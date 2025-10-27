Game Changer Indicator mt5

4.67

Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。

购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！

请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。请小心诈骗者，不要从其他人那里购买任何套件！

设置

  • 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报
  • 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知
  • 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件



评分 7
Memo Tegani
46
Memo Tegani 2025.12.18 02:43 
 

This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 17:03 
 

I tested it on six charts at once and my MT5 didn’t lag at all. That’s rare for a visual indicator with alerts. It’s coded cleanly efficient, responsive and stable even on high-volatility assets like gold. Big thumbs up for technical design and strukov for sure

Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.11 08:09 
 

Very accurate signals! No repaint. I love this new indicator from Strukov!

推荐产品
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
The Pulse mt5
Roman Kuleshov
指标
The Pulse 是实时显示累积周期的指标。 简单来说：积累是"聪明的钱"在市场上发起强大的运动之前悄悄地收集资产。 在图表上，看起来价格"卡在"一个范围内。 这是积累阶段-有人正在准备一个大动作。 如果你学会注意到这些时刻-当市场似乎"冻结"，但在同一时间感到紧张—你可以在正确的时间在正确的地方。 确定累积周期意味着能够等待合适的时机。 The Pulse 指标显示积累周期，积累中的价格可以随心所欲地移动，但最常见的是横向移动。 The Pulse Blog. The blog: Why every trader should have The Pulse indicator as an additional tool for trading. Version mt4 累积周期可以以不同的方式使用: 在积累期间，您可以远离市场，等待价格释放积累的能量并开始移动。 适当的技能和经验，你可以在积累本身内进行交易。 如果在长期价格或趋势变动后出现累积，则可能更好地查看以前打开的交易。 例如，固定利润或将其设置为盈亏平衡。 而且，在 The Pulse 指标的帮助下，你会更好地看到和
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
指标
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
指标
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
指标
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
指标
Haven Volume Profile 是一个多功能的成交量剖面分析指标，帮助基于交易量分布识别关键价格水平。它旨在为专业交易者提供更深入的市场理解，并帮助识别重要的进出场点。 其他产品 ->  这里 主要功能： Point of Control (POC) 计算 - 最大交易活动水平，帮助识别最具流动性的水平 Value Area 定义（增加活动区）和可自定义的成交量百分比，帮助更准确地评估交易区间 支持tick成交量和实际成交量，适用于不同市场类型和交易策略 灵活的计算周期设置（天数），使工具能够适应任何时间范围 自动适应浅色和深色终端主题，提升用户界面的可视体验 清晰的水平可视化，支持自定义样式和颜色，便于图表分析和快速决策 该指标非常适合识别重要的价格水平和整合区，帮助交易者做出更加明智的交易决策。使用 Haven Volume Profile 有助于通过更准确的成交量和市场动态分析来降低风险并增加利润。
FREE
MultiSessionVolumeProfile
Everett Wright
指标
MultiSession Volume Profile is a professional volume profile indicator for MetaTrader 5 that builds separate POC, VAH, VAL and volume histograms for multiple custom trading sessions on the same chart. It helps you see where volume truly concentrated in each part of the day (RTH, Globex, Asia, London, etc.), so you can identify key intraday levels, ranges, and magnets that many standard tools miss. ​ Main advantages Multi-session profiles Build up to 5 fully independent sessions with custom times
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
指标
VR 网格指示器 设计 用于创建具有用户定义设置的图形网格。与 标准网格 不同，VR 网格用于构建 圆形关卡 。根据用户的选择，轮次级别之间的步长可以是任意的。此外，与其他指标和实用程序不同，即使时间段发生变化或终端重新启动，VR Grid 也能保持网格的位置 。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 4] 垂直级别 基于实际时间间隔并 忽略缺失 或不存在的周期。因此，级别之间的步长严格对应于用户选择的值。 使用 VR 网格指标时，交易者 可以更改任何级别的垂直线和水平线的样式 、颜色和粗细。这使您可以控制金融工具的 回合水平 。 整数位是 以两个或多个零结尾 的价格（例如：1.23500、5.65900、1923.200）。人们相信，这样的水平 经常充当 作为支撑或阻力的强点。 Horizontal line settings Horizontal line step Horizontal line color Horizontal line style Horizonta
FREE
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
指标
The   Pairs Spread indicator   has been developed for the popular strategy known as pairs trading, spread trading, or statistical arbitrage. This indicator measures the distance (spread) between prices of two directly (positively) correlated instruments and shows the result as a curve with standard deviations. So, traders can quickly identify when the instruments are too far apart and use this information for trade opportunities.  How to use the Pairs Spread indicator Best results are attained
