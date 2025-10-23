Aurum Trader mt5

EA Aurum Trader mt5结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。





购买后立即与我联系,以获得个人奖金! 您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！





请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。 小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！

设置





符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD

Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。

每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。

TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。

TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。

TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。

SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。

TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。

TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。

TP_Str2-策略2的获利水平。

Ea_name-Ea交易名称（用于识别）。

魔术数字-每个图表实例的唯一标识符,以防止交易干扰.