Quantum Gold Monarch PRO MT5
- 专家
- Amer Juabra
- 版本: 1.3
- 更新: 11 九月 2025
- 激活: 12
🇨🇳 简体中文版:
👑 Quantum Gold Monarch MT5
终极AI驱动黄金交易智能顾问
迎接黄金交易的未来！Quantum Gold Monarch MT5 是一款专为 XAUUSD 打造的先进AI智能交易系统。它基于 OpenAI 的 GPT-4o 模型开发，结合两年实盘数据与大量优化，为您带来卓越的精准度、稳定性与性能。
🧠 为什么选择 Quantum Gold Monarch？
🚀 由 ChatGPT-4o + Quantum Engine v1.0 驱动
这不仅仅是另一个EA机器人。Monarch 经过大量市场数据训练，能准确识别价格行为、虚假突破及关键反转区域。
⚙️ 专为 M10 和 M15 时间周期设计
针对 10 分钟与 15 分钟图表进行回测和优化，实现频率与风险控制的完美平衡。
🛡️ 内置账户保护与智能跟踪止盈机制
Monarch 可实时监控市场波动，使用资金保护机制与智能追踪止损功能，保障账户安全并锁定利润。
🔍 核心AI功能：
-
自适应波动性扫描器： 避免在高风险或新闻期间开仓
-
动态风险引擎： 根据实时资金与点差智能调整仓位
-
图形识别模块： 学习历史市场行为，优化入场逻辑
-
多周期确认机制： 使用高周期信号增强交易准确性
📊 策略亮点：
✅ 专为 XAUUSD 优化
✅ 非马丁格尔式网格策略，风险可控
✅ 精准交易，避免过度操作
✅ 全自动智能交易，无需人工干预
✅ 同时适用于短线套利与长期复利增长
🧾 使用要求：
-
经纪商：任何ECN/低点差平台（推荐 IC Markets）
-
报价格式：仅支持两位小数（不兼容三位报价黄金）
-
最低入金：$200，杠杆 1:200
-
账户类型：支持对冲账户
-
VPS：强烈推荐，保障全天运行
💸 定价模式：
🎯 起售价：$399
📈 每销售10份价格上涨 $50
💎 封顶价：$1999
🎁 限时赠品：
立即购买即可免费获得我们即将发布的 Forex EA：Quantum StarMan
👉 购买后请联系我们领取赠品
🛠️ 快速安装指南：
-
打开 MT5 终端
-
将 Quantum Gold Monarch 拖入 XAUUSD 图表
-
选择 M10 或 M15 时间周期
-
启用 Algo Trading
✅ 一切准备就绪，Monarch 将自动开始交易
⚙️ 推荐设置：
无需复杂配置，默认参数已优化，安装即用！
📬 购买后：
请联系我们以获取：
📥 安装视频（即将上线）
🤝 Quantum 团队的技术支持
🎁 免费赠送 Quantum StarMan EA
👑 让 Monarch 引领你的交易帝国！
开启AI智能交易新时代——为追求稳定收益的专业交易者而生
精准 · 智能 · 信赖
与 Monarch 一起，征服黄金市场！