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
指标
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
指标
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC) , FX , indices , and metals . Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes : Day , Week , or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open).
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
指标
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
指标
基本主题构建器：简化您的图表自定义 通过 基本主题构建器 指标，彻底改变您的交易体验。这款多功能工具旨在简化您在MetaTrader 5 平台上自定义图表外观的过程。该指标提供了一个用户友好的面板，您可以轻松切换不同的主题和配色方案，提升交易环境的视觉吸引力和功能性。 Free MT4 version 基本主题构建器 指标是那些希望轻松个性化MetaTrader 5图表的交易者的终极工具。通过其简单的面板界面和各种主题预设，您可以迅速调整图表的外观，以匹配您的交易风格或心情。无论您偏爱经典外观还是现代美学，基本主题构建器提供了一系列选项，以增强您的视觉体验并提高专注度。立即优化您的交易设置，体验这款实用且易于使用的指标。 主要特点： 轻松管理主题： 使用便捷的面板界面，单击即可快速更改图表主题。 预定义预设： 从几种预配置的主题和配色方案中进行选择，包括经典、深色、浅色等，以适应您的交易偏好。 可自定义选项： 调整颜色和样式，按您的喜好定制图表外观。 用户友好界面： 享受简单直观的设计，无需复杂设置或配置。 提升交易专注度： 通过视觉吸引力强且无干扰的图表环境，改善您的交易体验。
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
指标
This indicator plots the volume profile by Price on the chart There are 5 ways to view it: By Total Volume Traded (Premium Version); Volume Ticks(Forex) Separated by Buyers and Sellers (Premium Version); Buyers Only (Premium Version); Sellers Only (Premium Version); Business balance (Buyers - Sellers) (Premium Version); . It is possible to select how many days the profiles will be calculated.( Premium Version) On the current day it recalculates the histogram data for each new candlestick.
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
指标
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
指标
Another renko-based indicator. It returns different usable values ​​for an EA, and is directly displayed on the main chart. Its setting is very simple: The size of the renko The number of bars taken into account The falling color The color on the rise Returned values: Buffer 0 : Value of the middle Buffer 1 : Value of the Top Buffer 2 : Value of the Bottom Buffer 3 : Direction of renko (0.0 for top ; 1.0 for bottom) Buffer 4 : Ratio of the renko, for example, if it is twice, 3 times, ro more of
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
指标
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
指标
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
指标
The indicator displays the orders book, as well as increases its depth, remembering the location of orders that have gone beyond the current "window" view. Indicator capability Display the levels of open positions. Simulation of placing/cancelling/editing pending orders directly in the displayed orders book. Indicator features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorded in the Sm
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
指标
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
指标
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
指标
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 5 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Dots Indicator MT5
Do Kim Dang Khoi
指标
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Key Takeaways Generates buy and sell signals earlier than regular MA This indicator can detect a trend when it is just starting Filter :  A special parameter that is useful for filtering out spikes without causing lag. However, like all indicators, it isn't foolproof,  to avoid false signals, it's best to use the   Dots  indicator with other indicators. Te
FREE
Supertrend MetaTrader 5
Vladimir Karputov
指标
“Supertrend MetaTrader 5”指标是最简单的趋势交易系统的基础。然而它仍然非常有效。该指标适用于任何时间范围（在当前图表的时间范围内）。从名字就可以看出这个指标是跟随趋势的，当趋势发生变化时，指标准确的显示趋势变化的点。 “Supertrend MetaTrader 5”的基础是比较价格和“Average True Range indicator”值乘以乘数（还有一个选项可以使用基于“True Range”而不是“ATR”计算的“移动平均线”） . 该指标在趋势市场区域和参数 10 和 3（'ATR Period' 等于 10，'ATR Multiplier' 等于 3）显示最佳结果。在 D1 时间框架上，建议使用确认指标。 在参数中，您可以将指标类型设置为“ATR”或“移动平均线”（“更改 ATR 计算方法？”参数对此负责），您可以启用/禁用“买入”和“卖出”信号箭头（“显示买入/卖出信号？”）并且您可以启用/禁用趋势填充（参数“荧光笔开/关？”）。 此外，在“警报”块中，您可以设置有关信号出现的警报（注意！指标在当前柱上有效工作，因此当前柱上的信号可能出
