在图表上,您无需自行寻找 四个概率值。 分别对应三个目标位以及止损位,详细说明见下文 除了当前激活信号,矩阵面板会持续显示全部七个时间周期的状态,
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H20Real
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H20Real 2026.05.30 06:25 
 

So far very positive. Testing with demo account now. 2 weeks mostly win trades. This EA seems to work very well.

Maurice Prang
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来自开发人员的回复 Maurice Prang 2026.05.30 07:13
Thank you very much. 🙏🏻
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