ICONIC BTC AI+ | SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE（版本 15.00）

发布定价 当前价格：499 美元。

剩余授权数量：10 个。

下一价格档位：599 美元。

最终价格：1699 美元。 早期优惠价格反映产品发布的当前阶段。随着当前授权名额售罄以及后续价格档位开放，价格将逐步上调。目前尚无明确日期规定当前价格何时失效。

比特币并非外汇货币对。它的表现方式与黄金不同,也不像股指那样遵循交易时段的界限,其波动性特征甚至可能在同一个交易小时内发生变化。为较平稳品种设计的通用自动化系统在这里往往会失效,因为它们默认了 BTCUSD 并不会持续表现出的市场行为。

ICONIC BTC AI+ 专为 BTCUSD 设计。从入场条件验证、人工智能决策路由,到实时风险调整,系统架构的每一层都是围绕这一市场的特性构建的。系统的核心是 SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE,一个不遵循静态规则的认知量化内核。它会根据所交易的市场进行自我适应,在每次平仓后重新调整自身的决策权重,学会及时止损离场,学会掌握跟踪止盈的松紧程度,并通过一个包含九个专精大脑的实时表型档案库来路由执行,每个大脑都针对特定的市场机制进行校准。

基于 Hebbian 神经调节的可微塑性

去中心化的 3x3 内存态 MAP Elites 档案库,配合回溯式 HER 引擎

Gruenwald Letnikov 分数阶微积分,用于生成具有长记忆特性的平稳特征流

黎曼度量张量映射,实现测地线意义上正确的生态位精英模型融合

智能止损离场与自适应跟踪止盈:配合贝叶斯收缩的反事实在线学习模型

SYNAPSE.PHENOTYPE S6 引擎

大多数自动化交易系统内置的是一个固定不变的大脑。规则在构建阶段就已确定,并且无论市场是否给予回报都保持不变。S6 引擎的运作原理则截然不同。ICONIC BTC AI+ 内部的决策网络是一个具有可配置隐藏层宽度的可塑神经网络,节点数量可在两到三十二之间调整。每一条突触连接携带的不是单一权重,而是三个独立数值:一个在进化过程中保留不变的刚性基础权重、一个决定连接对环境反馈响应程度的可塑性系数,以及一个随每次新的市场激活而持续变化的 Hebbian 迹。当交易平仓时,参与该决策的每条突触的实时可塑性成分都会根据实现的结果进行更新,并按照奖励归一化系数以及随回撤加深而趋向于零的探索温度进行缩放。进入这笔交易时的网络与评估下一次机会时的网络,在可测量的意义上已经不同。

基于 Hebbian 神经调节的可微塑性

标准神经网络在训练后更新权重,此后便永久固定运行。S6 引擎不会将训练与实盘运行分开。其可塑突触携带一个保留的基础权重以及一个实时的可塑性系数。Hebbian 迹以每秒一次的受限频率更新,且不受经纪商的影响,因此其动态特性不会随点差刷新频率而改变。任何连接的有效权重都以其保留的基础成分与当前环境所塑造的可塑成分之和来计算。

3x3 内存态 MAP Elites 档案库

该引擎并非只维护一个大脑,而是同时维护九个专精大脑,全部保存在内存中,分布在两个行为轴上。轴一是 ATR 波动率机制:低、中或高。轴二是通过 R 平方衡量的高周期趋势线性度:低、中或高。九个生态位插槽中的每一个都存储着在对应确切市场条件下实现表现最佳的精英基因组。当当前机制从一个生态位转移到另一个时,引擎会以零延迟切换到相应的精英大脑,该判断在每个无持仓的报价上都会进行。当前使用的大脑始终是该系统针对目前所面对条件所找到过的表现最优者。

后见之明经验回放(HER)

当一笔交易以亏损平仓时,大多数学习系统会将负向信号向后传播,并调整权重以远离导致该结果的决策。这在价格出现不利但可恢复的波动期间会产生一个特定问题:引擎会学会不再进入那些方向判断正确但入场时机过早的交易。S6 引擎通过回溯式重新标注来解决这一问题。当一笔亏损交易在反转之前出现过有意义的有利波动时,引擎会针对该可实现的最佳退出点重新演算入场条件,并通过负责该决策的突触连接传播正向学习信号。这可以防止网络仅仅因为市场先朝不利方向移动,就丢弃原本有效的入场逻辑。