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
指标
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
指标
FOTSI – 外汇真实强度指数概览 发现每种货币的真实力量，并利用优势交易。 FOTSI 指标 是一种 多货币振荡器 ，用于测量每种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD）在所有货币对中的真实动量。 FOTSI 不仅分析单一图表，而是整合多个货币对的数据，平滑价格波动，并应用 True Strength Index (TSI) 算法，为您提供清晰、稳定且无延迟的各货币相对强度视图。 主要特征 多货币振荡器： 独立衡量每种货币的强弱。 超买和超卖水平： +50 → 货币超买（高概率回调）。 –50 → 货币超卖。 ±25 → 中性区。 简单易懂： 曲线在零之上或之下 = 强/弱。 无重绘： 所有计算实时进行并保持稳定。 适用于任何货币对和时间周期： 建议在 H1, H4 和 D1 使用以提高可靠性。 如何使用？ 反转策略： 当货币达到 +50 或 –50 极值时寻找反转机会。 入场确认： 结合价格行为或支撑/阻力位使用。 选择最强/最弱货币对： 基于最强货币对最弱货币进行交易。 实用示例 如果 USD 为 +60（超买）且 EUR 为 –
Nexus fibonacci indicator
Mohammed Kaddour
4 (1)
指标
This  variant of the ZigZag  indicator is recalculated  at  each  tick  only at the bars that were not calculated yet and,  therefore, it does  not  overload  CPU  at  all  which  is  different   from  the standard indicator. Besides, in this indicator drawing of  a  line is  executed exactly in ZIGZAG style  and, therefore, the  indicator  correctly and simultaneously  displays  two  of its extreme points (High and Low) at the same bar! Depth is a minimum number of bars without the second max
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
指标
海肯阿什MT5指标 提升您的交易分析能力，使用海肯阿什MT5指标。 这款强大的工具将标准价格数据转化为更平滑、 趋势化的烛形图， 让您更轻松地识别市场趋势和潜在的逆转点。 主要特点： 清晰的趋势识别： 通过不同的烛身颜色， 直观区分上升和下降趋势。 降低噪音： 过滤价格波动， 更清晰地呈现市场主要走势。 提前发现趋势： 在标准图表上显示趋势变化之前， 提前预测潜在趋势变化。 多功能应用： 可独立使用或与其他技术指标结合进行综合分析。 自定义设置： 根据您的具体交易偏好和策略调整指标。 优势： 提高您识别趋势和潜在进出场点的能力。 减少市场噪音的影响， 专注于重要的价格变动。 基于对市场动态的更清晰理解， 做出更明智的交易决策。 利用经过验证的技术分析工具， 获得竞争优势。 适合人群： 希望提升技术分析能力的各级交易者。 偏好更平滑、 趋势导向的市场视图的交易者。 寻求工具来补充现有交易策略的交易者。 解锁海肯阿什MT5指标的潜力，将您的交易提升到新的水平！ 注意： 为了更有效地推广产品， 建议添加有关可使用该指标的具体策略的信息， 并提供带有使用示例的图表截图。 您是否希望添加更多关
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
指标
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
作者的更多信息
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
专家
EA黄金的东西mt5是专为黄金交易设计的专家顾问。 这项工作基于使用Gold Stuff mt5指标建立订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 智能交易系统需要对冲账户类型 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD Reduction Algorithm-一种减少回撤的算法，其中最后一个有利润的订单被
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
专家
EA Aurum Trader mt5结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
专家
Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
专家
Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
专家
EA Aurum Trader 结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_na
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
专家
BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！ 建议最低存款：1000 美元 可以在此处查看实时结果 。 购买后立即联系我以获得个人奖金！ 设置和说明书在这里   设置 Open new series - 开/关新系列订单的开始 Trade Buy - 允许顾问购买 Trade Sell - 允许顾问出售 Support manual orders true/false –    支持手动下单 Order Comment – BB Scalping    BB 剥头皮 Start lots – 开始批次 Use Money Management –  使用资金管理进行自动手数计算 Autolot. Free margin for ea
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
4.63 (8)
专家
PINBAR 描述： Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。 此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。 建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
专家
PINBAR 描述： Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。 此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。 建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.2 (5)
专家
BB Scalping Expert 是我最新的强大突破/剥头皮和非马丁格尔黄金交易杰作！该系统结合使用布林带和之字形指标进行突破交易。在布林带的高点和低点设置多个挂单，触发后会设置追踪止损，跟随突破价位，直至订单被止损。 该 EA 使用之字形指标进行动态止损，以保护您的账户并妥善管理风险。 这款 EA 可以在任何时间范围内交易任何货币对，但它是黄金 M1 的最佳选择，可进行大量交易并快速获利！ 建议最低存款：1000 美元 可以在此处查看实时结果 。 购买后立即联系我以获得个人奖金！ 设置和说明书在这里   设置 Open new series - 开/关新系列订单的开始 Trade Buy - 允许顾问购买 Trade Sell - 允许顾问出售 Support manual orders true/false –    支持手动下单 Order Comment – BB Scalping    BB 剥头皮 Start lots – 开始批次 Use Money Management –  使用资金管理进行自动手数计算 Autolot. Free margin for ea
筛选:
Memo Tegani
46
Memo Tegani 2025.12.18 02:43 
 

This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..

Valentin Popa
571
Valentin Popa 2025.12.09 13:05 
 

Hi! I'm not the type of buyer to make a nice review for getting a bonus from the author. 80% of the reviews on this platform are just like that, so be careful. This indicator is ok for me but only at M5, which is what I was actually looking for. I also like that it will leave several bars with no signal, which indicates no trading zone. I don't get the meaning of the x exit button, so many times signal continues after it. And don't think author will reply fast to your PM, a have 3 days waiting. About those bonuses, don't get to excited to get many products, usually they are crap. Just be happy with one good product for what you paid. If it's good for anything.

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 17:03 
 

I tested it on six charts at once and my MT5 didn’t lag at all. That’s rare for a visual indicator with alerts. It’s coded cleanly efficient, responsive and stable even on high-volatility assets like gold. Big thumbs up for technical design and strukov for sure

mali madonna
51
mali madonna 2025.11.16 16:11 
 

This indicator gives a clear visual of when momentum truly shifts. The alerts trigger at candle close not mid-bar which cuts down on false flips. I’ve used it as both a trend confirmation tool and an exit trigger and it performs well in both roles. Works best on H1 and higher where noise is lower.

Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.11 08:09 
 

Very accurate signals! No repaint. I love this new indicator from Strukov!

kawala junior
26
kawala junior 2025.11.08 22:42 
 

Attach Game Changer to your chart and it’s like turning the lights on in a dark room. Suddenly you see the trend, the direction, the “momentum mood”. very nice indicator !! A must try!!

Simonas Kavaliauskas
306
Simonas Kavaliauskas 2025.11.01 12:35 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论