表观遗传甲基化门控

在震荡或无明确方向的市场条件下,以及以每分钟为单位衡量的账户回撤剧增期间,引擎可以完全锁定其可塑权重成分。刚性基础权重仍保持激活,但实时可塑性层会被冻结,直到市场质量恢复到超过配置的震荡阈值。引擎会继续使用其保留的逻辑运行,但会停止从不应交易的条件中学习。

Gruenwald Letnikov 分数阶微分

由原始价格水平衍生出的标准技术特征具有非平稳性。一阶差分虽然消除了这种非平稳性,但也破坏了价格序列中的长记忆成分。S6 引擎以可配置的阶数应用 Gruenwald Letnikov 分数阶微分,将价格水平特征转换为平稳的输入流,同时保留一阶差分会消除的长记忆结构,并将专用的长记忆通道与实时机制特征一并输入网络。

黎曼度量张量生态位融合

当当前活跃的市场机制处于生态位边界之间,而非明确落在某一格内时,引擎需要综合相邻生态位精英模型的信息。平面双线性插值假定波动率与趋势两个维度的权重相等,而这种假设很少成立。黎曼度量张量方法通过针对这两个维度实际局部协方差结构进行校准的度量来计算测地距离,从而使生态位融合权重在当前所处特征空间的几何形态下保持正确。

五种执行姿态

S6 引擎的输出并非二元结果。它会生成一个连续的置信度分数,以及覆盖手数倍数、止损缓冲和止盈扩展的连续仓位系数。这些数值映射为以下五种执行姿态之一。

Skip(跳过):不进行入场,引擎判定当前条件不符合要求

Defensive(防御):以降低的仓位进行入场

Neutral(中性):使用配置的基础参数进行标准执行

Confident(自信):仓位规模增大,止盈可在配置限制内扩展

Aggressive(激进):应用配置的最大仓位,要求引擎达到最高置信度等级

以上五种姿态始终受配置风险参数的约束,引擎无法覆盖硬性限制。

智能止损离场引擎

一个专用的在线学习模型会监控每一笔进入不利区域的持仓,并估计其恢复的概率。反事实标签从每笔已平仓交易自身的价格轨迹中提取,事后教会模型在特定深度下,继续持有还是提前平仓才是更优的选择。贝叶斯收缩可防止年轻的模型做出极端的止损决定,必须经过一段积累经验的预热期后模型才被允许真正采取行动,最短持仓时间保护新开仓位不被过早评估,并且只有在连续确认的评估之后止损才会触发。触发后,提前平仓会重新经过 S6 引擎、后见之明回放逻辑以及 MAP Elites 档案库,使整个系统从这笔真实的、更小的亏损中学习。

自适应跟踪止盈引擎

另一个独立的在线模型学习如何把握跟踪盈利仓位的松紧程度。每一笔未能触及止盈的跟踪止损平仓都会在事后被跟踪评估:如果价格最终会触及原始止盈,则得出的结论是跟踪过于紧密;如果价格会先触及原始止损,则得出的结论是跟踪的紧密程度是正确的。该模型综合考量成交量、交易进度、趋势一致性、ATR 扩张、波动率机制、趋势线性度以及引擎置信度,输出一个介于零点七五(用于锁定利润)到一点四零(用于让盈利持仓充分延展)之间的倍数。一个中性、未经训练的模型表现与固定跟踪完全相同。

市场结构与入场逻辑

ICONIC BTC AI+ 采用结构化挂单方式,而非即时市价执行。趋势、波动性及结构性背景信息读取自一个可配置的信号周期,默认固定为 H1,无论所挂载图表的周期为何,也可选择让其跟随图表周期变化,而突破水平则始终使用前一日蜡烛数据。在下达任何订单之前,系统会在多个层面验证当前条件。

EMA 趋势方向及斜率确认

ATR 波动率状态及扩张情况

配置交易时段内的时段背景

相对于配置最大值的点差过滤

当日高低点结构水平

前一日高低点突破水平

基于价格结构回溯期得出的支撑与阻力区域

基于可配置回溯期的订单块识别

从当前价格到拟定入场水平的 ATR 距离验证

即将发生的美元经济事件的新闻过滤器状态

基于距上次平仓时间的冷却期状态

S6 引擎的放行判定及置信度阈值

挂单不会被无人管理地留在市场上。当趋势背景发生变化、点差条件恶化、新闻过滤器被激活、配置的刷新间隔到期,或达到每日交易次数上限时,系统会审查并可能替换或删除挂单。

资金保护与执行强化

可选的每日亏损硬性止损,以当日起始净值的百分比计算,触发后当日不再新开仓,默认关闭,属于可选安全机制

可选的最大回撤熔断开关,以历史净值峰值为基准衡量,触发时可选择同时平掉持仓,默认关闭

连续亏损熔断机制,在配置数量的连续亏损后暂停当日新开仓,默认关闭

明确的同时持仓数量硬性上限,默认限制为一个持仓

每一笔订单都通过带有滑点上限、有限次数重试以及完整经纪商返回码处理的托管发送流程,确保被拒订单不会被误判为成交

对发送到服务器的每一个价格都自动进行经纪商止损位、冻结位、最小止损距离及最小变动单位的规范化处理

连接及终端就绪保护,当平台断开连接或交易被禁用时暂停活动

净值峰值追踪,可在终端重启后持续保留

风险控制

基于账户净值百分比校准的每笔交易手数计算

随回撤程度递增而生效的手数缩减机制

依据波动率调整的仓位规模,在高 ATR 机制下降低,在低 ATR 机制下略微提高

连续亏损后自动延长的自适应冷却倍数

可配置为当日起始净值百分比或固定金额的每日盈利目标

每日最大交易次数的硬性限制,以开仓次数而非平仓次数计算

最大点差过滤器,超限时自动撤销挂单

基于 ATR 的止损设置,配有可配置的点数下限与上限,或采用固定点数距离

可配置的风险回报比以及基于 ATR 的止盈上限

可配置倍数及最大恢复交易次数的恢复模式,默认关闭

交易管理

在价格朝有利方向移动达到可配置的 R 倍数后激活保本

跟踪止损调整,松紧程度在预热完成后由自适应跟踪止盈引擎调节

持仓建立或平仓时自动清理挂单,包括延迟到达的关联订单

执行每日交易次数限制,达到上限后不再开立新仓

每日盈利目标锁定,达到当日目标后停止新开仓并于午夜重置

自我修复的持仓追踪机制,可在重启或重新连接后重新接管孤立持仓

学习卫生与知识迁移

专用的仅推理模式会冻结所有权重更新,以便进行诚实的样本外验证,而 L2 权重衰减会将 S6 引擎、止损离场模型和跟踪止盈模型这三个在线学习模型的权重都柔和地拉回接近零,以抵御在实盘数据上的过拟合。单向知识管道允许策略测试器运行将其所学发布到一个共享文件中,当实盘大脑积累的交易数量仍低于配置阈值时可导入该文件。实盘交易永远不会写回该文件,因此优化运行绝不会覆盖一个已积累经验的实盘大脑。

新闻过滤器

系统内置了基于 MetaTrader 5 经济日历驱动的原生新闻过滤器。启用后,它会拉取可配置的美元经济事件预测窗口,并在每个事件前后配置的时间缓冲期内暂停新开仓。该过滤器可仅应用于高影响力事件,也可扩展至中等影响力事件。此功能无需任何外部数据源或第三方服务。要使该功能正常运作,必须在 MetaTrader 5 终端设置中启用 WebRequest。

图表面板

实时界面显示账户余额、净值、当日盈亏、持仓数量、挂单数量、当前引擎动作及置信度分数、滚动胜率窗口、活跃执行姿态分布、趋势方向、波动率及 ATR 状态、时段状态、点差、连续亏损次数、滚动显示的人工智能学习记录,以及新闻过滤器激活时的下一个预定新闻事件。面板采用系统标志性的霓虹橙与黑色配色方案。

安装与部署

交易品种:BTCUSD。平台:MetaTrader 5。图表:一个 BTCUSD 图表,核心结构分析在内部基于配置的信号周期进行,无论所挂载图表的周期为何。强烈建议使用 VPS 以确保持续、稳定的运行。在进行实盘或模拟操作之前,必须将 Market Validation Mode 参数设置为 false,该参数仅用于 MQL5 市场的验证流程,启用时该智能交易系统不会正常运行。

在实盘账户部署之前,请先运行策略测试器,在真实经纪商条件下完成一段模拟期,并核实 BTCUSD 品种规格,包括品种名称、点值、合约规模、最小手数、杠杆及保证金要求。这些参数在不同经纪商之间存在差异,将影响手数计算与风险控制。若启用新闻过滤器,请在正式实盘运行前在终端设置中配置好 WebRequest 权限。

风险揭示

交易 BTCUSD 及其他杠杆化金融工具涉及重大风险。自动化交易并不能消除市场风险。信号监控、前瞻测试或历史回测中的过往表现并不保证未来结果。实际表现取决于经纪商条件、点差、滑点、执行质量、杠杆、账户规模、保证金要求、VPS 稳定性以及用户所配置的具体设置。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。在实盘账户部署之前,请始终先使用模拟账户进行测试。